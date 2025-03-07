Что читать: как женщины меняли искусство

«Реальное время» выбрало 15 книг о художницах

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Женщины в искусстве всегда сталкивались с препятствиями, но их талант и настойчивость порой изменяли ход истории. В мире, где живопись традиционно считалась прерогативой мужчин, художницы сражались за признание, преодолевая ограничения своего времени и общества. Сегодня мы можем любоваться их работами в музеях и галереях, читать об их жизни, восхищаться их достижениями. В этой подборке литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова собрала 15 книг, которые не только рассказывают о великих художницах, но и раскрывают их внутренний мир, борьбу и вдохновение.

Кристина Буррус. «Viva la Фрида», МИФ (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

История жизни Фриды Кало — это хроника борьбы, боли и несломленного духа. Детские болезни, тяжелая авария и многочисленные операции стали неотъемлемой частью ее судьбы, но именно в страданиях рождалось искусство Фриды. В работах художницы соединились мексиканские традиции, символизм и личные переживания, а автопортреты стали своеобразным дневником, в котором отражались ее эмоции, физическая боль и любовь. Брак с Диего Риверой был полон страстей и противоречий, а творчество Фриды завораживало сюрреалистов и вызывало восхищение у современников. В книге собраны репродукции ее картин, дневниковые записи, письма, фотографии, которые дают возможность глубже понять внутренний мир художницы. Политическая активность, преданность идеалам и независимость сделали Кало символом мексиканского искусства. Каждая страница этой книги раскрывает силу личности, для которой живопись стала способом осмысления реальности и борьбы с собственной болью.

Рецензию на биографический роман Клэр Берест «Черного нет и не будет» о жизни Фриды Кало читайте здесь. А об истории любви Фриды и Диего — здесь.

Антонина Заинчковская, Ильдар Галеев. «Вера Ермолаева», А+А (6+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Вера Ермолаева, одна из ярких фигур русского авангарда, была правой рукой Казимира Малевича и влиятельной деятельницей круга Уновис. В ее творчестве сочетались элементы пластического реализма и авангардных экспериментов с цветом и формой, что сделало работы художницы неповторимыми. Несмотря на инвалидность, Ермолаева отличалась неимоверной энергией и мужеством, став важной фигурой в оформлении книг, включая произведения Введенского и Хармса. Ее творческий путь был трагически прерван арестом и расстрелом в 1937 году за критику советского искусства. В монографии Антонины Заинчковской собраны важнейшие документы, статьи и воспоминания о художнице, которые раскрывают ее личность и творчество, не ограничиваясь только живописным наследием, но и выражая внутреннюю свободу взглядов Ермолаевой.

Ксения Левашова-Стюнкель. «Воспоминания», «Издательство Ивана Лимбаха» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Мемуары Ксении Эрнестовны Левашовой-Стюнкель (1886—1961) — уникальный документ эпохи начала XX века, насыщенный деталями частной жизни московской семьи. Воспоминания художницы охватывают широкий спектр событий — от гимназии и балов до создания Художественного театра и лекций Ивана Цветаева. В них запечатлены моменты домашнего быта, культурной жизни и социальной действительности того времени. Левашова, впрочем, не стремится к самооценке, а рассказывает о жизни с безыскусной искренностью, уделяя внимание даже самым малым эпизодам. Мемуары привлекают точностью исторических деталей, а также погружают в атмосферу модерна, отражая внутренний мир автора и ее восприятие окружающего мира.

Олеся Авраменко. «Гендер в советском неофициальном искусстве», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Исследование Олеси Авраменко предлагает новый взгляд на историю советского художественного андеграунда через призму гендерных исследований. В центре внимания — осмысление вопросов сексуальности, телесности, семьи, брака и социальных ролей в неподцензурном искусстве. Анализируя произведения советских и западных художников, автор выявляет специфику гендерных репрезентаций, которые в СССР оставались в тени или проявлялись косвенно. Монография охватывает период с середины 1970-х до конца 1990-х годов, прослеживая трансформации художественных сообществ в условиях смены политических эпох. Значительное место уделено интервью с участниками неофициального искусства, чьи свидетельства позволяют реконструировать культурный контекст времени. Исследование раскрывает, как советские художники интуитивно работали с гендерной проблематикой, даже не имея для этого устоявшегося понятийного аппарата. Гендерная оптика позволяет по-новому взглянуть на московскую концептуальную школу и ее связи с западными течениями.

