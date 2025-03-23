Казань стала 46-й по дороговизне недвижимости в мире, прокуратура попросила арестовать мэра Стамбула
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресенья, 23 марта.
- Казань заняла 46-е место в рейтинге городов мира от Numbeo по соотношению цен на недвижимость и доходам местных жителей — семья из столицы Татарстана должна копить 16,6 года, чтобы купить среднюю квартиру. Из российских городов выше Казани только Москва — 17,6 года. В топ-5 вошли Коломбо (Шри-Ланка, 37 лет), Катманду (Непал, 36,6 года), Пекин (Китай, 34,7 года), а также Шанхай (Китай) и Хошимин (Вьетнам) — по 34 года.
- Генпрокуратура Стамбула ходатайствовала об аресте мэра города Экрема Имамоглу. Напомним, его обвиняют в коррупции, взяточничестве и сотрудничестве с террористами. Между тем в Стамбуле продолжаются массовые протесты из-за задержания Имамоглу.
- 2025 год может войти в число пяти самых теплых в истории, заявил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, точно это можно будет сказать во второй половине года.
- По итогам 2024-го Россия стала третьей по темпам роста экономики в «Большой двадцатке» — он составил 4,1%. Как подсчитало РИА «Новости», сильнее всего в прошлом году увеличилась экономика Индии, хотя ее темпы роста замедлились до 6,7% с 8,8%. Второе место поделили между собой Китай и Индонезия, их ВВП увеличился на 5%.
- Татарстан вошел в топ-5 регионов России, которые лидируют в создании технологий искусственного интеллекта. Также в списке Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Новосибирская область. На них приходится около 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ, 75% организаций-разработчиков.
- За ночь дежурные средства ПВО сбили 59 украинских беспилотников: 29 — над Ростовской областью, 20 — над Астраханской областью, по три — над территорией Воронежской и Волгоградской области, два — над Крымом, по одному — над Курской и Саратовской областями.
Дарья Пинегина
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