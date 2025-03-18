Александр Ивлев: «Исход нашего матча с «Барсой» решился только в концовке»

Главный тренер казанского «Динамо» вспоминает о встречах с «Барселоной»

Александр Ивлев поздравляет своего подопечного. Фото: Динар Фатыхов

На зимнем чемпионате Татарстана по футболу победу одержало казанское «Динамо». «Реальное время» пообщалось с главным тренером динамовцев Александром Ивлевым, который 12 лет назад выступал на международном турнире памяти Ленара Гильмуллина, где соперниками его команд были ровесники из испанской «Барселоны».



Примета успеха: для футбольных побед в Казани надо самим чистить снег перед тренировками

— Александр, что из себя представляет команда «Динамо», которую вы тренируете?

— Мы сейчас пребываем в статусе дублирующей команды «Сокола», выступающего на уровне второй лиги и передающего нам ряд молодых пацанов для получения игровой практики. Отмечу, что «соколы» совсем недавно выиграли турнир среди команд второй лиги в Нижнем Новгороде, поскольку ранее они принимали участие в Кубке федерации футбола РТ, а в нынешнем сезоне — это был старт для молодежных команд. Глобальная цель команды — сохранить для профессионального спорта как можно более перспективных воспитанников казанских футбольных школ. Кстати, перед проведением тренировок на «Электроне» наши ребята самостоятельно чистят снег.

— Недавно Олег Миронов рассказывал о подобной практике, только происходящую с его подопечными на стадионе «Стрела».

— Пообщавшись с Мироновым, мы посмеялись, что находимся в одинаковых условиях, и привыкая к труду, и становясь чемпионами. Говоря об остальных участниках финала, отмечу, что очень понравился Нижнекамск, как, впрочем, такое же впечатление произвел и старт на Кубке федерации футбола. Желательно, чтобы в республиканском футболе ставили задачу, подобную нашей — сохранять своих воспитанников, хотя бы до возраста 20–21 года.

— Рядом с нами только что стоял Ванечкин, признанный лучшим вратарем Мемориала Ленара Гильмуллина, проходившего в этом же манеже в 2013 году. Тогда еще Матвей Сафонов, ныне голкипер ПСЖ, плакал, после проигрыша финала по пенальти сверстникам из «Барселоны».



— Да, Илья Ванечкин тогда играл за «Рубин», и его оргкомитет турнира выделил среди прочих коллег. Я же в то время руководил командой КАФ, Казанской академии футбола, аналог юниорской сборной Казани, которую я тренировал, в период моего ухода из «Академии Рубина».

Я, кстати, хорошо помню нашумевшее тогда интервью Сергея Сырова вам.

Голкипер динамовцев Илья Ванечкин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Костя Самаренкин, тренировался в Ла Масии, даже выходил в каких-то официальных играх»

— Мы выступали на Кубке Дружбы: я за СМИ, Сыров за команду мэрии, а потом случайно пересеклись в столовой, и он напомнил об этом. Разговорились, и выяснилась трагедия чемпионского набора 1991 года.

— Да, а я же, в свою очередь, скажу, что благодаря Дмитрию Самаренкину, кстати, тогда удалось сохранить часть юных футболистов 1999 года рождения. И, когда Дмитрий Анатольевич вернулся в «Рубин» в качестве президента клуба, то те воспитанники вернулись в «Академию Рубина». Что касается того турнира, который проходил в манеже, то тогда мы уступили «Барселоне» 0:2, причем, исход матча решился в его концовке. Хотя, следует признать, что мяча мы практически не видели, поскольку игроки Кантеры играли в полном соответствии с концепцией основного состава. Тики-таку, с владением мячом процентов в 70 игрового времени. А «Краснодару», который в эти дни отметил день рождения клуба, мы тогда уступили 0:1. У меня сохранилась программка, пересматривая которую я вижу, какой тогда у краснодарцев был звездный состав.

— Как, например, еще у ЦСКА, где были Марадашвили, Тикнизян.

— Это вы вспоминаете уже турнир следующего, 2014 года, который проходил по весне на стадионе «Рубин». Из первого приезда испанцев можно выделить Оскара Мингесу, вице-чемпиона Олимпиады в Токио. А со второго приезда, когда играли на «Рубине», мне запомнился Рики Пуч. Причем, тогда он был очень маленького возраста, мне говорили, что это сын одного из тренеров, чем я тогда думал, и объясняется его нахождение в составе. А затем он стал игроком «Барсы», сейчас играет за «Лос-Анджелес Гэлакси». А куда девались гренадеры, которые играли за то же «Чертаново», и на фоне которых Пуч тогда терялся, это надо поискать. Помимо того, наши воспитанник отслеживают карьеры тех, с кем пересекались, есть, по их словам, еще один темнокожий, играющий на высоком уровне.



— Но, к вопросу о сохранении футболистов. В составе «Рубин-Медиа» есть Куклев, чемпион России среди ДЮСШ по 1991 году рождения. В профессиональном футболе из состава чемпионов остался только Марат Ситдиков в «Нефтехимике». Из чемпионов 1993 года за «Рубин-Медиа» заявлен Александр Панцырев, а в профи остался только Мераби Уридия. Из чемпионов 1997 года рождения в «Рубин-Медиа» Андрей Миронов.

