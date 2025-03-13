Гатиятулин поправил три фактора в игре «Ак Барса» и разгромил «Трактор»

Но ждать ли продолжения от казанской команды — большой вопрос

«Ак Барс» разгромил лидера Востока челябинский «Трактор» в Казани со счетом 6:2. Яркий хоккей в исполнении команды Анвара Гатиятулина стал настоящим откровением. После невзрачного отрезка в чемпионате с чередованием побед с крупными поражениями, подобного от казанцев никто не ждал. Тем более в соперниках был практически чемпион конференции «Трактор». За счет чего случилось такое резкое преображение «Ак Барса» — читайте в материале «Реального времени».

И снова ротация



Поражение от «Спартака» вынудило Анвара Гатиятулина вновь пойти на изменения в составе. На этот раз перестановки коснулись линии обороны. Снова остался вне заявки Альберт Яруллин, которому в Рамадан тренерский штаб дает возможность передохнуть в преддверии важных матчей в плей-офф. Его в составе заменил Константин Лучевников, но важнее было другое — в каких парах выйдут защитники.

Впервые за долгое время Гатиятулин разъединил своих ведущих игроков обороны. В первом звене с Никитой Лямкиным сыграл Алексей Марченко, а Митчелл Миллер во второй паре выходил со Степаном Фальковским. Слегка потерявший свой прежний лоск Артемий Князев был переведен тренерами в третье сочетание, где ему предстояло играть с Лучевниковым.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В атаке перестановки были минимальными и коснулись четвертой тройки. Из-за повреждения игру пропускал Никита Дыняк, которого заменил Егор Коршков. А центрить звено вышел Дмитрий Кателевский, сменивший Дениса Комкова.

Именно Коршков упустил самый яркий момент в первом периоде встречи с «Трактором». Форвард дважды в одной атаке не смог перебросить щиток Зака Фукале, получив суперпас от Степана Терехова. Заметим, что молодой защитник «Ак Барса» в этом эпизоде обыграл пару игроков соперника, и скорее было обидно за него, а не за то, что «барсы» не смогли открыть счет.

В целом стартовые минуты матча получились настолько скучными, что даже не было понятно, какая из команд лидирует на Востоке, а какая находится в кризисе. «Ак Барс» ничем не уступал одному из главных фаворитов предстоящего Кубка Гагарина. Хотя и не превосходил.

Мощный «Ак Барс» или сытый «Трактор»?

Игроки «Трактора» походили на сытых котов, а не на лидеров конференции. Действия челябинских хоккеистов выглядели замедленными, складывалось ощущение, что команда Бенуа Гру играет в полсилы.

Проверить предположение могла помочь заброшенная шайба «Ак Барса». Казанцы не стали тянуть и в начале второго периода открыли счет. Митчелл Миллер набросил с синей линии, а Дмитрий Яшкин первым подсуетился на пятачке, отправив шайбу в ворота — 1:0. Тут же мог забивать Коршков, но бросил выше. Совсем некстати для гостей удалился Василий Глотов. «Трактор» еще не знал, что сегодня у «Ак Барса» будет все шикарно с реализацией большинства. Буквально за пару секунд «барсы» забили вновь. Ник Петан отдал на Миллера, и бросок американца оказался не берущимся для Зака Фукале — 2:0.

«Трактор» ответил так, что весь эффект от двух голов «Ак Барса» мгновенно улетучился. Форвард челябинцев Максим Шабанов отквитал одну шайбу, забросив лакросс-гол. Хоккеист «Трактора» поднял шайбу на крюк за воротами казанцев и направил прямо за шиворот Тимуру Билялову — 2:1. Пока «Ак Барс» приходил в себя, гости забили второй. Андрей Светлаков в зоне казанцев выждал паузу и отдал на Стивена Кэмпфера, который сравнял счет — 2:2.

Между тем «Ак Барс» вновь упустил добытое преимущество, чем заставил потревожиться болельщиков. После матча важность этого момента подчеркнул и Гатиятулин.

— Мы постепенно ломаем эту стену. Много эмоций, важно было, чтобы ребята на скамейке правильно отреагировали, не зацикливались на этом. Мы нашли слова, ребята своим отношением показали, что не обратили на такую ситуацию внимания и продолжали играть в хоккей, который приносит нам успех. Двигаемся в этом направлении, выходим из шторма, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рекорд Галимова

Исправить ситуацию помог сам же герой камбэка «Трактора». Шабанов удалился аж на четыре минуты, а «Ак Барс» реализовал большинство. Петан отдал передачу в разрез, а Артем Галимов в одно касание переправил шайбу в ворота — 3:2. С учетом такой успешной реализации лишнего, даже жаль, что в следующей атаке удалился Эрик О’Делл, сыграв небрежно в зоне соперника.

После этого игровой ритм команд сбился, шайба чаще гуляла на клюшке полевых хоккеистов, чем во владении вратарей. Разбудил трибуны эпизод с четвертым голом казанцев, который получился немного курьезным. Сафонов нажонглировал навесную передачу на пятачок, где Фукале в прыжке не успел накрыть шайбу, где первым сыграл Яшкин — 4:2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй период получился удивительным — команды бросали реже, а забивали чаще. В какой-то мере, можно сказать, что «Трактор» подвел вратарь. Фукале за 20 игровых минут умудрился пропустить четыре шайбы с девяти бросков. Но в этом есть немалая заслуга игроков «Ак Барса». А именно Дмитрия Яшкина. Капитан «барсов» настолько круто действовал на пятачке соперника, что у голкипера гостей просто не оставалось шанса.

В заключительной трети матча «Ак Барсу» вновь удалось реализовать большинство. Многое в результативной атаке сделали Петан и Александр Барабанов. Канадец отдал голевую передачу, а россиянин четко отправил шайбу в ворота — 5:2. Только вот нельзя забывать про действия Яшкина, который снова закрыл весь обзор Фукале, из-за чего тот не успел среагировать на бросок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Точку в матче поставил Артем Галимов. Форвард казанцев оказался в нужное время в нужном месте. Хоккеисты хозяев запрессинговали в чужой зоне и заставили защитника гостей ошибиться. Галимов перехватил и в одно касание отправил шайбу в ворота — 6:2. Гол стал еще и историческим. Галимов побил рекорд Даниса Зарипова по количеству заброшенных шайб за одну «регулярку» в составе «Ак Барса». Теперь в активе форварда «барсов» 35 голов за чемпионат и третье место в списке лучших снайперов сезона в КХЛ.

Факторы победы «Ак Барса»

Такой искрометный хоккей в исполнении «Ак Барс» стал настоящим откровением. По игре абсолютно не чувствовалось, что команда находится в каком-либо кризисе. Мощная оборона, хорошая реализация моментов и чумовое большинство — что еще надо для успешного выступления в плей-офф? Но доверия этому результату почему-то все равно нет. То ли потому, что уже проходили подобное, то ли из-за слишком отсутствия реального сопротивления со стороны «Трактора».

Факторами нынешней победы «Ак Барса» стали три вещи. Первое — успешная реализация большинства. Казанцы использовали три попытки из пяти, наказав соперника за удаления. Второе — действия Яшкина на пятачке. «Ак Барсу» не хватало такой активной игры возле чужих ворот от капитана. Если это была не местечковая вспышка от Яшкина, то «барсы» могут рассчитывать на успех в плей-офф. Осталось только подтянуть игру вратарей и сдерживающих звеньев.

Третья важная составляющая победы над «Трактором» — изменения в сочетаниях защитников. Перевод Миллера к Фальковскому и игра Лямкина в паре с Марченко значительно укрепили оборону команды. Помимо этого, Митчелл еще и здорово проявил себя в атакующих действиях. Именно такой уверенной игры и ждут в Казани от американца.

«Никакой жизни не увидел»

Сам Гатиятулин на пресс-конференции заявил, что реальным спадом за последний месяц считает только игры «Ак Барса» против «Торпедо» (1:5) и «Авангарда» (2:6). Тренер казанцев убежден, что команда постепенно выходит из кризиса, сравнив процесс со сносом стены.

— Спадом можно назвать два матча — с «Торпедо» дома и игру в Омске. В остальных играх у нас были хорошие отрезки, но мы не могли распорядиться моментами у ворот соперника. Сами пропускали легкие голы из-за своих ошибок. Но мы вместе ломаем эту стену, ребята все понимают. По отношению к работе, по живой лавке и раздевалке видно их отношение. Первый шаг в этом направлении мы сделали, — сказал Гатиятулин.

В стане «Трактора» заговорил генменеджер Алексей Волков, позволив себе покритиковать судейство. Неожиданное заявление от лидера конференции, которое скорее говорит лишь о неуверенности клуба в своих силах в преддверии плей-офф. Правда, главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сместил акцент в сторону слабой игры собственных игроков.

— Сегодня мы увидели на льду две команды, одна из которых была очень настойчивой, а второй настойчивости не хватило. «Ак Барс» хотел заполучить шайбу — он ее контролировал. Итог — соперник заслужил победу, а мы заслужили шесть пропущенных шайб. Камбэк с 0:2? С нашей стороны это были единственные моменты, когда команда показывала жизнь. В остальном никакой жизни я не увидел, — сказал Гру.

«Ак Барс» — «Трактор» — 6:2 (0:0, 4:2, 2:0)

Голы:

1:0 Яшкин (Миллер, Семенов, 20:56)

2:0 Миллер (Петан, 23:32, 5х4)

2:1 Шабанов (Коростелев, Дэй, 23:46)

2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов, 25:27)

3:2 Галимов (Петан, Миллер, 29:58, 5х4)

4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко, 39:11)

5:2 Барабанов (Петан, Галимов, 45:53, 5х4)

6:2 Галимов (51:20)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 15 марта в Казани против «Витязя» в 17:00 по московскому времени. Игра станет заключительной для команды Гатиятулина в родных стенах. Регулярный чемпионат «Ак Барс» будет заканчивать двумя матчами в гостях — с «Барысом» (20 марта) и «Сибирью» (22 марта).