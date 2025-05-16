«Убийство Исрафилова было направлено и против меня»: Ильшат Гафуров о «миражах» своего дела

Экс-глава Елабуги и ректор КФУ на допросе в суде прошелся по «кривым» показаниям свидетелей обвинения

Фото: Максим Платонов

Адрес московской штаб-квартиры ЕЛАЗа, дата закрытия ресторана «Пицунда» и реконструкция в ночном санатории елабужских нефтяников опровергают версию обвинения о месте и времени криминальных переговоров по организации убийства депутата Айдара Исрафилова в 1999 году. Об этом накануне в Савеловском райсуде Москвы сообщил обвиняемый в подстрекательстве к этому преступлению Ильшат Гафуров. Он также открестился от выплаты «гонорара» для киллеров в $100 тысяч, сопоставимого с 30-летней зарплатой мэра, и назвал несостоятельной версию о политическом мотиве для расправы. Допрос бывшего ректора Казанского университета и главы района Татарстана растянулся на три дня.

«Никогда не был «мальчиком на побегушках»

В общей сложности судебный допрос Ильшата Гафурова занял более девяти часов. Столько времени понадобилось заслуженному экономисту и деятелю науки Татарстана, чтобы разобрать тезисы обвинения.

В начале своей речи он заявил — никогда не совершал преступления, не испытывал неприязненных отношений к Айдару Исрафилову, не находился «под криминальным покровительством» преступного сообщества «29-й комплекс» и не поддерживал доверительных отношений с его лидерами — Адыганом Саляховым и Юрием Еременко (осуждены Верховным судом РТ в 2006-м, первый получил 25 лет, второй — пожизненное, — прим. ред.).

«Никогда не платил им ни за какое покровительство. Меня с ними познакомили директор страховой компании «Зилант» Вадим Шаятович и руководитель службы безопасности компании Речапов», — уточняет Гафуров, вспоминая недолгий период работы директором филиала СК в Набережных Челнах. Говорит, особого отношения к тем клиентам не было.

Претензии по части совместного бизнеса с преступниками — соучредительство в компании «Феникс А» — объяснял рабочей схемой начала 90-х. В то время в качестве страхового платежа некоторые предприятия могли предложить лишь товар, сама СК продавать его не могла, а для сотрудников запрета не было. Особняком стояли рискованные по тем временам договоры о страховании кредитов, и чтобы минимизировать риски, представитель страховой входил в качестве учредителя в предприятия. «Возможно, так произошло с фирмой «Феникс А», — делился с судом Гафуров, а на вопрос прокурора Миланы Дигаевой уточнил — дивиденды не получал.

По словам подсудимого, Адыгана Саляхова он вновь увидел почти через 30 лет — на очной ставке. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После переезда в Казань никаких контактов с этими людьми не поддерживал, а об их бандитских делах узнал лишь после задержания группировки. Саляхова вообще не видел почти 30 лет — с 1993-го до 2022-го: встретился на очной ставке в СИЗО Тольятти, — вспоминал Гафуров, категорически отрицая версию о том, что именно к этому лидеру ОПС он обратился с предложением организовать убийство. По словам обвиняемого, силовики проверили 4 тысячи телефонных контактов, детализацию звонков, исследовали все записные книжки членов ОПС, его и окружения — обыски проводили у дочек и брата, — не нашли ни одного факта документально подтвержденного общения: «Так не бывает, что нет контактов, а доверительные отношения есть!»

Напомним, Айдара Исрафилова расстреляли на выходе с рынка в московском спорткомплексе «ЦСКА» 29 августа 1999 года. Киллер Алексей Олесик до сих пор находится в розыске. Организатор убийства Рузаль Асадуллин из «двадцатьдевятников» отбывает срок за это и другие преступления в составе банды, а вот Айрат Шакиров перед судом уже не предстанет — убит в 2001-м. По версии силовиков, был приближенным Исрафилова, выманил его в Москву, передал исполнителям убийства маршрут, а также оружие и деньги. При этом установлено — в июне — июле 1999-го за Исрафиловым уже охотились убийцы, организация была поручена Хисамутдинову, но в последний момент исполнитель отказался нажимать на курок и рассказал депутату, что его «заказали». Гафурову инкриминируют подстрекательство к убийству по событиям августа и подстрекательство к приготовлению к тяжкому преступлению по истории несостоявшегося покушения.

