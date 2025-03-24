Татьяна Ларионова: «Красивыми словами и горячими слезами вопросы не решаются»

В Казани прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по развитию инклюзивного образования

Фото: Адель Гайнуллин

На расширенном совещании, инициированном депутатами Госдумы России Ильей Вольфсоном и Татьяной Ларионовой, представители Госсовета Татарстана, трех республиканских министерств, общественных и благотворительных организаций, а также педагог в инвалидном кресле задавались вопросом, насколько инклюзивна среда в современных учебных заведениях, заметен ли прогресс в адаптации среды и какие именно шаги нужно предпринять, чтобы подход был предметным, а не формальным. О том, почему школьники встают в 5 утра, почему парты для детей с ОВЗ в 10 раз дороже и сколько на самом деле получают инклюзивные педагоги, — в нашем материале.

«В 5 утра ребята встают, лишь бы учиться в нашей школе»

Заседание провели на базе лицея №78. Почему невзрачная школа в глубине спального района Приволжского района принимает совещания такого уровня, стало ясно довольно быстро. Дело в том, что в школе очень высокая доля учеников с особенными возможностями здоровья (ОВЗ) — 10% обучающихся из 1 294 детей. Для справки: обычно этот показатель не превышает 5%. У коллектива лицея и его директора Альфии Урманчеевой довольно большой опыт работы с особенными детьми, благодаря которому в прошлом году школу признали лучшей в области инклюзивного образования в Казани.

В школе удалось создать условия для детей с особенностями здоровья, чтобы они учились наравне с нормотипичными детьми, в том числе благодаря грантам — это и необходимые специалисты, и учебники, и оборудование, и элементы доступной среды. Урманчеева провела для гостей обзорную экскурсию, познакомив с детьми, педагогами и условиями обучения. Участники встречи посетили специализированные классы центра, включая кабинеты математики, дефектолога, психолога, адаптивной физической культуры и даже театральный класс.

По словам директора лицея, благодаря стараниям школы и центра дети с ОВЗ демонстрируют впечатляющие успехи: сдают ЕГЭ и поступают в вузы, побеждают в республиканских и всероссийских конкурсах, активно участвуют в творческой жизни школы. В общем, в будущем такие дети смогут составить конкуренцию и даже в чем-то превзойти нормотипичных детей.

В лицее №78 созданы все условия для развития спортивных и творческих способностей учащихся. Адель Гайнуллин

«Они очень хорошо учатся, они любят учиться. В будущем это очень полезные для нашего общества люди. Они не будут сидеть на шее ни у родителей, ни у государства, — отмечает Альфия Урманчеева. — Мы воспитываем таких детей, которые будут вести за собой нормотипичных!»

Лицей стал своеобразной инклюзивной точкой притяжения Казани — сюда стремятся дети со всего города. Об этом говорят сами ребята. Например, пятиклассница Арина каждое утро едет из Юдино, чтобы попасть на уроки и дополнительные занятия.

«В 5 утра ребята встают, лишь бы учиться в нашей школе, — рассказывает директор. — Потому что здесь для них есть все условия, педагоги. А после уроков они ходят на занятия в театральную студию, спортивную секцию или художественный класс».

Как Татарстан прокладывает путь к инклюзивному будущему

Лицей №78 далеко не единственный пример. Так, по данным Министерства образования и науки РТ, сейчас в республике работает 624 инклюзивных детских сада и 827 инклюзивных школ. Татарстан активно развивает инклюзивные проекты и программы, направленные на помощь как детям, так и их родителям. Об этом доложила начальник управления общего образования Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева. Открыто шесть служб ранней помощи, которые помогают детям с особенностями здоровья подготовиться к поступлению в обычный детский сад, а не специализированный. По программе «Консультационный центр» в республике с 2017 года открыто 47 детских садов, которые осуществляют консультационную помощь родителям детей с ОВЗ. Кроме того, для обучения детей на дому Министерство образования и науки РТ закупает специальное оборудование — с 2019 года более 1 000 детей имеют возможность получать образование благодаря такой помощи.

