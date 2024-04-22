«Убийство Исрафилова организовал я»: какие показания по делу Гафурова дал добегавшийся Асадуллин

На допросе в Москве Рузалик сообщил, кто заплатил за расстрел елабужского депутата $50 тысяч

О планах своего убийства, конфликте с лидером ОПС «29-й комплекс» Адыганом Саляховым и деталях организации расстрела в 1999-м елабужского депутата Айдара Исрафилова рассказал накануне в Савеловском суде Москвы осужденный авторитет челнинской банды Рузаль Асадуллин. При этом он опроверг часть своих допросов в СК, будто Ильшат Гафуров совмещал пост мэра Елабуги с позицией «старшего» в группировке и лично рассказывал ему о проблемах с Исрафиловым, которые усугубились после неудачного покушения. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Пистолет и деньги принес Шакиров»



Рузаля Асадуллина этапировали из барнаульской колонии строгого режима в Москву для участия в допросе в качестве свидетеля. Судья и участники процесса Савеловского райсуда посчитали, что формат видеоконференцсвязи затруднит общение с непосредственным участником того убийства, в подстрекательстве к которому обвиняются бывший казанский ректор и елабужский мэр.

В московском суде его защищают четыре адвоката — Ольга и Александр Нарышкины, Алексей Доночкин и Алексей Парамонов. Позицию обвинения с первого дня процесса представляет старший прокурор отдела Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Милана Дигаева. При этом ряд ключевых свидетелей, на показаниях которых во многом строится версия силовиков, предстали перед судом в наручниках.

Под конвоем на заседание доставили и Асадуллина, он же Рузалик — одного из авторитетов челнинской банды «29-й комплекс», который в какой-то момент стал представлять опасность для главаря Адыгана Саляхова, пережил покушение и бежал из страны. Обзавелся подложными документами гражданина Греции и жил на Украине. В 2012-м казанские силовики и Интерпол нашли его в Греции.

Половину своего срока лжегражданин Греции Асадуллин уже отсидел. Скрин видео НТВ. скрин видео НТВ

В 2013-м Рузаля Асадуллина экстрадировали в Россию. Спустя 2 года он выслушал приговор Верховного суда Татарстана. За семь убийств и другие тяжкие преступления в составе ОПС «29-й комплекс» прокуратура просила для него пожизненное, однако суд подарил Рузалику шанс выйти на волю — спустя 24 года и 6 месяцев. В 2017-м с учетом еще ряда убийств срок увеличили до 24 лет и 11 месяцев. Половину этого срока Асадуллин уже отсидел.

Среди вменявшихся беглому авторитету преступлений была и расправа над елабужским бизнесменом и депутатом Айдаром Исрафиловым 29 августа 1999 года в Москве.

Первым делом в суде Асадуллин дал понять — к допросу не готов: «Ваша честь, а нельзя отложить судебное заседание... У меня состояние сегодня такое... Что-то подташнивает аж». «К сожалению, такой возможности у нас нет», — была категорична председательствующий судья Ольга Чистова.

По вопросам гособвинителя Дигаевой осужденный свидетель рассказал — план того давнего убийства строился на том, что один из приближенных Исрафилова — Айрат Шакиров, укажет киллерам точный маршрут его перемещения во время визита в Москву. Более того, со слов Рузаля Асадуллина, именно Шакиров оплачивал выполненный «заказ».

— Убийство Исрафилова организовал я — по указанию Саляхова (осужденный лидер ОПС «29-й комплекс», — прим. ред.). До этого [Фарид] Хисамутдинов с какими-то ребятами тоже пытался, но они сдались Исрафилову, — свидетельствовал Рузалик. — Когда это поручалось Хисамутдинову, я сидел [за решеткой]. Когда вышел, встретился с Шакировым, и он предложил мне «решить» этот вопрос. Я поехал к Саляхову на дачу под Москвой — он тогда находился в розыске. Я рассказал, что можно вот так сделать. К Саляхову поехал, потому что он был старшим, у нас невозможно было что-то сделать без разрешения старших.