Сьюзи Ходж. «Главные женщины в истории искусства», МИФ (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Женщины в искусстве на протяжении веков сталкивались с многочисленными ограничениями, но продолжали творить, несмотря на запреты, предвзятость и социальные барьеры. Книга прослеживает их путь от эпохи Возрождения до наших дней, анализируя художественные стили, знаковые произведения и общественные темы, затронутые в работах художниц. Особый акцент сделан на забытых и недооцененных именах, чье творчество переосмысливается сегодня. Представлены работы таких художниц, как Наталья Гончарова, Зинаида Серебрякова, Марина Абрамович, Берта Моризо и Артемизия Джентилески. Структура книги позволяет изучать искусство с разных точек зрения: через стили, конкретные произведения и влияние женщин на культурное наследие. Перекрестные ссылки и пояснения помогают глубже понять взаимосвязь между эпохами и направлениями. Издание раскрывает не только творчество художниц, но и общественные вызовы, с которыми им приходилось сталкиваться.

Мария Башкирцева. «Если бы я была королевой… Дневник», «КоЛибри» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Дневник Марии Башкирцевой, известной художницы и яркой личности конца XIX века — свидетельство о жизни молодой девушки, которая стремилась к славе и признанию. Начав вести записи с 12 лет, Башкирцева раскрывает перед читателями свои мысли, амбиции и стремление к успеху в мире искусства. Несмотря на свою юность, ее рассуждения о жизни, любви и судьбе поражают зрелостью. Девушка, борясь с тяжелой болезнью, продолжала творить и мечтать, что делает ее историю еще более трагичной. Книга не только о таланте и стремлении к признанию, но и о том, как важно использовать каждый момент жизни для достижения целей.

Люсинда Гослинг. «Женщины в искусстве», «Бомбора» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Искусство всегда было мощным инструментом перемен, и феминистское движение использовало его для трансформации общества. Книга охватывает более 150 лет истории, прослеживая, как женщины через живопись, фотографию, графику и перформанс боролись за равные права, против дискриминации и насилия. В издании представлено более 350 произведений — от постеров движения суфражисток до работ современных художниц, которые отражают актуальные социальные проблемы. В книге внимание уделено влиянию феминизма на эстетику, культуру и медиа. Четкая структура и визуальная насыщенность делают этот труд не только информативным, но и увлекательным. Книга демонстрирует, как искусство становится голосом сопротивления, инструментом осмысления прошлого и путеводителем в будущее.

Уитни Чадвик. «Женщины, искусство и общество», Ad Marginem (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга Уитни Чадвик представляет собой фундаментальное исследование истории искусства. В центре внимания — художницы со времен Средневековья до современности, их творчество и его восприятие в контексте социальных и политических условий эпохи. Автор анализирует механизмы исключения женщин из истории искусства и пути, которыми они добивались признания. Чадвик поднимает темы этничности, классовых различий и сексуальности. Издание охватывает живопись, скульптуру и традиционно женские ремесла, раскрывая культурный контекст каждой эпохи. В последней главе — актуальные тенденции и новейшие художественные практики, которые возникли после 1970-х годов. Книга структурирована, богато иллюстрирована и представляет собой ценный источник для понимания эволюции женского искусства.

Пегги Гуггенхайм. «На пике века. Исповедь одержимой искусством», Ad Marginem (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Жизнь Пегги Гуггенхайм — череда скандалов, амбиций и страсти к искусству, которая определила художественный ландшафт ХХ века. Наследница состояния, лишенная отцовской опеки с детства, она превратилась в покровительницу художников и создала коллекцию, которая стала достоянием современности. Ее мемуары — это откровенная история женщины, которая балансировала между одиночеством и зависимостью от мужчин, между жаждой свободы и социальной предопределенностью. В них Венеция становится не только фоном, но и метафорой ее судьбы — зыбкой, красивой, одинокой. Текст книги стремителен, насыщен именами, городами, картинами и личными драмами, в которых любовь и искусство сплетены в неразрывный узел. История не только о коллекционере, но и о женщине, жившей так, как хотела, несмотря на условности. Это исповедь человека, для которого искусство стало не просто страстью, а смыслом жизни.

Линда Нохлин. «Почему не было великих художниц?», Ad Marginem (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

«Почему не было великих художниц?» — культовое эссе Линды Нохлин. Автор исследует институциональные барьеры, которые мешали женщинам добиваться признания, а также вскрывает стереотипы, формировавшие понятие «гениального художника». Нохлин рассматривает ключевые аспекты: роль образования, академических запретов, социального статуса и общественных ожиданий. Разбирая исторические мифы о мужском гении, Нохлин демонстрирует, как искусствоведение веками оправдывало невидимость женщин в искусстве. В издание включена авторская ревизия 2006 года, расширяющая перспективу эссе, благодаря анализу феминистского искусства и постколониальных исследований.

