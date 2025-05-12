«Ак Барс» рискует провалить комплектование команды: что не так с возможной отставкой Валиуллина?

Решение надо принимать быстрее

В Казани активизировались слухи об отставке Марата Валиуллина с поста генерального менеджера «Ак Барса». Что происходит вокруг казанского хоккейного клуба — в материале «Реального времени».

Оставить, пригласить, вернуть



На днях вновь усилились разговоры о возможных изменениях в клубном руководстве «Ак Барса». По данным хоккейных инсайдеров, своего поста может лишиться генеральный менеджер Марат Валиуллин. На его место прочат Рафика Якубова, уже работавшего в Казани на этой должности. В понедельник он официально покинул «Ладу», где был спортивным директором.

Также источники сообщают, что в клубе рассматривают вариант приглашения Даниса Зарипова, для которого готовы создать новую должность. Экс-капитан команды вряд ли возьмет на себя роль генменеджера «барсов». При этом якобы с его приглашением в «Ак Барсе» готовят парочку сенсационных трансферов, в том числе подписание Евгения Кузнецова (экс-СКА) и Владимира Ткачева («Трактор»).

. Реальное время / realnoevremya.ru

Шансы на отставку Валиуллина называют довольно высокими, хотя окончательное решение по нему еще не принято. Именно поэтому сам функционер не смог дать конкретных ответов на недавней итоговой пресс-конференции по завершению сезона. Ни по ближайшим трансферам, ни по своей судьбе в клубе.

Валиуллина могут оставить

Для Валиуллина управленческая карьера в «Ак Барсе» началась с 2017 года. С тех пор в клубе ни один трансфер не проходил без его участия. Вначале он работал в качестве начальника скаутской службы под крылом Рафика Якубова, а затем сменил того в должности генерального менеджера.

Де-юре под его контролем был собран чемпионский состав «Ак Барса» в 2017 году, однако де-факто мало кто связывает ту последнюю победу в Кубке Гагарина с Валиуллиным. Относительно него больше вспоминают провальную трансферную политику, начиная с 2020 года. Будучи главным скаутом он завез в команду Найджела Доуса и Стефана Да Косту, которые провалили плей-офф и были изгнаны уже на следующий сезон. Затем Валиуллин получил должность повыше, а трансферы зарубежных хоккеистов окончательно стали менее результативными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За четыре последующих года «Ак Барс» подписал Линдхольма, Фера, Демерса, Барберио, Уила, Кэмпфера, Миллера, Барбера, Петана и О’Делла. За некоторым исключением, ни один из этих иностранцев не показал себя лидером команды. Разве что только Миллер, исправно приносящий очки второй сезон подряд. Также не оправдала себя ставка на звезд: Радулов, Шипачев, Войнов, Галиев, Свечников — все они уже покинули клуб.

Нынешний сезон тоже получился таким, что в КХЛ перестали «Ак Барс» рассматривать в качестве топ-клуба. Разговоров о статусе «середнячка лиги» стало гораздо больше, чем это было пару лет назад. Даже после вылета в первом раунде от «Автомобилиста» относительно «барсов» практически не говорили в таком ключе.

Поводов, действительно, много. Главный — третий плохой сезон за четыре года. Именно этот факт и делает возможным отставку Валиуллина с поста генменеджера. Но при этом он вполне может сохранить свою должность. Во-первых, пока нет ясности по тому, кто его заменит. Во-вторых, логично дать ему еще один шанс, если оставят главным тренером Анвара Гатиятулина.

Что мешает прийти Якубову?

Примечательно, что разговоры об отставке Валиуллина появлялись еще прошлой весной. Но тогда он сумел сохранить свой пост. Оглядываясь назад, в клубе, вероятно, жалеют о таком решении. После грандиозного провала в плей-офф в «Ак Барсе» рассчитывали начать с чистого листа. Пригласили тренера, убрали звезд в лице Радулова и Шипачева, но обновить руководство команды не догадались. Глядишь, может, и смогли бы договориться с Алмазом Гарифуллиным, ранее собравшим в ЦСКА три чемпионских коллектива. Но тот в итоге ушел в КХЛ, а Валиуллин остался в «Ак Барсе».

Теперь круг кандидатов чуть ограничен. Многие сватают Рафика Якубова, у которого после Казани неплохой временной отрезок работы в СКА и «Ладе». В Питере ему пришлось работать в условиях богатого клуба, а в Тольятти отчаянно экономить. Мало у кого в лиге есть подобный разношерстный опыт. Не удивительно, что к Якубову есть интерес из других клубов. Помимо «Ак Барса» им интересуется московское «Динамо».

Между тем Якубов уходил из казанского клуба на не очень позитивной ноте. Некоторые СМИ пишут, что во время его ухода произошла какая-то путаница, из-за чего до одного из руководителей дошла недостоверная информация. Что именно там было — источники не сообщают, но конфликт сторон до сих пор якобы не улажен.

Как бы там ни было, решение по генеральному менеджеру «Ак Барса» надо принимать быстрее. Несмотря на то, что трансферное окно в КХЛ открывается только по окончании сезона, по основным переходам клубы договариваются на две недели раньше. Любая пауза в этом деле ставит под угрозу комплектование «Ак Барса» на следующий чемпионат КХЛ.