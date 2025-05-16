Дочь основателя «Нэфиса» проиграла «Синергетику» спор за бренд на 10,7 млрд

И выиграла другой суд с тем же производителем — о прекращении охраны товарного знака

Фото: Коллаж "Реального времени"

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске Карине Богуславской против местного производителя бытовой химии «Синергетик», от которого она требовала 10,7 млрд рублей компенсации за использование товарного знака «Я люблю свою семью». Параллельно дочь депутата Госдумы и основателя группы «Нэфис» Ирека Богуславского выиграла в Москве другой спор с тем же ответчиком, добившись прекращения правовой охраны обозначения «Нежная забота». Подробнее о том, как российский бизнес открыл сезон охоты на бренды и каковы шансы выиграть крупную сумму, отстаивая интеллектуальную собственность — в комментариях экспертов «Реального времени».

Казанский производитель бытовой химии отстаивает бренд

Спор в нижегородском арбитраже стал второй попыткой дочери основателя «Нэфиса» Карины Богуславской отстоять у конкурента товарный знак «Я люблю свою семью». Первая была предпринята у себя в республике еще в 2023 году. Наряду с «Синергетиком» ответчиками проходили казанские предприниматели Разиля Михайлова и Юрий Сергеев. Но предприятие сумело доказать, что «никак не аффилировано и никакого отношения к двум другим ответчикам не имеет», не реализовывало им свои товары и не связано с ними договорными отношениями. А поскольку их действия «никак не связаны между собой», заявление является неподсудным. Татарстанский арбитраж с этими доводами согласился и вернул иск.

Спор в нижегородском арбитраже стал второй попыткой дочери основателя «Нэфиса» Карины Богуславской отстоять у конкурента товарный знак «Я люблю свою семью». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Подавая второе заявление, уже в Нижнем Новгороде, Карина Богуславская адресовала его только «Синергетику». Она потребовала запретить использование схожего товарного знака, где вместо слова «люблю» изображено сердце, перестать распространять рекламу с ним, изъять товары и взыскать компенсацию. Сначала сумма требований составляла 10,7 млрд рублей, затем была снижена до 7,7 млрд, а еще позже — до 766 млн рублей. Но и эту сумму суд счел завышенной в 1 830 раз над самой стоимостью права использования товарного знака за спорный период времени.

Третьим лицом по делу проходило АО «Нэфис Косметикс», с которым у Богуславской заключен лицензионный договор на использование ее торгового знака. В суде «Синергетик» утверждал, что использует спорную надпись «ясвою семью» исключительно в оформлении этикеток своей продукции и никогда не печатает ее отдельно, поэтому вероятность смешения с товарным знаком истца не возникает. Кроме того, по его утверждению, сам истец и третье лицо не использовали этот бренд в течение трех лет до подачи иска.

Суд принял отчет иноагента

Карина Богуславская указала, что «Нэфис Косметикс» использует товарный знак с даты его регистрации (29.08.2006) по настоящее время для индивидуализации своей деятельности и продукции. В подтверждение представила раскадровки рекламных роликов средства для мытья посуды «AOS» со слоганом «Я люблю свою семью». Само казанское предприятие заявило, что использует слоган в рекламе, каталогах и на упаковках продукции с начала 2000 годов.

Истец потребовала запретить использование схожего товарного знака «Я люблю свою семью», где вместо слова «люблю» изображено сердце. скриншот realnoevremya.ru/market.yandex.ru

Обе компании представили суду экспертные заключения. Для «Синергетика» маркетинговое исследование провела АНО «Левада-Центр»*. Согласно ее данным, результаты опроса покупателей бытовой химии показали, что у 89% из них фраза «Я люблю свою семью» не ассоциируется с каким-либо производителем. А схожий вариант написания этих слов с изображением сердца 85% опрошенных воспринимают «в качестве «модного тренда», «эмодзи», отражающего положительное отношение к чему-либо». Только 9% связали обозначение со средством индивидуализации.

Представители Карины Богуславской назвали заключение организации недопустимым доказательством, поскольку в нем нет указания на ее статус иностранного агента. Но суд заявил, что документ не затрагивает политическую деятельность, и «само по себе отсутствие таких сведений в представленном отчете не порочит достоверность содержащихся в нем сведений».

Для истца социологическое исследование провело АО «ВЦИОМ», но суд признал его методологически некорректным. Как указано в материалах дела, отчет содержал недопустимые методы и приемы, в том числе наводящие вопросы. Карине Богуславской отказали в иске, но она может обжаловать это решение в течение месяца.

«Нэфис»: решение принято с нарушением норм права

Месяцем ранее АО «Нэфис Косметикс» и Карина Богуславская выиграли в Москве другой спор с «Синергетиком». Дело рассмотрел Суд по интеллектуальным правам, где соистцы добились прекращения правовой охраны товарного знака «Нежная забота» для продукции бытовой химии.

Месяцем ранее АО «Нэфис Косметикс» и Карина Богуславская выиграли в Москве другой спор с «Синергетиком» (на фото офис компании в Нижнем Новгороде). скриншот realnoevremya.ru/2gis.ru

Нижегородский производитель возражал, ссылаясь на отсутствие у истца заинтересованности и злоупотребление правом казанского предприятия, а также на использование товарного знака в спорный трехлетний период. Кроме того, он указал на пропуск срока исковой давности и необходимость защиты его прав.

Однако соистцы сумели убедить суд в своей заинтересованности в досрочном прекращении охраны спорного товарного знака. Они указали, что «Нэфис Косметикс» — крупнейший производитель бытовой химии и косметической продукции. Одним из акционеров общества является Ирек Богуславский (доля акций в уставном капитале 47,11%), а его дочь обладает исключительными правами на многие известные бренды моющих и чистящих средств.

