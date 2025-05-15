Команда экс-игрока «Рубина» Владимира Байрамова выиграла Кубок в Азии

Интерес подопечного к тренерской работе заметил еще Курбан Бердыев

Владимир Байрамов (стоит в центре) на прощальном матче Сергея Рыжикова. Фото: Реальное время

Команда Владимира Байрамова, бывшего игрока казанского «Рубина», а затем тренера ДЮСШ «Вахитовский», выиграла третий по значимости клубный кубок Азии. По завершении профессиональной карьеры Байрамов некоторое время играл в футбол в любительской команде «Созвездие» у бывшего переводчика, а затем тренера эквадорца Юрия Солано. А в последние годы выступал за «Технологию» — это команда, в составе которой выступает Евгений Варакин, глава Верхнеуслонского района. В мини-футболе командами Байрамова были «Верховный суд» и МФК «Дружба». Подробнее — в статье «Реального времени».

Кубок Вызова — третий по статусу турнир Азиатского континента

Азиатский Кубок Вызова — это третий футбольный турнир на континенте после Лиги чемпионов Азии и Кубка АФК. В каждом выступает по 32 команды, причем в отличие от привычных нам еврокубков азиатские соревнования — это чуть меньше конкурентности и чуть больше географии. В этом году в финале Лиги Европы встретятся две английские команды «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», в Лиге Конференций в финал вышел «Челси», а в Лиге чемпионов до полуфинала дошел «Арсенал».

На азиатском континенте подобное преобладание команды из одной страны возможно только в двух старших турнирах — Лиге чемпионов и Кубке АФК. Там играют по 32 команды из ведущих по развитию футбола азиатских стран. Из них в Лиге чемпионов Азии выступают представители 12 государств, в Кубке АФК к ним добавляются еще 10. В завершившемся Кубке Вызова участвовало 18 команд.

Именно этот турнир в конечном итоге выиграла команда «Аркадаг» из одноименного города, клубом с 2023 года руководит бывший игрок казанского «Рубина» Владимир Байрамов. В финале «Аркадаг» обыграл в столице Камбоджи Пномпене хозяев поля — команду «Преа Хан Рич Свай Риенг» со счетом 2:1, забив решающий гол уже в дополнительное время.

Байрамов и Андрей Князев (справа) наблюдают за исполнением пенальти. Реальное время / realnoevremya.ru

Команда Байрамова демонстрировала невероятный характер

Необходимо отметить, что «Аркадаг» продвигался к победе крайне тяжело. На групповом этапе команда заняла первое место за счет того, что обыграла «Абдыш Ата» из кыргызстанского Канта 2:0. Сам турнир проходил на нейтральной площадке в Кувейте, и «Аркадаг» начал с нелегкой победы над командой «Масия» с Мальдивских островов 2:1, обыграл соседей из Кыргызстана и в заключительном туре уступил «Аль Араби» из Кувейта со счетом 2:3. До 70-й минуты «Аркадаг» уступал со счетом 0:3 и потенциально вылетал из турнира, на 84-й минуте сравнял счет, продолжая оставаться вне игры. Но на 7-й дополнительной минуте подопечные Владимира Байрамова забили решающий пенальти, и счет 2:3 стал для них проходным. В четвертьфинале они обыграли команду из Индии «Ист Бенгал», причем тут также помогла концовка. В первой гостевой игре «Аркадаг» выиграл 0:1, но в домашнем поединке уступал с таким же счетом, и только на 89-й минуте сравнял счет, а на 8-й дополнительной минуте вырвал победу.

В полуфинале туркмены вышли на обидчиков из «Аль Араби» и уступили им в гостях 0:2. В домашнем матче сумели сравнять счет и на 4-й дополнительной минуте забили третий гол, который вывел их в финал 3:2.

А вот в матче с командой из Камбоджи «Аркадаг» вел в счете, но в концовке хозяева сравняли счет. Причем «Преа Хан Рич Свай Риенг» — команда, насыщенная легионерами. Пять бразильцев, по три француза и японца, один американец. Любопытно, что все французы имеют местное гражданство, а Тьерри Бин и Дани Куч даже играют за сборную Камбоджи, как уроженцы Америки Ник Тейлор и Японии Хикару Мизуно. Необходимо отметить, что Камбоджа — бывший протекторат Франции, и сейчас местные футбольные команды зачастую собирают у себя своих сородичей, родившихся во Франции. Более того, большая часть сборной Камбоджи составлена из уроженцев Кот-д’Ивуар (Кулибали), Колумбии (Ньето), Новой Зеландии (Лим), Японии (Огава, Осе). Пять лет местной сборной руководил Кейсуке Хонда, которого российские болельщики прекрасно помнят по игре за ЦСКА.



Для туркменской команды — это важно с точки зрения того, что это полностью национальный продукт, в составе которого собраны только местные футболисты, способные повести сборную вперед на последующих международных турнирах. «Аркадаг» Байрамова показал себя на клубном уровне боевитым и удачливым, забив решающий гол за три минуты до финального свистка 2:1.

На первом плане Виктор Носов, Серей Рыжиков и Дмитрий Медведь Хрисанов. Реальное время / realnoevremya.ru

Бывший игрок «Рубина» Владимир Байрамов

Владимир Байрамов не имеет необходимой лицензии для работы на международном уровне, а потому его все время заменяют на пресс-конференциях. Ранее это был Давлетмурат Аннаев, который с недавних пор стал главным тренером молодежной сборной Туркменистана, а сейчас Ахмет Аллабердыев.

Более именитый наставник со схожей фамилией Курбан Бердыев недавно охарактеризовал своего бывшего подопечного по смоленскому «Кристаллу» и казанскому «Рубину»: «Владимир всегда готовился к тренерской работе, когда играл под моим руководством, всегда интересовался нюансами».



Сам Байрамов вспоминал про себя: «Самой знаменитой спортсменкой в нашем роду была Тамара Гаркушина, младшая сестра нашей бабушки, которая 6 раз выигрывала чемпионат мира и 8 раз побеждала на чемпионатах СССР по велосипедному спорту. Увы, тогда женский велоспорт не входил в программу Олимпиад, думаю, что и там бы она побеждала». Тамара Гаркушина завоевала 6 медалей золота и 1 серебро (с 1967 по 1974 год). Как рассказывал про знаменитую спортсменку, которой Байрамов приходится внучатым племянником, ее тренер Лев Карпов: «Матери и отца у нее не было, ее тетка воспитала».

— У нас папа — туркмен, а мама — русская. И у половины из четырех братьев русские имена — Олег и Владимир, а у половины туркменские — Назар и Мурад. У нас была одна из самых спокойных обстановок среди бывших стран Советского Союза. Все тихо-мирно, причем не только на государственном уровне, но и в плане человеческих отношений. Можно было спокойно машину оставлять незакрытой, ничего бы с ней не случилось. Не было никаких проблем с приездом в Россию, я на три летних месяца уезжал на школьные каникулы в Елец Липецкой области, к бабуле со стороны матери, — вспоминал Байрамов.

Момент прощального матча Сергея Рыжикова. Реальное время / realnoevremya.ru

Казанский период профессиональной карьеры Байрамова

Бывший директор «Рубина» Ильгиз Фахриев в разговоре с «Реальным временем» вспоминал о Байрамове как игроке казанской команды: «Кто у нас играл в середине «нулевых»? Володя Байрамов, он только у Бердыева и мог играть. Только огромное желание спортсмена с одной стороны и доверие тренера с другой приводили к тому, что подобные футболисты завоевывали место в составе и оправдывали это своей игрой».

Впрочем, у Байрамова была очень неплохая голевая серия против московского «Локомотива». Об этом «Реальное время» вспоминало с другим форвардом «Рубина» тех лет Александром Бухаровым. В 2005-м у Байрамова был дубль, когда мы победили 3:1, а у железнодорожников, увы, сломался Дмитрий Сычев. И в 2006-м был дубль, когда мы, увы, проиграли 2:4, а матч судил Станислав Сухина, будущий начальник команды «Локомотив». Но играть с Байрамовым в связке им не приходилось, будучи одноплановыми. Именно Байрамова поменял Бухаров в своем дебютном матче за «Рубин».

— Как будто из памяти вычеркнуло. Вот первый гол запомнился. Произошло это в Москве, в 2005-м, все правильно, мы тогда играли на стадионе «Динамо» с армейцами Москвы. В год, когда они стали обладателями Кубка УЕФА. Меня выпустили во втором тайме (опять же вместо Байрамова), и на угловом я замкнул на ближней штанге передачу Орландо Калисто, — сообщил он.

Команда Юрия Солано «Созвездие», в которой Байрамов играл на любительском уровне. Реальное время / realnoevremya.ru

«Наш тренерский цех — это Советский Союз в миниатюре»

В канун 2023 года Байрамов провел последнюю игровую тренировку с футболистами любительской команды «Технология». Потом зашел попрощаться в раздевалку, поскольку переодевался в тренерской, после чего один из «технологов» сказал: «А мужик-то неплохо играет». На тот момент тренер ДЮСШ «Вахитовский» Байрамов готовился возглавить новую для себя команду «Аркадаг».

— Я не застал Байрамова как подопечного, поскольку пришел в спортивную школу уже после того, как Владимир уехал работать в Туркменистан. Но я видел его тренерскую работу с возрастами 2007 и 2011 годов рождения, когда сам еще тренировал. Особенно 2007 год могу отметить за бойцовские качества, плюс к этому играющие в комбинационный футбол, — рассказал нынешний директор ДЮСШ «Вахитовский» Рустэм Канипов. — Наш тренерский цех — это Советский Союз в миниатюре. Анатолий Фомичев играл в Душанбе, включая знаменитый «Памир», Владимир Баранов играл и тренировал в Узбекистане, Байрамов из Туркменистана.

По его словам, казанскую тренерскую школу представляют Анатолий Мастров, Марсель Тухватуллин, игравшие в большой футбол, мини-футбол, где у Тухватуллина была очень достойная карьера. «У Мастровых вообще спортивная династия, начатая отцом, который работал в легкой атлетике. А сыновья пошли в футбол, и другой брат Артем стал легкоатлетом, оба участвовали на Универсиадах разных лет (сейчас он доцент в Поволжском университете спорта). В случае с Байрамовым теперь у нашей спортшколы есть аргумент, что здесь готовят тренеров уровня международных Кубков», — заключил Канипов.

