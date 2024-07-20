Бизнес-обзор: нурлатский элеватор взял в управление сын Марата Хуснуллина, экс-глава УКСа купил ферму

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 20-я

На текущей неделе свои активы пополнил арской агрофирмой бывший директор АО «Управление капитального строительства» Магдут Гатауллин. Глава холдинга «Чистополье», сын российского вице-премьера Альберт Хуснуллин взял в управление одно из предприятий агромагната и экс-депутата Госсовета РТ Раиса Сулейманова, а сын председателя Буинского землячества Айдар Закиров сменил руководство в своей торговой компании. Подробнее об этих и других новостях татарстанского бизнеса — в традиционном обзоре «Реального времени».



Экс-глава УКСа приобрел ферму под Арском



На этой неделе арское сельхозпредприятие «Ашыт» перешло под контроль Магдута Гатауллина, бывшего директора государственного АО «Управление капитального строительства». Единственным собственником агрофирмы стала его компания «Специализированный застройщик СМ-Стройсервис».

Выкупленная им агрофирма специализируется на молочном и мясном животноводстве, производит и продает молоко, КРС в живом весе, а также занимается реализацией зерна. На рынке семь лет, численность сотрудников — 74 человека. Прошлый год завершила с оборотом в 131,6 млн и чистой прибылью в 27,7 млн рублей. Ранее ее учредителем было СХПК «Кушар», которым руководит депутат Совета Атнинского района Ильнар Галиахметов.

Арское сельхозпредприятие «Ашыт» перешло под контроль Магдута Гатауллина, бывшего директора УКСа. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новый бенефициар «Ашыта» Магдут Гатауллин на сегодня выступает совладельцем шести татарстанских компаний и руководит четырьмя в таких сферах, как операции с недвижимостью, строительство зданий, энергоснабжение, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. В начале 2000-х Гатауллин два года руководил ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, но больше он известен как экс-глава АО «УКС» — короля госзаказов и основного подрядчика Фонда газификации РТ.

Нурлатский элеватор перешел в управление холдинга сына вице-премьера РФ

В среду один из активов татарстанского аграрного короля Раиса Сулейманова, недавно назначенного руководить Пестречинским районом, перешел в управление к сыну российского вице-премьера Альберту Хуснуллину. Через свой холдинг «Чистополье» он будет руководить ЗАО «Нурлатский элеватор». Прежний директор Мансур Гайфуллин руководил предприятием с февраля 2021 года, он остается руководителем и совладельцем нурлатской фирмы «Чишма» по оптовой торговле зерном.

ЗАО «Нурлатский элеватор» входит в ГК «Агроинвест» Раиса Сулейманова — это одно из крупнейших предприятий района по оказанию услуг приемки, очистки, сушки, хранения, отгрузки зерна и масличных культур. Включено в список хозяйств для хранения зерна Государственного интервенционного фонда. В прошлом году приняло 110 тысяч тонн зерна, на элеваторе трудятся 116 человек. Прошлый год компания завершила с выручкой в 357 млн рублей, но еще почти на 200 млн понесла убытки.

Один из активов агромагната Раиса Сулейманова (на фото справа) перешел в управление к сыну российского вице-премьера Альберту Хуснуллину. предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

ХК «Чистополье» управляет более 100 тыс. га земли и молочными фермами. В планах у компании — построить маслоэкстракционный завод. Этой весной с работой животноводческого комплекса и предприятий по растениеводству холдинга ознакомился раис РТ Рустам Минниханов. В прошлом году компания впервые вышла в плюс, показав выручку в 330 млн и чистую прибыль в 3,5 млн рублей.

Весной глава холдинга Альберт Хуснуллин участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами в Госсовет РТ. Недавно он был зарегистрирован кандидатом в депутаты парламента Татарстана, следует из данных ГАС «Выборы». Хуснуллин баллотируется по Чистопольскому одномандатному округу.

Владельцы бренда Bulmer выбрали нового топа

Сменила руководство на неделе и казанская торговая компания «Бас» по продаже одежды и обуви, связанная с семьей главы Буинского землячества, девелопера и рантье Ирека Закирова. Кресло директора занял его сын, учредитель фирмы Айдар Закиров. Согласно данным Роспатента, с мая прошлого года компании принадлежит бренд Bulmer, под которым развивается сеть одноименных магазинов женской одежды и обуви.

Закиров-младший руководит и выступает совладельцем еще ряда фирм отца, включая ООО «Салма». Последнее два года назад пыталось продать свой офисный центр на Право-Булачной, 33 в Казани. Ранее по этому адресу работал трактир «Старый амбар», затем грузинский ресторан, на втором этаже — частная медицинская клиника. Собственники просили за здание советских годов постройки площадью в 3,3 тысячи «квадратов» треть миллиарда рублей (330 миллионов).

Согласно данным Роспатента, с мая прошлого года компании принадлежит бренд Bulmer, под которым развивается сеть одноименных магазинов женской одежды и обуви. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Торговые площади у «Салмы» есть и в ТК «Савиново» — здесь ей принадлежит чуть более 300 кв. м. Кроме того, Ирек Закиров владеет АО «Татагропромстрой» — компанией, которой принадлежали здания Вьетнамского рынка.

Партнером предпринимателя выступает казанский бизнесмен Марат Шафигуллин, который развивал в городе бренд Salamander, он несколько лет был сублицензиаром фирмы в России. На сайте обувной компании магазины Salamander были представлены как «эксклюзивный партнер в Казани». Сам Шафигуллин указывал в соцсетях два места работы — Salamander и ООО «Зенден», которое известно как бренд обувных салонов ZENDEN. С ним и Закировым связывают и торговую марку фирменных магазинов Savage. Как уже рассказывало «Реальное время», инвестировать в эту одежную сеть Шафигуллин начал несколько лет назад.