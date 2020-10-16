Александров Денис Алексеевич
Общая информация
Родился 22 июля 1977 года в городе Баку.
Образование
1999 г. — окончил Чувашский государственный университет.
Трудовая деятельность
2001-2012 г. — помощник, старший помощник, заместитель прокурора г. Новочебоксарска прокуратуры Чувашской Республики.
2012-2019 г. — заместитель Самарского, Чебоксарского межрайонных природоохранных прокуроров Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
2019 г. — и. о. марийского межрайонного природоохранного прокурора.
С 2019 г. — казанский межрайонный природоохранный прокурор.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Нурсултана Назарбаева, 15
- Телефон: (843) 590-66-36
- Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/web/vmtp
Дата последнего обновления: 16.10.2020