Гособвинителя Милану Дигаеву интересовало — кто передавал деньги и пистолет. Скрин видео Генпрокуратуры РФ. скрин видео Генпрокуратуры РФ

— Шакиров имел отношение к группировке «29-й комплекс»? — уточнила прокурор.

— Нет, он имел отношение к Исрафилову. Он был бизнесмен. У них какие-то проблемы были между собой, он мне не объяснял... Дележ у них какой-то был.

По словам Рузалика, разработанный вместе с Адыганом Саляховым план предусматривал использование личных охранников главаря банды: Андрея Будилина в качестве водителя, Алексея Олесика (до сих пор числится в розыске, — прим. ред.) — в качестве стрелка.

— Саляхов дал деньги на машину, Будилин купил ее, — продолжил рассказ свидетель.

— А пистолет? — уточнила Дигаева.

— Пистолет Шакиров принес.

— А деньги Олесику?

— Тоже Шакиров.

«Место убийства выбрал я»

Конкретных дат Асадуллин не помнит, лишь время и год — лето 1999-го. «Я тогда 4 или 5 месяцев был на свободе, потом опять меня закрыли, и я сидел до 2001-го. Это убийство произошло, между тем, как я вышел и опять «заехал» [в СИЗО]», — вспоминал он на допросе:

— Место убийства выбрал я — рынок в спорткомплексе «ЦСКА», потому что человек собирался там отовариться.

— Вам это откуда было известно? — спросила прокурор.

— От Шакирова. В день убийства мы выехали с этого загородного дома [Саляхова], я — на своем автомобиле, Олесик и Будилин на купленном. Мы знали, в какой гостинице остановились Шакиров и Исрафилов. И от гостиницы проехали за Исрафиловым до «ЦСКА», там ждали, пока он отоварится и выйдет... Я сидел в кафе, и его не было видно. Олесик с Будилин сидели в машине.

«Олесик получил от Шакирова в районе 50 тысяч долларов», — утверждает Рузаль Асадуллин. Скрин видео НТВ. скрин видео НТВ

Активист группировки поделился — покушение могло сорваться, если бы не наводчик-заказчик, который в это время находился в гостинице, но поддерживал связь и с жертвой, и с исполнителями.



«Потеряли мы его — Исрафилова, — сообщил Асадуллин. — И тут Шакиров позвонил и сказал — он выходит. Я позвонил Олесику, он вышел из машины, подошел к Исрафилову сзади и выстрелил из ПМ — два раза в спину, тот отлетел, упал на спину, руки поднял, и в это время — выстрел в голову». На вопрос прокурора — как стрелок понял, что вышел тот, кого ждали — свидетель отвечал: «кажется, фотография у нас была».

С его слов, далее Олесик сел в машину к Будилину, и они поехали, а он, Асадуллин, на своем авто направился следом:

— Где-то на «Ленинградке» (Ленинградское шоссе) ту машину бросили, и я их забрал. Приехали на дачу к Саляхову.

— Будилин и Олесик за совершенное преступление вознаграждение получили? — продолжила допрос гособвинитель.

— Будилин — нет, он вообще был не в теме. Олесик получил от Шакирова в районе 50 тысяч долларов.

«Обвинение полностью базируется на лжесвидетельских показаниях преступников», — заявлял Ильшат Гафуров на старте процесса. Скрин видео канала «Суды общей юрисдикции Москвы». скрин видео канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Напомним, СК и Генпрокуратура РФ обвиняют в подстрекательстве к этому убийству и неудавшемуся покушению в июне 1999-го Ильшата Гафурова, на тот момент занимавшего пост главы Елабуги. По версии обвинения, под криминальным покровительством «двадцатьдевятников» Гафуров находился с 90-х, когда руководил камским филиалом СК «Зилант», а затем одноименной региональной ассоциацией, причем отношения с лидерами ОПС не прекратились после получения мандата депутата Татарстана в 1995-м, а также избрания главой Елабужского района в 1998-м.