Переходя к фабуле обвинения в части подготовки преступления, подсудимый напомнил — силовики считают: не позднее мая 99-го он встретился в Москве с Саляховым и предложил организовать убийство Исрафилова, используя доверительные отношения, уговоры и обещания «гонорара» непосредственным исполнителям. «Откуда взялся месяц май? Кто об этом говорил? Никто. Какие есть факты моих поездок? Да никаких нет», — рассуждает бывший глава Елабуги, подчеркивая: с учетом праздников и полевых работ май для руководителей администрации — весьма напряженный месяц, не до разъездов.

Постановление 2002 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Гафурова через суд не отменяли. скриншот из видео с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Тезис о предложении вознаграждения Гафуров комментирует как прямую ложь — «никто из свидетелей обвинения не говорил, что я предлагал деньги или уговаривал кого-то из них. Я никогда не был «мальчиком на побегушках», чтобы ездить и уговаривать». Он напоминает — из материалов дела ОПС «29-й к-с» следует: в 1999-м Саляхов находился в федеральном розыске и прятался на Украине.

Место встречи изменить нельзя?

Согласно обвинению, место той московской встречи с лидером ОПС не установлено. Сам Саляхов на вопросы в суде говорил — где-то в центре Москвы. Тогда как Еременко заявлял — переговоры об убийстве прошли в здании столичного представительства Елабужского автозавода, в старинном здании XVIII века в районе ЦУМа и Цветного бульвара, описывал высокие колонны на входе, лестницу на второй этаж. На карте указал предположительный адрес — дом в Нижнем Кисельном переулке, где Гафуров якобы накрывал для беглого авторитета стол.

Однако эти показания не стыкуются с ответом гендиректора ЕЛАЗа, который сообщал следствию — по такому адресу представительство завода никогда не находилось. При этом директор представительства завода Малых, офицер КГБ в отставке, в суде пояснял — в 1998-м московская штаб-квартира предприятия находилась на Сущевском Валу — далеко от указанного Еременко места, и внешний вид того здания не соответствует тому, что описывал осужденный свидетель. При этом Малых уточнял — проводить встречи без него в здании никто не мог.

Критически Гафуров оценивает показания криминальных авторитетов, что на встрече в представительстве состоялся разговор о строительстве «Модуля» с Фикрятом Табеевым. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

«Возможно, Еременко бывал в представительстве ЕЛАЗа до 1995 года, которое находилось в районе, который он указал — на Кузнецком мосту, дом 21/5», — предполагает обвиняемый, считая, что такие показания свидетелей обвинения являются доказательством — встречи просто не было, как не было в Москве и его самого: «Я находился в Елабуге. А Еременко в дальнейшем дал показания через адвоката, что оговорил меня, поскольку ему обещали помощь с операцией на глаза».

Критически Гафуров оценивает показания все тех же авторитетов, что на встрече в представительстве состоялся разговор с весьма уважаемым и за пределами Татарстана человеком — Фикрятом Табеевым, на тот момент — старшим советником холдинга «Нефтек», в прошлом — первым секретарем Татарского обкома Компартии, послом СССР в Афганистане и председателем Российского фонда федерального имущества. Якобы с Табеевым Саляхов и Еременко обсуждали строительство мясокомбината «Модуль» в Елабуге.

Спорность этих заявлений закреплена актом госприемки этого мясокомбината еще в декабре 1996 года. «В 98–99-м он работал уже на полную мощь и необходимости обсуждать вопросы его строительства не было», — сообщил суду Ильшат Гафуров, сославшись и на приговор Верховного суда РТ 2006 года, которым установлен факт хищения 12,5 млн рублей по подложным документам о якобы имеющихся недоделках на предприятии на 15 октября 1997 года.

Тем же приговором установлены совершенно иные обстоятельства и мотивы расправы над Исрафиловым: «Руководители ОПС 29-й комплекс Саляхов, Еременко и другие, действуя с целью обогащения, приняли решение об убийстве … Исрафилова, который своей служебной и общественной деятельностью препятствовал установлению криминального контроля группы над деятельностью государственных и коммерческих предприятий города Елабуга и Елабужского раона. Подобрали исполнителя — участника банды «бригада Рузалика» Хисамутдинова. Он с 1 по 5 июня 1999 года арендовал квартиру в Елабуге, его знакомый осуществлял сбор информации о передвижении Исрафилова. Также за денежное вознаграждение Хисамутдинов привлек другое лицо для непосредственного исполнения задуманного».

