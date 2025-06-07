В Татарстане стартовал Сабантуй, блогер Щепихин заключен под стражу за экстремизм
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро субботы, 7 июня.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с народным праздником Сабантуй, отметив его роль в сохранении традиций. Он подчеркнул, что Сабантуй — символ мирного проживания и культурного взаимообогащения многонационального Татарстана, стал частью богатого культурного достояния России и успешно проводится во многих регионах и странах. В субботу, 7 июня, Сабантуй пройдет в большинстве районов Татарстана.
- В первый день Курбан-байрама в Турции более 14 тыс. человек получили ранения при забое животных и обратились за медицинской помощью. Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу назвал точное число пострадавших — 14 372 человека, из них свыше тысячи — в Анкаре, Стамбуле и Конье. Мемишоглу призвал к привлечению профессионалов для забоя животных, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. В 2024 году за помощью в первый день праздника обратились почти 16 тысяч.
- Президент России Владимир Путин распорядился упразднить комиссию по строительству космодрома Восточный. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов недавно проверил ход строительства космодрома, где создается технический комплекс для испытаний космической техники. Завершение строительства планируется в конце 2026 года. Вторая очередь строительства, включающая стартовый комплекс для ракет «Ангара», завершилась в 2023 году.
- Замоскворецкий суд Москвы заключил блогера Арега Щепихина под стражу на два месяца. Суд принял решение по запросу следствия. Щепихин обвиняется в публичных призывах к экстремизму и разжигании ненависти или вражды.
- Лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что его фракция готовит поправки, отменяющие критерий нуждаемости для многодетных семей при назначении льгот. Он считает необходимым установить для всех семей порог нуждаемости в два прожиточных минимума, а для многодетных — вообще отменить его.
- Вратарь сборной России Матвей Сафонов объяснил свою ошибку в товарищеской игре с Нигерией, завершившейся со счетом 1:1. Он неправильно оценил ситуацию, пытаясь сделать короткий пас. Сафонов расстроен, но получил поддержку от партнеров, перед которыми извинился. Напомним, он пропустит следующий матч против Белоруссии.
- Главный фактор повышения глобальной температуры — деятельность человека. Таким мнением поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Антропогенное влияние значительно превосходит влияние природных явлений, таких как Эль-Ниньо, которое закончилось в апреле 2024 года и не вернется как минимум до осени. Ла-Нинья, способствующая снижению температуры, сейчас находится в нейтральной фазе, и эта ситуация сохранится до осени.
- Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском угрожает сделке стартапа xAI по привлечению $5 млрд. Morgan Stanley представила xAI инвесторам, но споры Маска и Трампа вызывают опасения у банков. После победы Трампа инвесторы активно искали выгодные сделки, и xAI казалась перспективной. Кредит предназначался для строительства дата-центров и развития чат-бота Grok.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл в Кашмире железнодорожный мост через реку Ченаб. Этот мост, высотой 359 метров и длиной 1,3 километра, является самым высоким железнодорожным арочным мостом в мире. Моди заявил в соцсети X, что это выдающееся архитектурное сооружение, улучшающее сообщение между Джамму и Сринагаром.
- В Жетысуской области Казахстана найдены руины, предположительно, средневекового города. Находка включает остатки кирпичной кладки и стены с оплавленными кирпичами, что указывает на уничтожение города во время монгольского нашествия. По масштабам он сравним с Талхизом и Койлыком — известными средневековыми центрами, внесенными в список ЮНЕСКО.
- За ночь средствами ПВО уничтожено 36 беспилотников над регионами России. В Минобороны сообщили, что БПЛА перехвачены над Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областями и Московским регионом.
Рената Валеева
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