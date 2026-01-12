Татарстан выделит более 500 млн рублей на приобретение планшетных компьютеров для учителей

Это будет сделано в рамках общероссийского проекта по цифровизации школ и колледжей

Татарстан примет участие в реализации федерального проекта по внедрению цифровых платформ в социальной сфере страны. Регион получит значительное финансирование для модернизации образовательной системы, сообщает Минфин республики.

В рамках общероссийского проекта планируется создание пяти специализированных платформ: «Моя школа», «Университеты», «Наука», «Безопасная среда» и «Умный город».

Для реализации проекта в республике предусмотрены существенные финансовые вливания. Только в ближайшие три года на модернизацию образовательной системы Татарстана будет направлено более 563 миллионов рублей. В 2026 году планируется выделить 80,3 млн рублей, в 2027 году — 274,1 млн рублей, а в 2028 году — 208,9 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Педагогические работники будут обеспечены отечественными планшетами для работы с электронным образовательным контентом.

