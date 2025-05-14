Серебряный финиш татарстанских боксеров

Казанец Владимир Ямков и Вячеслав Красильников из Альметьевска вошли в состав юниорской сборной страны

Владимир Ямков в центре, в красной форме. Фото: предоставлено realnoevremya.ru Федерацией бокса Татарстана

В подмосковном Чехове завершилось первенство России по боксу среди юниоров (возраст участников 17—18 лет). Казанец Владимир Ямков стал серебряным призером в категории до 63,5 кг, добившись присуждения звания мастера спорта. Альметьевский боксер Вячеслав Красильников стал вторым в категории до 75 кг. «Реальное время» рассказывает о серебряном дубле татарстанских бойцов.



Путь к признанию

Первенство России проходило с участием боксеров из 76 регионов страны. Категория до 63,5 кг, в которой Владимир Ямков боксировал еще в звании кандидата в мастера спорта, собрала 28 участников. В стартовом поединке Ямков встретился с Денисом Скакуновым (Ставропольский край). Кандидат в мастера спорта Скакунов — грозный соперник, но Владимир встретил его четким планом и железной дисциплиной. Во втором бою ему противостоял Оскар Устюжанин из города Находки Приморского края — напористый, техничный, но Владимир выдержал натиск и вышел в полуфинал. Бой против Алексея Макарова из Череповца (Вологодская область) стал проверкой на выносливость, которую Ямков прошел с честью.

Альметьевец Вячеслав Красильников в своем полуфинале категории до 75 кг одолел Арсения Стольникова из Санкт-Петербурга. В финале представитель нефтеграда уступил Прохору Старцеву из Волгограда, который был удостоен неофициального приза «Лучший боксер юниорского первенства». «Серебро — это не конец, а старт. Теперь мы знаем, на что способны, и будем стремиться к новым вершинам», — подвел итог своему выступлению Красильников.

В решающем бою категории до 63,5 кг сошлись 16-летний Владимир и мастер спорта Роман Богданов. Соперник опытнее и дольше выступает на всероссийской арене, уже в 18 лет он представляет два региона. Помимо Санкт-Петербурга, Богданов в параллельном зачете дает зачетные баллы сборной Республики Карелия, будучи выходцем из местного города Костомукши.



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Серебро как трамплин

По итогам первого раунда Ямков смотрелся предпочтительнее, но соперник перехватил инициативу, тем более что Богданов уже был чемпионом России по юниорам, выходил в финал юниорского Кубка мира 2024 года, выигрывал международный турнир в Сербии. Иными словами, это признанный лидер в данной весовой категории. В конечном итоге судьи отдали победу ему.



— Этот турнир научил меня главному — не останавливаться. Каждый удар, каждый раунд — шаг вперед. Серебро мотивирует работать еще упорнее, — резюмировал Владимир.

У себя в соцсетях он написал: «Это было очень непросто с таким звездным составом в этом году! Много наших ребят из сборной России не дошли до призов... Я очень рад за Богданова Романа, что он стал победителем, он достоин 100%, мне хороший стимул стать лучше! Я горд стать вторым номером страны в весовой категории 63,5 кг. Следующая цель: МСМК».

Цель Ямкова, которую он обозначил аббревиатурой МСМК, — это достижение звания мастера спорта международного класса, спортивного разряда, введенного в СССР ровно 60 лет назад, в 1965 году. Что касается Красильникова, то он норматив мастера спорта выполнил еще в марте, победив на всероссийских соревнованиях памяти братьев Владимира и Игоря Герасимовых в Тольятти.



— То, что Владимир в 16 лет выполнил норматив мастера спорта, — это большое достижение в нашем виде спорта, и, насколько я знаю, в Татарстане это произошло впервые. Это большой подарок для меня, для тренера Володи Альберта Салахова, — рассказал «Реальному времени» Василий Ямков, отец и один из тренеров Владимира Ямкова. — В целом в Чехов ездила небольшая сборная боксеров республики: восемь человек, по четыре девушки и юноши, и половина юношеской команды завоевала медали. У спартаковца Красильникова из Альметьевска (тренер Владимир Одушко) было 22 боксера в категории, возраст для пребывания в юниорском составе критический, он сейчас перейдет в разряд молодежной сборной, а мы еще года два можем конкурировать по юниорам. В некоторых сборных сложилась ситуация, когда им приходилось боксировать в параллельном зачете, поскольку денег на командирование не было, и затраты брал на себя более богатый регион, и поэтому спортсмены стартовали, представляя сразу два региона. Хочу выразить благодарность президенту федерации бокса Сергею Игнатьеву за финансовую поддержку и внимание к нашим боксерам.

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Как старшина стал капитаном

Владимир Ямков — студент колледжа Поволжского университета спорта и одновременно вице-старшина Суворовского военного училища. Это позволяет боксеру принимать участие в соревнованиях как Спартакиады молодежи, так и под эгидой спортивного общества ЦСКА (Вооруженные силы). В 2024 году Ямков выиграл Всемирные кадетские игры в Венесуэле и был признан лучшим боксером этих соревнований. Более того, Ямков был избран капитаном всей российской делегации. Кадетские игры — это своеобразные юниорские старты для военнослужащих, которые проходят с разной регулярностью. Стартовав в 2010-м, затем они прошли в 2014-м, а потом состоялись и в 2022-м, и в 2024 годах. Причем в 2022-м они прошли в Санкт-Петербурге, став первыми комплексными соревнованиями, в которых стартовали россияне с началом СВО.

Соревнования для профессиональных военных носят название «Всемирные военные игры», «Милитари геймс», и в отличие от кадетских они пока утратили свою периодичность: раз в четыре года. Любопытно, что последние летние «Милитари геймс» проходили в 2019 году в китайском городе Ухане, ставшем через год печально знаменитым на весь мир.

После Кадетских игр, осенью прошлого года Ямков в возрастной категории 15—16 лет принимал участие во Всероссийских соревнованиях памяти олимпийского чемпиона Бориса Лагутина в Москве. Дошел до финала, где раздельным решением судей 1:4 уступил Александру Камалетдинову из Каменск-Уральского Свердловской области. Всего в соревнованиях принимали участие 246 юниоров из 36 регионов страны. Среди почетных гостей на финальных поединках присутствовала элита советского и российского бокса: чемпионы мира среди любителей Андрей Гоголев и Андрей Курнявка, призер чемпионата Европы и бывший тренер сборной СССР Николай Хромов, а также чемпион мира среди профессионалов Федор Чудинов, чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд и другие.

Помимо них, старший тренер юниорской сборной страны Виктор Супрун видел Ямкова на мемориале Лагутина, после чего татарстанский боксер уже в нынешнем году стал победителем международного турнира среди юниоров, посвященного памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга. Сами соревнования прошли в Комсомольске-на-Амуре накануне Дня Вооруженных сил, собрав в разных категориях 126 спортсменов из десяти стран Европы, Азии, включая дальнее зарубежье: Иран, Китай и Монголию. В предварительных поединках Ямков победил представителя Республики Саха (Кобяйский улус, Якутия) Дмитрия Левина, в четвертьфинале Ашана Хашеми из Ирана, в полуфинале боксера из Узбекистана Фархата Исмаилова. Финальный бой единогласным решением судей Владимир Ямков выиграл у бывшего члена юниорской сборной России Александра Тарасенко из Дальнегорска, ранее носившего китайское название Тетюхе — это Приморский край.

Когда боксируешь в перчатках «Клинч». предоставлено Федерацией бокса Татарстана

Ямков не успевал попасть в Париж, но может попасть в Дакар

Тарасенко, ставший победителем первенства России Богданов — вот конкуренты Ямкова в весовой категории при попадании на первенство Европы среди юниоров. Сборная России — это расширенный состав от трех до пяти сильнейших бойцов в каждой весовой категории, конкурирующих между собой до последнего этапа при определении состава, поскольку выигрыш чемпионата страны не дает гарантии выступления на первенстве Европы или мира. Так и в национальной сборной страны челнинский боксер Сергей Сергеев входит в трио сильнейших в категории до 75 кг, конкурируя с двумя земляками Павлом Сосулиным из Ангарска и Егором Шапочанским из Иркутска, оба Иркутская область.

Ближайшие старты в этой возрастной категории — первенство Европы среди юниоров в сентябре, которое пройдет в румынском городе Питешты. Перед главными стартами юниоров будут прикидки среди сильнейших. Необходимо сказать, что на предыдущем первенстве Европы 2023 года до 18 лет в столице Армении Ереване порадовал серебром Даниил Белевитин из Рубцовска, Алтайский край. Но он уже перешел из этой возрастной категории во взрослый бокс, а на прошлогоднем первенстве среди боксеров 15—16 лет в столице Боснии и Герцеговины Сараево в этой категории россиянин не смог попасть в призеры. Но в категории до 60 кг золото выиграл Максим Соболев из Ижевска, который готов в скором будущем перейти в следующую возрастную категорию. Его личный тренер Мнацакан Чобанян отметил целеустремленность Ямкова на первенстве, и, скорее всего, в скором времени сильных конкурентов у татарстанца в его весе прибавится.

Поскольку президентом Международной федерации бокса является россиянин Умар Кремлев, то никаких проблем у наших спортсменов при участии в международных соревнованиях не предвидится. Подчеркнем, это старты под эгидой Международной федерации, которая не может делегировать спортсменов только на Олимпиады. Юношеские олимпийские фестивали, прошедшие в 2022, 2023 годах и запланированные на июль в Северной Македонии, проходили и пройдут без российских спортсменов, но в их программе нет бокса. На Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года в Южной Корее россиян не допускали. Касаемо Летней юношеской Олимпиады 2026 года в сенегальском Дакаре, то там бокс есть, и вопрос пока открыт, поскольку старты проводятся под эгидой МОК. По аналогии со знаменитым авторалли Париж — Дакар, Ямкову, который пропустил олимпийский Париж по вполне объективным причинам, будучи слишком молодым для попадания в состав национальной сборной, сейчас можно нацеливаться на Дакар.

Сладкий миг победы. предоставлено Федерацией бокса Татарстана

У представительниц Донецка есть шанс проявить себя на международной арене

Руководство российского бокса в перспективе может делегировать на первенство Европы даже представителей новых территорий, поскольку сразу две боксерки из Донецкой Народной Республики Алина Пономарчук (до 54 кг) и Екатерина Найданова (до 70 кг) входят в состав сборной страны. Сейчас они дошли до финала первенства, но там уступили конкуренткам из Краснодарского края, абсолютного гегемона в юниорском боксе среди девушек. Бронзовым призером стала Екатерина Сотина из Запорожья. У юниоров в категории до 86 кг победил Руслан Шихмамбетов из Республики Крым, и никаких препятствий к тому, чтобы представлять Россию на первенстве Европы, перед ним нет. Тем более что спортсмен из крымского города Саки в прошлом году уже выиграл первенство Европы, проходившее в черногорском городе Будва.

Золото Соболева на первенстве Европы привело его и других удмуртских лауреатов к встрече с главой Республики Удмуртия Александром Бречаловым. Альметьевец Красильников представляет спортклуб «Татнефть», решающий все проблемы с финансированием. Что касается Ямкова, то ему в прошлом году пришлось объявлять некий краудфандинговый сбор для выезда на международные соревнования. Между тем тотальное превосходство узбекистанских боксеров и представительниц Китая на последней Олимпиаде в Париже объясняется государственной поддержкой в развитии бокса в этих странах. Такое же положение в Казахстане, на Кубе, в России. Хотелось бы, чтобы и Татарстан в этом плане не оставался в стороне.

