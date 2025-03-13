«Ее называли композитором-пророком»: из жизни ушла композитор София Губайдулина

Фото: Максим Платонов

В возрасте 93 лет скончалась всемирно известный композитор, почетный гражданин Казани и заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина. «Бывают люди, к которым ты хочешь быть причастным. София Асгатовна — тот человек, причастность к судьбе которого для Татарстана — большая гордость», — говорит о ней министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. София Асгатовна Губайдулина, композитор, человек мира, известна по всей планете. Ее произведения исполняют на самых больших сценах мира, самые именитые исполнители.

София Асгатовна была человеком-эпохой



Ушла из жизни София Асгатовна Губайдулина, всемирно известный композитор, почетный гражданин Казани и заслуженный деятель искусств РСФСР. Ей было 93 года.

Мэрия Казани и мэр Ильсур Метшин выразили глубокие соболезнования родным и близким Софии Губайдулиной в связи с ее кончиной, разделяя горечь невосполнимой утраты.

— С глубокой болью мы узнали о кончине Софии Асгатовны Губайдулиной. София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям, — говорится в соболезновании Метшина.



София Асгатовна Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в Чистополе. Окончила Казанскую консерваторию (1954) и Московскую консерваторию (1959), а также аспирантуру при Московской консерватории (1963). На протяжении творческой карьеры сталкивалась с непониманием, но получала поддержку от выдающихся деятелей культуры, включая Д. Шостаковича. С 1975 года входила в композиторскую группу «Астрея». С 1991 года проживала в Германии. Она была членом Шведской королевской музыкальной академии, лауреатом Императорской премии Японии, обладательницей Госпремии РФ, дамой ордена «За заслуги перед ФРГ», почетным доктором Йельского и Чикагского университетов.



В 2022 году «Реальное время» выпустило подробную обзорную статью о Софии Асгатовне, в которой рассказало о ее корнях, о том, как на татарстанской земле вырос ее музыкальный дар и какое огромное влияние композитор оказала на музыкальную культуру современности. Подробнее — в материале.



«Жизнь Софии Губайдулиной — это сокровенный разговор с Богом»

Губайдулина родилась в Чистополе в 1931 году. Когда девочке было три года, ее семья переехала в Казань. Жили они на нынешней улице Тельмана, в доме №29. В нем же в 2001 году в честь 70-летия композитора открылся Центр современной музыки, названный ее именем.

Губайдулина родилась в Чистополе в 1931 году. Когда девочке было три года, ее семья переехала в Казань. предоставлено realnoevremya.ru Центром современной музыки Софии Губайдулиной

Центр современной музыки Софии Губайдулиной опубликовал слова скорби в связи с кончиной выдающегося композитора:

— Ее творчество и огромный личный вклад в современное музыкальное искусство получили высокое признание во всем мире.

София Асгатовна Губайдулина — одна из самых известных и исполняемых современных композиторов. Она открывает слушателям удивительные музыкальные миры, новые звуковые пространства. Ее уникальное творчество, которое хорошо знают и высоко ценят, возводит человечество в духовные сферы — к высшему Божественному началу.

Жизнь Софии Губайдулиной — это сокровенный разговор с Богом, диалог между «Я и Ты». Музыканты, хорошо знающие Софию Губайдулину, называют ее небожителем, наделенной уникальной способностью — слышать звучание Космоса, духовного мира, грандиозные созвучия мироздания и Мировой человеческой Души. Через свою музыку, которая рождается в параллельном измерении, она привносит в наш мир новые звучания, новые вибрации, преобразующие души современников. Ее музыка как молитва к Богу, молитва о любви, о вере.

София Губайдулина — наша современница, родина ее — Татарстан, Россия. По ее признанию, именно здесь закладывалась глубинная сущность всей ее жизни. Здесь она обрела силы, став одним из величайших композиторов нашего времени, человеком мира!

Творческая интеллигенция и деятели культуры поделились с «Реальным временем» воспоминаниями о великом композиторе.

Ирада Аюпова министр культуры Татарстана София Асгатовна — это действительно большая утрата, она человек-легенда. Человек, которым мы гордились, гордились тем, что Татарстан является ее родиной. Бывают люди, к которым ты хочешь быть причастным. София Асгатовна — тот человек, причастность к судьбе которого для Татарстана — большая гордость. Мы проводили много мероприятий, на которых исполнялись произведения Софии Асгатовны. Но для меня одним из великих остается и «Маугли». Для меня удивительно то, как она раскрывала современную музыкальную культуру для детей. А ведь она писала еще и для кино… Она была абсолютно разноплановым и талантливым человеком. София Асгатовна — это уникальная личность, которая была гениальна во всем. Я думаю, что мы осознаем ценность ее таланта еще только через поколение.

