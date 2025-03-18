Эхо геополитики: как переговоры США и России меняют экономическую повестку

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Укрепление рубля, ожидание отмены санкций и перспективы инвесторов — как урегулирование конфликта на Украине влияет на экономику страны. Какие из санкций могут отменить в первую очередь, стоит ли рассчитывать на быстрое возвращение западных компаний в Россию и надолго ли окреп рубль — в материале аналитической службы «Реального времени».

Скорой отмены всего санкционного пакета ждать не стоит

Рубль с начала 2025 года продолжает укрепляться — официальный курс на 18 марта установлен ЦБ РФ на уровне 84,31 рубля. Накануне внебиржевой курс доллара падал ниже 82 рублей — впервые с 20 июня 2024 года.

— Укрепление рубля сейчас носит технический характер и с высокой вероятностью является временным. Это сочетание возросшего спроса на рубль под налоговые платежи, высоких процентных ставок и оптимизма, связанного с геополитикой, — объясняет главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Ситуация с укреплением рубля влияет на инфляцию в стране. И, скорее всего, мы увидим это в качестве одного из аргументов для поддержания ключевой ставки на текущем уровне на ближайших заседаниях ЦБ РФ, считает он.

Для бюджета такой курс рубля невыгоден, хотя бюджет и адаптируется. «С высокой вероятностью мы увидим повторение сценария прошлого года, когда рубль в начале года укреплялся, а потом все равно очень сильно ходил», — прогнозирует аналитик. Среднее значение Табах ожидает в районе 96—97 рублей за доллар, а в конце года — в районе 100 рублей, как это и было в последнее время.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

«Скорой отмены всего санкционного пакета, естественно, ожидать не стоит. И вообще не нужно быть излишне оптимистичными. В качестве базового сценария санкции закладывать будут, но судьба санкций зависит от общих обстоятельств и от частностей. Возможно, американская и европейская история будут разными, и американские санкции будут смягчены раньше, чем европейские», — не исключает эксперт. В части финансового сектора санкции, по его мнению, будут действовать еще долго, а возможно, не будут отменены никогда.

Возвращение инвесторов также сильно зависит от сектора, обстоятельств ухода, принудительности этого ухода и того, на каких условиях они вышли, отмечает Антон Табах.

Часть санкций может быть отменена мгновенно

— Думаю, что укрепление рубля временно. Бюджет не выдержит рубль ниже 90 за доллар. К тому же снятие части санкций и перемирие, с одной стороны, укрепляет рубль эмоционально, с другой — снимет шлагбаумы на многих расчетах, и бизнес бросится покупать валюту. Полагаю, весной рубль уйдет в диапазон 90-95 рублей за доллар, — прогнозирует финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт.

По его мнению, на инфляцию укрепление рубля не повлияет, поскольку сегодня рост цен идет по цепочке «тарифы естественных монополий, логистика и тому подобное». «К тому же производители и торговцы вкладывают в цены свои риски, а они остаются высокими. Пока платежеспособный спрос позволяет бизнесам не снижать цены даже несмотря на укрепление рубля, — отмечает Арт. — К тому же есть мировая инфляция, которая тоже диктует свои обстоятельства. Многие вещи, особенно в сфере продовольствия, продолжают дорожать и в долларах, так что укрепление рубля к доллару тут ничего не меняет. Сейчас, например, налицо резкий рост в долларах какао, кофейных зерен, растительного масла, куриных яиц и некоторых других продовольственных позиций».



Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Я еще осенью говорил, что в случае мирного соглашения часть из санкций будет отменена мгновенно — прежде всего, в сфере финансов, поставки наличной валюты в Россию и экспорта сырья, — напоминает эксперт. — Санкции на товары двойного назначения останутся надолго».

Отмена санкций подбодрит экономику и фондовый рынок России, но о быстром возращении инвесторов-нерезидентов говорить вряд ли уместно, считает он. «Скорее всего, инвесторы придут точечно в те проекты, которые могут стать зоной сотрудничества США и России, — предполагает он. — Либо же через третьи лица (например, азиатские фонды) иностранные инвесторы могут зайти в те компании России, у которых есть большие перспективы при снятии части санкций, и которые сейчас оцениваются довольно низко. Это металлургия, производство удобрений и некоторые другие экспортные направления». Возвращение инвесторов в компании, работающие на внутренний рынок России, вряд ли предвидится в обозримом будущем, полагает эксперт.

Крупный западный бизнес пока не вернется в Россию

«Усиление курса рубля на прошлой неделе, когда курс юаня, доллара и евро показал вторую волну снижения к минимумам года, можно воспринимать как финализацию тренда на укрепление российской валюты, — считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. — Мы ожидаем, что весной позиции рубля начнут ослабевать, но этот процесс будет постепенным. Чтобы с уверенностью можно было говорить об окончании фазы усиления рубля, необходимо увидеть восстановление курса доллара хотя бы до 92 рублей».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сочетание низких цен на российскую нефть при крепком курсе рубля создает предпосылки к значительному недополучению нефтегазовых доходов, которое пока игнорируется валютным рынком. По мнению ФГ «Финам», справедливый курс доллара сейчас находится в районе 100 рублей.

