Центр современной музыки Софии Губайдулиной

Общая информация

Директор — Гарифуллина Ляйля Ильдаровна

В 2001 году в связи с 70-летием нашей выдающейся землячки Софии Асгатовны Губайдулиной (1931 г.) был отреставрирован дом в Казани на улице Тельмана, 29, в котором прошли детство и юность композитора (1932 — 1953). Здесь был открыт Центр современной музыки Софии Губайдулиной с музейными комнатами.

Центр современной музыки (ЦСМ) Софии Губайдулиной был создан на основании Постановления Главы администрации г. Казани №740 от 13 апреля 2001г. (Постановление Кабинета Министров РТ от 31 мая 2002 г.).

Одним из инициаторов открытия Центра был директор НИИ экспериментальной эстетики «Прометей», академик Булат Галеев (1940-2009), автор уникальных проектов в области светомузыки, большой друг и почитатель таланта Губайдулиной.

Первым руководителем ЦСМ С.Губайдулиной был, председатель Союза композиторов РТ, композитор Рашид Калимуллин, заложивший важнейшие традиции в его работе. В 2003 году на базе ЦСМ был организован «Ансамбль новой музыки» (ныне Камерный оркестр «Новая музыка») под руководством молодого дирижера Анны Гулишамбаровой.

В год 80-летнего юбилея композитора Центр современной музыки пережил свое второе рождение. Благодаря усилиям Главы администрации г. Казани И.Р. Метшина и его команды, а также нового директора Гарифуллиной Л.И. осуществлено подлинное возрождение Центра.

Центр современной музыки С.Губайдулиной является организатором уникальных фестивалей и концертов современной музыки. В гостиной Центра и других концертных залах города проводятся концерты абонементов современной и классической и музыки «Звуковые пространства Софии Губайдулиной и «Брависсимо»), а также научные конференции, мастер-классы в рамках Фестиваля современной музыки «Звучащий Дом Софии», встречи в Клубе друзей Центра Софии Губайдулиной и молодежного клуба «Контрапункт». Систематически проходят лекции «Мир музыки С. Губайдулиной и экскурсии по музейным комнатам.

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