Гид по улице Николая Ершова: нефть идет по проводам или перерождение «Акчарлака»

Прогулка по Арской улице, часть 6-я

Перекресток Ершова – Гвардейской – Лумумбы — здесь располагался ресторан «Акчарлак». Фото: Коллаж "Реального времени"

«Реальное время» продолжает рассказ об исторических местах в центре Казани. В этой части прогулки по улице Ершова будет часто возникать тема нефти — могущественные организации здесь занимают здания и советской, и новой российской эпохи. Сам перекресток Ершова — Гвардейской — Патриса Лумумбы — один из самых напряженных с точки зрения загруженности транспорта, что будет только усиливаться в последующие годы, учитывая, насколько перспективным стал этот район.

Здание треста «Татнефтепроводстрой» (Ершова, 26а)

Прежде чем перейти через мост, расскажем о здании треста, который был создан в 1953 году для строительства магистральных нефтегазопродуктопроводов, монтажа инженерных сетей и коммуникаций. Трест также занимался гражданским строительством, ремонтом оборудования и техники, работал в Челнах и Елабуге. В 1993 году он был преобразован в открытое акционерное общество «Татнефтепроводстрой».

Проектировал здание в 1987 году Ильдус Асадуллин, он же автор дома с творческими мастерскими Академии художеств СССР по этой же улице Ершова. Для общества «Татнефтепроводстрой» архитектор проектировал в 1980-е, сейчас в этом строении уже не распознаешь советский модерн. Впрочем, барельеф еще заметен, осталась и перевернутая архитектоника в виде тонких ножей на основном объеме. Барельеф символизирует нефтяные вышки, его придумали Анатолий Горев, Александр Маяков, Александр Симбирин.

Теперь это «Транснефть — Прикамье». скриншот с сайта Гугл.карты

ДОСААФ (Патриса Лумумбы, 4)

Сначала в России было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Из него выделили три добровольных общества — содействия армии, авиации и флоту, а в 1951-м их вновь объединили, назвав Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту СССР. В 1991-м ДОСААФ превратилось в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию, а в 2009-м вернуло себе советское название. Здесь обучают авиа-, радиоспорту, стрельбе и, конечно, вождению автотранспорта. На здании есть памятная доска Гайнуллы Шакирова, который работал здесь 27 лет, из них 23 — председателем Татарского областного комитета.

В 2019 году выяснилось, что после ремонта в 2016-м (!) пропало украшавшее фасад мозаичное панно Сергея Бубеннова. Тогда впервые возник вопрос, почему такие здания не являются объектами культурного наследия и не подпадают под охрану.

ДОСААФ в 2012-м. скриншот с сайта Гугл.карты

«Транснефть-Прикамье» (Патриса Лумумбы, 20)

«Транснефть» — самая крупная в мире нефтепроводная компания, состоящая более чем из 40 дочерних обществ. Ее комплекс — новую доминанту района — начали строить в августе 2014 года и закончили в феврале 2017-го. Он состоит из 12— и 5-этажных зданий. За проектирование отвечал уфимский «Уралтрубопроводстройпроект». Основа объекта — диспетчерский пункт для управления 25 магистральными нефтепроводами в 11 регионах России.

«Транснефть-Прикамье». скриншот с сайта Гугл.карты

Бизнес-центр «Татария» (Ершова, 29б)

В 1990-е в городе строили не так много масштабных объектов. А это разноэтажное кирпичное здание на другой стороне от железной дороги начали возводить в 1996-м и закончили в 2001 году. Вторую секцию подготовили за пару лет, в 2016-м ее уже открыли, в том году это был единственный новый офисный центр класса А. Обратите внимание, что его башня перекликается с аналогичным акцентом на советском общежитии строителей через дорогу.

«Татария». скриншот с сайта Гугл.карты

НИИ «Нефтепромхим» (Ершова, 29)

Сначала — про название учреждения на его вывеске на крыше. В 1978 году появилось научно-производственное объединение по химизации процессов добычи нефти «Союзнефтепромхим», чтобы решить стратегически важную проблему импортозамещения западных химических реагентов. В 1992-м из состава НПО «СНПХ» вышел Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии, а в 2015-м у него появился новый собственник, после чего последовала реструктуризация компании, а также, к примеру, переоснащение лабораторий и офисных помещений.

Здесь же находится Казанский институт по проектированию объектов нефтяной промышленности. Его история такова: сначала в 1950 году появилась проектная контора «Татнефтепроект», как одна из структурных единиц «Татнефти». В 1952 году контора стала институтом «Гипротатнефть», а в начале 1990-х — «Нефтехимпроектом». Сейчас это вновь институт, который входит в состав научно-проектного центра «Нефтегазовые технологии» ПАО «Татнефть».

Нефтепромхим. скриншот с сайта Гугл.карты

Ресторан «Акчарлак» (Ершова, 34)

Проектировал здание одного из самых знаменитых ресторанов Казани советских лет Ильдус Асадуллин. Кроме самого ресторана «Акчарлак», здесь работала школа кулинарного ученичества, а потому в нем также проводили конкурсы для будущих поваров. Открыли заведение общепита в 1980-х, причем здесь собирались и функционеры, и бандиты. Самым известным руководителем ресторана был Миннулла Нурмиевич Шарипов, он же управлял Домом татарской кулинарии и кафе «Сказка» на Баумана.

В наше время земельным участком и объектом владела компания «Эдельвейс групп» братьев Хайруллиных, объявившая конкурс на строительство 40-этажного комплекса с офисами, жильем, ТРЦ, парковками. «Акчарлак» снесли в 2010-м, в 2011-м участок выкупила группа компаний «Новастрой». Сейчас на этом месте она возводит высотный ЖК Nova из трех корпусов, включая две башни.