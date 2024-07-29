Вячеслав Кириллин: «Идея создания возникла в связи с печальной ситуацией на Сибирском тракте»

Появился первый реестр объектов монументального искусства Татарстана

Совриск в районах почти неизвестен. Это село Нижняя Сосна, Балтасинский район. Автор - ученик Баки Урманче Рауф Габдрахманов. Фото: Радиф Кашапов

В Татарстане силами энтузиастов собран реестр объектов монументального искусства Татарстана. Возможно, более пристальным вниманием к объектам, созданным в советское время, удастся спасти некоторые из них и они не повторят судьбу панно Кильдибекова и Маликова «Химия» на здании КНИТУ. Подробнее о новом реестре — в материале «Реального времени».



«Здания с такими украшениями в основном не памятники»

Реестр выложил в телеграм-канале «Казанский краевед» Вячеслав Кириллин, разбив его на три части: Казань, Набережные Челны и районы Татарстана. В список было решено включить все: мозаику (камень, смальта), сграффито, монументальную живопись (масло, темпера), резьбу (дерево, гипс, цемент); металл; шамот; чеканку; батик и витражи.

Рассказала о реестре в телеграм-канале «Наследие городов» помощник раиса РТ Олеся Балтусова: «Сохранение мозаичного панно и сграффито на зданиях советского периода — несомненно, дело целого направления в культуре. Необходим реестр всех сохранившихся сграффито и мозаики советского периода. И закрепление их ценного статуса также необходимо. Причина вечная — риск утраты: здания с такими украшениями в основном не памятники, а по закону только у памятника может быть предмет охраны. Дома культуры и учреждения образования активно ремонтируются, а в ходе ремонта эти фасадные произведения искусства подвергаются разным экспериментам капитального ремонта. То теплоизоляцию сверху уложат, нарисовав сверху на плитку отдаленно напоминающий оригинал рисунок, а то и вовсе собьют».

— Такими реестром занимаются многие города, и мы советовались с коллегами, ясно, что пока нет в законе способа закрепить отдельно как охраняемый некий элемент здания, если здание не ОКН. Это задача для нас, — добавляет Балтусова. — Вести реестр — это хорошо, его нужно наполнять, он еще не полный. Но его нужно и популяризировать, рассказывать чаще и больше публично, это задача для наших художников, для хранителей и ценителей.

«Идея создания возникла в связи с печальной ситуацией на Сибирском тракте»

— Идея создания реестра советского монументального искусства по Татарстану возникла в связи с печальной ситуацией на Сибирском тракте, когда фактически было уничтожено сграффито на здании КНИТУ-КХТИ, работа известных художников-монументалистов Рустема Кильдибекова и Васила Маликова, — говорит Вячеслав Кириллин. — Появилась мысль обобщить все публикации, собрать все данные из различных источников и составить такой единый свод всего, что сохранилось от искусства советского периода.

В списке по Казани — 141 пункт. Из них около трети помечено словом «утрачено», состояние многих других неизвестно либо плачевно.

В частности, реестр по Набережным Челнам особенно интересен, ведь, как указывают авторы, «это буквально заповедник советского монументального искусства». С другой стороны, информации по домам культуры и средним школам в районах почти нет.

Реестр составляли командой, куда также вошли краевед Ян Гордеев, архитектор Даниил Ефимов, искусствовед Вера Силкина. Авторы указывают, что важные замечания поступали от художников, скульпторов, от неравнодушных казанцев и татарстанцев.

Сграффито «Химия» на фасаде корпуса КНИТУ-КХТИ закрыли теплоизоляционными плитами. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Основу для реестра составили искусствоведческие работы Гузель Валеевой-Сулеймановой, Раузы Султановой, Светланы Червонной, Аркадия Файнберга, статьи в прессе, различные каталоги по отдельным художникам.