Не было, по версии подсудимого, и встречи в национальном парке «Нижняя Кама». Реальное время / realnoevremya.ru

В Савеловском суде Саляхов свидетельствовал — встреча с Гафуровым состоялась летом 1999-го, Еременко же уточнял — он 9 июня улетел из Елабуги договариваться об этой встрече.

«Тогда каким образом Хисамутдинов уже снял квартиру и организовал слежку?! — недоумевает обвиняемый. — Данные противоречия по времени также подтверждают — факт встречи был просто выдуман Саляховым, возможно, при помощи следствия, что впоследствии озвучил и Еременко, подтвердив факт оговора меня... Остальные свидетели обвинения — члены ОПС, а именно — Асадуллин, Паньков, — в суде отказались от показаний, данных на следствии, указав, что их показания неверно интерпретированы следствием, подписаны ими без прочтения показаний в связи с давлением, отсутствием очков и по иным обстоятельствам».

Следующая встреча по вопросу подготовки расправы, как считают силовики, состоялась в нацпарке «Нижняя Кама», в ночном санатории-профилактории НГДУ «Прикамнефть», где Еременко в присутствии Гафурова якобы дал указание Хисамутдинову совершить убийство, а мэр «подтвердил готовность выплатить 50 тысяч долларов (в рублевом эквиваленте — 1 млн 210,5 тысячи рублей, по данным на 2 июля 1999 года) и автомобиля ВАЗ 2109, стоимостью не менее 93,4 тысячи рублей.

Из показаний Еременко следует — разговор состоялся в гостевом домике, при этом часть встречи, на которую будто бы опять приехал Табеев, вновь посвятили «Модулю». При этом допрошенные свидетели приводят описание того гостевого домика и окрестностей, схожее с нынешним. Например, говорят — второго этажа в домике не было. Гафуров же при помощи своих защитников выяснил — объект в нынешнем виде введен в эксплуатацию только в 2001-м, в 98–99-м там велась реконструкция и проводить встречи было невозможно.

Рузаль Асадуллин на судебном допросе рассказывал — убийство Исрафилова организовал он. скриншот из видео с телеканала НТВ

Этой информацией со следствием поделились главный инженер и замначальника НГДУ. «С уверенностью честного человека заявляю — никогда не встречался с Еременко, Хисамутдиновым и другими лицами в 1999-м на территории базы отдыха — ночного санатория-профилактория», — сообщил суду бывший ректор. И добавил: «С какой бы стати власти ЕЛАЗа повезли Табеева в чужую развалюху, если всех высоких гостей, к примеру Кириенко, всегда размещали в лесном домике ЕЛАЗа, там было идеальное состояние, персонал и озеро рядом».

Сумму вознаграждения для киллеров он назвал просто огромной для главы администрации — «это зарплата за 30 лет», а само предложение нелогичным. Исрафилов требовал из бюджета 500–700 млн неденоминированных рублей за реконструкцию здания кинотеатра «Кама», не представляя никаких обоснований таких затрат, и это было его главной претензией к власти. При этом указанная сумма составляла лишь половину якобы обещанного за убийство вознаграждения, притом из личного кармана...

«Откуда взялся тезис про денежное вознаграждение, если ни Саляхов, ни Еременко не говорили, что Гафуров должен был заплатить. Еременко, напротив, заявлял — Саляхов был взбешен, когда узнал, что Хисамутдинов потребовал деньги. Саляхов указывал — заказными убийствами преступное сообщество не занималось. Это подтверждал и Асадуллин. «Я не убивал людей за деньги, я исполнял приказы», — напомнил его слова суду арестованный. И перечислил со ссылкой на приговор восемь жертв раздела сфер криминального влияния группировки.

«Мираж» раздора

«С Айдаром Исрафиловым у меня лично не было конфликта», — неоднократно в ходе допроса заявлял Ильшат Гафуров, отмечая, что у бизнеса этого народного избранника были проблемы с законом по нескольким объектам.

