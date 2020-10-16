Список персон

Александров Денис Алексеевич

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 22 июля 1977 года в городе Баку.

Образование

1999 г. — окончил Чувашский государственный университет.

Трудовая деятельность

2001-2012 г. — помощник, старший помощник, заместитель прокурора г. Новочебоксарска прокуратуры Чувашской Республики.
2012-2019 г. — заместитель Самарского, Чебоксарского межрайонных природоохранных прокуроров Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
2019 г. — и. о. марийского межрайонного природоохранного прокурора.

С 2019 г. — казанский межрайонный природоохранный прокурор.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, ул. Нурсултана Назарбаева, 15
  • Телефон: (843) 590-66-36
  • Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/web/vmtp

Дата последнего обновления: 16.10.2020


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