— Основную работу делал Вячеслав, я помогала ему данными, которые мне доступны, потому что сама давно интересуюсь этой темой, — говорит Вера Силкина. — Это очень интересная работа, потому что источников очень мало по этой теме, буквально 3-4 книги советского времени.

Сграффито на стене бывшего пригородного вокзала тоже могли уничтожить, но его удалось отстоять. И кто скажет, что оно не украшает Казань? скриншот c сайта Google Карты

«Надеюсь, что еще будут такие случайные «подарки»

— Уже есть открытия, — говорит Кириллин.— Например, выяснилось, что автором малоизвестной, но очень красивой мозаики с татарским растительным орнаментом в Саначинском переулке является известнейший Рифхат Вахитов — там располагалась художественная галерея «Румия», по имени его жены. Или же вдруг мы узнали, что в интерьере железнодорожного вокзала Зеленодольска есть мозаика на тему истории Татарстана, и ее автором оказался классик-монументалист Виктор Федоров. Таких фактов достаточно, потому что многие труды не оцифрованы, а если чего-то нет в интернете, то этого как бы и не существует. Вот на это, на оповещение широкой общественности о таких объектах, на пропаганду советского монументального искусства и побуждение к сохранению его, и направлена была наша работа.

— Например, недавно я совершенно нечаянно наткнулась на информацию о том, что росписи в аэропорте делали выпускники московского института прикладного и декоративного искусства, читая воспоминания художницы Екатерины Зерновой, — подчеркивает Силкина. — Надеюсь, что еще будут такие случайные «подарки» в исследовательской работе и получится сделать максимально подробный список, который поможет сохранить то, что сейчас осталось, и восстановить знания о том, что было утрачено.

Кириллин указывает, что реестр — «всего лишь предварительный список, так сказать, дорожная карта». Планируется, что дальше команда будет работать с Министерством культуры РТ и будет запрашивать у комитета ОКН постановку некоторых объектов на государственную охрану. С другой стороны, каждый такой запрос требует средств на экспертизу, а где их взять?

— В этом нас вдохновляет пример соседних регионов, Самарской и Нижегородской областей, где такая работа велась в тесном сотрудничестве и взаимопонимании с государственными органами. Пора и Татарстану подтянуться в этом отношении, — говорит Кириллин.

«Зачастую это хорошие художники, создававшие яркие работы в самых разных техниках»

— Обычно требуется лет 50-60, чтобы люди поняли и оценили то, что случилось в прошедший период, — говорит историк архитектуры, председатель Союза экскурсоводов, создатель компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов. — В свое время столько потребовалось, чтобы признать архитектуру модерна, например, ее ценность, потом архитектуру авангарда, конструктивизма, а вот теперь еще и модернистскую архитектуру, и монументальное искусство. Выходит все больше и больше книг, путеводителей по советскому модернизму, монументальному искусству, мозаикам, сграффито.

Советское монументальное искусство обладает высокими художественными качествами, заявил Багаутдинов.



— Зачастую это хорошие художники, создававшие яркие работы в самых разных техниках. Это и римская, и флорентийская мозаика, и чеканка, и металлическая сварка, и сграффито, барельефы, горельефы. Наверное, нет такой техники, материала, кроме пластика, в котором, наверное, советские монументалисты не поработали. Второе — это смыслы, очень интересные, которые не потеряли актуальность до наших дней. Ведь эти мозаики — отнюдь не обязательно с какой-то пропагандой. Там зачастую говорится о космосе, о науке, о ценности детства или материнства, о профессии, о профессионализме, об учебе. Особо интересно собирать эти мозаики в свою персональную фотоколлекцию по всей России, по всему Советскому Союзу, потому что национальные школы формировались и отражались в мозаиках, которые выполнялись, скажем, в Узбекистане, в Грузии, в Армении. То же самое можно сказать и о Казани, когда мы видим мозаику на «Тюбетейке» у Московского рынка или на театре Галиаскара Камала. Здесь огромные глубины, которые еще предстоит исследовать, в том числе туристам.