— Еще Александр Кузнецов, который не играет из-за травмы, но я его вижу на скамейке. Эта плеяда игроков 1997 года рождения, с которыми мы совместно ездили в ту же самую Барселону, когда Дмитрий Анатольевич снова возглавил клуб, и вернул в него меня. Кстати, его сын, Костя Самаренкин, тренировался в Ла Масии, даже выходил в каких-то официальных играх, у него есть гол на счету то ли на первенстве Испании, то ли Каталонии. Но травмы не дали ему продолжить карьеру, хорошо, любовь к футболу осталась. У нас хочу отметить Данила Степанова из 2000 года рождения, он был моложе остальных, но привлекался к играм 1999 года. Он сейчас в составе «Химок». Почему не остались до сих пор в футболе их партнеры по чемпионским командам? Такая судьба, что еще скажешь, поэтому хотелось бы, чтобы нынешнее поколение и перешло в команды мастеров и сохранило себя для профессионального спорта. Не только наши, кстати, но и из «Стрелы», наших соседей по Закамью — нижнекамцев, челнинцев. Для того, чтобы помочь им в продлении карьер, и перекидывания мостика в профи-спорт и существуют все турниры, в которых мы сейчас участвуем, и проводит федерация футбола Татарстана. Уже в прошлом году мы много ребят обкатали в играх «Динамо», которые затем выступали за «Сокол».

Александр Ивлев и Дмитрий Орлов . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я рекомендую всем читателям найти в интернете гол Паруха с пенальти»

— Вы же начинали свою деятельность в Казахстане, где подготовили парня, который затем в мини-футболе выступал на уровне Лиги Чемпионов.

— Да. Это Бекет Парух из Джамбула, ныне Тараз, 1993 года рождения. Он, кстати, был на просмотре в «Рубине», как и воспитанник 1997 года рождения Максим Гладченко.

— Это у которого нашли проблемы со зрением.

— Да, но вы сами можете посмотреть, что Гладченко затем продолжил свою карьеру в Казахстане, играл за «Кайрат», до сих пор выступает (прошлый сезон провел в командах Джезказгана и Уральска, — прим. авт.)

— Кстати, выступления Паруха за мини-футбольный «Кайрат» и сборную Казахстана зачастую заканчивались тем, что они выходил на построение, обменивались рукопожатием с соперниками, и садились на скамейку запасных.

— Ну, это происходило в момент, когда сборную Казахстана составляли натурализованные бразильцы, а местные футболисты не получали много времени. Хотя это не означало, что они на голову слабее. Я рекомендую всем читателям найти в интернете гол Паруха с пенальти. Тогда Парух играл за «Окжетпес» и забил не кому-нибудь, а легендарному Игите, причем рабоной. Парух в составе «Кайрата» стал обладателем Кубка УЕФА по мини-футболу.

На тренерском мостике . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я сейчас вижу, что проблема зачастую в молодежи»

— А вы в Казахстане не застали казанского тренера Рената Камалетдинова, который тренировал там в мини-футболе?

— Нет, не запомнил. Я тогда тренировал в Таразе команду, в составе которой был Алаберды Бердыев, 1996 года рождения, сын Курбана Бекиевича.

— Я помню этого парня в составе команды 1996 года рождения, которую тренировал Айдар Яруллин, а в составе были Игорь Рогачевский, Максим Шпитальный.

— Да, кстати, они большие друзья.

— Только их выпуск из «Академии «Рубина» запомнился тем, что на выходе остались два вратаря и семь полевых игроков, так чтобы даже на заявку на игру не хватило. Почему у нас происходит такая «усушка-утруска» при переходе из молодежного в профессиональный футбол?

— Я много размышлял над этой ситуацией, и поначалу думал, что проблема в больших клубах, в которых не дают пробиться ребятам, не предоставляя им должных шансов и возможностей. Но, работая в «Соколе» помощником главного тренера, я сейчас вижу, что проблема зачастую в молодежи. Им нужно все и сразу, когда парни не готовы отдаваться полностью работе. Причем, с каждым следующим поколением ситуация ухудшается. Для сравнения через меня прошли парни 1999 и 2005 годов рождения, плюс я сейчас сталкиваюсь с юными футболистами, родившимися, уже после десятых. Разрыв колоссальный, по характеру ребят, по готовности работать и выкладываться, терпеть какие-то неудобства, больше хочется веселиться, вкушать радости красивой жизни.

Размышляя о перспективах современной молодежи . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Следующим поколениям даже очистка снега перед тренировкой может показаться чем-то непреодолимым.

— Ментально парни к этому не готовы, когда видят, что есть много других вариантов заработать деньги, а не пробиваться через молодежку, вторые лиги. Это и частные школы, и даже служба доставки, если говорить о том, что прямо бросается в глаза. Шансов же зачастую дается не много, а тут еще и с обратной стороны находятся люди, которые не готовы биться за предоставляемые шансы, когда тебя выпроваживают в дверь, а ты пытаешься через окно протиснуться. Ну и зарплаты тем, кто хоть что-то из себя представляет. Раньше деньги приходилось зарабатывать на поле, сейчас они даются подписью в конце контракта.