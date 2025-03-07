Светлана Соколова: «Картины начинают жить в сердцах других людей»
В КЦ «Сайдаш» открылась выставка казанской художницы «Пересекая параллели»
В Казани проходит персональная выставка художницы Светланы Соколовой «Пересекая параллели», приуроченная к 60-летию автора. Ее работы выполнены в разных стилях, но в основном — в реалистичной манере. В их числе картина на тему СВО «Помянем», которую представили в рамках Межрегионального выставочного проекта «Родная земля». Интерес посетителей вызывает не только экспозиция, но и необычный творческий путь художницы, которая, прежде чем прийти к искусству, большую часть жизни посвятила другой профессии. Подробности — в материале «Реального времени».
«Одна посетительница даже заплакала, вспомнила папу»
Экспозиция «Пересекая параллели» открылась в выставочном зале культурного центра «Сайдаш». Здесь представлены картины, созданные на протяжении многих лет творчества Светланы. Это и абстрактные работы, и выполненные в стиле символизма и французских импрессионистов, но в большинстве своем — произведения в жанре реализма.
Поскольку выставка работает уже почти неделю, художница получает массу откликов. Картины словно оживают, заметила автор. Задерживаясь у полотен, посетители не скрывают чувств, некоторых эти работы трогают до слез, навевают воспоминания из детства. Так Светлана поняла, что нужно чаще проводить персональные выставки.
— Неожиданно, конечно. Я не думала, что кого-то до глубины души могут растрогать мои работы. Оказывается, это действительно так. Причем у каждого свое — нет такого, что все одинаково видят. Картины начинают жить, причем начинают жить в сердцах других людей. Одна посетительница даже заплакала. Она рассматривала картину «Песни старого рыбака». Решила поделиться своими впечатлениями со мной, и на глазах у нее появились слезы. Она вспомнила своего папу, его собаку, — рассказала автор.
Среди работ Светланы также выделяется картина «Помянем», посвященная теме СВО. Работа прошла отборочный тур и в числе немногих произведений художников Татарстана была включена в экспозицию Межрегионального выставочного проекта «Родная земля», приуроченного ко дню Победы и юбилею Сталинградской битвы. Выставка с большим успехом прошла в Волгограде летом прошлого года.
От четвертой власти — к искусству
Интересно, что Светлана начала профессионально заниматься живописью не так давно, всего восемь лет назад. После школы, окончив иняз, она большую часть жизни посвятила работе в журналистике и сфере PR. Работала корреспондентом, редактором на телевидении и в газетах, руководила пресс-центром крупных предприятий республики. После чего уехала в Москву, где возглавила агентство по связям с общественностью, а когда вернулась в Казань, работала PR-директором ТНВ.
С 2017 по 2020 год Светлана, как она сама описывает тот период, была в творческом поиске. Именно тогда она решила стать художником. Семья поддержала ее желание воплотить давнюю мечту. Хорошей базой стали и навыки, полученные в детстве во время учебы в художественной школе.
Сменив сферу деятельности, она посещала студии творчества, прошла обучение в частной школе-студии художника И. Самакаева, курсы художественного училища им. Фешина. Участвовала в международных и федеральных выставках. Заняла второе место на «Неделе русского искусства в Израиле», стала лауреатом третьей степени Российской премии искусств 2019 года в области абстрактной живописи. Приняла участие в межрегиональной выставке «Между Волгой и Уралом». Но останавливаться на достигнутом не хотела и решила получить профессиональное образование:
— В общем-то, я всю жизнь хотела заниматься живописью. Но не просто, как сейчас любят говорить, «кисточкой помахать», вроде как терапия такая. Мне хотелось серьезно, профессионально работать художником. Надо было где-то этому научиться, но, к сожалению, в Татарстане, оказывается, таких учебных заведений мало. Есть училище, Институт культуры, но для меня это было не то. Я хотела изучать академическую живопись, а такая возможность была только в Чебоксарах.
В 2020 году поступила в Чебоксарский государственный педагогический университет им. И. Яковлева на магистратуру факультета изобразительного искусства и музыкального образования. Училась по направлению «ДПИ в системе непрерывного художественного образования» и окончила вуз с красным дипломом.
«Реалистическое искусство — самое сложное, но самое верное»
С 2023 года и по настоящее время Светлана работает в Казани в детской художественной школе №4 преподавателем живописи и рисунка. На презентацию выставки пришли ее коллеги, которые тепло отзывались о работах автора. В числе приглашенных был и педагог Соколовой, доцент ЧГПУ Валерий Чеботкин, заслуженный художник Марий Эл, лауреат Госпремии республики имени А.В. Григорьева.
— Думаю, она и дальше будет развиваться в стиле реализма, и он ей больше всего подходит. Реалистическое искусство — самое сложное, но самое верное, я всегда об этом говорю. Поэтому ей было необходимо реалистическую школу освоить, что она и сделала достаточно успешно. То, что эта выставка состоялась, — большой успех, ей надо обязательно входить в сообщество профессиональных художников. Надеюсь, это поможет ей вступить в Союз художников России, — отметил он.
