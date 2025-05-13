Покупки отложили до лучших времен: рост розничной торговли в Татарстане резко замедлился

Фото: Реальное время

Высокая ключевая ставка и сокращение потребительского кредитования ударили по розничной торговле. В первом квартале 2025 года потребительский рынок в Татарстане вырос на 1,7%. Для сравнения — за аналогичный период прошлого года рост составлял 15,7%. Ситуация в республике оказалась даже драматичнее, чем в целом по России — в первом квартале 2025 года российская розница выросла на 3,2%. Кроме того, инфляция в республике также оказалась выше среднероссийского показателя. Впрочем, это замедление потребления в России продлится недолго, надеются эксперты.

Розничный рынок сжимается

Оборот розничной торговли в Татарстане за первые три месяца 2025 года вырос на 1,7% — до 402,3 млрд рублей. Причем продовольственная и непродовольственная розница продемонстрировали синхронность — рост в обоих сегментах составил 1,7%. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами увеличился с 161,4 млрд в первом квартале 2024 года до 186,6 млрд рублей, оборот непродовольственной розницы — с 200,8 млрд рублей до 215,7 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В первом квартале 2024 года рост оборота розничной торговли составлял 15,7%. В январе — марте 2023 года было зафиксировано падение — на 0,3%.



В первом квартале 2024 года рост оборота розничной торговли составлял 15,7%. В январе — марте 2023 года было зафиксировано падение — на 0,3%. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Реальное время / realnoevremya.ru

Оборот розничной торговли продовольственными товарами в первом квартале 2024 года увеличился на 7,5%, а непродуктовой розницы — на 23,2%. По сравнению с прошлогодними темпами текущие показатели (+1,7%) выглядят слабо.



Оборот розничной торговли продовольственными товарами в первом квартале 2024 года увеличился на 7,5%, а непродуктовой розницы — на 23,2%. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Основные показатели потребительского рынка Татарстана

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — МАРТ 2024 ЯНВАРЬ — МАРТ 2025 1 Объем оборота розничной торговли 362,2 млрд рублей 402,3 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота розничной торговли, к соответствующему периоду прошлого года 115,7% 101,7% 3 Объем оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 161,4 млрд рублей 186,6 млрд рублей 4 Индекс физического объема оборота розничной торговли пищевыми продуктами, к соответствующему периоду прошлого года 107,5% 101,7% 5 Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами 200,8 млрд рублей 215,7 млрд рублей 6 Индекс физического объема оборота розничной торговли непродовольственными товарами 123,2% 101,7% 7 Объем оборота розничной торговли на душу населения 90 510 рублей 100 089 рублей

При этом количество предприятий в отрасли стабильно растет: число предприятий торговли увеличилось на 404 — до 16 862; количество предприятий общественного питания на 173 — до 5 818; число объектов бытового обслуживания на 521 — до 7 110.

Количество предприятий в отрасли стабильно растет: число предприятий торговли увеличилось на 404 — до 16 862; количество предприятий общественного питания на 173 — до 5 818. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Предприятия потребительского рынка Татарстана

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — МАРТ 2024 ЯНВАРЬ — МАРТ 2025 1 Количество предприятий торговли 16 458 16 862 2 Количество предприятий общественного питания 5 645 5 818 3 Количество объектов бытового обслуживания населения 6 589 7 110

В плане анализа структуры потребления любопытно, что оборот общепита растет динамичнее, чем годом ранее. Объем оборота общественного питания вырос в первом квартале 2025 года на 9,7% — до 21,7 млрд рублей. Годом ранее динамика была слабее — 4,5%. На ресторанах и кафе татарстанцы пока не экономят. Или же это вклад в отрасль со стороны туристов. Только на майских праздниках Казань посетили 200 тысяч туристов, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. Оборот бытовых услуг населению вырос на 6,1% — до 20,3 млрд рублей (годом ранее было 0,9%).

