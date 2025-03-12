Всего одна ошибка Рахимова оказалась роковой: «Рубин» проиграл «Уралу» и вылетел из Кубка России
Казанцы загубили свой единственный шанс побороться за титул в нынешнем сезоне
«Рубин» в нынешнем своем состоянии не способен бороться за чемпионство в Премьер-лиге (РПЛ). Команда Рашида Рахимова плетется в середине таблицы чемпионата второй сезон подряд. Поэтому Кубок России считался главным шансом казанцев завоевать титул, но в итоге эта возможность была упущена в матче с представителем ФНЛ. «Урал» воспользовался одной ошибкой Рахимова, которая стала роковой. «Рубин» не смог реализовать свои моменты и вылетел из Кубка России, проиграв с минимальным счетом 0:1. Как казанцы вылетели из турнира — в материале «Реального времени».
А нужен ли Кубок России «Рубину»?
Стадион в Екатеринбурге в некотором роде исторический для «Рубина». Именно на этой арене казанская команда единственный раз в своей истории выигрывала Кубок России. В 2012 году на «Екатеринбург Арене» в финальном поединке с минимальным счетом было обыграно московское «Динамо». С тех пор «Рубин» лишь раз доходил до полуфинала турнира и дважды останавливался на четвертьфинальной стадии. В большинстве случаев Кубок России находился в иерархии важности для клуба на второстепенных ролях. Особых иллюзий по завоеванию кубкового трофея никто практически не строил.
Отношение не изменилось и при Рашиде Рахимове. Второй сезон подряд матчи Кубка России являются для тренерского штаба казанцев лишь полигоном обкатки игроков, получающих мало игровой практики в чемпионате. В прошлом сезоне «Рубин» смог «избавиться» от ненужной для себя нагрузки сразу после группового этапа. В нынешнем «рубиновые» умудрились пробиться в плей-офф, хотя в компании «Акрона» и «Факела» сделать это было нетрудно.
Впрочем, перед игрой с «Уралом» оставалась некоторая надежда увидеть боевитый настрой команды. После победы над «Спартаком» (2:1) в РПЛ душа требовала продолжения. К тому же в чемпионате «Рубин» уже почти решил все свои задачи. Ни борьбы за медали, ни вылет из Премьер-лиги команду Рахимова не ожидает.
Особенно хотелось увидеть с первых минут игры Мирлинда Даку. Тем более что лучший бомбардир «Рубина» пропустит следующий матч казанцев в РПЛ из-за удаления со «Спартаком», экономить силы албанца не приходилось. Однако Рахимов не стал менять позицию по Кубку России и выставил полуосновной состав. Вне основы остались и Даку, и лучший ассистент Дмитрий Кабутов. А из прошлой игры со «Спартаком» было лишь пятеро.
Чуни не чета Даку
Первый тайм показал — Даку атаке «Рубина» не хватает. Заменявший его Марвин Чуни упустил три-четыре верных момента для гола. Партнеры раз за разом находили нападающего в удобной для удара позиции, однако тот умудрялся отыскать мячом не сетку, а вратаря. 19-летний Иван Кузнецов стал героем первой части матча именно усилиями Чуни. Уральский молодой голкипер трижды спас ворота и выглядел оплотом уверенности.
«Рубин» резво начал игру, особо старался Руслан Безруков, который будто до сих пор чувствовал себя на матче против «Спартака». С «красно-белыми» защитник казанцев оформил ассистентский дубль, нечто подобное мог он сотворить и с «Уралом». Однако партнеры в лице Валентина Вады и Марвина Чуни его не поддержали — реализовать свои удары не смогли.
Переломным в первом тайме стал отрезок на 35-й минуте. Чуни упал в чужой штрафной, но судья не отреагировал. В ответной атаке «Урал» забил гол, в решающей стадии которого Евгений Марков вбежал в офсайд. Пока ВАР проверял законность отмены взятия ворот, на поле схлестнулись капитаны команд Игор Вуячич и Андрей Егорычев. В итоге и гол не засчитали, и Чуни схватил желтую карточку за симуляцию, а капитанов оставили с устным предупреждением.
Изменилось лишь одно: «Урал» перехватил инициативу и контроль мяча. Концовка тайма осталась за хозяевами. В итоге такой напор привел команду Сергея Томарова к успеху. Егор Мосин навесил с фланга, а Тимур Аюпов ударом головой отправил мяч в ворота — 0:1. Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин помочь своей команде уже был не в состоянии.
Даку вышел слишком поздно
Гол в раздевалку заставил Рахимова отреагировать на изменение в счете тройной заменой. Тренер все же решился выпустить Мирлинда Даку, убрав с поля Чуни. На подмогу отправился Дардан Шабанхаджай, заменивший Николу Чумича, а Егор Тесленко вышел укрепить оборону. У «Урала» тоже произошла важная замена — в центре защиты появился Сильвие Бегич, некогда бегавший за казанцев при Леониде Слуцком.
В итоге перестановка «Урала» оказалась эффективнее. Рахимов, не выпустив Даку с первых минут матча, допустил роковую ошибку. Тренерский штаб «Урала» решил сыграть с казанцами легковесным составом, чем сильно рисковал. Риск оправдался, но, кажется, исключительно из-за расточительности Чуни. С габаритным и опытным Даку все вопросы о победителе можно было снять еще до перерыва.
Но Мирлинд появился только на второй тайм, где под него выпустили такого же высокорослого Бегича. Югослав со своей задачей справился лишь отчасти, но итоговый счет все равно оказался в пользу «Урала». С выходом Даку «Рубин» заметно прибавил, организовав несколько опасных подходов к воротам Кузнецова.
Только вот забить удалось только хозяевам. Правда, судья их гол не засчитал — увидел офсайд в моменте первой передачи в эпизоде с забитым мячом Мартина Секулича. Добавленные после этого семь минут казанцам тоже не помогли. И даже наоборот, «Урал» заходил на второй гол — не хватило точности.
«Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России, в очередной раз остановившись вдалеке от основных баталий за титул. Рахимов может быть «доволен», теперь команда спокойно сосредоточится на борьбе за сохранение места в середине таблицы РПЛ. Надежда на трофей от казанцев оказалась лишь наивной мечтой болельщиков.
«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0, 0:0)
Голы:
1:0 — Аюпов (Мосин, 45+)
Следующий матч «Рубин» проведет 16 марта в Казани против «Пари НН» в 15.15 по московскому времени. Игра пройдет в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого команды уйдут на паузу в связи с проведением матчей сборных.
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