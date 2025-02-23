«Удивительная история»: шоу дрессированных животных в память о 1945-м

«Удивительная история» строится вокруг номеров со зверями. Фото: Динар Фатыхов

Казанский цирк представил новую программу в жанре новеллы «Удивительная история». Авторы вдохновились историей, как 9 мая 1945 года пребывавшая у нас на гастролях труппа Юрия Дурова вышла на улицы с оркестром и дрессированными животными, а вечером устроила представление. В результате в 2025-м получилось ностальгическое шоу для подготовленного зрителя.

По улице слона водили

Юрий Дуров в начале Великой Отечественной войны попросился на фронт, но его оставили в цирке. В это время представитель династии придумал новую программу с монологом: «Дед мой умер. На трудном, но славном пути, я постиг цирковую науку. Билось русское сердце у деда в груди и такое же сердце у внука. А теперь я сменил свой наряд шутовской не забавы, а гордости ради...» Выступал тогда цирк и на фабриках, и в госпиталях, и в прифронтовых зонах. А 9 мая 1945-го Дуров встретил в Казани.

Программу к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовили режиссер Андрей Шарнин и хореографы Антон и Лия Гисметулловы. У последних — это уже вторая работа с цирком после мини-феста «Эхо Азии».

История посвящена Юрию Дурову, который 9 мая 1945 года был в Казани. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вступлением спектакля служит разговор бабушки (Нина Калаганова/Лидия Огарева), которая привела в цирк внучку, а перед представлением вспоминает историю 1945 года, как ей приснился слон, а потом она увидела его на улице (на арене в этот момент бродит невесомая конструкция величественного животного). В представлении используется хроника c выступлениями Юрия Дурова, которые цирку предоставила его дочь Наталья Дурова.

Представление ведет актер Павел Логинов в образе знаменитого дрессировщика. Он предваряет номера чтением стихов, а выступающим дарит эпитеты типа «юные комсомольцы». Оркестр играет музыку из 11-й серии «Ну, погоди!». При этом иногда выдает материал, что называется, общеизвестный и не из 1945 года, вплоть до Mambo No. 5, Volare и даже Y.M.C.A.

Елизавета Демидова и Владимир Серов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На велосипеде должны ездить все

Словом, перед нами возникает ностальгический оммаж советскому цирку, в котором главная роль отдана, конечно же, дрессировщикам животных.

Череда номеров начинается с лошади из школы верховой езды Елены Павлович, а в качестве перехода показывают номер балета Казанского цирка под песню «Авиамарш», после чего под купол взмывают воздушные гимнасты на бамбуке, ловитор Владимир Серов и вольтижер Елизавета Демидова, чтобы порхать на удивление зрителям. У них, кстати, серебряная медаль и приз зрительских симпатий XXIII Международного фестиваля артистов цирка во французском Сен-Поль-ле-Даксе. И они — воспитанники Детской цирковой школы Казанского цирка.

Акробатика на верблюдах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо лошадей, есть белоснежные кошки Влада Оландаря, нубийские козлики под мексиканские хиты и энергичные собаки разных пород комичного Юлия Якубовского.

Также — медведи на велосипеде, мотоцикле и авто (номер Виктора и Ольги Кудрявцевых из цирка Никулина). И говорливые попугаи Олега Хотима, который занимается ими уже 19 лет. К слову, на велосипеде ездят за вечер почти все хвостатые и мохнатые.

Комический номер с собаками. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не удается номер на прогоне у Максима и Анастасии Алескеровых — не знаем, кто у них еще был, но морской котик, выбравшись на арену, забился обратно поближе ко входу и не захотел дальше работать.

Самым необычным номером стало появление династии акробатов Алишера Ташкенбаева, которые выстраивали пирамиды на тележке, ведомой верблюдом.

Хватало в шоу и забавного, включая работу клоуна Лимона (Даниила Шарнина) с элементами слэпстика.

А это — нубийский козлик. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отыграть в цирке печаль

При этом, разбирая постфактум 2,5-часовое выступление, приходишь к выводу, что оно сделано со вкусом, с большими именами, но как будто условная «советскость» не везде соблюдается, а в некоторых вещах современность прямо-таки бросается в глаза. Вроде занятного выступления с бесконечными переодеваниями, в котором, однако, появляются совсем не всесоюзные Джокер и Бэтмен.

При этом у победителей фестиваля в Монте-Карло, гимнастов Мальвины Абакаровой и Валерия Сычева, все получается. Перед их номером пары танцуют вальс, лишь одной не хватает любимого, он не вернулся, а потом звучит песня «Эхо любви», которая также — не артефакт военного времени, это композиция 1977 года. Но она подходит к заявленной теме возвращения с фронта и невстречи, так что этот номер награждают просто громом оваций.

В финале участвует хор. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ну а завершается спектакль песней «Аист на крыше», ее поет хор Детской школы искусств №2 и младших учеников Детской цирковой школы Казанского цирка, как символ веры в будущее. Генеральный прогон проходит в день смерти Дурова, он скончался в Брюсселе на гастролях. Ведущий не говорит об этом, но объявляет, что сегодня — день рождения двух участниц представления.

Цирковая новелла «Удивительная история» будет идти до 27 апреля.