Фактор геополитики в 2025 году будет оказывать на курс рубля значительное влияние. Американский президент Дональд Трамп — мастер переговоров, который для достижения нужных целей может быстро поменять свое мнение. «В начале марта президент США принял решение продлить на год действие ряда санкций против России. Ранее СМИ писали, что президент США рассматривает возможность введения новых санкций против России, чтобы добиться от нее урегулирования украинского кризиса мирным путем. Однако, при этом Трамп поручил правительству США рассмотреть возможность снятия санкций с России в случае прогресса на переговорах, что позволит восстановить экономические связи с Москвой», — отметил Потавин.

По мнению Потавина, постепенная отмена санкций, которую все так ждут, не приведет к каким-то серьезным изменениям в экономике России. «Продавать нефти РФ больше не может (связывают квоты ОПЕК), мировые цены на нефть могут среагировать снижением на снятие с России санкций, что отчасти нивелирует сокращение дисконта Urals относительно Brent, — перечисляет он. — В большой приток внешнего спекулятивного капитала в Россию тоже не очень верится, поскольку для этого нужно полноценное возобновление операций с долларом и евро и восстановление работы SWIFT».

При этом отмена санкций может привести к обратному эффекту — усилится отток капитала из страны, который ждал таких послаблений.

— Большой и устойчивый приток капитала в Россию в ближайшее время вряд ли возможен, поскольку для этого нужно снять все препоны на пути трансграничного движения капитала. А быстро сделать это вряд ли получится. Можно было бы больше продавать ненефтегазового экспорта (металлы, уголь, удобрения, древесина) по более выгодным маршрутам. Но такая либерализация внешней торговли может неминуемо привести к более высоким объемам импорта товаров и услуг в РФ. В итоге мы видим очень много неопределенностей и влияние всех вышеназванных факторов на курс рубля неоднозначно, — объясняет аналитик.

Очевидно, что крупный иностранный бизнес пока не станет возвращаться в Россию, поскольку есть слишком много рисков. Начиная с того, что Россия остается под жесткими западными санкциями, которые значительно затрудняют или делают невозможным нормальное функционирование общепринятых бизнес-процессов. Плюс к этому, возвращение в Россию будет восприниматься как поддержка действий российских властей, что негативно скажется на репутации иностранных компаний.

Кроме того, за последние три года в российском законодательстве произошли существенные изменения, которые создают большие трудности для открытия и функционирования большинства иностранных компаний. Поэтому в обозримой перспективе мы не ждем возвращения крупного иностранного бизнеса в РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Небольшое замедление инфляции в России за последние недели является следствием той жесткой монетарной политики, которую сейчас проводит Центробанк, который держит ключевую ставку на уровне 21% при официальной инфляции в стране около 10%. «Инфляция в России пока еще слишком высока (и в годовом выражении продолжает рост), но ее текущие темпы с коррекцией на сезонность все-таки постепенно замедляются. Укрепление курса рубля может внести вклад в замедление инфляции, однако его устойчивость пока под вопросом, а разворачивающиеся торговые войны усиливают риски для мировой экономики и российского экспорта», — резюмировал эксперт.

Предугадать курс рубля невозможно

«Курс рубля будет зависеть, от геополитики, монетарной политики в России и состояния мировых цен на нефть. Если переговоры с США будут успешны, то снизиться санкционное давление на экономику России, что даст возможность рублю укрепляться. В противном случае возможно значительное ослабление рубля. Поэтому предугадать курс рубля невозможно, так как сегодня существуют субъективные разнонаправленные факторы», — поясняет Рустем Шайахметов, экономист, глава компании «Р-Инвест».



— Скорой кардинальной отмены санкций ожидать не приходиться, но сам тренд будет благотворно влиять на экономику России, так как значительно снизятся риски, что улучшит инвестиционный климат, — считает экономист. — Однако высокие банковские ставки снижают эффективность вложений в реальную экономику. Возврат инвесторов в реальные секторы экономики ожидать не следует, как и возврат западных компаний в Россию. Бизнес будет ждать решений по СВО на Украине.

Даже если США быстро договорятся с Россией, все будут ожидать принятия окончательных решений по завершению конфликта и их реализации. От динамики движения отношений стан Запада с Россией в сторону нормализации будет зависеть скорость возврата западных компаний на наши рынки, также она будет зависеть от размера издержек, которые они понесут при возврате в Россию, и доходности их вложений.

«Не следует также забывать, что им придется конкурировать с бизнес-структурами, которые заняли их место на рынке. Поэтому по совокупности факторов не стоит ожидать взрывного роста западных инвестиций в Россию», — заключил Рустем Шайахметов.