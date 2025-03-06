На реставрацию мечети села Айбаш собрали 78 млн рублей

В здании, у которого сорвало минарет, готовятся к работе с интерьером

При реставрации мечеть разобрали и собрали заново. Фото: Радиф Кашапов

Мечеть в селе Айбаш Высокогорского района, минарет которой сорвало во время урагана в ноябре 2022 года, планируют открыть в начале лета. После восстановления деревянного сруба реставраторы ждут теплой погоды, чтобы заняться интерьером здания. Практически все деньги, потраченные на проект, — средства благотворительности.

Все началось с урагана

В непогоду 13 ноября 2022 года в Айбаше поднялся настолько сильный ветер, что минарет местной мечети сорвало с крыши. Он упал и воткнулся в землю шпилем.

— Он трясся, — вспоминает ставший имамом в 2016 году Дамир хазрат Хабибуллин. — Когда в ветреные дни залезал, чтобы прочитать азан (если света не было), думал, лишь бы с ним вместе не унесло.

По словам Хабибуллина, мечеть планировалось капитально отремонтировать и восстановить как памятник (ее поставили на госохрану в 1993 году):

— Деньги мы ждали из Москвы, они все задерживались. Отправляли заявки, нам отвечали, что мечетей таких много, особенно в Казани. Мы просили у Аллаха помощи, вот он и дал нам помощь.

Местный имам Дамир хазрат Хабибуллин. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Вскоре после падения минарета здесь начались противоаварийные работы, а сейчас в центре деревни можно увидеть обновленное здание, которое, как обещают в Комитете РТ по охране ОКН, простоит еще лет 200. А пока что намазы читают в бытовке по соседству.

Одноэтажная мечеть на высоком подклете была построена в начале прошлого века, раньше здесь стояла другая деревянная, возведенная в 1864 году.

В советское время в помещении располагался клуб, в частности прямо над входом находилась будка киномеханика, здесь проходили концерты. Местные вспоминают, как во время партийного собрания с крыши закапало. В это время минарет (который не снесли), был наклонен на 15 градусов. В 1980 году крышу заменили, а минарет выпрямили.

Мечеть изнутри. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Бюджетное проектирование, частная реставрация

— Местные жители укоряли — мол, даже в советское время минарет не сносили, — вспоминает председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. — Последний ремонт здесь был в 1994 году, но провели его не совсем качественно и минаретное завершение постоянно заливало.

На разработку проекта из бюджета республики было выделено около 4,8 млн рублей. Фундамент усилили железобетонной рубашкой и сваями (изначально мечеть стояла на крупных камнях), занялись гидроизоляцией. Разобрав на бревна, увезли в мастерскую в село Сокуры, в результате примерно на треть в здании заменили древесину.

Остальная сумма на восстановление мечети поступила как благотворительность. Сами работы стоят 91 млн, было собрано 78 млн рублей пожертвований, причем самый крупный взнос составил 42 млн. Деньги собирает Высокогорский мухтасибат.

Анна Миронова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Как говорит главный реставратор проекта Анна Миронова, чертежей мечети найти не удалось, но было очень много фотографий, которые предоставила сельская администрация. На них видно, что даже в советское время здесь сохранялось значительное количество декора. Сейчас, в частности, реставрируется историческая двухмаршевая лестница. Внутри специалисты займутся восстановлением арки михраба, резных наличников и подоконников.

Фасады обошьют профилированной доской. Мечеть несколько раз перекрашивали — в белый, голубой цвета. С 1994 года она стала травяно-зеленого цвета с белыми и бирюзовыми деталями. Реставраторы решили вернуть голубой и белый цвет.

— В этой мечети мы занимались выявлением подлинной планировки, здесь были перегородки, от которых нужно было избавиться. Но в целом планировка не сильно пострадала [в советское время], — отметила Миронова.

Сейчас местные жители молятся в бытовке рядом с мечетью. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В планах — Закабанная мечеть

Пока что мечеть будет обогреваться за счет электричества, установка закупленного газового котла согласовывается. Отдельно поставят и помещение для омовения из сэндвич-панелей с обшивкой деревом и металлической кровлей, благоустроив территорию. Мокрые зоны теперь стараются выносить при реставрации за пределы здания, указал Гущин.

Также он напомнил, что сейчас комитет занимается проектом мечети в Шалях Пестречинского района. Завершается в этом году реставрация мечети в Маскаре (это также государственно-частный проект).

— У нас в планах — Закабанная мечеть, — рассказал глава комитета, — она требует достаточно серьезного вмешательства, реконструкции. Проектирование шло за счет федерального бюджета, за счет федерального партийного проекта «Историческая память». Я не говорю, что работы начнутся, но мы идем по пути, чтобы эти работы как можно быстрее начались, потому что финансирование пока не открыто. Требуется, если не ошибаюсь, 200 миллионов.

Как сделать так, чтобы и на другие церкви и мечети обратили внимание? Хороший инструмент — встречи представителей органов власти с жителями.

— Кряшенская церковь в селе Багряж — красивый, богатый объект, он выглядит как корабль, — привел пример Гущин. — Сейчас мы восстанавливаем его по аналогам, это знаковое событие для Заинского района и республики. Я сам был на народном сходе, это было давно, года три назад. Но постепенно процесс шел, мы включили ее в планы и начали прорабатывать необходимые вопросы.