Силовики считают, что Исрафилов критиковал нового мэра, заявляя публично, что Гафуров задействовал административные рычаги в отношении его бизнеса. В частности, за выявленные нарушения закрыли здание молодежного центра, переданное Исрафилову в доверительное управление. После чего тот продолжил публичную критику и выдвинул свою кандидатуру в Госсовет РТ. По версии обвинения, после этого действующий глава Елабуги обратился к лидерам ОПС Адыгану Саляхову и Юрию Еременко, «с которыми его связывали длительные дружеские отношения, совместное ведение коммерческой деятельности и оказываемое ему криминальное покровительство».

— Обвинение полностью базируется на лжесвидетельских показаниях тех преступников, которые были объединены в ОПС «29-й комплекс» и никоим образом не были связаны со мной, — заявлял Ильшат Гафуров на старте процесса.

При допросе Рузаля Асадуллина бывший мэр и ректор КФУ не задал ни одного вопроса.

Прокурор интересовалась — оказывала ли ОПС помощь в выборах?

Сам Рузалик еще вначале допроса сообщил суду — Гафурова знает, с Исрафиловым был знаком, с его близкими — потерпевшими ранее не встречался. Признался — в группировку «29-й комплекс» вступил в начале 90-х, на тот момент она существовала уже лет 10, создателями выступали Юрий Еременко, Александр Власов и Адыган Саляхов. «Я был по иерархии ниже», — добавил свидетель.

На вопрос прокурора о Гафурове ответил так:

— С ним меня познакомил Еременко в 1992—1993 годах. Представил как бизнесмена, предпринимателя.

— Какое-то отношение к ОПС Гафуров имел?

— Он общался со старшими. Входил — не входил в состав группировки — не могу сказать. В группировку входили мы, и сидим тут за преступления по 210-й и 209-й (статьи УК РФ о преступном сообществе и бандитизме, — прим. ред.)

Рузалик рассказал суду о неудачном бизнес-проекте с Гафуровым. Скрин видео канала «Суды общей юрисдикции Москвы». скрин видео канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

— Насколько тесно общались между собой Гафуров, Саляхов, Еременко, Власов? — поинтересовалась прокурор.

— Это их коммерческие отношения. Я не в курсе... Была фирма «Феникс А», со слов Саляхова я слышал, что там был Гафуров, но документы не видел... Была страховая фирма «Зилант» Гафурова.

— А у вас с Гафуровым имелась коммерческая деятельность?

— Да, имелась — с 1993-го по 1995 год — неудачно сложилась, и больше мы не общались, — признался Асадуллин.

Выяснять, что это был за бизнес и что в нем не сложилось гособвинитель Дигаева не стала. На ее вопрос — консультировал ли ныне обвиняемый бандитов по экономическим вопросам — свидетель отвечал, что не знает. Попытка политизации криминального процесса успеха не имела. На вопрос прокурора — оказывали ли члены «29-го комплекса» какую-либо помощь в выборах, тот ответил: «Если даже оказывали, об этом должны знать Саляхов и Еременко. Нам об этом не говорили».

— После того, как Гафуров стал депутатом, а потом и мэром — продолжал ли он совместную коммерческую деятельность с членами ОПС? — вернулась к фабуле обвинения Дигаева.

— Со мной нет. Я же говорю. Я поругался с Гафуровым, и больше мы не общались с 1995 года... Наверное, с Еременко, Власовым, Саляховым. Мясокомбинат находился на территории Елабуги.

Детали расправы над Исрафиловым Рузалик раскрыл силовикам сам в рамках досудебного соглашения, позже оно было расторгнуто. Скрин видео НТВ. скрин видео НТВ

На вопрос о знакомстве с Исрафиловым Рузалик сообщил — знал его с 80-х: «Он был лидером группировки елабужской — «Айдароновские». Прокурора интересовало — был ли конфликт между Исрафиловым и Гафуровым?

— Из газет и со слухов — какой-то конфликт из-за выборов. Точно я не знаю, — отвечал Асадуллин.



— Члены «29-го комплекса» пытались урегулировать этот конфликт?

— Пытались, да. Саляхов или Еременко меня просили, чтобы я поговорил с Исрафиловым, и он не распространял слухи негативные. В чем был негатив — уже не помню. Но я с Исрафиловым тогда так и не встретился, разговаривал с Димой Большим, это его правая рука, но разговор не получился.