Объем оборота общественного питания вырос в первом квартале 2025 года на 9,7% — до 21,7 млрд рублей. Реальное время / realnoevremya.ru

Оборот рынка общественного питания и бытовых услуг

ПОКАЗАТЕЛЬ ЯНВАРЬ — МАРТ 2024 ЯНВАРЬ — МАРТ 2025 1 Объем оборота общественного питания 17,8 млрд рублей 21,7 млрд рублей 2 Индекс физического объема оборота общественного питания 104,5% 109,7% 3 Объем бытовых услуг населению 16,8 млрд рублей 20,3 млрд рублей 4 Индекс физического объема бытовых услуг населению 100,9% 106,1%



Инфляция в Татарстане выше среднероссийского показателя

— Невысокая динамика оборота розничной торговли обусловлена в первую очередь высоким уровнем инфляции. По данным Росстата, цены в республике в марте текущего года выросли на 0,58% к февралю 2025 года, годовая инфляция составила 11,1%, это выше среднероссийского показателя — 10,34%, — отмечает ведущий аналитик отдела суверенных и региональных рейтингов агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова.

«Потребительская активность в 2025 году, скорее всего, останется в положительной зоне, но при этом будет более сдержанной по сравнению с 2024 годом, в связи с возможным замедлением роста денежных доходов населения и высоким уровнем инфляции», — прогнозирует она.

«Потребительская активность в 2025 году, скорее всего, останется в положительной зоне, но при этом будет более сдержанной по сравнению с 2024 годом». Мария Зверева / realnoevremya.ru

В целом среднероссийский оборот розничной торговли по итогам первого квартала 2025 года составил 103,2% (по итогам первого квартала 2024 года — 110,4%). Оборот розничной торговли продовольственных товаров увеличился на 4,2%, непродовольственных товаров — на 2,3%. И только в 17 регионах наблюдается более позитивная динамика оборота розничной торговли относительно первого квартала 2024 года.

Падение розницы в Татарстане отражает общероссийский макроэкономический тренд первого квартала, соглашается аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов.

На ситуацию повлияли общее замедление экономики и сильное падение потребительского кредитования. «Население находится под высокой долговой нагрузкой и поэтому проявляет сдержанный спрос на товары, перенося потребление до «лучших времен» с более дешевыми деньгами, — прокомментировал он. — Показательным в данном случае является крутое падение на автомобильном рынке, которое эксперты связывают как раз с сознательным решением покупателей отложить приобретение автомобиля в ожидании снижения ставок по кредитам».

В базовом сценарии, при котором рубль не будет находиться под экстремальным инфляционным давлением, «Финам» ожидает снижения ключевой ставки в третьем — четвертом квартале 2025 года и последующее восстановление темпов роста потребления, поэтому затяжное падение потребления, по его мнению, маловероятно.

Потребление сокращается вслед за замедлением экономики

— Отчеты Росстата свидетельствуют, что рост экономики замедляется. Этому способствуют внешние условия (ситуация в мировой экономике, санкции, прекращение транзита газа через Украину), жесткая денежно-кредитная политика Банка России и другие принимаемые им меры, способствующие охлаждению кредитования, — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая.

Предварительная оценка роста ВВП в первом квартале 2025 года от Минэкономразвития (1,7%) отстает от февральской оценки ЦБ (2,9%), а мартовские данные Росстата оказались в основном ниже консенсус-прогноза.

Потребление становится более сдержанным, особенно в отношении непродовольственных товаров. Это, а также значительное укрепление рубля с начала года, сказывается и на замедлении инфляции.

«Мы ожидаем замедления роста экономики в этом году до 1,5—1,7%. По нашим оценкам, пик инфляции в годовом выражении будет пройден в апреле — мае и составит 10,3—10,4%. Затем на фоне замедляющейся текущей инфляции и эффекта базы мы ожидаем снижения годовой инфляции примерно до 7% к концу года. На наш взгляд, быстрое замедление текущей сезонно скорректированной инфляции, существенное укрепление рубля, замедление роста кредитования, денежных агрегатов и потребления дают основания ЦБ начать рассматривать возможность снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы», — ожидает Беленькая.

ЦБ может начать снижение ключевой ставки в июне — июле и к концу года снизить ее до 16%.



«Наш прогноз может быть слишком оптимистичен, особенно с учетом более агрессивных планов по повышению регулируемых тарифов в 2026—2027 годах в новом макропрогнозе Минэка, усиления внешних рисков и приостановки снижения инфляционных ожиданий населения в апреле, — предупреждает Ольга Беленькая. — С другой стороны, ЦБ пока не закладывает в базовый прогноз возможное улучшение геополитических условий, поскольку базируется на фактах, так что с этой стороны гипотетически может возникнуть пространство для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики».