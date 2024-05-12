Рустам Минниханов посетил овощехранилище ООО АФ «Чистопольская» ХК «Чистополье»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов побывал на территории овощехранилища ООО АФ «Чистопольская», которое входит в холдинг «Чистополье».



Овощехранилище занимает площадь 5 гектаров, где расположены пять помещений общей вместимостью 30 000 тонн овощей. На предприятии функционируют две линии сортировки, одна моечная линия и одна линия фасовки. В каждом ангаре работает система климат-контроля, которая поддерживает необходимую влажность для хранения овощей.

Президенту рассказали, что по итогам прошлого года было заготовлено 22 000 тонны картофеля, 1 700 тонн моркови и 1 500 тонн свеклы. Картофель реализуется в крупных торговых сетях. В этом году планируется посадка картофеля на площади 893 гектара и моркови — на 105 гектарах. Уже завершена посадка капусты и лука.

За последние два года агрофирма «Чистопольская» ввела в эксплуатацию оросительную систему на 1 892 гектарах пашни.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева