Покупки отложили до лучших времен: рост розничной торговли в Татарстане резко замедлился
Высокая ключевая ставка и сокращение потребительского кредитования ударили по розничной торговле. В первом квартале 2025 года потребительский рынок в Татарстане вырос на 1,7%. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года рост составлял 15,7%. Ситуация в республике оказалась даже драматичнее, чем в целом по России — в первом квартале 2025 года российская розница выросла на 3,2%. Кроме того, инфляция в республике также оказалась выше среднероссийского показателя. Впрочем, это замедление потребления в России продлится недолго, надеются эксперты.
Розничный рынок сжимается
Оборот розничной торговли в Татарстане за первые три месяца 2025 года вырос на 1,7% — до 402,3 млрд рублей. Причем продовольственная и непродовольственная розница продемонстрировали синхронность — рост в обоих сегментах составил 1,7%. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами увеличился с 161,4 млрд в первом квартале 2024 года до 186,6 млрд рублей, оборот непродовольственной розницы — с 200,8 млрд рублей до 215,7 млрд рублей.
В первом квартале 2024 года рост оборота розничной торговли составлял 15,7%. В январе — марте 2023 года было зафиксировано падение — на 0,3%.
Оборот розничной торговли продовольственными товарами в первом квартале 2024 года увеличился на 7,5%, а непродуктовой розницы — на 23,2%. По сравнению с прошлогодними темпами текущие показатели (+1,7%) выглядят слабо.
Основные показатели потребительского рынка Татарстана
ПОКАЗАТЕЛЬ
ЯНВАРЬ — МАРТ 2024
ЯНВАРЬ — МАРТ 2025
1
Объем оборота розничной торговли
362,2 млрд рублей
402,3 млрд рублей
2
Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года
115,7%
101,7%
3
Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
161,4
млрд рублей
186,6
млрд рублей
4
Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года
107,5%
101,7%
5
Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами
200,8
млрд рублей
215,7
млрд рублей
6
Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами
123,2%
101,7%
7
Объем оборота розничной торговли на душу населения
90 510
рублей
100 089
рублей
При этом количество предприятий в отрасли стабильно растет: число предприятий торговли увеличилось на 404 — до 16 862; количество предприятий общественного питания на 173 — до 5 818; число объектов бытового обслуживания на 521 — до 7 110.
Предприятия потребительского рынка Татарстана
ПОКАЗАТЕЛЬ
ЯНВАРЬ — МАРТ 2024
ЯНВАРЬ — МАРТ 2025
1
Количество предприятий торговли
16 458
16 862
2
Количество предприятий общественного питания
5 645
5 818
3
Количество объектов бытового обслуживания населения
6 589
7 110
В плане анализа структуры потребления любопытно, что оборот общепита растет динамичнее, чем годом ранее. Объем оборота общественного питания вырос в первом квартале 2025 года на 9,7% — до 21,7 млрд рублей. Годом ранее динамика была слабее — 4,5%. На ресторанах и кафе татарстанцы пока не экономят. Или же это вклад в отрасль со стороны туристов. Только на майских праздниках Казань посетили 200 тысяч туристов, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. Оборот бытовых услуг населению вырос на 6,1% — до 20,3 млрд рублей (годом ранее было 0,9%).
Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг
ПОКАЗАТЕЛЬ
ЯНВАРЬ — МАРТ 2024
ЯНВАРЬ — МАРТ 2025
1
Объем оборота общественного питания
17,8 млрд рублей
21,7 млрд рублей
2
Индекс физического объема оборота общественного питания
104,5%
109,7%
3
Объем бытовых услуг населению
16,8 млрд рублей
20,3 млрд рублей
4
Индекс физического объема бытовых услуг населению
100,9%
106,1%
Инфляция в Татарстане выше среднероссийского показателя
«Потребительская активность в 2025 году, скорее всего, останется в положительной зоне, но при этом будет более сдержанной по сравнению с 2024 годом, в связи с возможным замедлением роста денежных доходов населения и высоким уровнем инфляции», — прогнозирует она.
В целом среднероссийский оборот розничной торговли по итогам первого квартала 2025 года составил 103,2% (по итогам первого квартала 2024 года — 110,4%). Оборот розничной торговли продовольственных товаров увеличился на 4,2%, непродовольственных товаров — на 2,3%. И только в 17 регионах наблюдается более позитивная динамика оборота розничной торговли относительно первого квартала 2024 года.
Падение розницы в Татарстане отражает общероссийский макроэкономический тренд первого квартала, соглашается аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов.
На ситуацию повлияли общее замедление экономики и сильное падение потребительского кредитования. «Население находится под высокой долговой нагрузкой и поэтому проявляет сдержанный спрос на товары, перенося потребление до «лучших времен» с более дешевыми деньгами, — прокомментировал он. — Показательным в данном случае является крутое падение на автомобильном рынке, которое эксперты связывают как раз с сознательным решением покупателей отложить приобретение автомобиля в ожидании снижения ставок по кредитам».
В базовом сценарии, при котором рубль не будет находиться под экстремальным инфляционным давлением, «Финам» ожидает снижения ключевой ставки в третьем — четвертом квартале 2025 года и последующее восстановление темпов роста потребления, поэтому затяжное падение потребления, по его мнению, маловероятно.
Потребление сокращается вслед за замедлением экономики
Предварительная оценка роста ВВП в первом квартале 2025 года от Минэкономразвития (1,7%) отстает от февральской оценки ЦБ (2,9%), а мартовские данные Росстата оказались в основном ниже консенсус-прогноза.
Потребление становится более сдержанным, особенно в отношении непродовольственных товаров. Это, а также значительное укрепление рубля с начала года, сказывается и на замедлении инфляции.
«Мы ожидаем замедления роста экономики в этом году до 1,5—1,7%. По нашим оценкам, пик инфляции в годовом выражении будет пройден в апреле — мае и составит 10,3—10,4%. Затем на фоне замедляющейся текущей инфляции и эффекта базы мы ожидаем снижения годовой инфляции примерно до 7% к концу года. На наш взгляд, быстрое замедление текущей сезонно скорректированной инфляции, существенное укрепление рубля, замедление роста кредитования, денежных агрегатов и потребления дают основания ЦБ начать рассматривать возможность снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы», — ожидает Беленькая.
ЦБ может начать снижение ключевой ставки в июне — июле и к концу года снизить ее до 16%.
«Наш прогноз может быть слишком оптимистичен, особенно с учетом более агрессивных планов по повышению регулируемых тарифов в 2026—2027 годах в новом макропрогнозе Минэка, усиления внешних рисков и приостановки снижения инфляционных ожиданий населения в апреле, — предупреждает Ольга Беленькая. — С другой стороны, ЦБ пока не закладывает в базовый прогноз возможное улучшение геополитических условий, поскольку базируется на фактах, так что с этой стороны гипотетически может возникнуть пространство для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики».
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