Ключевой из них — ночной клуб «Мираж», который открылся в Елабуге на месте заброшенного кинотеатра «Кама». Причем в доверительное управление этот объект частному предпринимателю Исрафилову отдали в марте 1998-го — за месяц до назначения главой района Гафурова. А вот распоряжение о передаче имущества действующий на тот момент глава Ильдар Ишков почему-то подписал лишь в апреле — за пару недель до прихода нового мэра. Нюанс в том, что на момент подписания объект уже работал. Исрафилов говорил об этом сам — вложился в реконструкцию, не дожидаясь выделения средств, которые оговаривались на заседании сессии горсовета еще в 1997-м. Вложился, а потом стал требовать из бюджета компенсации — выступал с этим вопросом на сессиях как депутат.

Ильшат Гафуров настаивает — неприязни к Исрафилову у него не было, были одинаковые требования для всех к соблюдению закона. скриншот с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Тут-то у властей и появились вопросы — а как оплатить работы, если не представлены данные об объемах, затратах, да и проект перепланировки не проходил согласование, — объяснял в суде Гафуров. Прокуратура выяснила — фактически «Мираж» работает самовольно — приемку профессионалов, включая пожарных и санврачей, он не проходил, однако регулярно собирает большое количество молодежи на дискотеки. При этом коммуналку и налоги не платит, зато торгует спиртным без лицензии и зарабатывает на игровых автоматах.

«Городу было выгодно функционирование бизнеса, нужны были налоги, поэтому мы боролись только за наведение порядка, за то, чтобы работали по закону, с отчислением обязательных платежей, поэтому даже лично мне не было выгодно закрытие», — объясняет подсудимый. По его словам, при желании можно было бы придраться к дате распоряжения Ишкова и расторгнуть договор доверительного управления. Но Исрафилову позволили работать дальше, требуя лишь получить разрешительную документацию. И принять меры — была информация, что в клубе торгуют наркотиками. Часть документов депутат успел оформить, однако добро на ввод в эксплуатацию к маю 1999-го не получил, на налоговый учет не поставил, и по требованию прокуратуры работа заведения была приостановлена.

Примечательно, что лишь в 2005 году в судебном порядке вдове Исрафилова удалось добиться возмещения понесенных затрат на улучшение этого муниципального имущества — исполком выплатил 876,7 тысячи рублей, для подтверждения этой суммы пришлось проводить экспертизу. А в 1999-м сам Исрафилов в суд не обращался.

Гафуров признается — с учетом ситуации в стране, республике и районе в первую очередь работа велась с крупными предприятиями, так что технически клуб мог работать в сером поле довольно долго, если бы сам бизнесмен не привлекал к нему внимание своими заявлениями.

Со слов бывшего главы, часть информации о криминальной ситуации в Елабуге от него блокировали на уровне местного ОВД. пресс-служба правительства РТ

Также бывший глава рассказал суду о проблемах с ООО «Рынок», в учредители которого Исрафилов и еще несколько человек вошли чуть ли не рейдерским захватом, уверяя, что сам Исрафилов избил директора Хаматуллина, а потом попытался его подставить с налогами. При этом одну даму побоями заставили написать на него заявление об изнасиловании, однако возбужденное дело прокуратура отменила и добилась привлечения приятеля депутата Сергея Ларионова, члена группировки «Айдароновские» (по материалам оперативно-разыскной деятельности), также известного по прозвищу «Святой», к уголовной ответственности за избиение и подстрекательство к заведомо ложному доносу.

Претензии у местной власти вызывала и работа подконтрольных Исрафилову структур на разработке карьеров, а кроме того, в оперативной справке милиции по группировке «Айдароновские» отмечалось, что таковая стоит на учете управления по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана с 1999 года, лидером является Исрафилов, который вместе с приятелем Сафроновым в 1994-м избраны депутатами местного совета. Основным направлением «Айдароновских» является коммерческая деятельность, у лидеров есть интересы в нескольких ООО. Также сообщалось о приостановленном уголовном деле 1996 года о заключении Сафроновым договора на несуществующую фирму о продаже семи грузовиков КАМАЗ. Также был установлен факт, что одна из подконтрольных группировке компаний отгрузила московским партнерам нефтепродукты с предприятия теплосетей Елабуги на 39 млрд рублей (в ценах 1996 года), да так и не рассчиталась с поставщиком.

