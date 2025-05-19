«Россияне — обладатели антирекорда по наличию всяких контор, продающих сертификаты «Халяль»

Основные проблемы рынка халяль в России — это рост числа недобросовестных органов сертификации и нехватка партнерских мер господдержки, решили на первом заседании Всероссийской ассоциации халяль-индустрии

Как стало известно на KazanForum, с начала года экспорт халяль-продукции из Татарстана уже превысил $8 млн. По итогам 2024-го этот показатель составил $14 млн, писали ранее СМИ. Однако на внутреннем рынке продукции для мусульман и в республике, и в целом по стране наблюдается ряд проблем. «Мы, россияне, обладатели сомнительного антирекорда по наличию всяких контор, центров, комитетов, в составе которых работает полтора человека без шариатского и технологического образования. Их деятельность направлена на продажу цветных бумажек, которые они называют сертификатом «Халяль», — посетовали на первом заседании Всероссийской ассоциации халяль-индустрии. В свою очередь бизнес попросил о более широком внедрении партнерских финансовых инструментов, в том числе государственных программ. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татарстан будет экспортировать продукцию халяль в страны Персидского залива и Йемен

На полях Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ стремился добиться признания татарстанской продукции на зарубежных рынках. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе организации, на прошлой неделе были подписаны меморандумы о взаимопризнании с уполномоченными органами халяль-сертификации Кыргызстана, Казахстана и Беларуси. Сертифицированная Комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ продукция в этих странах будет автоматически признаваться дозволенной. Это упростит экспортно-импортные процессы между странами и поможет выстроить единые требования к качеству халяльной продукции.

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве с Аккредитационным центром стран Персидского залива и Йемена. Стороны договорились об обмене опытом, организации взаимных программ подготовки и повышения квалификации специалистов, совместной работе по развитию производства и контроля халяль-продукции, распространению знаний о халяль-продуктах среди производителей и потребителей. Ожидается, что это облегчит выход татарстанской продукции на рынки востока.

На форуме также состоялась торжественная церемония вручение аттестата аккредитации одним из международных лидеров по сертификации халяль-продукции — Департаментом исламского развития Малайзии (JAKIM).

— Получение аккредитации от JAKIM является ключевым этапом в международном признании системы халяль-сертификации комитета, открывая сертифицированным производителям доступ на глобальные рынки стран Юго-Восточной Азии и стран ОИС, — подчеркнули в Комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Как стало известно на сессии, которая была посвящена прогнозом развития индустрии халяль до 2030 года, сегодня она показывает в республике следующие результаты:

общий объем халяль-продукции составляет около 10 млрд рублей в год;

сертифицированы более 150 предприятий, из них около 20 — экспортеры;

по итогам четырех месяцев текущего года экспорт халяль-продукции составил более $8 млн, в основном это молочная, мясная и кондитерская продукция.

Как создать «халяльный» фильтр, чтобы отсеять непорядочных игроков

А вот на внутреннем рынке наблюдается целый ряд проблем, говорили представители сертифицирующих органов и бизнеса на первом заседании Всероссийской ассоциации халяль-индустрии. О планах по созданию нового объединения стало известно лишь месяц назад: с соответствующей инициативой в апреле выступил Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В планах ассоциации — разрабатывать предложения по улучшению рынка и выходить с инициативами на законодательный уровень. Желание присоединиться на сегодня высказали 17 организаций, четыре из которых обладают международной аккредитацией.

— Имеются заявки из Сибири — Тюмени, Центральной и Северной России, Поволжья и Кавказа, — подчеркнул председатель Комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников, отвечая на вопрос «Реального времени».

По его словам, в России увеличивается количество органов, которые выдают сертификаты на соответствие продукции принципам халяль, хотя не обладают должной компетенцией. В результате на рынке появляется все больше фальсификатов.

Желание присоединиться к ассоциации высказали 17 организаций, рассказал председатель Комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Аббяс хазрат Шляпошников. Максим Платонов/РИА Новости

— Данная площадка важна для организаций, которые занимаются оценкой продукции, и для потребителей. Услышав их озабоченность, [мы готовы] принять какие-то совместные решения. Здесь же будут представлены предприятия, которые занимаются производством халяль-продукции, — сообщил Аббяс хазрат Шляпошников.

