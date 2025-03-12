Всего одна ошибка Рахимова оказалась роковой: «Рубин» проиграл «Уралу» и вылетел из Кубка России

Казанцы загубили свой единственный шанс побороться за титул в нынешнем сезоне

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» в нынешнем своем состоянии не способен бороться за чемпионство в Премьер-лиге (РПЛ). Команда Рашида Рахимова плетется в середине таблицы чемпионата второй сезон подряд. Поэтому Кубок России считался главным шансом казанцев завоевать титул, но в итоге эта возможность была упущена в матче с представителем ФНЛ. «Урал» воспользовался одной ошибкой Рахимова, которая стала роковой. «Рубин» не смог реализовать свои моменты и вылетел из Кубка России, проиграв с минимальным счетом 0:1. Как казанцы вылетели из турнира — в материале «Реального времени».

А нужен ли Кубок России «Рубину»?



Стадион в Екатеринбурге в некотором роде исторический для «Рубина». Именно на этой арене казанская команда единственный раз в своей истории выигрывала Кубок России. В 2012 году на «Екатеринбург Арене» в финальном поединке с минимальным счетом было обыграно московское «Динамо». С тех пор «Рубин» лишь раз доходил до полуфинала турнира и дважды останавливался на четвертьфинальной стадии. В большинстве случаев Кубок России находился в иерархии важности для клуба на второстепенных ролях. Особых иллюзий по завоеванию кубкового трофея никто практически не строил.

Отношение не изменилось и при Рашиде Рахимове. Второй сезон подряд матчи Кубка России являются для тренерского штаба казанцев лишь полигоном обкатки игроков, получающих мало игровой практики в чемпионате. В прошлом сезоне «Рубин» смог «избавиться» от ненужной для себя нагрузки сразу после группового этапа. В нынешнем «рубиновые» умудрились пробиться в плей-офф, хотя в компании «Акрона» и «Факела» сделать это было нетрудно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, перед игрой с «Уралом» оставалась некоторая надежда увидеть боевитый настрой команды. После победы над «Спартаком» (2:1) в РПЛ душа требовала продолжения. К тому же в чемпионате «Рубин» уже почти решил все свои задачи. Ни борьбы за медали, ни вылет из Премьер-лиги команду Рахимова не ожидает.

Особенно хотелось увидеть с первых минут игры Мирлинда Даку. Тем более что лучший бомбардир «Рубина» пропустит следующий матч казанцев в РПЛ из-за удаления со «Спартаком», экономить силы албанца не приходилось. Однако Рахимов не стал менять позицию по Кубку России и выставил полуосновной состав. Вне основы остались и Даку, и лучший ассистент Дмитрий Кабутов. А из прошлой игры со «Спартаком» было лишь пятеро.

Чуни не чета Даку

Первый тайм показал — Даку атаке «Рубина» не хватает. Заменявший его Марвин Чуни упустил три-четыре верных момента для гола. Партнеры раз за разом находили нападающего в удобной для удара позиции, однако тот умудрялся отыскать мячом не сетку, а вратаря. 19-летний Иван Кузнецов стал героем первой части матча именно усилиями Чуни. Уральский молодой голкипер трижды спас ворота и выглядел оплотом уверенности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рубин» резво начал игру, особо старался Руслан Безруков, который будто до сих пор чувствовал себя на матче против «Спартака». С «красно-белыми» защитник казанцев оформил ассистентский дубль, нечто подобное мог он сотворить и с «Уралом». Однако партнеры в лице Валентина Вады и Марвина Чуни его не поддержали — реализовать свои удары не смогли.

Переломным в первом тайме стал отрезок на 35-й минуте. Чуни упал в чужой штрафной, но судья не отреагировал. В ответной атаке «Урал» забил гол, в решающей стадии которого Евгений Марков вбежал в офсайд. Пока ВАР проверял законность отмены взятия ворот, на поле схлестнулись капитаны команд Игор Вуячич и Андрей Егорычев. В итоге и гол не засчитали, и Чуни схватил желтую карточку за симуляцию, а капитанов оставили с устным предупреждением.

Изменилось лишь одно: «Урал» перехватил инициативу и контроль мяча. Концовка тайма осталась за хозяевами. В итоге такой напор привел команду Сергея Томарова к успеху. Егор Мосин навесил с фланга, а Тимур Аюпов ударом головой отправил мяч в ворота — 0:1. Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин помочь своей команде уже был не в состоянии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку вышел слишком поздно

Гол в раздевалку заставил Рахимова отреагировать на изменение в счете тройной заменой. Тренер все же решился выпустить Мирлинда Даку, убрав с поля Чуни. На подмогу отправился Дардан Шабанхаджай, заменивший Николу Чумича, а Егор Тесленко вышел укрепить оборону. У «Урала» тоже произошла важная замена — в центре защиты появился Сильвие Бегич, некогда бегавший за казанцев при Леониде Слуцком.

В итоге перестановка «Урала» оказалась эффективнее. Рахимов, не выпустив Даку с первых минут матча, допустил роковую ошибку. Тренерский штаб «Урала» решил сыграть с казанцами легковесным составом, чем сильно рисковал. Риск оправдался, но, кажется, исключительно из-за расточительности Чуни. С габаритным и опытным Даку все вопросы о победителе можно было снять еще до перерыва.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но Мирлинд появился только на второй тайм, где под него выпустили такого же высокорослого Бегича. Югослав со своей задачей справился лишь отчасти, но итоговый счет все равно оказался в пользу «Урала». С выходом Даку «Рубин» заметно прибавил, организовав несколько опасных подходов к воротам Кузнецова.

Только вот забить удалось только хозяевам. Правда, судья их гол не засчитал — увидел офсайд в моменте первой передачи в эпизоде с забитым мячом Мартина Секулича. Добавленные после этого семь минут казанцам тоже не помогли. И даже наоборот, «Урал» заходил на второй гол — не хватило точности.

«Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России, в очередной раз остановившись вдалеке от основных баталий за титул. Рахимов может быть «доволен», теперь команда спокойно сосредоточится на борьбе за сохранение места в середине таблицы РПЛ. Надежда на трофей от казанцев оказалась лишь наивной мечтой болельщиков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0, 0:0)

Голы:

1:0 — Аюпов (Мосин, 45+)

Следующий матч «Рубин» проведет 16 марта в Казани против «Пари НН» в 15.15 по московскому времени. Игра пройдет в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого команды уйдут на паузу в связи с проведением матчей сборных.