Вадим Дулат-Алеев ректор Казанской государственной консерватории им. Назиба Жиганова София Асгатовна Губайдулина — выдающаяся творческая личность не только для Татарстана, но и для всего мира. Ее имя навсегда вписано в историю мировой музыкальной культуры. Она была смелым, новаторским композитором, чей уникальный музыкальный язык оказал огромное влияние на несколько поколений слушателей. Ее сочинения отличаются глубиной философского содержания, тонкостью гармонического и тембрового мышления. Выпускница Казанской консерватории, уникальный и сильный человек, она с достоинством и честью проходила все жизненные трудности. Несмотря на всемирную славу и признание, София Асгатовна на всю жизнь сохранила любовь к родному городу и республике, неоднократно приезжала в Казанскую консерваторию, делилась своим опытом и вдохновляла молодых музыкантов. Уход Софии Асгатовны Губайдулиной — невосполнимая утрата для всего музыкального сообщества. Ее творчество и личность навсегда останутся в памяти почитателей ее таланта!

Александр Сладковский художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Уход из жизни Софии Асгатовны — невосполнимая утрата для мировой музыкальной культуры. Ее уникальный талант оставил неизгладимый след не только в культурном наследии Татарстана, но и во всей истории музыки XX и XXI веков. Произведения Софии Губайдулиной, исполняемые знаменитыми оркестрами, всегда занимали особое место и в репертуаре ГАСО РТ и регулярно исполнялись на Международном фестивале современной музыки Concordia, названном в ее честь.



София Асгатовна была не только гениальным композитором, но и человеком исключительных личностных качеств: ее духовность, скромность и неуклонная преданность искусству всегда восхищали всех, кто имел возможность знать ее лично. Ее влияние на музыкальное сообщество огромно, и ее наследие, несомненно, будет вдохновлять будущие поколения музыкантов.



Мы скорбим вместе с родными и близкими Софии Асгатовны и всем музыкальным миром. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Алсу Сунгатуллина член Союза композиторов Татарстана София Губайдулина — величайший композитор, музыкант. Ее называли композитором-пророком. Это так и есть. Я очень рада, что могла знать ее при жизни и открыла музыкальный мир благодаря личному знакомству с ней. Помню, как под впечатлением от общения с ней писала небольшой фортепианный цикл «В гостях у маленькой Софии», произведения прозвучали в ее юбилей. Исполняли их юные музыканты, в том числе мои ученики. Помню, как София Асгатовна похвалила их после концерта. Это очень теплые моменты. Она была очень интеллигентным, тонко чувствующим человеком. Я порой задумывалась: «Как в такой миниатюрной, изящной, хрупкой женщине вмещалось столько энергетики?» Через нее проходили целые волны этой энергии. Это, безусловно, большая утрата. С ней уходит целая эпоха. Она развивалась и творила вне национального русла, была человеком мира, и мы все это знаем. Очень надеюсь, что появятся другие личности, которые смогут достичь тех же высот.

Андрес Мустонен дирижер, друг Губайдулиной Мы с Софией знакомы 50 лет, с ней связана вся моя жизнь. Вот уже 30 лет я дирижирую ее крупные произведения по всему миру. Она просто чудо — настолько велико сейчас ее влияние для всего мира в духовном смысле. Темы, которые она использует, приближают духовный мир к нам, к людям. Талант и духовный уровень этого композитора я могу сравнить только с Малером и Бахом. София Губайдулина — символ нашей эпохи, живая легенда. Татарстанцы и казанцы могут быть горды, что их землячка, их соплеменница — композитор, который имеет такое влияние по всему миру. Лучшие исполнители мира играют ее музыку. А мы с ней так эмоционально близки, будто родились и выросли вместе. Она природное чудо, ей удается переводить божественный дар на человеческий язык. Ее музыка ищет истину, но истина в мире недоступна. Однако стоять на этом пути и стараться ближе подойти к гармонии, Божественному закону, все это соединить совсем не просто. Этому надо себя отдать полностью!

Филипп Чижевский художественный руководитель ГАСО России Когда я еще учился, был совсем молодым студентом, ассистировал у Валерия Полянского, встретился с ней на репетиции. Большую ее партитуру тогда репетировали. София Асгатовна сидит, слушает, а я к ней подхожу и говорю: «Почему вы вот тут используете этот прием, а спустя некоторое время в таком же месте — нет?» Такой дерзкий малый я был. А она посмотрела на меня, на партитуру… И говорит: «А знаете, вы правы». И сама своей рукой внесла пометки в партию перкуссиониста. А я подумал: «Ну, совсем оборзел. Зачем я вообще влез?» Она ведь имела полное право сказать мне: «Что это вы, молодой человек, себе позволяете? Я сама разберусь со своей музыкой». Но не стала. Я этот случай очень хорошо запомнил.