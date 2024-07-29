Вячеслав Кириллин: «Идея создания возникла в связи с печальной ситуацией на Сибирском тракте»
Появился первый реестр объектов монументального искусства Татарстана
В Татарстане силами энтузиастов собран реестр объектов монументального искусства Татарстана. Возможно, более пристальным вниманием к объектам, созданным в советское время, удастся спасти некоторые из них и они не повторят судьбу панно Кильдибекова и Маликова «Химия» на здании КНИТУ. Подробнее о новом реестре — в материале «Реального времени».
«Здания с такими украшениями в основном не памятники»
Реестр выложил в телеграм-канале «Казанский краевед» Вячеслав Кириллин, разбив его на три части: Казань, Набережные Челны и районы Татарстана. В список было решено включить все: мозаику (камень, смальта), сграффито, монументальную живопись (масло, темпера), резьбу (дерево, гипс, цемент); металл; шамот; чеканку; батик и витражи.
— Такими реестром занимаются многие города, и мы советовались с коллегами, ясно, что пока нет в законе способа закрепить отдельно как охраняемый некий элемент здания, если здание не ОКН. Это задача для нас, — добавляет Балтусова. — Вести реестр — это хорошо, его нужно наполнять, он еще не полный. Но его нужно и популяризировать, рассказывать чаще и больше публично, это задача для наших художников, для хранителей и ценителей.
«Идея создания возникла в связи с печальной ситуацией на Сибирском тракте»
В списке по Казани — 141 пункт. Из них около трети помечено словом «утрачено», состояние многих других неизвестно либо плачевно.
В частности, реестр по Набережным Челнам особенно интересен, ведь, как указывают авторы, «это буквально заповедник советского монументального искусства». С другой стороны, информации по домам культуры и средним школам в районах почти нет.
Реестр составляли командой, куда также вошли краевед Ян Гордеев, архитектор Даниил Ефимов, искусствовед Вера Силкина. Авторы указывают, что важные замечания поступали от художников, скульпторов, от неравнодушных казанцев и татарстанцев.
Основу для реестра составили искусствоведческие работы Гузель Валеевой-Сулеймановой, Раузы Султановой, Светланы Червонной, Аркадия Файнберга, статьи в прессе, различные каталоги по отдельным художникам.
— Основную работу делал Вячеслав, я помогала ему данными, которые мне доступны, потому что сама давно интересуюсь этой темой, — говорит Вера Силкина. — Это очень интересная работа, потому что источников очень мало по этой теме, буквально 3-4 книги советского времени.
«Надеюсь, что еще будут такие случайные «подарки»
— Уже есть открытия, — говорит Кириллин.— Например, выяснилось, что автором малоизвестной, но очень красивой мозаики с татарским растительным орнаментом в Саначинском переулке является известнейший Рифхат Вахитов — там располагалась художественная галерея «Румия», по имени его жены. Или же вдруг мы узнали, что в интерьере железнодорожного вокзала Зеленодольска есть мозаика на тему истории Татарстана, и ее автором оказался классик-монументалист Виктор Федоров. Таких фактов достаточно, потому что многие труды не оцифрованы, а если чего-то нет в интернете, то этого как бы и не существует. Вот на это, на оповещение широкой общественности о таких объектах, на пропаганду советского монументального искусства и побуждение к сохранению его, и направлена была наша работа.
Кириллин указывает, что реестр — «всего лишь предварительный список, так сказать, дорожная карта». Планируется, что дальше команда будет работать с Министерством культуры РТ и будет запрашивать у комитета ОКН постановку некоторых объектов на государственную охрану. С другой стороны, каждый такой запрос требует средств на экспертизу, а где их взять?
— В этом нас вдохновляет пример соседних регионов, Самарской и Нижегородской областей, где такая работа велась в тесном сотрудничестве и взаимопонимании с государственными органами. Пора и Татарстану подтянуться в этом отношении, — говорит Кириллин.
«Зачастую это хорошие художники, создававшие яркие работы в самых разных техниках»
Советское монументальное искусство обладает высокими художественными качествами, заявил Багаутдинов.
— Зачастую это хорошие художники, создававшие яркие работы в самых разных техниках. Это и римская, и флорентийская мозаика, и чеканка, и металлическая сварка, и сграффито, барельефы, горельефы. Наверное, нет такой техники, материала, кроме пластика, в котором, наверное, советские монументалисты не поработали. Второе — это смыслы, очень интересные, которые не потеряли актуальность до наших дней. Ведь эти мозаики — отнюдь не обязательно с какой-то пропагандой. Там зачастую говорится о космосе, о науке, о ценности детства или материнства, о профессии, о профессионализме, об учебе. Особо интересно собирать эти мозаики в свою персональную фотоколлекцию по всей России, по всему Советскому Союзу, потому что национальные школы формировались и отражались в мозаиках, которые выполнялись, скажем, в Узбекистане, в Грузии, в Армении. То же самое можно сказать и о Казани, когда мы видим мозаику на «Тюбетейке» у Московского рынка или на театре Галиаскара Камала. Здесь огромные глубины, которые еще предстоит исследовать, в том числе туристам.
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