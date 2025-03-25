Любовь к книгам передается «по наследству»?

НАФИ провело масштабное исследование, в котором выявило читательские практики россиян, их литературные предпочтения и взаимосвязь между чтением родителей и детей

Фото: Динар Фатыхов

На прошлой неделе в Москве завершилась VI Научно-практическая лаборатория «Изучаем чтение: форматы и практики». На ней исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова представила результаты обобщенного за три года исследования читательских практик и литературных предпочтений россиян. Особенность исследования НАФИ в том, что в выборку входят не только жители больших городов, но и люди, которые живут в селах и деревнях.

Самый популярный жанр — детектив

«Чтение очень сильно формирует культурный код. Это понятие не так давно вошло в наш лексикон, поэтому мы провели отдельное исследование, чтобы узнать, как россияне понимают понятие «культурный код», — начала свое выступление Спиридонова. По опросу НАФИ, жители России считают, что культурный код — это набор характеристик, образов и устойчивых представлений, которые достались народу от предков и которые понятны каждому представителю нашего общества.

По мнению участников исследования, в основе культурного кода россиян — литература, фольклор и изобразительное искусство. Яркие представители — Александр Пушкин, Петр Чайковский, Илья Репин, Сергей Михалков, Майя Плисецкая. По выводам НАФИ, это те люди, которые формируют единый культурный код россиян и единую культурную среду. При этом 63% опрошенных считают, что именно литература вносит наибольший вклад в культурное объединение людей, которые живут в России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Судя по данным опроса, в большей степени россиян формирует именно художественная литература. Ее предпочитают 42%. При этом есть возрастные и гендерные различия. Чаще всего художественную литературу выбирают женщины (48%) и в меньшей степени мужчины (36%). В основном это люди старше 55 лет (60%) и жители городов (47%). В сельской местности художественную литературу предпочитают 27% опрошенных. Но вне зависимости от типов литературы чтение свойственно в большей мере людям с высшим образованием.

Историческую литературу выбирает 21%. На третьем месте — книги по психологии и саморазвитию (14%). Затем идет научно-популярная литература (13%), документальная и биографическая (12%). Бизнес-литературу читают только 5% опрошенных. По словам Спиридоновой, в этих категориях тоже есть гендерные различия по литературным предпочтениям. К примеру, книги по психологии и саморазвитию преимущественно интересны женщинам. Историческая, научпоп и справочная литература больше интересует мужчин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди тех, кто выбирает художественную литературу, половина предпочитает читать детективы. Этот жанр стал самым популярным среди россиян. Дальше идет приключенческая литература (39%) и исторические романы (38%). Последние выбирают люди старше 45 лет, а самые ярые любители исторической прозы — люди в возрасте 55+. Что касается приключенческой литературы, то ее больше читают мужчины (55%), чем женщины (28%).

О том, почему мы любим детективы, читайте здесь.

Следующий по популярности жанр — любовные романы (34%) с преимущественно женской аудиторией и небольшим количеством мужчин (9%). На пятом месте — фантастика и фэнтези (33%) с мужской читательской аудиторией. Актуальную прозу предпочитают всего 26% опрошенных, мангу и комиксы — 4%. Зато любителей поэзии набралось 9%, хотя она в последнее время не сказать чтобы очень хорошо продается.

Книга — лучший подарок?

К адептам книгодарения больше всего относятся женщины в возрасте 25—35 лет. Они чаще дарят книги, чем представители более старшего возраста. Всего 30% опрошенных считают, что книга — это лучший подарок, и сами часто дарят книги. Но есть и те, кто не любит ни дарить книги, ни получать их в подарок. И таких гораздо больше: 35% опрошенных считают, что лучше выбрать что-нибудь другое в качестве подарка. Такое мнение распространено в целом среди мужчин, а также в возрастной категории от 45 лет.

Несмотря на то, что книга оказалась не самым желанным подарком, многие россияне собирают домашние библиотеки. По данным НАФИ, таких 79%. «Из них у пятой части библиотека действительно большая. В ней собрано более ста книг. Поэтому книгодарение так распространено, ведь почти у каждого из нас дома есть библиотека, которую можно пополнить, и обладатель библиотеки будет рад получить в подарок книгу», — сказала Людмила Спиридонова.

Реальное время / realnoevremya.ru

За последний год 73% россиян читали книги, а больше четверти (27%) не прочитали ни одной за год. Но даже среди читающих большая доля (39%) тех, кто прочитал менее пяти книг. Больше пяти книг прочитало только 28% опрошенных. Если говорить о времени, которое уделяют чтению, то почти половина россиян (46%) читают меньше 3 часов в день. «Это может происходить по дороге на работу или перед сном, когда читают по несколько страниц», — предположила Спиридонова.

Но есть и положительная тенденция. Согласно исследованию НАФИ, 15% россиян за последний год стали больше читать. Треть опрошенных (36%) отметили, что чтение их успокаивает, отвлекает от суеты, проблем и тревожных новостей. У 31% опрошенных появилось больше свободного времени, которое они направили на чтение книг. Также среди популярных причин — появление интересных книг/авторов (26%), начали читать в транспорте или в поездках (23%), а еще чтение стало более популярным в кругу друзей и знакомых (19%). «Социальная среда создает условия, чтобы люди вовлекались в чтение. Людям хочется соответствовать своему кругу общения», — добавила Спиридонова.