Оценив представленные доказательства, суд решил удовлетворить иск. «Из материалов дела следует, что у общества «Нэфис Косметикс» имеются собственные мощности для производства соответствующей продукции, а также сформированы каналы для ее реализации, а его аффилированным лицом — Богуславской К.И. предприняты действия по легализации использования очередного обозначения в качестве средства индивидуализации для расширения линейки товаров (средств бытовой химии)», указано в решении.

«Из материалов дела следует, что у общества «Нэфис Косметикс» имеются собственные мощности для производства соответствующей продукции», указал суд. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Реальное время» направило запрос в группу «Нэфис» с просьбой высказать позицию по данным спорам. Судя по всему, в компании намерены и дальше отстаивать свой товарный знак «Я люблю свою семью».



— АО «Нэфис Косметикс» и Карина Богуславская не согласны с решением первой судебной инстанции и считают, что оно принято с нарушением норм права. Планируется подача апелляционной жалобы в установленном законом порядке, — сообщили изданию в пресс-службе предприятия.

«Истец пойдет до конца, какой бы ни был результат»

Между тем опрошенные изданием эксперты полагают, что шансы выиграть этот спор во второй инстанции не очень велики.

— Суд пришел к выводу, что не происходит обмана восприятия потребителей при знакомстве с этикеткой «Синергетика». Кроме того, установлено, что наш завод в тот период не производил товары под этим брендом, хотя он был зарегистрирован. Грубо говоря, суд указал, что подражать было нечему. Сторона истца, конечно, представила конкурирующие доказательства, но я с делом не знаком, не могу судить, насколько одно заключение лучше или хуже другого. Лично мое мнение — подражания действительно нет, фраза на этикетке не доминирует, где-то внизу приписана, — высказал мнение казанский адвокат Павел Тубальцев.

По его словам, в последние годы при рассмотрении подобных дел суды отходят от формальностей: «Сейчас идет глубокое погружение в вопрос и тщательное разбирательство. Дальше, конечно, будут еще апелляционная инстанция, кассация. Думаю, истец пойдет до конца, какой бы ни был результат. Вполне реально, что этот спор закончится в Суде по интеллектуальным правам. Но я оцениваю шансы Карины Богуславской, как менее предпочтительные, потому что первая инстанция уже углубилась в этот вопрос».

В последние годы при рассмотрении подобных дел суды отходят от формальностей: «Сейчас идет глубокое погружение в вопрос и тщательное разбирательство». Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, получить большую компенсацию в подобных делах достаточно сложно, отмечают юристы. Ее размер определяется судом с учетом характера нарушения и других обстоятельств дела с соблюдением принципов разумности и справедливости. Для назначения компенсации в максимально возможном объеме необходимо доказывать срок неправомерного использования, неоднократность и активность предпринимательской деятельности нарушителя. Правообладатели высоко оценивают свои вероятные убытки, если нарушитель использует обозначение постоянно и ведет активную предпринимательскую деятельность с многомиллионными оборотами.

— У нас, конечно, разные кейсы были, но по размеру компенсаций, как правило, все-таки такие аппетиты суд срезает. Когда заявляется большая сумма, в итоге все равно получают существенно меньше, просто потому, что суд вправе это сделать и, оценивая компенсацию, он старается прийти к какому-то компромиссу. Просто потому что такая практика сложилась. Сегодня иски правообладателей по большей части связаны со стремлением получить дополнительный доход, — считает директор агентства «Артпатент» Григорий Бусарев.

Эксперт отметил, сейчас в России зарегистрировано очень много товарных знаков и найти свободное название российскому бизнесу достаточно непросто. Правообладатели, благодаря интернету, с легкостью находят одноименные компании, даже если те работают на другом конце России и по сути не мешают их предпринимательской деятельности. Но это провоцирует владельцев брендов на подачу исков, сообщил собеседник издания:

— Законодатель предоставляет возможность получить компенсацию с очень большим разбегом от 10 тысяч до 5 млн рублей, либо двукратную стоимость товаров. Но с ней сложнее, потому что нужно доказать этот объем товаров. Многих это не останавливает, потому что заявляются иски на большие компенсации — по максимуму на 2 или 5 млн рублей. Такое стремление очень часто прослеживается у правообладателей — не столько защитить свой бизнес от копирования и потенциальных убытков, а просто заработать. Это, наверное, основной тренд сегодня, таких кейсов в нашей практике больше, чем конфликтных историй с подделкой и реальным ущербом.

Получить большую компенсацию в подобных делах достаточно сложно, отмечают юристы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, возросший размер госпошлин при подаче исков не слишком охладил пыл правообладателей. Особенно, если на другой чаше весов — возможность взыскать большую компенсацию. В России в последние годы наблюдается значительный прирост споров в защиту товарных знаков и коммерческих обозначений. Только в Суде по интеллектуальным правам количество дел за последние пять лет возросло на 38% с 3 606 в 2020 году до 4 971 в 2024-м. Пик пришелся на 2023-й, когда было зарегистрировано 5 012 исков. В этом году по состоянию на 14 мая подано еще 1 334.

В Арбитражном суде Татарстана — аналогичная картина. Если в 2020-м в республике было 853 спора, связанных с охраной интеллектуальной собственности, то к 2022-му это число почти удвоилось (1 526), а пика достигло через год — 1 855. В 2024-м было подано чуть меньше исков — 1 331, а в этом году — пока 312.

*Организация признана Минюстом России иностранным агентом.