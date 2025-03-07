Светлана Соколова: «Картины начинают жить в сердцах других людей»

В КЦ «Сайдаш» открылась выставка казанской художницы «Пересекая параллели»

Фото: Мария Зверева

В Казани проходит персональная выставка художницы Светланы Соколовой «Пересекая параллели», приуроченная к 60-летию автора. Ее работы выполнены в разных стилях, но в основном — в реалистичной манере. В их числе картина на тему СВО «Помянем», которую представили в рамках Межрегионального выставочного проекта «Родная земля». Интерес посетителей вызывает не только экспозиция, но и необычный творческий путь художницы, которая, прежде чем прийти к искусству, большую часть жизни посвятила другой профессии. Подробности — в материале «Реального времени».

«Одна посетительница даже заплакала, вспомнила папу»

Экспозиция «Пересекая параллели» открылась в выставочном зале культурного центра «Сайдаш». Здесь представлены картины, созданные на протяжении многих лет творчества Светланы. Это и абстрактные работы, и выполненные в стиле символизма и французских импрессионистов, но в большинстве своем — произведения в жанре реализма.

Поскольку выставка работает уже почти неделю, художница получает массу откликов. Картины словно оживают, заметила автор. Задерживаясь у полотен, посетители не скрывают чувств, некоторых эти работы трогают до слез, навевают воспоминания из детства. Так Светлана поняла, что нужно чаще проводить персональные выставки.

Поскольку выставка работает уже почти неделю, художница получает массу откликов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Неожиданно, конечно. Я не думала, что кого-то до глубины души могут растрогать мои работы. Оказывается, это действительно так. Причем у каждого свое — нет такого, что все одинаково видят. Картины начинают жить, причем начинают жить в сердцах других людей. Одна посетительница даже заплакала. Она рассматривала картину «Песни старого рыбака». Решила поделиться своими впечатлениями со мной, и на глазах у нее появились слезы. Она вспомнила своего папу, его собаку, — рассказала автор.

Среди работ Светланы также выделяется картина «Помянем», посвященная теме СВО. Работа прошла отборочный тур и в числе немногих произведений художников Татарстана была включена в экспозицию Межрегионального выставочного проекта «Родная земля», приуроченного ко дню Победы и юбилею Сталинградской битвы. Выставка с большим успехом прошла в Волгограде летом прошлого года.

«Одна посетительница даже заплакала. Она рассматривала картину «Песни старого рыбака», вспомнила папу, его собаку». Мария Зверева / realnoevremya.ru

От четвертой власти — к искусству

Интересно, что Светлана начала профессионально заниматься живописью не так давно, всего восемь лет назад. После школы, окончив иняз, она большую часть жизни посвятила работе в журналистике и сфере PR. Работала корреспондентом, редактором на телевидении и в газетах, руководила пресс-центром крупных предприятий республики. После чего уехала в Москву, где возглавила агентство по связям с общественностью, а когда вернулась в Казань, работала PR-директором ТНВ.

С 2017 по 2020 год Светлана, как она сама описывает тот период, была в творческом поиске. Именно тогда она решила стать художником. Семья поддержала ее желание воплотить давнюю мечту. Хорошей базой стали и навыки, полученные в детстве во время учебы в художественной школе.

Интересно, что Светлана начала профессионально заниматься живописью не так давно, всего восемь лет назад. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сменив сферу деятельности, она посещала студии творчества, прошла обучение в частной школе-студии художника И. Самакаева, курсы художественного училища им. Фешина. Участвовала в международных и федеральных выставках. Заняла второе место на «Неделе русского искусства в Израиле», стала лауреатом третьей степени Российской премии искусств 2019 года в области абстрактной живописи. Приняла участие в межрегиональной выставке «Между Волгой и Уралом». Но останавливаться на достигнутом не хотела и решила получить профессиональное образование:

— В общем-то, я всю жизнь хотела заниматься живописью. Но не просто, как сейчас любят говорить, «кисточкой помахать», вроде как терапия такая. Мне хотелось серьезно, профессионально работать художником. Надо было где-то этому научиться, но, к сожалению, в Татарстане, оказывается, таких учебных заведений мало. Есть училище, Институт культуры, но для меня это было не то. Я хотела изучать академическую живопись, а такая возможность была только в Чебоксарах.

