Татарстанцы гуглили Мизулину чаще остальных россиян, на втором месте — освобождение Суджи

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала поисковые запросы татарстанцев за минувшие 7 дней

Фото: Реальное время

Главной темой поисковых запросов татарстанцев и жителей всей России стали отношения певца Шамана и руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. А о том, чем интересовались жители Татарстана, — в материале «Реального времени».

Шаман и Екатерина Мизулина

9 марта 2025 года российский певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердили свои отношения. Это заявление они сделали на сцене во время концерта Шамана «Ты моя», посвященного Международному женскому дню, который прошел в Подмосковье. История отношений людей стала самой популярной темой поисковых запросов татарстанцев и россияне в целом, за исключением спортивных событий.

Регион Запрос Прирост популярности, % Место в рейтинге (искл. спортивные матчи) Место в рейтинге (все запросы) Россия Мизулина 850 1 5 Москва Мизулина 1 100 1 4 Санкт-Петербург Мизулина 1 200 1 2 Казань Мизулина 1 000 1 4 Новосибирск Мизулина 850 1 1 Екатеринбург Мизулина 950 1 4

Как видно из таблицы, запрос «Мизулина» лидирует во всех крупнейших городах России. Связанный с этим запрос «Шаман» в большинстве случаем отстает на два места и в редких случаях на три-четыре позиции.

Слухи об отношениях появились еще летом 2023 года, когда Шамана и Мизулину заметили вместе на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Тогда Мизулина опубликовала совместное фото из самолета с подписью «Вот так встреча». С тех пор пара регулярно появлялась вместе на мероприятиях, делилась совместными снимками в социальных сетях и даже выпустила клип на песню «Я останусь с тобой».

В сентябре 2024 года стало известно о разводе Шамана со второй женой Еленой Мартыновой, с которой он прожил в браке семь лет. До этого певец был женат на преподавательнице вокала Марине Рощупкиной, от которой у него есть дочь Варвара. О личной жизни Екатерины Мизулиной до встречи с Дроновым известно мало — она никогда не афишировала свои отношения и ранее не была замужем.

Реакция публики на новость оказалась неоднозначной. Одни поклонники назвали Шамана и Мизулину «идеальной парой», отмечая их общие взгляды, другие заподозрили пиар-ход. Как бы то ни было, 13 марта Шаман в своем телеграм-канале назвал Екатерину «самой красивой женщиной в мире». Судя по всему, пара не намерена останавливаться на достигнутом — их совместные проекты и публичные появления обещают еще больше ярких моментов.

События в Судже

Восстановление контроля в городе Судже Курской области стало вторым по популярности поисковым запросом жителей Татарстана и других регионов России на минувшей неделе. Распределение популярности выглядит следующим образом:

Регион Запрос Прирост популярности, % Место в рейтинге (искл. спортивные матчи) Место в рейтинге (все запросы) Россия Суджа 600 3 8 Москва Суджа 600 2 8 Санкт-Петербург Суджа 650 2 7 Казань Суджа 400 2 8 Новосибирск Суджа 700 2 3 Екатеринбург Суджа 650 2 5

Министерство обороны России 13 марта сообщило об освобождении города Суджа в Курской области. Украинские войска контролировали населенный пункт августа 2024 года, когда прорвали границу в Суджанском районе.

Российские военнослужащие использовали трубу магистрального газопровода для прорыва позиций украинской армии. Операция «Поток» продолжалась шесть дней. Российские военные прошли 14 км по газовой трубе, затем выбрались на поверхность уже на газоизмерительной станции в Судже.



Бои в Курской области продолжались с 6 августа 2024 года. По данным Минобороны, украинские военные смогли взять под контроль 1 268 кв. км территории региона. К февралю удалось освободить свыше 800 кв. км, или около 64% занятой территории.

Площадь Суджи — 434 га. Город расположен на юго-западе Курской области, в 105 км от Курска и в 8 км от границы с Украиной. С 2004 года Суджа является центром Суджанского района. По данным Росстата на январь 2024 года, в городе проживал 4 941 человек, что примерно соответствует уровню 1856 года (4 500 чел.). Максимальное население города, согласно переписям, соответствует 8 000 человек (1996, 1998 гг.), с тех пор количество населения практически неуклонно снижалось.