По словам Гафурова, о таких деталях он узнал лишь при изучении материалов своего дела. Когда руководил Елабугой — эту информацию «блокировали» в местном отделе внутренних дел. По мнению обвиняемого, начальник милиции был в группе поддержки Исрафилова.

Из дела пропали записи разговоров Исрафилова с Гафуровым

Следующий посыл обвинения — Исрафилов, узнав о попытке покушения и причастности Гафурова, «стал неоднократно и публично» высказываться об этом, давать интервью о совместной преступной деятельности Гафурова с участниками ОПС «29-й к-с», открыто сообщал о намерении обратиться в федеральные СМИ и принять участие в выборах депутатов Госдумы с целью получения более значимого авторитета, а Гафуров, опасаясь последствий, решил повторить попытку убийства.

По мнению подсудимого, эта версия не подтверждается фактами: «Было единственное интервью телекомпании «Эфир», о котором говорила в суде свидетель Быстрова. В этом интервью Исрафилов говорит о якобы причастности к приготовлению к его убийству представителей ОПС и местной власти, но моей фамилии не называет... Меня лично он нигде не обвинял, моя фамилия нигде не прозвучала. Он говорил — есть конфликт с администрацией. Для меня было бы лучше — если бы он озвучил фамилию, я бы призвал его к ответственности за клевету».

Из материалов дела пропали аудиозаписи, предоставленные Айдаром Исрафиловым в 1999-м. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гафуров отмечает — летом 1999-го Исрафилова допрашивали следователи, и его прижизненные показания попали в дело. Из них следует — несколько своих встреч с главой Елабуги тот проводил под запись и поделился этими кассетами с силовиками. По какой причине они исчезли из вещественных доказательств, допрошенные в суде представители следствия и прокуратуры пояснить не смогли. Но настаивали — в 1999-м, уже после убийства Исрафилова, версия о причастности главы проверялась тщательно, и постановление об отказе в возбуждении дела против него вынесли лишь в 2002 году. А отменили его спустя 19 лет не через суд, как предписывает закон.

По мнению подсудимого, записывающее устройство бизнесмен при встрече мог использовать, чтобы в последующем скомпрометировать и подставить. Также он утверждает — о намерении Исрафилова баллотироваться в Госдуму в 99-м в Елабуге информации не было, сам лично он таких намерений не высказывал, кампанию по подготовке к регистрации в качестве кандидата не запускал. Из допрошенных свидетелей показания о планах Исрафилова на Госдуму давал лишь его отец. При этом без поддержки местной и республиканской власти шансов на избрания было мало. Да и от Елабуги пройти было нельзя — голосование проходило по Набережночелнинскому избирательному округу, куда входил автоград и близлежащие города и районы, где Исрафилов не вел бизнес и не был известен.

При этом Гафуров считает, что если бы намерения о Думе были серьезными, то Исрафилов мог бы конкурировать с Салимханом Ахметхановым — «как показывают материалы дела, он был тесно связан с лидерами ОПГ «29-й к-с», в суде свидетель Саляхов говорил — был его другом». Эта «думская» версия силовиками абсолютно не проработана, рассуждает бывший депутат Госсовета Татарстана, отмечая, что непосредственно стрелявший в депутата у комплекса ЦСКА Олесик и увозивший его с места убийства водитель Будилин работали не только в охране Саляхова, они также были охранниками Ахметханова на посту гендиректора агрокомплекса «Петровский».

«Мне жаль, что Исрафилова (на снимке) убили, и сам я пострадал без всякой вины», — сообщил в финале своей речи бывший глава Елабуги. скриншот со страницы ВКонтакте «Казанский феномен»

«Свидетель Быстрова, которая брала интервью у Исрафилова и фактически пыталась осветить только одну версию о причастности к покушению местной власти (которую изначально органы предварительного следствия признали нерабочей), чудесным образом уже после смерти Исрафилова приняла предложение Ахметханова о работе в предвыборном штабе», — сообщил суду обвиняемый, но далее дал понять, что в реальность «политической» версии не верит: «Версия обвинения о наличии такого мотива, как конкуренция, на выборах не состоятельна, ошибочна и противоречит вступившим в силу приговорам суда».

Надуманной подсудимый считает и версию о том, что он склонил к участию в убийстве и Саляхова, и Шакирова — совладельца ООО «Рынок», имевшего свой мотив для убийства Исрафилова. «Я с Шакировым знаком не был, ни разу не встречался и не общался», — настаивает Гафуров, ссылаясь на показания девяти свидетелей, включая «Святого» и брата Шакирова.

«В обвинении указано — в начале августа 1999-го Гафуров и Шакиров в ресторане «Пицунда» в Москве встретились с Саляховым, и Гафуров, обещая выплатить вознаграждение 100 тысяч долларов исполнителям, попросил организовать убийство Исрафилова и получил согласие. С учетом общественного резонанса в РТ, договорились совершить убийство на территории Москвы, и распределили роли», — озвучил следующий тезис силовиков бывший глава района. И вновь обратил внимание на нестыковки.

— Я в ресторане «Пицунда» никогда не был... Саляхов и Будилин, похоже, тоже не были — либо были в разных ресторанах, потому что Саляхов говорит о пятиэтажном здании, а Будилин — об одноэтажном, — подчеркнул Ильшат Гафуров.

А дальше напомнил показания свидетеля — сотрудника прорабского участка на улице Крыжановского, где и находился тот самый ресторан. Правда, тот в суде сообщил — на фоне долларового кризиса «Пицунду» еще в 1998-м закрыли, со временем там появился магазин оборудования для электросварки, а позже — магазин «Тритон».

«Я в августе 1999-го был в Москве всего один день — 15 августа, с семьей. Мы встречали старшую дочь Диляру, которая прилетела после прохождения языковой практики, что подтверждается копией ее загранпаспорта, фотографиями и показаниями свидетеля Малых (глава представительства ЕЛАЗа)», — вспоминал обвиняемый. С его слов, в те годы глава не мог без оформления соответствующих документов покинуть территорию Елабуги, тем более территорию республики — в любой момент могли позвонить из администрации президента РТ или еще по какому-либо вопросу, поэтому был свой регламент при оставлении территории района, который нельзя было нарушать. Это подтверждали и свидетели из администрации.

Судебный допрос Ильшата Гафурова продолжался три дня. скриншот из видео с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

— Никаких денежных средств я никому не обещал и не передавал, так как в убийстве не участвовал и даже не знал о нем. Об убийстве Исрафилова я узнал, когда в Елабуге праздновали День города, от начальника милиции. Для меня это тоже было шоком, — поделился Гафуров и напомнил, что двумя вступившим в силу приговорами Верховного суда РТ установлен мотив этой расправы — конфликт между группировками и передел сфер влияния.

«Убийство Исрафилова не приносило мне никакой выгоды. Оно могло только навредить моему авторитету. Как я сказал в интервью, мне, наоборот, необходимо было принять меры к защите Исрафилова. Убийство Исрафилова несомненно было направлено и против меня, играя на руку моим оппонентам, давая им почву и тему для различных разговоров в периоды, имеющие значение для моей жизни, такие как выборы и переназначения», — поделился он и подчеркнул — несмотря на поток грязи, выборы в Госсовет в 1999-м он выиграл в первом туре с результатом за 87% при уровне двоих соперников в 3-4%. По мнению бывшего главы, люди проголосовали не за слова, а за уже сделанное.

Отдельно подсудимый прокомментировал проект статьи авторства редактора газеты «Вечер Елабуги», изъятый в гостинице «Измайлово» следователями уже после убийства Исрафилова. «Этот так называемый «компромат» представляет собой странный опус, из которого следует, что бывший глава сотрудничал с мафией и уважал ее, а Гафуров не хочет этого делать... Что в этом материале есть такого, что могло бы навредить мне? Ничего!» — утверждал он в суде.

Ближе к финалу своей речи Гафуров отметил: «Мне жаль, что Исрафилова убили, и сам я пострадал без всякой вины, уже длительное время находясь под стражей. Но мне приятно, что сейчас в бывшем кинотеатре «Кама», где проводилась дискотека «Мираж», находится училище культуры, которое служит молодежи».

На следующем заседании защита планирует заявить ряд важных ходатайств по материалам дела.