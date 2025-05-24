Гид по улице Николая Ершова: нефть идет по проводам или перерождение «Акчарлака»
Прогулка по Арской улице, часть 6-я
«Реальное время» продолжает рассказ об исторических местах в центре Казани. В этой части прогулки по улице Ершова будет часто возникать тема нефти — могущественные организации здесь занимают здания и советской, и новой российской эпохи. Сам перекресток Ершова — Гвардейской — Патриса Лумумбы — один из самых напряженных с точки зрения загруженности транспорта, что будет только усиливаться в последующие годы, учитывая, насколько перспективным стал этот район.
Здание треста «Татнефтепроводстрой» (Ершова, 26а)
Прежде чем перейти через мост, расскажем о здании треста, который был создан в 1953 году для строительства магистральных нефтегазопродуктопроводов, монтажа инженерных сетей и коммуникаций. Трест также занимался гражданским строительством, ремонтом оборудования и техники, работал в Челнах и Елабуге. В 1993 году он был преобразован в открытое акционерное общество «Татнефтепроводстрой».
Проектировал здание в 1987 году Ильдус Асадуллин, он же автор дома с творческими мастерскими Академии художеств СССР по этой же улице Ершова. Для общества «Татнефтепроводстрой» архитектор проектировал в 1980-е, сейчас в этом строении уже не распознаешь советский модерн. Впрочем, барельеф еще заметен, осталась и перевернутая архитектоника в виде тонких ножей на основном объеме. Барельеф символизирует нефтяные вышки, его придумали Анатолий Горев, Александр Маяков, Александр Симбирин.
ДОСААФ (Патриса Лумумбы, 4)
Сначала в России было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Из него выделили три добровольных общества — содействия армии, авиации и флоту, а в 1951-м их вновь объединили, назвав Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту СССР. В 1991-м ДОСААФ превратилось в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию, а в 2009-м вернуло себе советское название. Здесь обучают авиа-, радиоспорту, стрельбе и, конечно, вождению автотранспорта. На здании есть памятная доска Гайнуллы Шакирова, который работал здесь 27 лет, из них 23 — председателем Татарского областного комитета.
В 2019 году выяснилось, что после ремонта в 2016-м (!) пропало украшавшее фасад мозаичное панно Сергея Бубеннова. Тогда впервые возник вопрос, почему такие здания не являются объектами культурного наследия и не подпадают под охрану.
«Транснефть-Прикамье» (Патриса Лумумбы, 20)
«Транснефть» — самая крупная в мире нефтепроводная компания, состоящая более чем из 40 дочерних обществ. Ее комплекс — новую доминанту района — начали строить в августе 2014 года и закончили в феврале 2017-го. Он состоит из 12— и 5-этажных зданий. За проектирование отвечал уфимский «Уралтрубопроводстройпроект». Основа объекта — диспетчерский пункт для управления 25 магистральными нефтепроводами в 11 регионах России.
Бизнес-центр «Татария» (Ершова, 29б)
В 1990-е в городе строили не так много масштабных объектов. А это разноэтажное кирпичное здание на другой стороне от железной дороги начали возводить в 1996-м и закончили в 2001 году. Вторую секцию подготовили за пару лет, в 2016-м ее уже открыли, в том году это был единственный новый офисный центр класса А. Обратите внимание, что его башня перекликается с аналогичным акцентом на советском общежитии строителей через дорогу.
НИИ «Нефтепромхим» (Ершова, 29)
Сначала — про название учреждения на его вывеске на крыше. В 1978 году появилось научно-производственное объединение по химизации процессов добычи нефти «Союзнефтепромхим», чтобы решить стратегически важную проблему импортозамещения западных химических реагентов. В 1992-м из состава НПО «СНПХ» вышел Научно-исследовательский институт по нефтепромысловой химии, а в 2015-м у него появился новый собственник, после чего последовала реструктуризация компании, а также, к примеру, переоснащение лабораторий и офисных помещений.
Здесь же находится Казанский институт по проектированию объектов нефтяной промышленности. Его история такова: сначала в 1950 году появилась проектная контора «Татнефтепроект», как одна из структурных единиц «Татнефти». В 1952 году контора стала институтом «Гипротатнефть», а в начале 1990-х — «Нефтехимпроектом». Сейчас это вновь институт, который входит в состав научно-проектного центра «Нефтегазовые технологии» ПАО «Татнефть».
Ресторан «Акчарлак» (Ершова, 34)
Проектировал здание одного из самых знаменитых ресторанов Казани советских лет Ильдус Асадуллин. Кроме самого ресторана «Акчарлак», здесь работала школа кулинарного ученичества, а потому в нем также проводили конкурсы для будущих поваров. Открыли заведение общепита в 1980-х, причем здесь собирались и функционеры, и бандиты. Самым известным руководителем ресторана был Миннулла Нурмиевич Шарипов, он же управлял Домом татарской кулинарии и кафе «Сказка» на Баумана.
В наше время земельным участком и объектом владела компания «Эдельвейс групп» братьев Хайруллиных, объявившая конкурс на строительство 40-этажного комплекса с офисами, жильем, ТРЦ, парковками. «Акчарлак» снесли в 2010-м, в 2011-м участок выкупила группа компаний «Новастрой». Сейчас на этом месте она возводит высотный ЖК Nova из трех корпусов, включая две башни.
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