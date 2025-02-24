Сграффито и панно советского периода станут объектами культурного наследия

Займется этим межведомственная комиссия при кабмине РТ

Сграффито на ДК химиков. Фото: взято с сайта kzn.ru

Республиканские объекты декоративно-монументального искусства советского периода 1960—1980-х годов будут включать в реестр объектов культурного наследия. Об этом «Реальному времени» рассказала помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова. Рабочая группа по этому вопросу создана при Министерстве культуры РТ. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Реестр объектов совриска берут в работу

Прошлым летом группа активистов, включающая искусствоведов, художников, архитекторов, направила письмо раису республики Рустаму Минниханову с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась вокруг сграффито «Химия» на корпусе «Д» Казанского национального исследовательского технологического университета. Оно было создано в 1966 году Рустемом Кильдибековым и Василем Маликовым. В ходе реконструкции была сбита верхняя часть сграффито, а остальная — закрыта панелями.



В конце прошлого года на встрече в Управлении архитектуры и градостроительства Казани у главного художника города Жанны Белицкой решили, что проект реконструкции был выполнен с нарушением, а потому нужен новый. Выяснилось, что трещина на фасаде увеличилась, исследование фундаментов не проводилось, а восстановить сграффито в первозданном виде как минимум сложно.

Также в прошлом году краеведы под руководством журналиста Вячеслава Кириллина составили реестр советского монументального искусства в Татарстане, испещренного пометками «утрачено» и «уничтожено».

«Казань — столица Советской Татарии» («Советская Татария»), здание пригородного вокзала. скриншот с сайта Гугл.карты

Как сообщила помощник раиса республики Олеся Балтусова, на прошлой неделе она направила служебную записку в адрес Рустама Минниханова и согласовала путь увековечивания объектов из собранного реестра. Их будут рассматривать и утверждать на межведомственной комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей и знаменательных событий в Татарстане при кабинете министров под председательством вице-премьера Лейлы Фазлеевой:

— Будет проводиться работа по утверждению реестра монументального и декоративного искусства, — пояснила Балтусова, — рабочая группа будет вносить объекты на рассмотрение межведомственной комиссии, утверждать, затем будет определяться путь по постановке на охрану, по примеру других регионов.

Балтусова напоминает, что в последние годы объекты, созданные в советский период, разрушаются, забываются, сносятся во время капитальных ремонтов. Это касается всех видов совриска — скульптур, живописи, мозаичных композиций, сграффито, панно. Из громких случаев сразу вспоминается мозаика на «Тюбетейке» у Московского рынка, которую частично заменили фотообоями. С другой стороны, панно «Посадим сады! Весна — утверждение жизни» на ДК химиков сначала скрыли за вентфасадами, а потом открыли.

Как сообщила помощник раиса республики Олеся Балтусова, на прошлой неделе она направила служебную записку в адрес Рустама Минниханова и согласовала путь увековечивания объектов из собранного реестра. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Опыт других регионов

В записке Балтусова указывает, что здания с декоративным оформлением, как правило, не являются памятниками истории и культуры, но в соседних регионах существует практика включения таких произведений в единый государственный реестр ОКН народов Российской Федерации.

Среди примеров — монументально-декоративное произведение искусства на фасаде многоквартирного жилого дома в городе Салавате (Башкортостан) под названием «Мужество» («Салават Юлаев»)». Еще один выявленный ОКН находится в Вологде — это «Композиция мозаичных панно» на фасаде завода «Дормаш». В Новокузнецке Кемеровской обласи находится объект, обладающий признаками объекта культурного наследия — панно «Шахтерский труд».

«Тюбетейка». предоставлено Табрисом Яруллиным

К записке приложен реестр на 74 листах. Авторы согласны, что это не простой путь, но его в любом случае необходимо начинать.