Мэгги Доэрти. «Равноправные», НЛО (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга рассказывает о Рэдклиффской программе 1960-х годов, которая открыла перед женщинами новые возможности для самореализации в искусстве и литературе. В центре повествования — группа «Эквиваленты», которая объединила поэтесс, писательниц и художниц, чье творчество бросало вызов традиционным представлениям о женской роли в обществе. Истории Энн Секстон, Максин Кумин, Тилли Олсен, Барбары Свон и Марианны Пинеды демонстрируют борьбу за признание, поиски художественного голоса и влияние личных отношений на творчество. Проект стал важной вехой в развитии феминистской мысли, предвосхищая вторую волну движения за права женщин. Книга проливает свет на забытые страницы культурной истории, показывая, как женское сообщество способствовало расширению границ искусства и литературы. Стипендиальная программа дала возможность ее участницам освободиться от бытовых и социальных ограничений, создавая пространство для экспериментов и творческого поиска. Влияние Рэдклиффского института проявилось не только в карьерах его выпускниц, но и в дальнейшем развитии художественных и интеллектуальных дискуссий. Книга исследует, как личные связи, поддержка и конкуренция внутри группы определяли художественные судьбы и формировали новые идеи.

Джудит Макрелл. «Флэпперы. Роковые женщины ревущих 1920-х», «Лайвбук» (18+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга рассказывает о шести женщинах, которые стали символами эпохи 1920-х годов, когда мир переживал значительные перемены. Актриса Диана Купер, писательница Нэнси Кунард, художница Тамара Лемпицка, актриса театра Таллула Бэнкхед, писательница и танцовщица Зельда Фицджеральд и певица и танцовщица Жозефина Бейкер — все они добились невероятного успеха, проложив путь для новой роли женщины в обществе. Автор исследует их жизни, которые переплетались в мире искусства, культуры и личных отношений. Каждая из этих женщин была не просто звездой своего времени, но и важным элементом «коллективной личности» той эпохи. Книга демонстрирует, как смелость, амбиции и даже причуды помогли этим женщинам стать яркими символами своего времени.

Ирина Опимах. «Художницы, музы, меценатки», «Ломоносовъ» (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Книга описывает жизни великих художниц, а также тех, кто оставался за кадром, но тем не менее сыграл важную роль в искусстве. В первой части описаны судьбы женщин, которые доказали, что творчество доступно не только мужчинам. Вторая часть посвящена женщинам, которые стали музами или меценатками, чьи жизни не менее интересны и значимы для истории искусства. Автор представляет эти истории как увлекательные и яркие, полные эмоций и трагедий, погружая читателя в атмосферу разных эпох. Каждая судьба становится увлекательным рассказом, который захватывает и оставляет глубокое впечатление.

Варвара Степанова. «Человек не может жить без чуда», Ad Marginem (12+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Это собрание дневниковых записей, статей и докладов Варвары Степановой — одной из ключевых фигур русского авангарда и конструктивизма. В ее текстах отражены бурные дискуссии 1920-х годов, соперничество художественных направлений, становление советского искусства. Степанова фиксировала события с удивительной точностью и эмоциональной вовлеченностью, превращая хронику в живой рассказ. В этой книге — ее работа в сфере дизайна, полиграфии и театрального искусства, а также взаимодействие с крупнейшими художниками эпохи — Родченко, Малевичем, Татлиным, Поповой. Воспоминания позволяют заглянуть в творческую среду авангардистов, их поиски и открытия, взглянуть на искусство как на процесс, полный энергии и противоречий. Дополненное издание включает ранее не публиковавшиеся материалы о работе Степановой в Инхуке и журнальной графике. Литературный талант автора проявляется в метких наблюдениях, стилистической выразительности и особом ритме письма. Книга становится своего рода «сигналом» из прошлого, который передает атмосферу времени и живые образы его участников.

О жизни Варвары Степановой читайте здесь.

Марина Перчихина. «Чтение Белой Стены», НЛО (16+)

Реальное время / realnoevremya.ru

Марина Перчихина — ключевая фигура московского художественного процесса, чьи акции и перформансы стали неотъемлемой частью его истории. В книге мемуарные воспоминания органично сочетаются с хроникой художественных проектов и теоретическими размышлениями о природе современного искусства. Перчихина исследует сценографию как особую среду, в которой взаимодействуют пространство, объект, костюм и человеческое тело. Описание театральных экспериментов создает ощущение погружения в мир, где границы между искусством и реальностью размыты. Внимание сосредоточено на материальности театрального пространства, его трансформациях и влиянии на восприятие зрителя. Автор рассматривает сцену как пластическую субстанцию, живую и изменчивую, способную диктовать собственные законы существования. Особое место занимает тема маски как театрального знака, наделенного самостоятельной выразительностью. Книга раскрывает скрытые механизмы театрального искусства, предлагая новый взгляд на взаимодействие художника, актера и зрителя.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».