Разноцветная жизнь Фриды Кало

Книга недели — биографический роман Клэр Берест «Черного нет и не будет»

Фото: Реальное время

Вчера, 13 июля, исполнилось 70 лет, как умерла одна из самых ярких художниц и практически символ Мексики Фрида Кало. Ее жизнь была полна боли, но одновременно — ярких красок и постоянной жажды эмоций. Французская писательница Клэр Берест в своем романе «Черного нет и не будет» оживляет икону и рассказывает о ней так же красочно, какой была сама художница. Жизнь молодой женщины перевернула тяжелая авария, после которой Фрида Кало оказалась закованной в гипс и почти неподвижной. Ее раны и переломы заживали медленно. Боль сопровождала всю ее жизнь. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает о книге «Черного нет и не будет», в которой энергичная и молодая Фрида смогла сбежать из оков израненного тела через искусство.

Женщина, которая пережила две катастрофы

Фрида Кало родилась 6 июля 1907 года, а ушла из жизни 13 июля 1954 года. Ее короткая, но яркая жизнь сопровождалась постоянными ограничениями. Судьба испытывала ее практически с самого рождения. В шесть лет Фрида переболела полиомиелитом, а в восемнадцать попала в страшную автомобильную аварию, после которой врачи практически собирали ее по кусочкам. Молодая женщина оказалась на длительное время обездвижена. Она вынуждена была лежать в постели в гипсе и терпеть дикие боли. Гнев по поводу своего состояния, разочарование и борьба с поврежденным, покрытым шрамами телом пронизывали жизнь Фриды, а также ее искусство.

Несмотря на физическое состояние, Фрида была настоящим фейерверком, а иногда даже пороховой бочкой. Из текста Клэр Берест на читателя выплескиваются жизненная энергия и ярость, которая состоит из ругательных тирад Фриды и художественного языка романа. Фрида праздновала, пила, рисовала, путешествовала и любила так, что все вокруг трещало по швам. И никто не мог ей противостоять. Никто, кроме Диего.

Знаешь, почему я плачу? Потому что в этой жизни, Диего, я пережила две ужасные катастрофы: первая — это трамвай. Вторая — день нашей встречи.

Диего Ривера — не менее известный символ Мексики и один из легендарных мировых художников. Он был старше Фриды на 20 лет и превосходил свою возлюбленную, а потом и жену по известности и влиянию. По версии Клэр Берест, именно Диего Ривера оставил такой же глубокий след в жизни Фриды, как авария и ее живопись. Между возлюбленными бушевали страсти, и огонь пылал в обе стороны. Любовь и ненависть, преданность и стремление к свободе идут рука об руку. Постоянные измены Диего, его большая слава и доминирование над не столь скромной Фридой сделали их отношения настоящими американскими горками.

Хронологическая палитра жизни

Биографический роман «Черного нет и не будет» сам подобен картинам Фриды Кало. Языковое оформление столько же искусно, сколько беспощадно. Оно полно красок и сильных эмоций. Каждая глава носит название цвета: стальной синий (затягивающий синий, что устремлен в ночь), алый красный (пылающе-красный, цвет раздавленной клубники), желтый затмения (последний, самый яркий луч света, потом все темнеет), костяная чернь (чистый черный).

Читатель словно прыгает через палитру, от сцены к сцене, от одного этапа жизни к другому. Хронологический коллаж бьет в грудь, ведь Клэр Берест не теряет времени, как и художница, с которой мы знакомимся на страницах книги: Фрида Кало не была тихоней ни в своих картинах, ни в словах, ни в поступках. Во всяком случае, такой образ художницы передает Берест.

Несмотря на то, что роман написан от третьего лица, автор демонстрирует в основном точку зрения страстной Фриды и окрашивает книгу ее характером. Клэр Берест не пытается отстраниться от своей героини и показать ее непредвзято. Автор погружает читателя в те эмоции, страсти и боль, которые смешивались внутри самой Фриды. И хотя образ художницы в книге «Черного нет и не будет» — это исключительно интерпретация Клэр Берест, она сделала эту интерпретацию правдоподобной.

Но Берест описывает не только страстные и, мягко говоря, нездоровые отношения Диего Риверы и Фриды Кало. Она уделяет внимание творчеству художницы. И это неплохое введение для тех, кто незнаком с картинами Кало или «что-то такое слышал». Эта часть книги менее эмоциональна и более познавательна. Сюрреализм нравится далеко не всем. Кто-то может оказаться в растерянности перед разнообразием автопортретов, которые составляют около половины всего творчества художницы.

Эта книга становится как будто текстовым сопровождением, которое связывает картины с историей Фриды Кало и фактами из ее биографии, запечатленные на холстах. Авария, прикованность к постели, выкидыш, путешествия Фриды в США, путь к успеху. В ее работах, как и в книге, постоянно сталкиваются мексиканская, фольклорная идентичность Фриды с ее космополитичностью. Кроме этого, Клэр Берест отразила вечную войну, которую Фрида вела со своим изувеченным телом, пока последствия не унесли ее жизнь.

Издательство: МИФ

Перевод: Анастасия Ковальчук

Количество страниц: 288

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».