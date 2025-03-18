«Если уплата налогов грозит трудностями»: «Булгарпиво» получило рассрочку до 2028 года

ФНС предоставила челнинскому производителю пива рассрочку на уплату налоговых долгов

Владелец «Булгарпива» Олег Мешков и гендиректор Руслан Якушев на встрече с раисом РТ . Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Перед сделкой с крупнейшим игроком, пивоваренной компанией «Балтика», челнинское «Булгарпиво» заключило беспрецедентное соглашение об урегулировании налоговой задолженности. ФНС России предоставила ему трехлетнюю рассрочку на уплату недоимки: ее величина не раскрывается, но речь может идти от 151 до 300 млн рублей. «Представляете, с каким бы кассовым разрывом могли столкнуться, если бы ФНС отказала в нашем ходатайстве», — отметил в разговоре с «Реальным временем» гендиректор предприятия по производству пива в автограде Руслан Якушев. «Трехлетний срок — это максимум, и такую длинную рассрочку по недоимке в республике получали единицы», — подчеркнули эксперты по налоговому праву.

ФНС взяла в залог имущество «Булгарпива»

Челнинский производитель пенных напитков — третий по объемам производства пива в Татарстане, вновь столкнулся с трудностями при уплате налоговых платежей. ФНС России с 11 марта наложила обременение на использование почти всего производственного оборудования предприятия. Под залог попало свыше 100 единиц — это емкости брожения и дображивания, трубопровод зернового кваса, конвейерная система, автоматы розлива в алюминиевые банки и обертывания термоусадочной пленкой, терминалы сбора данных, вентиляционная и вытяжная системы и прочее. Полный перечень заложенного оборудования занимает почти пять страниц, следует из данных Единой информационной системы нотариата, размещенных по состоянию на 12 марта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ФНС России оформила залог на имущество «Булгарпива» на основании главы 9 НК РФ, следует из ЕИСН. Это означает, что ФНС в рамках положения главы 9 НК РФ предоставила должнику отсрочку (то есть единовременная уплата налога по окончании срока действия отсрочки) или рассрочку (постепенная уплата сумм в соответствии с графиком). Согласно ей, отсрочка/ рассрочка может быть предоставлена на 1 год, а если недоимка касается федеральных налогов, то на 3 года. Это максимально возможный срок для реструктуризации долга. Договор залога имущества компании «Булгарпиво» зарегистрирован с 11 марта. Ему присвоен регистрационный номер 2025-011-009541-242.

Отложили уплату налога на 3 года

«Реальное время» смогло связаться с гендиректором компании «Булгарпиво» Русланом Якушевым. Он рассказал, что предприятию предоставлена не отсрочка, а рассрочка на три года для погашения накопленной недоимки. Размер долговых обязательств он не назвал, но, по открытым данным ФНС, налоговая задолженность ОАО «Булгарпиво» перед бюджетом составляет только 151 млн рублей. Правда, эта величина указана на ноябрь 2024 года, когда завод находился в процессе исполнения первого мирового соглашения с ФНС РФ по урегулированию долга почти на 500 млн рублей. Так что это может быть остаток прошлогодней задолженности или возникновение нового долга за 2024 год. По какому виду налогов образовалась задолженность, не уточняется. Скорее всего, речь идет об НДС и остальных видах налогов, которые зачисляются в федеральный бюджет. Ведь по нормам главы 9 НК РФ рассрочка предоставляется прежде всего по налогам, зачисляемым в федеральный бюджет.

— Обеспечение наложено в связи с заключением договора о рассрочке на текущую задолженность, а точнее, просроченную задолженность, — пояснил Руслан Якушев в разговоре с «Реальным временем». — Мы первыми выступили с ходатайством о реструктуризации долгов. ФНС РФ при согласовании с татарстанским управлением пошла навстречу, изучив экономическое положение предприятия. Мы попросили предоставить рассрочку на три года, и она была предоставлена.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Руководитель предприятия полагает, что подобный инструментарий дает возможность переживать трудные моменты. «Государство в таком формате поддерживает реальный сектор экономики, когда видит, что рассрочка необходима для управления сложной финансовой ситуацией. Какие аргументы? Мы не ходим, не уговариваем — есть объективные цифры. На их основе делается вывод — реально предоставить рассрочку, спасет это компанию или нет. Мы рады, что нам протянули руку помощи. Представляете, с каким бы кассовым разрывом могли столкнуться, если бы ФНС России отказала в нашем ходатайстве», — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

Какой эффект получит пивное производство? «Конечно, сама по себе рассрочка не приведет к автоматическому увеличению производства пива или кваса. Но даст возможность, не выдергивая деньги из оборотного капитала, работать в штатном режиме. Сейчас главное условие — не допускать просрочку по текущим платежам, чтобы не «вылететь» из реструктуризации», — отметил он.

Правда, на всю сумму недоимки в течение трех лет будут начисляться проценты, привязанные к ставке рефинансирования ЦБ. Дорого ли? «Это не дороже, а точнее, дешевле, чем коммерческий кредит», — подчеркнул Якушев.