— В итоге получилось конфликт урегулировать?



— Если бы получилось, наверное, урегулировали бы...

— Вам Саляхов или Еременко сообщали, что убийство Исрафилова организовано по просьбе Гафурова? — задала прямой вопрос прокурор.

— Вот этого я не помню. Мне указания давал Саляхов.

«Я много знал. Меня хотели застрелить»

Когда суд предоставил слово защите, на свидетеля посыпались вопросы от адвоката Нарышкина. Из ответов следовало — после экстрадиции с Украины Асадуллину инкриминировали 53 эпизода преступления, включая участие в банде и целый ряд убийств. При этом детали расправы над Исрафиловым Рузалик раскрыл силовикам сам в рамках заключенного им в марте 2013-го досудебного соглашения. При этом отметил — позже это соглашение было расторгнуто.

Защитник поинтересовался — общался ли Асадуллин с Саляховым в СИЗО Тольятти? «Как я мог общаться? Если только вели нас вместе — так: привет — до свидания. У меня тоже с ним отношения не очень. У нас же конфликт был с Саляховым».

На уточняющий вопрос адвоката Ольги Нарышкиной о причине конфликта, свидетель ответил так: «В 2001-м, когда я уже сидел в лагере, я так понимаю, они решили «почистить», так как я много знал и был замешан во многих убийствах. Просто решили меня убрать. И при выходе из лагеря меня хотели застрелить...».

Скрин видео МВД по РТ. скрин видео МВД Татарстана

Отметим, что ликвидацию «29-го комплекса» МВД и прокуратура Татарстана начали как раз в 2001 году. Тогда членов ОПС задерживали целыми группами, вскрывая большое количество резонансных убийств, включая расстрел восьми человек в деревне Старое Мазино в мае 1996-го. В изъятом арсенале банды было больше 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе два гранатомета.

В МВД отмечали — всего в криминальной организации было около 500 человек, а ее финансовые интересы распространились далеко за пределы Татарстана — были филиалы в Москве и Одессе.

«В Набережных Челнах они подмяли под себя все существующие группировки, установили полный контроль над криминальным рынком интимных услуг, наркоторговцами, сферой продажи автозапчастей, автопарковками, ночными клубами, рыночной торговлей, внедрились и в системы сбыта ОАО «КамАЗ», — делился позже данными расследования спикер МВД Татарстана Максим Костромин. Он отмечал — когда в Татарстане в 1993-м разрешили задерживать членов ОПГ на 30 суток, лидеры банды перебрались в Москву, а за старшего в Челнах оставили как раз Рузаля Асадуллина.

Этот факт на допросе суда подтвердил и Асадуллин: «После того, как Ерема, Саляхов и Власов стали в Москву мотаться, я был старшим в Челнах — отвечал за пополнение общака, передачу денег в Москву, да много чего еще».

Через пару лет Адыган Саляхов может выйти на волю. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Все попытки адвокатов прояснить ситуацию по бизнесу и интересам «29-го комплекса» на Украине в 1999-м, судом были сняты, как «не имеющие отношения к предмету доказывания». Зато на другие вопросы защиты свидетель уточнил — в то время Саляхов прятался, поскольку его искали за избиение охранника в казино. При этом сам Асадуллин с января по май 1999-го был под стражей за хулиганские действия, а в сентябре 1999-го был задержан за избиение хозяина рынка «Автозаводский».

— А когда вам Шакиров передал деньги за убийство? — поинтересовался один из адвокатов.

— Мне лично он ничего не передавал. Я не занимаюсь убийствами за деньги. Я выполняю указания, которые мне дали, — отвечал Рузаль Асадуллин.

— Занималась ли группировка «Айдароновские» распространением наркотиков?

— Алкоголем занималась. С него и поднималась. Про наркотики не слышал...

«Я таких показаний не давал»: как Рузалик опровергал протоколы

Прокурор попросила огласить отрывки двух допросов Рузаля Асадуллина на предварительном следствии, указав, что ранее о связях Гафурова с криминалом и конфликте с Исрафиловым этот свидетель-осужденный давал иные показания.