Похвалил работы Соколовой и академик Российской академии художеств Фиринат Халиков, член Союза художников СССР и РФ, заслуженный деятель искусств РТ и главный художник Московской Соборной мечети:
— Очень хорошее впечатление от выставки, она проводит ее, чтобы ее потом в Союз художников приняли. Я посмотрел все работы и считаю, что она достойна быть членом союза. Ее работы разного уровня, но есть очень профессиональные, высокого уровня, которые могут быть на любых выставках представлены. У нее есть все данные, чтобы и дальше развиваться и подниматься как художник.
«Синдром самозванца мучил меня всю жизнь, а сейчас я счастлива»
Творческий путь Светланы, по словам Халикова, может служить примером и другим людям, мечтающим об искусстве. Посвятить этому жизнь никогда не поздно, убежден художник: «Конечно, я даже на своем примере могу это доказать. Потому что я ведь тоже сперва окончил сельхозтехникум, по профессии я агроном, а видите, дорос до академика Российской академии художеств. Мои картины сейчас печатают в альбоме Русского музея вместе с Айвазовским. Некоторые начинают открывать себя и познавать, показывать, на что они способны, уже со временем, когда созревают духовно. Вот Светлана духовно созрела для того, чтобы себя через картины показывать людям, свое отношение к жизни. На словах это трудно сказать, а на картинах видно».
Светлана Соколова готовится вступить в Союз художников РФ, в итоговой отчетной выставке Союза художников России в Татарстане за 2024 год экспонировали ее работу. Сейчас, когда она сменила профессию, она начала воспринимать жизнь по-другому, ее мировоззрение изменилось, призналась она:
— Я вообще хочу сказать, что поменялся даже характер. Раньше пыталась как-то подстраиваться. Помнится, от того, что делаешь не свое дело, казалось, делаешь это неправильно, потому что вроде как не профессионал. Синдром самозванца мучил меня всю жизнь. А сейчас, когда я начала заниматься живописью, у меня вдруг все изменилось, я стала намного увереннее в себе, жизнь стала казаться проще, стало интереснее жить. Могу сказать: я счастлива.
Выставка работ казанской художницы Светланы Соколовой в КЦ «Сайдаш» продлится до 15 марта.
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Справка
Соколова Светлана — казанская художница, кандидат в члены Союза художников РФ.
С 1994 по 1997 г. — редактор программы новостей на городском телевизионном канале «Кама-ТВ».
С 1997 по 2000 г. — инженер по рекламе и маркетингу в Управлении маркетинга ОАО «Нижнекамскшина».
С 2002 по 2003 г. — менеджер отдела маркетинга и рекламы компании «Телесет» (телефонная связь, интернет-провайдер).
С 2003 по 2004 г. — заместитель генерального директора издательского дома «Образование» при Комитете по банкротству и финансовому оздоровлению РТ. Параллельно являлась автором и редактором телевизионной передачи о коммерческой недвижимости в Казани «Сервейинг+».
2004—2008 г.— корреспондент отдела экономики республиканской газеты «Время и Деньги».
2008 г. — пресс-секретарь, главный редактор корпоративной газеты казанского авиастроительного предприятия «КАПО им. С.П. Горбунова» (Казань). Организована широкомасштабная PR-акция по передаче нового бомбардировщика ТУ-160 ВВС России.
Октябрь 2008 — апрель 2009 г. — руководитель пресс-службы ФГУП ПО «Завод имени Серго». Реализован проект по созданию республиканской газеты машиностроителей «Машиностроитель Татарстана».
Апрель 2009 — март 2014 г. — руководитель пресс-центра ОАО «Татэнергосбыт» (Казань). Создала с нуля пресс-центр компании. Создала газету для потребителей «Наш огонек» и организовала ежегодный республиканский конкурс детского рисунка по энергосбережению «Солнечный зайчик».
Апрель — июнь 2014 г. — пресс-секретарь НП СРО «РОСО» (Москва). Организовала и провела научно-практическую конференцию в Крыму.
Июнь 2014 — май 2015 г. — генеральный директор ООО «МИР» (Москва). МИР — московское агентство по связям с общественностью. Компания вышла на уровень администрации президента РФ, получив приглашение на открытое совещание РСПП РФ. Организовала встречу с председателем РСПП РФ Шохиным. Сайт «Время хороших новостей» (сайт агентства) вошел в список пула РСПП РФ.
2016—2017 г. — PR-директор телеканала ТНВ.
2017—2020 г. — в творческом поиске: посещение студий творчества, учеба в частной школе-студии художника И. Самакаева, учеба на курсах художественного училища им. Фешина, участие в международных и федеральных выставках.
2020—2023 г. — учеба в Чебоксарском государственном педагогическом университете им. И. Яковлева в магистратуре факультета изобразительного искусства и музыкального образования по направлению «ДПИ в системе непрерывного художественного образования». Окончила с красным дипломом.
С 2023 г. по н. в. — работает в МБУ ДХШ №4 г. Казани преподавателем живописи и рисунка. Является кандидатом в члены Союза художников РФ.