«Если уплата налогов грозит трудностями, вплоть до остановки бизнеса»

Соглашение с ФНС стало вторым в истории пивоваренного завода «Булгарпиво». В 2023 году челнинский производитель пенного напитка заключил мировое соглашение о погашении 487,7 млн рублей. В эту сумму входили налоги, страховые взносы и пени. По словам Руслана Якушева, долг был полностью погашен в течение одного года, как и было предусмотрено соглашением. «Два года назад мы не могли просить о рассрочке, так как долги превышали допустимый предел. УФНС РФ обязано было обратиться с иском о банкротстве, в рамках которого мы пришли к мировому», — рассказал Руслан Якушев. Ежегодно компания перечисляет в бюджеты разных уровней до 1,3 млрд рублей налогов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В УФНС по Татарстану подтвердили, что мировое соглашение исполнено безупречно, но право на рассрочку предоставляется не всем. «Булгарпиво — крупная организация, ее налоги идут в федеральный бюджет. Поэтому решение принимала ФНС России, а Татарстан готовил заключение, — рассказали в пресс-службе УФНС по Татарстану. — Если налогоплательщик накопил задолженность в результате объективных причин, а единовременное погашение может привести к закрытию бизнеса, то налоговая служба идет навстречу. Главное, чтобы была уверенность, что у предприятия есть возможность нарастить производство и потом безболезненно рассчитаться».

«Серые» дельцы правят бал на рынке пива

Причины сложной экономической ситуации глава «Булгарпива» связывает с заполненностью рынка безакцизным пивом, то есть с которого не платится акциз. «Ситуация на рынке пива сложная. В ноябре-декабре 2023 года начались повальные проверки: буквально всех производителей пива начала проверять налоговая служба на предмет наличия безакцизного пива. Это пиво, которое производится на пивоваренных заводах, это качественный продукт, но только он не отражается в системе ЕГАИС, «Честный знак», просто пиво льется мимо трехступенчатой системы контроля. В каждом литре пива «сидит» 30 рублей акциза, мы продаем за 70 рублей. Производитель, который «хулиганит», может позволить себе продать за 40 рублей. Мы продаем этот товар за 70 рублей, а «серые» дельцы — за 40 рублей. Как вы думаете, у кого ИП возьмет пиво? Конечно, у того, чья цена ниже. На территории Татарстана безакцизного пива практически нет, его уничтожили, но в России полно», — сообщил Якушев.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

— В ноябре-декабре рынок безакцизного пива немного просел, не исчез, но притормозился. К сожалению, могу сказать, что у гидры снова выросла голова. Объем безакцизного пива стал расти. И самое странное то, что все знают, кто делает и кому продают, но воз и ныне там. Мы просели на этих рынках, потому что здесь присутствует безакцизное пиво. Конкурировать с продавцом, который выставляет пиво за 40 рублей, нереально. Сложные перспективы реализации пива, в год предприятие платит 1,3 млрд рублей налогов в бюджет, — добавил он.

Единственным акционером челнинского предприятия является бизнесмен Олег Мешков, директор Чебоксарского ликеро-водочного завода и депутат «Единой России» в Госсовете Чувашии. В 2022 году «Булгарпиво» при выручке 1,4 млрд руб. получило чистый убыток в 129,5 млн руб. В октябре прошлого года стало известно, что владелец крупнейшего игрока пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев готовится приобрести двух региональных производителей — «Букет Чувашии» в Чувашской Республике и «Булгарпиво» в Татарстане, находящиеся в руках чувашского бизнесмена Мешкова. В настоящее время сделка находится на согласовании в ФАС.

«Рассрочка дается при угрозе возникновения признаков банкротства»

«Как эксперты мы не понаслышке знаем, что процедура получения налоговой рассрочки непростая, — говорит гендиректор казанской юридической компании по налоговому праву TLS Александра Газиева. — Она предусматривает ограниченный перечень оснований, при которых налогоплательщик имеет право заявиться на рассрочку, а также целый ряд обстоятельств, полностью лишающих лицо права на решение своих налоговых проблем с помощью рассрочки».

предоставлено Александрой Газиевой

Самые распространенные для компаний основания получения рассрочки — угроза возникновения признаков банкротства налогоплательщика в случае единовременной уплаты им той самой суммы налогов, которую лицо заинтересовано выплатить в рассрочку, или же невозможность единовременного погашения налогового долга по итогам налоговой проверки, пояснила эксперт.

При этом по каждому из предусмотренных в законе оснований для рассрочки компания обязана предоставить налоговому органу объемный пакет документов, чтобы доказать наличие у лица реальной возможности исполнить налоговые обязательства в течение срока предоставления ФНС рассрочки, а также обеспечивающие исполнение такой рассрочки договоры на залог имущества/ поручительства/или банковской гарантии.

Максимальный срок, на который предоставляется рассрочка, — 3 года. Обычно трехлетняя рассрочка встречается достаточно редко, чаще всего налоговая согласовывает рассрочку на срок не более 1 года.

В ситуации предоставления ОАО «Булгарпиво» максимально возможной по продолжительности налоговой рассрочки на решение налогового органа могла повлиять надежная репутация компании, с которой ФНС уже единожды заключала мировое соглашение на выплату почти 500 млн налогового долга, и его ОАО «Булгарпиво» надлежащим образом исполнило перед бюджетом. «Трехлетний срок — это максимум, и такую длинную рассрочку по недоимке в республике получали единицы», — добавил директор ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» Виктор Тимохин.