Суд ходатайство удовлетворил, несмотря на возражения защиты.

«Еременко представлял мне Гафурова Ильшата не просто как члена нашей группировки, а как старшего — одного из лидеров преступного сообщества. Это было ясно и по совместным коммерческим проектам, которыми занимались «Феникс А» и «Зилант», учитывая, что учредителями «Феникс А» были старшие и их приближенные», — процитировала прокурор из протокола допроса Асадуллина от 2 марта 2022 года.

Вторую цитату она озвучила из протокола от 1 июня 2022-го:

«Незадолго до убийства Исрафилова в Москве я также видел Гафурова, который приехал для встречи с Саляховым.<...> Точной даты не помню. <...> Когда мы встретились и поздоровались, то Гафуров спросил — встречались ли мы уже с Аликом, то есть с Саляховым. Я ответил — еще нет. Гафуров сказал, что он тоже приехал встретиться с Саляховым по поводу темы с Исрафиловым. На тот момент мне уже было известно о неудавшемся покушении на Исрафилова в Елабуге, о причастности Гафурова и Хисамутдинова к этому. Гафуров мне также сказал, что не получилось убить Исрафилова в Елабуге, теперь ситуация стала еще хуже — Исрафилов рассказал обо всем в СМИ. Гафуров надеялся, что Саляхов поможет ему закрыть вопрос с Исрафиловым. Говорили мы очень недолго, после чего разошлись... В этот же день или на следующий мне позвонил Саляхов и стал говорить, что работа по Исрафилову не доделана...».

Ильшат Гафуров вопросы свидетелю Асадуллину не задавал. Скрин канала «Суды общей юрисдикции Москвы». скрин канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Прослушав две ссылки на протоколы, Рузаль Асадуллин заявил: «Он был бизнесменом. Если бы он был лидером группировки, как я мог предъявить ему претензию, когда он не рассчитался за магазин?! Вы понимаете, что меня убили бы тогда! Это же бред, я таких показаний вообще не давал. Я говорил домыслы. Я подписывал многие показания, но иногда не брал очки с собой. Может, что-то я не прочитал...».

При этом осужденный авторитет заметил — за ту претензию к Гафурову, Саляхов обвинил его в нарушении субординации и объяснил — раз бизнесмен был под старшими, то и претензию за него нужно было предъявлять им.

Что касается встречи с Гафуровым в Москве, то тут Асадуллин подтвердил лишь то, что они виделись, отрицая содержание изложенного в протоколе: «В отношении Исрафилова он такого не мог сказать. Это я представлял, что могло быть. Может быть, это вот так было истолковано...».

Прокурор уточнила: «Вы читали свои показания?» — «Какие-то читал», — не слишком уверенно отвечал свидетель.

...В 2006-м Верховный суд РТ наказал 33 членов группировки за полсотни преступлений, в числе которых были семь фактов похищения и незаконного лишения свободы и 21 убийство. Тогда к пожизненному сроку приговорили Юрия Еременко. Саляхов и киллер банды Александр Беленко — получили по 25 лет, главный экономист банды Сергей Миронов — 18. Власова задержали в 2007-м под Москвой и позже посадили на 15 лет. Рузалик же бегал дольше всех.

По данным источников «Реального времени», Адыган Саляхов через пару лет может выйти на волю. При вынесении нового приговора этому лидеру ОПС — уже по убийству Исрафилова — Савеловский райсуд в сентябре 2023-го назначил 12 с половиной лет колонии строгого режима, но путем частичного сложения наказаний по двум приговорам оставил все те же 25 лет. Заметим, дело рассматривалось в особом порядке, с учетом заключенного досудебного соглашения, в рамках которого Саляхов свидетельствовал против Ильшата Гафурова.

Что до других фигурантов давнего убийства, то названного Рузаликом киллера Олесика, возможно, уже нет в живых, хотя официально его розыск не прекращен. Зато известно, что предполагаемого наводчика-заказчика Шакирова застрелили на два года позже Исрафилова.

Следующее заседание по делу Гафурова состоится уже в мае.