Проблема недобросовестных сертификаторов актуальна для всей страны, подчеркнул гендиректор Международного центра по стандартизации и сертификации «Халяль» (МЦСиС) при ДУМ РФ Айдар хазрат Газизов.

— Мы, россияне, обладатели сомнительного антирекорда по наличию всяких контор, центров, комитетов, в составе которых работает полтора человека без шариатского и технологического образования, проучившегося полгода в медресе. Их деятельность направлена на продажу цветных бумажек, которые они называют сертификатом «Халяль», — посетовал он.

Разговоры о единых требованиях к дозволенным для мусульман товарам ведутся и на международном уровне, утверждает Айдар хазрат Газизов. В обсуждении заинтересована Саудовская Аравия — будучи крупнейшим импортером продукции халяль, она хочет быть и лидером в индустрии в целом. Россия должна быть интегрирована в эти процессы, подчеркнул спикер.

На базе исламских институтов в России можно проводить всю работу по обучению аудиторов, считает гендиректор МЦСиС при ДУМ РФ Айдар хазрат Газизов. Максим Платонов/РИА Новости

— Идет разговор о создании единого логотипа, единого стандарта, которому мы все должны будем подчиниться. И самое главное, должна быть четкая система прослеживаемости [пути товара от производителя к потребителю]. Ин шаа Аллах (если Бог пожелает, — прим. ред.), она будет — от кормов до условной плиты хозяйки или хозяина, — говорит гендиректор МЦСиС.

По его словам, в этой системе планируют разместить информацию о каждом эксперте, выдающем сертификат «Халяль». Приступить к созданию аналогичного механизма в России нужно уже сейчас, считает Айдар хазрат Газизов. В нем могут быть отображены название сертифицирующей организации, фамилия ее руководителя, контактные данные. «Тогда у нас будет «халяльный» фильтр, чтобы отсеять непорядочных игроков с этого рынка», — уверен он.

Вести образовательную работу, готовить профессиональных аудиторов в России можно на базе исламских институтов, имеющих государственную аккредитацию. Их в стране четыре: Российский исламский институт, Московский исламский институт, Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы, Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В свою очередь бизнес вынужден «коллекционировать» халяль-сертификаты от разных организаций под разные направления сбыта, посетовал гендиректор ООО «Итле Китчен» Рамис Ахмадуллин. Он заявил: в стране насчитывается более 10 различных систем соответствующей сертификации, документы одних организаций не всегда признаются другими. В результате усложняется выбор поставщиков. Решение проблемы Рамис Ахмадуллин видит в унификации стандартов на федеральном уровне, создании единого реестра сертифицированных поставщиков и взаимном признании сертификатов между крупнейшими центрами.



Бизнес просит о халяльной господдержке и увеличении доли безвозмездных субсидий

Частая проблема, с которой сталкиваются предприниматели, строящие бизнес по нормам шариата, — это отсутствие «халяльной» господдержки.

— Сегодня в стране реализуется большой проект по партнерским финансам, но инструменты государственной поддержки, к сожалению, не затронуты. Большинство финансовых мер для производителей, будь то льготные займы, зачастую даже гранты, основаны на процентных схемах. Буквально недавно присутствовал на презентации программы «Производительность труда». Очень интересные условия с учетом сегодняшних реалий. Сама программа хорошая, но она предусматривает возможность получения льготных займов от 3 до 5%, — привел пример Рамис Ахмадуллин.

Бизнес вынужден «коллекционировать» халяль-сертификаты от разных организаций под те или иные направления сбыта, посетовал гендиректор ООО «Итле Китчен» Рамис Ахмадуллин. Максим Платонов/РИА Новости

Он призвал выступить с инициативой о более широком внедрении партнерских финансовых инструментов, в том числе государственных программ, замене льготных кредитов на беспрецедентные займы в пилотных программах Минэкономики, Минпромторга, Минсельхоза.

Также в числе его предложений:

увеличение доли безвозмездных субсидий для халяль-производителей;

отдельные квоты в нацпроектах под халяль (например, 5-10%);

создание специализированного государственного фонда для финансирования проектов через механизмы, отвечающие нормам шариата;

сертифицирование финансовых мер господдержки по стандартам халяль.