Мультиформатное чтение

«Я считаю, что популяризации чтения способствует появление новых форматов. Это электронные и аудиокниги», — сказала исполнительные директор НАФИ. По данным аналитического центра, электронные книги по популярности почти догнали бумажные. «Нет приверженцев только бумажных книг или только электронных. Многие читают оба формата, видимо, в зависимости от того, какое издание у них на руках: либо книгу скачали и читают с помощью гаджета, либо читают бумажную книгу, если им ее подарили или они сами купили красивое издание», — отметила Спиридонова.

Для сравнения: бумажные книги выбирают 90% читателей, а электронные — 83%. При этом вообще не читают бумажные книги только 10% опрошенных, такое же отношение к электронным выявлено у 17% респондентов.

Обзор рынка цифровых книг читайте здесь.

Реальное время / realnoevremya.ru

Активно развивается прослушивание книг. Аудиокниги выбирают 56% россиян, остальные — не готовы потреблять книгу в аудиоформате. «В последнее время я сама активно слушаю аудиокниги, когда еду на работу или с работы. Это очень удобно, помогает отвлечься от профессиональной литературы, которую читаю на работе, а также более эффективно использовать время в дороге», — поделилась своим опытом Людмила Спиридонова. По ее словам, это основные причины, по которым растет популярность аудиокниг. Но, кроме этого, постепенно расширяется и сама библиотека аудиокниг.

Что читает молодежь

Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет в целом разделяют мнение, что чтение способствует общему развитию. Так считают 83% в этой возрастной категории. Но вот регулярными читателями или теми, кто интересуется книгами, назвали себя только 67%. Треть (33%) опрошенных читают крайне редко или вообще не уделяют этому внимания. Меньше всех читают самые юные представители молодежи от 14 до 17 лет. Среди них доля тех, кто вообще не читает книги, подошла к 40%. «В основном они читают учебную литературу, часто в электронном виде или шпаргалок ГДЗ. Художественную литературу по школьной программе стараются читать в кратком изложении», — отметила Спиридонова.

Каждый четвертый (24%) представитель молодежи в России читает меньше часа в день. Больше десяти книг в год осиливает только треть опрошенных (31%). «Многие говорили, что время, которое выделено на чтение книг, часто занимает чтение учебной литературы», — прокомментировала данные Людмила Спиридонова.

Топ-5 категорий литературы среди молодых читателей:

Художественная литература (60%); Психология и саморазвитие (42%); Учебная литература (25%); Научно-популярные книги (22%); Историческая литература (22%).

Подростки от 14 до 17 лет чаще всего читают фантастику, фэнтези и любовные романы. Последний жанр особенно популярен у девушек (71%). «Несмотря на распространенность гаджетов, молодые люди используют все форматы. Если кажется, что молодежь читает только электронные книги, то это не так. Среди молодежи 90% читают бумажные книги, а 83% — электронные», — сказала представительница НАФИ.

Родительский пример

Когда встает вопрос приучения маленьких детей к чтению, то обычно говорят о количестве книг дома и читают ли родители своим чадам. Но часто исключают важный момент — любовь самих родителей к чтению. Могут ли родители своим примером привить любовь к книгам? НАФИ как раз проанализировало эту взаимосвязь.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его данным, 61% россиян, у которых есть дети в возрасте от 1 года до 6 лет, читают книги каждый день или несколько раз в неделю. Но 39% родителей читают детям крайне редко, а 5% вообще не делают этого. Спиридонова считает, что процент родителей, которые вообще не читают детям книги, гораздо выше. «Просто они постеснялись сказать об этом», — объяснила исследовательница.

Среди тех, кто читает детям книги, это в основном мамы (65%), а не папы (44%). Треть родителей читают детям книги редко — всего один раз в неделю и реже. Родители, которые сами любят читать книги, чаще говорят, что и их детям нравится слушать чтение книги родителями (64% против 36%). А те родители, которые для себя читают редко или вообще не читают книги, сказали, что их детям не нравится слушать чтение книг. У таких родителей 52% детей не любят, когда им читают. «Возможно, родители, которые не любят читать, оправдывают себя тем, что их детям это тоже не нравится», — предположила Спиридонова.

Причины, по которым родители не читают детям книги:

Усталость, нет сил;

Нет времени, приходят с работы, когда ребенок уже спит;

Ребенок не любит, когда ему читают;

Папы часто отказываются читать детям, потому что ребенку уже читали мама или бабушка;

Сами не читают, поэтому не читают ребенку.

Реальное время / realnoevremya.ru

В НАФИ утверждают, что практики чтения передаются «по наследству». Если вам в детстве родители читали книги, то и вы с большей вероятностью будете читать книги своим детям. Выяснилось, что 78% родителей, которым часто читали книги их родители, читают перед сном книги своим детям каждый день или почти каждый день. А вот среди тех, кому в детстве не читали, только 46% читают своим детям каждый день.

Людмила Спиридонова считает, что издательства и библиотеки должны сделать главной своей аудиторией именно родителей. Потому что читающая молодежь — это вчерашние дети, которых заинтересовали книгами. А интерес к чтению — не что иное, как копирование поведения родителей.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».