Новый электронный башкирский проект Ay Yola вирусится в Сети

Ay Yola — это мастодонты башкирского шоу-биза и певица Адель. Фото: скриншот из видео «AY YOLA "Batyr"» с канала «AY YOLA»

Рилз башкирского проекта Ay Yola с фрагментом песни «Homay» завирусился в интернете при поддержке соседних тюркских народов. За переосмыслением эпоса «Урал-батыр» стоит заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов и семейный подряд Шайхитдиновых, отец и дочь. Когда музыканты появятся на сцене? Подробнее — в материале «Реального времени».

Кто такая Умай?

Как рассказывают официальные каналы, проекта, «Ay Yola— музыкальное трио, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр». Герои, сюжеты — из памятника башкирской словесности, музыка — электронная с вкраплением курая, домбры, кубыза. Название его создатели переводят как «вселенские законы, устав», «свод правил мироздания».

«Урал-батыр» — древний эпос, рассказывающий о борьбе главного героя с различными злыми силами природы. В песне, которая принесла Ay Yola популярность, говорится о Хумай, она же Умай и Ымай, языческом женском божестве у тюркских народов, покровительнице детей и рожениц. А также его отце Самрау, небесном царе птиц, — Умай родилась от одной из его жен, Солнца.

Проект заявил о себе в начале февраля. При этом еще в середине 2024 года эта же троица представила гимн «Моя Уфа», в новостях тогда же появилась новость, что уже новости у них появится некий проект «Йолам».

21 февраля 2025 года на музыкальных площадках появилась песня Batyr c трэп-ритмикой, которая вызвал живой интерес среди пользователей.

Но вот второй сингл, синтвейв-трек Homay, изданный 14 марта, а точнее, его рилзы с ним, получил прямо-таки большое распространение в интернете. Как пишут авторы, их посмотрели около трех миллионов человек в различных сетях (правда, не уточняя, который из). При этом также проект выложил его с субтитрами на английском, казахском и русском. У последнего, вышедшего на днях в Instagram* — почти 147 тысяч лайков: «Корни мои испрашивают, Душа и кровь моя испрашивает, Древняя историческая память испрашивает: Кто же такая Хумай?».

Музыкальные критики называли «Homay» «Пыялой-2025», указывая на схожесть с хитом дуэта «Аигел», получившего широкую известность после сериала «Слово пацана»: язык малых народов России, женский вокал, обилие синтезаторов. Отметим, впрочем, что Айгель Гайсина поет о вещах более отвлеченных, и этно-составляющая у нее вовсе отсутствует. Тогда как Ay Yola в каждом посте подчеркивает связь с культурным наследием.

У проекта — три автора

Во-первых, это заслуженный артист Башкортостана, основатель и солист этно-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов. Созданная в 2009 году группа делает что-то похожее с Ay Yola, микширует стили, при этом значительная часть их песен тянется к рок-музыке. В 2015 году группа стала работать при Башкирской филармонии. На гастролях объездили Россию, побывала в Казахстане, Франции, Мексике, Китае. В 2017 году «Реальное время» брало у него интервью.



А вот еще два человека — это отец и дочь, Руслан и Адель Шайхитдиновы. Вместе они делают проект Musume (что с японского и переводится как «дочь»), исполняя песни на русском и английском, выпустили на обоих языках по альбому. В 2019 году Musume выступал на шоу «Песни» на канале «ТНТ», но в последнее время дуэт не особо активен. Шайхитдинов известен под псевдонимом Ruslan Sever, он сотрудничал с «Наадя», Padilion, J-Soul, Why Berry, Splash, Thomas Mraz (с уфимским коллегой которого Musume ездил в тур). И именно он, в первую очередь, отвечает в Ay Yola за музыку. Адель, кстати, училась в Казани, в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета и, в частности, выступала на студенческих мероприятиях.

Отметим, что в сетях отметили и шероховатости текста (пожурив музыкантов, что они не посоветовались с филологами), и произношение вокалистки. Впрочем, подобные споры только увеличивают количество просмотров, так что один из комментаторов остроумно описал типичную реакцию как «гнев, отрицание, принятие».

Ay Yola в начале апреля выпускает следующий сингл — Ugez, в котором клонится уже в сторону альтернативного рока. Это уже история о быке, с котором сражает Урал-батыр.

Все это — части 12-песенного альбома для «МТС лейбла». Первое их выступление пройдет на фестивале Ün Music Week, в начале мая в Алматы.

Радиф Кашапов