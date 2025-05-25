«Добрый музей» Третьяковки поделился опытом терапевтического искусства

«Добрый музей», портрет Павла Третьякова. Фото: Радиф Кашапов

Мифы и заблуждения в музейной инклюзии обсудили на этой неделе на фестивале «Интермузей». Доступная среда — это еще не все, указывали эксперты, главное, чтобы состоялся диалог при участии посетителя, и тогда даже не важно, есть на входе пандус или нет. Один из таких примеров — «Добрый музей» Третьяковской галереи, который готов распространять свой опыт на регионы.

«Пока нет музеев, в котором все сотрудники разделяют инклюзивные ценности»

На «Интермузей» все беседы сопровождались переводом на русский жестовый язык. Так было и на на круглом столе в доме культуры «ГЭС-2». Модератор Ксения Белькевич, заместитель директора по развитию музея истории российской литературы имени Даля, предлагала участникам разбирать различные мифы, связанные с инклюзивностью.

Первый из них гласил: «Инклюзия = доступность», то есть создание условий для людей с инвалидностью. Но речь идет о том, что любой человек может прийти в музей. С различным опытом, социальным уровнем, особенностями социализации, возрастом, отрицательными моментами в биографии. И при этом найти себя.

— Инклюзия, конечно, и доступность, но не только, — заявила генеральный директор благотворительного фонда «Свет» Эльвира Гарифулина. — Инклюзия — это вовлеченность, возможность прикасаться к произведениям искусства людям с разными потребностями, представителям разных сообществ. У нас может быть прекрасная инфраструктура, тактильные модели, гиды, таблички на ясном языке. Но если мы не будем делать музеи интересными для разных целевых групп, если не будем показывать доброжелательное отношение, не будем информировать разные целевые аудитории о возможностях посещения музея, к сожалению, доступность не спасет.

При этом инклюзия — это обязанность не только отдела по работе с посетителями или отдела по развитию.

— Но на текущем этапе должен быть лидер, — отмечал Никита Большаков, куратор программ доступности и инклюзии музея криптографии. — Пока нет музеев, в котором все сотрудники разделяют инклюзивные ценности, нужен человек, который бы ходил и «пушил» всех.

В частности, Алексей Дебабов, начальник отдела междисциплинарных проектов ГМИИ имени А.С. Пушкина вспомнил, как у них почти десять лет назад этим занималась Евгения Киселева:

— Она просто ходила по залам и спрашивала: кому интересно провести незрячих в музей? А кто может немного рассказать что-то на русском жестовом языке?

Выставка «Эмоции в цвете». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Каким бы опытом инвалидности не обладал человек, у него свой взгляд, свой процесс реабилитации, отмечала Светлана Телицына, соруководитель клуба владельцев собак-проводников Москвы и Московской области «Мудрый пес».

Речь, кстати, не идет и об упрощении, указывала координатор программ доступности и инклюзии музея русского импрессионизма Елизавета Кабаева:

— Это умение доступно донести материл, не упростить его, не отказаться от необходимых нарративу понятий. Чтобы объяснить, нужно для себя точнее понять, а значит, глубже погрузиться в материал.

— Если диалог между посетителем и музеем состоялся, совершено не важно, есть у вас пандус или нет, — отметила Татьяна Кубасова, заместитель директора по научно-исследовательской работе Дарвиновского музея.

Это раковина в инклюзивном музее. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Мы шли к этому лет десять»

У «Доброго музея», инклюзивного филиала Третьяковской галереи в Малом Толмачевском переулке, на входе — ступенька, нет вывески. Это надо все проговаривать, утверждать, потому что открылся он в прошлом сентябре, и многие он нем не знают. Его куратор Алла Орлова, говорит:

— Я работаю в галере 36 лет, но мне хочется говорить, что 30 лет и три года, потому что это сказочная история.

В 2012-м она, долгие годы трудившаяся в научном отделе, впервые поработала с детьми с синдромом Дауна. Вспоминает, как однажды у них в галерее целый день смотрели картины, посещали мастер-классы дети с особенностями развития. Разумеется, можно было заходить кому угодно, но на приглашение Орловой откликнулась только одна пара, которая потом заявила — мы в Европе везде видим детей с синдромом Дауна, кажется, что в России их нет.

— Нам и года нет. Но мы шли к этому лет десять, — говорит Орлова. — Желающих стало гораздо больше, чем мы мы могли принять у себя в студии в галерее. Когда-то я занималась с детьми два часа раз в неделю. Сегодня у нас — 20 программ. И мы работаем шесть дней в неделю.



Здание — городское, его арендуют. Здесь раньше были офисы Третьяковки. Раз в год проводились выставки. Так что делали все достаточно быстро. Одной из целей было, чтобы место было и инклюзивным, и музейным.

Поэтому в фойе можно увидеть макет всего музейного квартала. Администратор владеет русским жестовым языком. В мастерской обустроена мокрая точка, но трубы закрыты, чтобы их не сбили коляской. Здесь же висят картины выставки «Эмоции в цвете». В феврале 2023 года здесь провели арт-вечеринку с танцами «Ремонт». А потом предложили нейроотличным студийцам нарисовать на стенах то, что они любят.

— Была пауза. Я думала, что дети думают, что же они любят больше, — вспоминает Орлова. — Оказалось, дело не в выборе. Ребятам всю жизнь запрещали рисовать на стенах.

Макет Третьяковский галереи. Добрый музей — сверху справа. Выставки в нем бесплатные. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Свой Павел Третьяков

Вход в многофункциональный зал — с пандусом. По бокам — буквы с различными поверхностями. Для одной художница Анастасия Денеш вставила мозаику XVIII века. Обе двери внутрь открываются. Для журналистов оставили часть старой выставки на фоне готовящейся новой.

Старая — «Портреты, люди, персоны» — это своеобразные репродукции с использованием дополнительных материалов типа меха, лент, ниток. Смесь живописи и аппликации. Каждого героя дети выбирали сами. Встречает нас сам Павел Третьяков. Кстати, его сын Михаил тоже был нейтроотличным. Портрет снабжен образцами материалов для аппликации, фотографией оригинальной картины, а также, к примеру, кодом, который включает рассказ о произведении.

На экране в лекционном зале демонстрируется парад — художников нарядили героями картин и вывели в галерею. Среди них были дети, которые ранее переживали наличие в комнате пяти человек.



Новая выставка называется «Мой музей» — сначала появляются идеи, потом макеты и коллекции. А также рассказы о процессе создания, превращенные в мультфильмы. Все профессиональные художники сотрудничают с музеем бесплатно.

Особой популярностью у родителей пользуется «Тихая комната» с заглушенными стенами и утяжеленным одеялом. Есть своя столовая и место для отдыха с пряжей (на стенах — готовые коврики).

В октябре в музей придут новые четыре группы, сообщает Орлова. Они будут учиться пять лет. Разумеется, желающих много. Есть разовые занятия. Можно написать в музей заранее и приехать с ребенком (по записи потому, что, говорит Орлова, ей и педагогам нужно к встрече подготовиться). Сейчас «Добрый музей» будет проводить несколько мероприятий в Выксе. Но пока за информацией, как работать такому инклюзивному музею, который накопил базу взаимодействия с очень разными людьми, обращаются мало. А такие музеи явно нужны по всей стране.