Дочь основателя «Нэфиса» проиграла «Синергетику» спор за бренд на 10,7 млрд
И выиграла другой суд с тем же производителем — о прекращении охраны товарного знака
Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске Карине Богуславской против местного производителя бытовой химии «Синергетик», от которого она требовала 10,7 млрд рублей компенсации за использование товарного знака «Я люблю свою семью». Параллельно дочь депутата Госдумы и основателя группы «Нэфис» Ирека Богуславского выиграла в Москве другой спор с тем же ответчиком, добившись прекращения правовой охраны обозначения «Нежная забота». Подробнее о том, как российский бизнес открыл сезон охоты на бренды и каковы шансы выиграть крупную сумму, отстаивая интеллектуальную собственность — в комментариях экспертов «Реального времени».
Казанский производитель бытовой химии отстаивает бренд
Спор в нижегородском арбитраже стал второй попыткой дочери основателя «Нэфиса» Карины Богуславской отстоять у конкурента товарный знак «Я люблю свою семью». Первая была предпринята у себя в республике еще в 2023 году. Наряду с «Синергетиком» ответчиками проходили казанские предприниматели Разиля Михайлова и Юрий Сергеев. Но предприятие сумело доказать, что «никак не аффилировано и никакого отношения к двум другим ответчикам не имеет», не реализовывало им свои товары и не связано с ними договорными отношениями. А поскольку их действия «никак не связаны между собой», заявление является неподсудным. Татарстанский арбитраж с этими доводами согласился и вернул иск.
Подавая второе заявление, уже в Нижнем Новгороде, Карина Богуславская адресовала его только «Синергетику». Она потребовала запретить использование схожего товарного знака, где вместо слова «люблю» изображено сердце, перестать распространять рекламу с ним, изъять товары и взыскать компенсацию. Сначала сумма требований составляла 10,7 млрд рублей, затем была снижена до 7,7 млрд, а еще позже — до 766 млн рублей. Но и эту сумму суд счел завышенной в 1 830 раз над самой стоимостью права использования товарного знака за спорный период времени.
Третьим лицом по делу проходило АО «Нэфис Косметикс», с которым у Богуславской заключен лицензионный договор на использование ее торгового знака. В суде «Синергетик» утверждал, что использует спорную надпись «ясвою семью» исключительно в оформлении этикеток своей продукции и никогда не печатает ее отдельно, поэтому вероятность смешения с товарным знаком истца не возникает. Кроме того, по его утверждению, сам истец и третье лицо не использовали этот бренд в течение трех лет до подачи иска.
Суд принял отчет иноагента
Карина Богуславская указала, что «Нэфис Косметикс» использует товарный знак с даты его регистрации (29.08.2006) по настоящее время для индивидуализации своей деятельности и продукции. В подтверждение представила раскадровки рекламных роликов средства для мытья посуды «AOS» со слоганом «Я люблю свою семью». Само казанское предприятие заявило, что использует слоган в рекламе, каталогах и на упаковках продукции с начала 2000 годов.
Обе компании представили суду экспертные заключения. Для «Синергетика» маркетинговое исследование провела АНО «Левада-Центр»*. Согласно ее данным, результаты опроса покупателей бытовой химии показали, что у 89% из них фраза «Я люблю свою семью» не ассоциируется с каким-либо производителем. А схожий вариант написания этих слов с изображением сердца 85% опрошенных воспринимают «в качестве «модного тренда», «эмодзи», отражающего положительное отношение к чему-либо». Только 9% связали обозначение со средством индивидуализации.
Представители Карины Богуславской назвали заключение организации недопустимым доказательством, поскольку в нем нет указания на ее статус иностранного агента. Но суд заявил, что документ не затрагивает политическую деятельность, и «само по себе отсутствие таких сведений в представленном отчете не порочит достоверность содержащихся в нем сведений».
Для истца социологическое исследование провело АО «ВЦИОМ», но суд признал его методологически некорректным. Как указано в материалах дела, отчет содержал недопустимые методы и приемы, в том числе наводящие вопросы. Карине Богуславской отказали в иске, но она может обжаловать это решение в течение месяца.
«Нэфис»: решение принято с нарушением норм права
Месяцем ранее АО «Нэфис Косметикс» и Карина Богуславская выиграли в Москве другой спор с «Синергетиком». Дело рассмотрел Суд по интеллектуальным правам, где соистцы добились прекращения правовой охраны товарного знака «Нежная забота» для продукции бытовой химии.