Совершенно особенная тема, по словам Татьяны Алексеевой, — это взаимодействие с педагогами, дефектологами, психологами. Часто квалификации педагогов не хватает для обучения детей с особенностями здоровья. «Они берут на себя новые обязательства, зачастую не зная ответов на поставленные вопросы», — отмечает чиновница.

Для решения этой проблемы Министерством просвещения РФ был создан проект «Детский сад. Маршруты развития», который оказывает консультационную помощь педагогам. В проекте участвуют 120 детских садов, которые получают методическую помощь от четырех ресурсных центров. Кроме того, Институтом коррекционной педагогики совершенствуется методическая система — специалисты в этой области имеют доступ к еженедельным вебинарам.

Шаги в этом направлении делает и Управление образования Казани. На базе Казанского (Приволжского) федерального университета и Института развития образования РТ действует несколько курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также городские семинары, специализирующиеся на обучении детей с ОВЗ, в том числе детей с ментальными нарушениями. С помощью ведомства открыто несколько инклюзивных проектов: например, в прошлом году ряд казанских общеобразовательных и дошкольных учреждений приняли участие в инклюзивном инновационном проекте наставничества «Ихлас», который направлен на развитие профессиональных компетенций педагогов.

Республиканская политика в области инклюзии получила признание на федеральном уровне — образовательные учреждения РТ неоднократно становились финалистами и лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Так, в прошлом году вместе с лицеем №78 казанский детский сад №33 стал победителем в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».

По словам депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой, во многом ситуация с инклюзивным образованием в городе улучшилась благодаря поддержке со стороны мэра Казани Ильсура Метшина. Адель Гайнуллин

«Когда мы только начинали говорить об инклюзивном образовании, нас не понимали, не слышали — ни с точки зрения лексики, ни с точки зрения задач и проблем. Родители, педагоги, медики, социальные работники — все говорили на разных языках. Сегодня мы говорим на одном языке», — отметила на заседании рабочей группы успехи Казани и Татарстана на инклюзивном поприще депутат Татьяна Ларионова. По ее словам, во многом ситуация улучшилась благодаря мощной поддержке со стороны мэра Казани Ильсура Метшина.

Нерешенные вызовы: нехватка кадров и оборудования, законодательные пробелы

Хотя инклюзивное образование в Татарстане развивается, на практике оно все еще сталкивается с серьезными вызовами. Один из них — разобщенность детей: несмотря на потенциал учеников с ОВЗ, их обучение часто проходит отдельно от сверстников — либо на дому, либо в специализированных классах. Это ставит под вопрос саму идею инклюзии — действительно ли у всех детей есть равные возможности для развития и общения?

По словам директора лицея №78 Альфии Урманчеевой, школа стремится к идеальной форме инклюзии, когда во всех классах все дети учатся вместе. В школе уже есть экспериментальный класс со смешанным составом, но в основном ученики с ОВЗ учатся отдельно от остальных. Причина этого проста — нехватка места. Поэтому ученики с ОВЗ вынуждены обучаться даже не в самой школе, а по соседству — на базе реабилитационного центра «Солнечный», где лицей арендует 600 квадратных метров под классы и студии.

Министерство образования Татарстана недовольно тем, что изрядная доля детей с ОВЗ обучается на дому — для их полноценного развития необходимо живое общение со сверстниками, взаимодействие с окружающим миром. По данным ведомства, 21% таких детей в республике обучается дистанционно. В России — 44% «надомников».

«Честно говоря, в сравнении с другими регионами России мы попали в зеленую зону, нас похвалили, но для нас это все равно очень большой процент. Поэтому задача, которую мы ставим для себя, — чтобы дети приходили в школы», — отмечает Татьяна Алексеева.

Адель Гайнуллин

Возникает вопрос: что препятствует обучению детей с ОВЗ в школе? Основная причина, по мнению многих участников рабочей группы, кроется в том, что родители не уверены, что нынешняя школьная среда действительно готова принять их детей. Проблема несоответствия ожиданий родителей реальным возможностям инклюзивной школьной среды носит комплексный характер и охватывает несколько аспектов: нехватку оборудования, учебных и методических материалов, специализированных кадров. Например, лицей №78 нуждается в адаптированной спортивной инфраструктуре, учебных помещениях и некоторых элементах доступной среды. Частично эти нужды планируется решить проведением в школе капитального ремонта и строительством пристроя. Обеспеченность специалистами тоже не соответствует нормативам. Например, в школе работает всего четыре дефектолога, в то время как должно быть 10.

