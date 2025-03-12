Книги в «цифре» собрали почти 19 млрд рублей и выросли на 30%

Основным драйвером роста рынка электронных и аудиокниг стали экосистемы

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На итоговой конференции по книжному рынку от издательской группы «Эксмо-АСТ» Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «Литрес», рассказал о результатах работы в 2024 году, а также представил данные по всему рынку цифровых книг.

«Агрессивный» рост у «Яндекс Книг»

По словам Сергея Анурьева, рынок цифровых книг в 2024 году составил 18,9 млрд рублей. Из них 12,3 млрд приходится на электронные книги, а 6,6 млрд — на аудиокниги. Последние показали самый большой рост: в 2024 году по сравнению с 2023-м аудиосегмент вырос на 40%. Это не рекорд. В 2019 году рост аудиокниг составил 64%. Но тогда рынок активно развивался. А вот в недалеком 2023-м динамика роста достигла 51%.

Что касается электронных книг, то они показали минимальный рост за последние пять лет — всего 26%. Рекорд опять-таки принадлежит 2019 году: тогда электронные книги выросли на 48%. А в 2023-м рост составил 31%. Тем не менее в деньгах и электронные, и аудиокниги показывают стабильный и хороший рост. Исключение — 2022 год, когда с рынка ушли зарубежные книжные сервисы. Тогда сегмент цифровых книг упал на 4%.

Абсолютный лидер на рынке цифровых книг — группа компаний «Литрес», в которую входят книжные сервисы «Литрес» и MyBook. Они занимают ровно половину всего сегмента. Вторая половина распределяется между остальными игроками. При этом все платформы показали динамику роста не более 1%. Исключение — сервис «Яндекс Книги». В 2024 году его доля составила 17% притом что в 2023-м она была всего 5,5%. «Агрессивную динамику роста» в 11,5% Анурьев связал с присоединением сервиса к подписке «Яндекс Плюс». «С октября 2024 году сервис «Яндекс Книги» стал частью подписки «Яндекс Плюс», и фактически возможность читать и слушать книги появилась у 36 млн пользователей», — прокомментировали рост в пресс-службе «Яндекс Книг».

Реальное время / realnoevremya.ru

По географии в «Яндекс Книгах» лидируют Москва и Санкт-Петербург. Представитель пресс-службы сервиса также отметил, что «хорошо представлен юг — Краснодарский край и Ростовская область, в топ-10 входят Татарстан и Челябинская область». По данным сервиса, в среднем каждый читатель открывает 13 книг в год и четыре из них прочитывает более чем наполовину. В будни книги читают и слушают чаще всего около восьми утра и в шесть вечера. «Предполагаем, что в это время пользователи находятся в дороге на работу или с работы. Еще один пик потребления — в десять вечера, но он уже касается именно электронных книг. Их пользователи предпочитают читать перед сном. Интересно, что самый популярный для чтения день — понедельник», — прокомментировали в пресс-службе «Яндекс Книг».

Следующие по объему рынка идут три платформы для самиздата «Литнет» (11%), Author Today (7%), «Литмаркет» (4%), а также книжный сервис от МТС «Строки» (3%). Все остальные игроки занимают 8% от общей доли рынка цифровых книг.

Аудиосегмент может превысить 80%

В 2024 году наметился хороший тренд на рост контентного потребления по подписке. «Подписка в действительности открывает упрощенный доступ клиенту к чтению книг, стимулирует фоновое потребление, снижает риски выбрать не ту книгу», — сказал Сергей Анурьев. Он также отметил, что в сервисе «Литрес Подписка» заметен «хронологический рост количества прочитанных экземпляров на пользователя». То есть оплачивая ежемесячно одну и ту же сумму, пользователи стали больше читать книг в штуках. По словам Анурьева, этому способствовало еще и добавление функции увеличения скорости для прослушивания аудиокниг. Раньше в «Литрес» книги можно было слушать лишь в той скорости, в какой озвучили. Сейчас скорость можно увеличить в пропорции один к трем.

