Общественники просят спасти знаковое сграффито на здании КНИТУ в Казани

Казанская интеллигенция призывает обратить внимание на панно Кильдибекова и Маликова «Химия» на стене университета

Фото: Ян Гордеев

Деятели культуры и искусства, краеведы, градозащитники, искусствоведы и архитекторы направили письмо раису республики Рустаму Минниханову с просьбой остановить строительные работы в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. В ходе реконструкции здесь могут уничтожить сграффито «Химия» на корпусе «Д». Один из авторов панно Рустем Кильдибеков скончался в ноябре прошлого года.



Закрыли теплоизоляционными плитами

Общественники обеспокоились еще в мае, когда в социальных сетях появились первые новости о том, что сграффито «Химия» на фасаде корпуса КНИТУ-КХТИ закрыли теплоизоляционными плитами. Позднее пресс-служба вуза сообщила, что панно сохранят. Однако учитывая, что каждое монументальное произведение эпохи СССР становится предметом баталий градозащитников, не удивительно, что заявление университета общественность не успокоила, и история на этом не закончилась.

У многих казанцев на памяти другой случай, когда в 2019 году со здания ДОСААФ Татарстана на улице Патриса Лумумбы пропало сграффито Сергея Бубеннова. В те дни общественности заявляли, что демонтированное панно хранится у собственника здания и вернется на место после реставрации. В Комитете РТ по охране ОКН тогда отметили, что «такие вещи не являются объектами культурного наследия и не подпадают под охрану».

Казанский краевед, автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев убежден, что сграффито можно сохранить: «Это же произведение искусства!». Гордеев напоминает, что в 2005 году удалось сохранить сграффито «Казань — столица Советской Татарии» на здании пригородного вокзала. Но при этом мозаику на «Тюбетейке» Московского рынка частично заменили фотообоями, а панно «Посадим сады! Весна — утверждение жизни» на ДК химиков скрыли за вентфасадами.

Сграффито «Химия» на фасаде корпуса КНИТУ-КХТИ закрыли теплоизоляционными плитами. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«Облик сохранен на цифровые носители»

Казанские градозащитники решили обратиться за помощью к раису республики, чтобы сохранить знаменитое панно на стене КХТИ. Инициатором письма выступил журналист и краевед Вячеслав Кириллин. В письме сообщается, что в ходе реконструкции корпуса КНИТУ на Сибирском тракте, 12 была сбита верхняя часть сграффито, а остальное закрыто панелями.

В письме цитируется пост из телеграм-канала ректора КНИТУ Юрия Казакова, который сообщает, что проект реновации актового зала согласован с городскими властями и предусматривает полное восстановление сграффито: «Его облик сохранен на цифровые носители и будет восстановлен на прежнем месте после завершения монтажа теплоизоляционного покрытия. На новую поверхность будут точно перенесены не только контуры фигур: будет также восстановлена и оригинальная цветовая гамма, утраченная еще в начале девяностых. При этом оригинальное изображение останется под теплоизоляционным и декоративным покрытием и будет защищено от воздействия агрессивных природных факторов».

Охранных статусов у творения нет. «Фактически, это признание в том, что если здание и/или сграффито на нем не находится в списке объектов культурного наследия, то с ним можно делать все что угодно», — говорится в письме. Авторы напоминают, что раис РТ Рустам Минниханов вручал одному из авторов, Рустему Кильдибекову, премию имени Тукая (он ее получил вместе с женой во многом за произведения для интерьеров и экстерьеров общественных зданий), а Василь Маликов является участником Великой Отечественной войны.

«Просим Вас обратить внимание на эту ситуацию с целью остановки работ по так называемой «реновации», снятия панелей, выяснения степени сохранности исторического сграффито с целью его последующей реставрации!», — резюмируют авторы письма.

Рустем Кильдибеков ушел в ноябре прошлого года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Казань может гордиться»

Под обращением к раису в момент передачи стояло 92 подписи, в частности письмо подписали искусствовед Ольга Улемнова, архитектор Даниил Ефимов, тукаевский лауреат и художник Фарит Валиуллин (восстанавливавший легендарное сграффито с татаркой на казанском вокзале), директор Фешинского училища Ольга Гильмутдинова, филолог Альфат Закирзянов, поэт Булат Ибрагимов, глава ИЯЛИ Ким Миннуллин, наивист Виктор Тимофеев, живописец Булат Гильванов, хозяин Храма всех религий Ильгиз Ханов и другие деятели культуры и искусства. Один из авторов проекта Камаловского театра Герман Бакулин даже сопроводил свою подпись репликой: «Произведения советского периода нуждаются в поддержке и сохранении. Нужна квалифицированная реставрация».

Начинается список с директора ГМИИ РТ Розалии Нургалеевой, которая совместно со своим заместителем Диной Хисамовой также выступила автором экспертного заключения. Они рассказали, что сграффито «Химия» было создано в 1966 году Рустемом Кильдибековым и Василем Маликовым. Последний тоже получал премию Тукая (за скульптуры «Чекист Голубятников», «Последний» («Соңгысы»), «Муса Джалиль» («Муса Җәлил»). На сграффито на стене КХТИ изображены молодые ученые, оборудование нефтехимического завода с цистерной и товарным поездом и аллегорический образ девушки — Химии.

— Технология сграффито создается в уникальной технике, имеет сложный технологический процесс, затратный как по времени, так и по технологии, требует жесткой основы с укреплением сетки и бетонной основы, — пишут эксперты. — Техника, зародившаяся в античности, получила свое продолжение в эпоху новых свершений советской эпохи и соответствовала духу времени. Казань может гордиться тем, что сохранились до первой четверти ХХI века уникальные примеры этого редкого на сегодняшний день искусства, которое уже достаточно пострадало с разрушением многих зданий советской эпохи.

Эксперты напоминают, что в некрологе, подписанном раисом и другими членами руководства республики по случаю кончины Кильдибекова именно это произведение «Химия» и другие (сграффито «Казань — порт пяти морей» на фасаде здания гостиницы «Волга», «Казань — столица Татарии» на фасаде железнодорожного вокзала) было отмечено как «знаковое».

Вячеславу Кириллину также удалось ознакомиться с документом, который отправила главный художник Казани Жанна Белицкая начальнику управления административно-технической инспекции исполнительного комитета г. Казани Наилю Минвалееву: «По итогам анализа проводимых работ выявлено закрытие граффити слоем утеплителя, не соответствующее согласованному паспорту». Это означает, что разрешения на эти работы не было.

Радиф Кашапов