«Мои специалисты не справляются с таким объемом работы! Не справляются, потому что их мало и потому что у них очень низкая зарплата. Учитель-психолог получает 22 958 рублей с 18% надбавки за спецработу, а у дефектологов, логопедов, тьюторов даже этой надбавки нет. Никто не будет работать за такую зарплату», — сетует на ситуацию с инклюзивными кадрами директор лицея. Для решения этой проблемы Урманчеева предлагает привлекать дополнительное целевое финансирование, потому что средств от выигранных грантов не хватает.

В целом нехватка финансирования в сфере инклюзивного образования, пожалуй, одна из самых больных тем. Содержание инклюзивных учреждений обходится в копеечку — те же учебники, оборудование для детей с ОВЗ стоят значительно дороже, чем для нормотипичных детей. Например, скромное на первый взгляд оборудование для кабинета адаптивной физической культуры обошлось школе в 2 млн рублей, а парта для ОВЗ стоит в 10 раз дороже обычной — от 40 тысяч рублей. По словам Альфии Урманчеевой, при сравнении в лоб расходы инклюзивной школы могут превышать нужды обычной на 1 млн рублей, тогда как финансирование выделяется одинаковое для обоих учреждений.

Решением тут может стать, по мнению депутата Госдумы Ильи Вольфсона, наделение инклюзивных учреждений особым статусом, и, уже исходя из присвоенного статуса, нужно разрабатывать конкретные меры поддержки или определять объемы финансирования. Это один из вопросов законодательных реформ — многие проблемы сегодня не находят решения именно из-за отсутствия четких регламентов и определений. Многие нормы, в частности в вопросе капитального ремонта и обеспечения оборудованием, устарели и неэффективны.

Депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон на заседании предложил учредить УК для соцобъектов. Адель Гайнуллин

Проблему может решить закон о параметрическом методе нормирования, который вступил в силу 1 сентября 2024 года. Этот подход делает процесс строительства более гибким, ориентируясь не на жесткие технические требования, а на достижение ключевых параметров, обеспечивающих доступность. Проще говоря, если раньше нормативы обязывали устанавливать пандус, то теперь вместо него может быть лифт или вход на уровне земли — главное, чтобы маломобильные граждане могли беспрепятственно попасть в здание.

На необходимость адаптации существующих законов под современные реалии указал и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев. Он предлагает начать с аудита инклюзивных образовательных учреждений. Это поможет выделить наиболее нуждающиеся в помощи целевые образовательные единицы и точечно проводить с ними работу, что эффективно и с практической, и с финансовой точки зрения.

Его мысль развил Илья Вольфсон, предложив задуматься не только об адаптации, но и последующей эксплуатации соцобъектов. По его мнению, этим должны заниматься профессионалы, а не само учреждение, у которого для этого нет ни навыков, ни опыта. Решением может стать учреждение государственных управляющих компаний для соцобъектов.

«Практика показывает: напичкают школы оборудованием, а через год половина не работает, потому что или уже сломалось, или, потому что боятся сломать, берегут. Школы экономят, тратят средства, которые предназначаются на содержание, на зарплаты педагогам. Создание специализированных УК поможет решить проблему», — отмечает депутат.

Участники рабочей группы договорились провести следующее заседание на базе Государственного совета РТ. Адель Гайнуллин

Следующее заседание проведут с участием Кабмина

Во время подготовки заседания организаторы собирали предложения участников по самым актуальным проблемам инклюзивного образования. В одних вопросах ожидаемо удалось прийти к единому видению, в других — подходы оказались довольно нестандартными. Рабочая группа взяла паузу, чтобы ознакомиться со всеми идеями и вернуться к предметному обсуждению — уже на площадке Государственного совета с приглашением представителей Кабмина.

«Просто красивыми словами и горячими слезами вопросы не решаются. Нужна конкретика, четкое понимание, что, сколько и как, — подчеркнула на прощание Татьяна Ларионова. — Мы завершаем встречу, но не обсуждение этой темы!»