Реальное время / realnoevremya.ru

Еще один тренд — рост самиздата. Причем это тренд не прошлого года. За последние пять лет доля сегмента выросла с 12 до 33%, а среди электронных книг составила 53%. То есть больше половины электронных книг на рынке — это произведения, написанные digital-авторами. Анурьев назвал это позитивным трендом, а также отметил, что многие авторы из самиздата переходят в категорию издательских авторов. К примеру, Виктор Дашкевич, который занимает топовые позиции по продажам в издательстве «Эксмо». Раньше он публиковал свои произведения в интернете и не сказать, что был сильно заметен. А промо со стороны издательства вывело его книги на высокие продажи.

За последние пять лет увеличилась доля сегмента аудиокниг — с 27 до 37%. По словам Анурьева, уже сформировался паттерн фонового «чтения», когда человек занят посторонними делами и одновременно слушает книгу. К примеру, на прогулке, во время занятий спортом или уборки по дому. Сергей Анурьев считает, что через три—пять лет доля подписного потребления в аудиосегменте может превысить 80%. По данным сервиса «Яндекс Книги», 86% пользователей хотя бы раз выбирали аудиоверсии книг. При этом 17% используют как аудиокнигу, так и электронку. А 53% пользователей сочетают три формата — аудиокниги, электронные и бумажные.

Реальное время / realnoevremya.ru

В книжном сервисе «Строки» аудиокниги выбирают как мужчины, так и женщины. Но у мужской аудитории аудиоформат в приоритете в любом возрасте (кроме 65+), а вот среди женщин аудиокниги предпочтительнее среди пользовательниц в возрасте от 45 лет. Кстати, у мужчин чуть более выражен интерес к подкастам. Особенно они популярны среди аудитории в возрасте 25—44 года.

«Экосистемы драйвят рынок»

В прошлом году вырос интерес к коротким форматам контента, в том числе к комиксам, вебтунам и манге. Любопытно, что в книжном сегменте комиксы и графические романы показали падение на 3%. Сергей Анурьев отметил, что на рынках азиатских стран комиксы и вебтуны выделены в отдельную индустрию. В России только одно издательство специализируется исключительно на выпуске комиксов и графических романов — это «Бумкнига». Все остальное — импринты или отдельные серии в рамках существующих издательских групп. «В этом сегменте мы видим большой объем потребления. Надеемся, что в следующие два-три года лицензируем этот рынок, структурируем его, и он будет подпитывать в том числе и весь издательский сегмент», — добавил Анурьев.

«Экосистемы драйвят рынок», — продолжил генеральный директор группы компаний «Литрес». Здесь речь идет уже не только про сервисы «Яндекс Книги» и «Строки». Электронные книги включены в экосистемы «Сбера» и «Билайна». К тому же на рынок влияют коллаборации. К примеру, финансовые экосистемы «Альфа-Банка« или «Т-Банка» увеличивают продажи за счет кешбэка с подписок через банковские приложения. А сам «Литрес» объединился с «Читай-городом» в совместной программе лояльности. «Мы рассчитываем, что через эту синергию цифровой книги с бумажной мы сможем сделать конкурентное предложение по отношению к «Яндексу», МТС и «Сберу», — добавил Анурьев.

Реальное время / realnoevremya.ru

И если снижение свободных доходов у населения играет в минус для бумажных книг, то в случае с электронными дает преимущества. «Инфляция растет опережающими темпами, значит, денег на развлечения у населения становится все меньше. В первую очередь люди стремятся удовлетворить первичные потребности, а потом уже обращают внимание на развлечения. И это подстегивает экосистемы давать единую подписку на все сервисы», — отметил Анурьев.

По прогнозам издателей, в 2025 году книги подорожают на 15—20%, а это, в свою очередь, спровоцирует рост пользователей подписных сервисов. В таком случае у «Литрес» пострадает транзакционная бизнес-модель, когда пользователь оплачивает каждую электронную или аудиокнигу. Сейчас ежемесячная плата на сервисе «Литрес Подписка» и в «Яндекс Книгах» составляет 399 рублей, в «Строках» — от 399 рублей, в MyBook — от 299 рублей в зависимости от тарифа. При этом средняя цена бумажной книги в 2024 году составила 510 рублей.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».