Картины художницы — это и абстрактные работы, и выполненные в стиле символизма и французских импрессионистов, но в большинстве своем — произведения в жанре реализма. Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 2020 году поступила в Чебоксарский государственный педагогический университет им. И. Яковлева на магистратуру факультета изобразительного искусства и музыкального образования. Училась по направлению «ДПИ в системе непрерывного художественного образования» и окончила вуз с красным дипломом.

«Реалистическое искусство — самое сложное, но самое верное»

С 2023 года и по настоящее время Светлана работает в Казани в детской художественной школе №4 преподавателем живописи и рисунка. На презентацию выставки пришли ее коллеги, которые тепло отзывались о работах автора. В числе приглашенных был и педагог Соколовой, доцент ЧГПУ Валерий Чеботкин, заслуженный художник Марий Эл, лауреат Госпремии республики имени А.В. Григорьева.

В экспозиции представлены картины, созданные на протяжении многих лет творчества Светланы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Думаю, она и дальше будет развиваться в стиле реализма, и он ей больше всего подходит. Реалистическое искусство — самое сложное, но самое верное, я всегда об этом говорю. Поэтому ей было необходимо реалистическую школу освоить, что она и сделала достаточно успешно. То, что эта выставка состоялась, — большой успех, ей надо обязательно входить в сообщество профессиональных художников. Надеюсь, это поможет ей вступить в Союз художников России, — отметил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Похвалил работы Соколовой и академик Российской академии художеств Фиринат Халиков, член Союза художников СССР и РФ, заслуженный деятель искусств РТ и главный художник Московской Соборной мечети:

— Очень хорошее впечатление от выставки, она проводит ее, чтобы ее потом в Союз художников приняли. Я посмотрел все работы и считаю, что она достойна быть членом союза. Ее работы разного уровня, но есть очень профессиональные, высокого уровня, которые могут быть на любых выставках представлены. У нее есть все данные, чтобы и дальше развиваться и подниматься как художник.

«Синдром самозванца мучил меня всю жизнь, а сейчас я счастлива»

Творческий путь Светланы, по словам Халикова, может служить примером и другим людям, мечтающим об искусстве. Посвятить этому жизнь никогда не поздно, убежден художник: «Конечно, я даже на своем примере могу это доказать. Потому что я ведь тоже сперва окончил сельхозтехникум, по профессии я агроном, а видите, дорос до академика Российской академии художеств. Мои картины сейчас печатают в альбоме Русского музея вместе с Айвазовским. Некоторые начинают открывать себя и познавать, показывать, на что они способны, уже со временем, когда созревают духовно. Вот Светлана духовно созрела для того, чтобы себя через картины показывать людям, свое отношение к жизни. На словах это трудно сказать, а на картинах видно».

Творческий путь Светланы, по его словам, может служить примером и другим людям, мечтающим об искусстве. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Светлана Соколова готовится вступить в Союз художников РФ, в итоговой отчетной выставке Союза художников России в Татарстане за 2024 год экспонировали ее работу. Сейчас, когда она сменила профессию, она начала воспринимать жизнь по-другому, ее мировоззрение изменилось, призналась она:

— Я вообще хочу сказать, что поменялся даже характер. Раньше пыталась как-то подстраиваться. Помнится, от того, что делаешь не свое дело, казалось, делаешь это неправильно, потому что вроде как не профессионал. Синдром самозванца мучил меня всю жизнь. А сейчас, когда я начала заниматься живописью, у меня вдруг все изменилось, я стала намного увереннее в себе, жизнь стала казаться проще, стало интереснее жить. Могу сказать: я счастлива.

Выставка работ казанской художницы Светланы Соколовой в КЦ «Сайдаш» продлится до 15 марта.

1 / 22 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Василя Ширшова