Нижегородский производитель возражал, ссылаясь на отсутствие у истца заинтересованности и злоупотребление правом казанского предприятия, а также на использование товарного знака в спорный трехлетний период. Кроме того, он указал на пропуск срока исковой давности и необходимость защиты его прав.
Однако соистцы сумели убедить суд в своей заинтересованности в досрочном прекращении охраны спорного товарного знака. Они указали, что «Нэфис Косметикс» — крупнейший производитель бытовой химии и косметической продукции. Одним из акционеров общества является Ирек Богуславский (доля акций в уставном капитале 47,11%), а его дочь обладает исключительными правами на многие известные бренды моющих и чистящих средств.
Оценив представленные доказательства, суд решил удовлетворить иск. «Из материалов дела следует, что у общества «Нэфис Косметикс» имеются собственные мощности для производства соответствующей продукции, а также сформированы каналы для ее реализации, а его аффилированным лицом — Богуславской К.И. предприняты действия по легализации использования очередного обозначения в качестве средства индивидуализации для расширения линейки товаров (средств бытовой химии)», указано в решении.
«Реальное время» направило запрос в группу «Нэфис» с просьбой высказать позицию по данным спорам. Судя по всему, в компании намерены и дальше отстаивать свой товарный знак «Я люблю свою семью».
— АО «Нэфис Косметикс» и Карина Богуславская не согласны с решением первой судебной инстанции и считают, что оно принято с нарушением норм права. Планируется подача апелляционной жалобы в установленном законом порядке, — сообщили изданию в пресс-службе предприятия.
«Истец пойдет до конца, какой бы ни был результат»
Между тем опрошенные изданием эксперты полагают, что шансы выиграть этот спор во второй инстанции не очень велики.
По его словам, в последние годы при рассмотрении подобных дел суды отходят от формальностей: «Сейчас идет глубокое погружение в вопрос и тщательное разбирательство. Дальше, конечно, будут еще апелляционная инстанция, кассация. Думаю, истец пойдет до конца, какой бы ни был результат. Вполне реально, что этот спор закончится в Суде по интеллектуальным правам. Но я оцениваю шансы Карины Богуславской, как менее предпочтительные, потому что первая инстанция уже углубилась в этот вопрос».
Кроме того, получить большую компенсацию в подобных делах достаточно сложно, отмечают юристы. Ее размер определяется судом с учетом характера нарушения и других обстоятельств дела с соблюдением принципов разумности и справедливости. Для назначения компенсации в максимально возможном объеме необходимо доказывать срок неправомерного использования, неоднократность и активность предпринимательской деятельности нарушителя. Правообладатели высоко оценивают свои вероятные убытки, если нарушитель использует обозначение постоянно и ведет активную предпринимательскую деятельность с многомиллионными оборотами.
Эксперт отметил, сейчас в России зарегистрировано очень много товарных знаков и найти свободное название российскому бизнесу достаточно непросто. Правообладатели, благодаря интернету, с легкостью находят одноименные компании, даже если те работают на другом конце России и по сути не мешают их предпринимательской деятельности. Но это провоцирует владельцев брендов на подачу исков, сообщил собеседник издания:
— Законодатель предоставляет возможность получить компенсацию с очень большим разбегом от 10 тысяч до 5 млн рублей, либо двукратную стоимость товаров. Но с ней сложнее, потому что нужно доказать этот объем товаров. Многих это не останавливает, потому что заявляются иски на большие компенсации — по максимуму на 2 или 5 млн рублей. Такое стремление очень часто прослеживается у правообладателей — не столько защитить свой бизнес от копирования и потенциальных убытков, а просто заработать. Это, наверное, основной тренд сегодня, таких кейсов в нашей практике больше, чем конфликтных историй с подделкой и реальным ущербом.
По его словам, возросший размер госпошлин при подаче исков не слишком охладил пыл правообладателей. Особенно, если на другой чаше весов — возможность взыскать большую компенсацию. В России в последние годы наблюдается значительный прирост споров в защиту товарных знаков и коммерческих обозначений. Только в Суде по интеллектуальным правам количество дел за последние пять лет возросло на 38% с 3 606 в 2020 году до 4 971 в 2024-м. Пик пришелся на 2023-й, когда было зарегистрировано 5 012 исков. В этом году по состоянию на 14 мая подано еще 1 334.
В Арбитражном суде Татарстана — аналогичная картина. Если в 2020-м в республике было 853 спора, связанных с охраной интеллектуальной собственности, то к 2022-му это число почти удвоилось (1 526), а пика достигло через год — 1 855. В 2024-м было подано чуть меньше исков — 1 331, а в этом году — пока 312.
*Организация признана Минюстом России иностранным агентом.
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