Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией — 1:1

В товарищеском матче на стадионе «Лужники» сборная России сыграла вничью — 1:1 с командой Нигерии.

На 27-й минуте защитник России Данил Круговой сделал прострельную передачу на Николая Комличенко, однако защитник Нигерии Семи Аджайи срезал мяч в свои ворота, тем самым открыв счет.

Нигерия сравняла результат на 71-й минуте, когда Толуваласе Арокодаре забил ответный гол. Эта игра стала третьей для сборной России в 2025 году, ранее команда одержала победы над Замбией и Гренадой с одинаковым счетом — 5:0.

Сборная пропустила гол впервые с 16 октября 2023 года, когда сыграла вничью с Кенией. После этого провела восемь матчей, выиграв все с общим счетом — 44:0.

Анастасия Фартыгина