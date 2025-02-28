Премьеры, симфонические концерты и альтернативные шоу, кинотеатр и курсы драматургов

Что будет происходить в театре Камала c начала марта

С марта новое здание театра Камала будут насыщать событиями. Фото: Михаил Захаров

Завтра в новом Камаловском стартуют спектакли и концерты. Здесь, помимо традиционных для академического театра форматов, планируется также записывать классическую татарскую музыку, проводить шоу татарской «альтернативы», показывать работы студии «Апуш», а также крутить местное кино и организовывать образовательные проекты. Подробнее — в материале «Реального времени».



Традиционная театральная деятельность

Пока что театр будет работать на два здания (к тому же новое до сих пор «докручивается» до нужной кондиции). Как пояснил директор театра Ильгиз Зайниев, работа в новом здании делится на несколько направлений.

Первое — это театральная деятельность, включая экспериментальное направление. 1 и 2 марта здесь покажут спектакль «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая», а оркестр сыграет спектакль-концерт «Они были первыми» и концерт «Новое». Весь день будут идти экскурсии.

После 21—23 марта в Универсальном зале ожидается первая премьера — «Сары елга»/«Желтая река» по пьесе Гюнгера Дильмена «Ресторан живой обезьяны» режиссера из Анкары Мустафы Курта.

26 и 28 марта оживет после официальных мероприятий Большой зал — в нем покажут «Зәңгәр шәл»/«Голубую шаль». 27 марта здесь пройдет церемония награждения театральной премии «Тантана».

Ильгиз Зайниев поделил деятельность в новом здании на направления. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

30 и 31 марта — еще одна премьера, в Восточном зале: инсценировку «Тысячи и одной ночи» готовит выпускница мастерской Каменьковича и Крымова в ГИТИСе Данна Афаунова. Главный режиссер Фарид Бикчантаев приметил ее после постановки детского спектакля «Фуня» в Атнинском театре.

Между тем продолжает работать и старое здание театра. 7, 8 и 25 марта здесь представят музыкальную комедию Джаудата Файзи на либретто Тази Гиззата «Башмачки» в постановке Фарида Бикчантаева.

Кроме того, в новом здании готовится променад в постановке Лилии Ахметзяновой по пьесе Дины Сафиной. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне начнут репетировать спектакль «Матери ждут сыновей» по пьесе Асгата Мирзагитова, также в постановке Фарида Бикчантаева.

Одним из резидентов здания станет татарская детская театральная студия «Апуш», которая покажет некоторые новые работы своих филиалов — это «Сарымсак»/«Чеснок» Резеды Гариповой и Ильфака Хафизова, этно-мюзикл «Елантау»/«Змеиная гора» Резеды Губаевой и безымянный спектакль по специально написанной для «Апуша» пьесе Ильгиза Зайниева.

Руководитель студии «Апуш» Алия Файзрахманова анонсировала новые спектакли. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Старые спектакли будут постепенно переезжать в новое здание.

— Нам говорили: а что такого — вы же играете спектакли на гастролях! Но это другое, — рассуждал Бикчантаев. — На гастролях мы приезжаем в работающий театр. А здесь для нас все новое. По плану мы с марта будем вписывать спектакли в новые площадки, мы к этому готовы.

Цены на билеты в связи с переездом немного повысились, также в новое здание стремятся попасть и многие проекты со стороны.

— Предложений — невероятное количество. Мы сортируем, отсеиваем, чтобы взять достойные спектакли, — сказал Бикчантаев.

Он отметил, что недавно ездил в Петербург и общался с коллегами, которым также интересно новое здание. К примеру, поставить что-нибудь хотел бы председатель совета Ассоциации национальных театров России Валерий Фокин. Только сначала нужно отметить 80-летие. Точно известно, что приедет работать уроженец Набережных Челнов, художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев, чтобы сделать инсценировку по Орхану Памуку.

Фарид Бикчантаев готовит «Башмачки» в старом здании. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Мы сначала формируем репертуар традиционного театра, — объяснил Зайниев. — Потом смотрим, где у нас остаются окошки. Если у нас идет «Голубая шаль», то вся труппа задействована, значит, другие сцены пустуют. Плохого влияния на традиционный татарский театр не будет.

Образование и музыка

Второе направление — это образование. Учиться буду и актеры, и зрители.

— Это и лекции, и мастер-классы, даст бог, откроется и школа драматурга, — пообещал Зайниев.

Причем записаться можно из любой точки земного шара.

Данияр Соколов превращает театр в студию. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Третье направление — музыка. Как рассказал руководитель оркестра Данияр Соколов, состав коллектива расширяется до малого симфонического — 40 человек. В новом здании есть студия, в которой он начинает запись антологии татарской музыки. Также оркестр планирует концерт органной музыки, ударных инструментов, беби-концерты и другие форматы. Как сказал Зайниев, уже обговорено, что для каждого сезона будет готовиться концерт из произведений республиканских композиторов-современников. В планах — юбилеи Салиха Сайдашева, Алмаза Монасыпова, Фасиля Ахметова. А директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова предложила делать концерты с музыкой из кино.

— Мы займемся и редко исполняемой музыкой, концерты будут идти на постоянной основе, — пояснил Соколов. — С Союзом композиторов РТ мы заключили официальное соглашение о дружбе и партнерстве. Будем восстанавливать архивные ноты. Мы много говорим, что надо, чтобы больше татарская музыка звучала, но для того чтобы ее играли коллективы в других городах, важно, чтобы материал был доступен.

Кроме того, в Камаловском будут проходить концерты так называемой альтернативной музыки. Как пояснил глава лейбла Yummy music Ильяс Гафаров, пока что обговорено, что в апреле в Универсальном зале пройдет концерт Malsi Music, далее стоит ждать группу Gauga, шоукейс-фестиваль «Ямьле музыка» и трибьют Ильхаму Шакирову.

Лейбл Yummy music и Ильяс Гафаров освоят здание как концертную площадку. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Четвертое направление — это кино. Во-первых, продолжится акция «Кино +театр» с показом видеоверсий популярных спектаклей. Также Айтуганова объявила, что Камерный зал станет еще и киноклубом, где можно будет увидеть фильмы татарских режиссеров. Кроме того, планируется, что в театре пройдут церемонии фестиваля «Алтын минбар».

Мировое сообщество

Летом ожидается, что в Камаловском состоится награждение премией «Золотая маска». Помимо этого, здесь 9—22 июня пройдет Специальная программа XI Всемирной театральной олимпиады. Параллельно будет организован XVII Международный театральный фестиваль «Науруз».

Так что предполагается, что в Казань приедет Александринский театр, театр Олонхо, Башкирский академический театр им. М. Гафури, а также АТТИС (Греция), театр кукол Аран (Иран), Турецкий государственный театр (Анкара), театр кукол Janni Younge Productions (ЮАР). Еще пройдет международная научно-практическая конференция.

В театр можно будет зайти с утра попить кофе, правда, просто так ходить по театру не получится, уточнил Зайниев. По его словам, порой событий ожидается столько, что здесь можно будет провести весь день.



К тому же планируется и выставочная деятельность (сюда переедет и кабинет Галиаскара Камала). А журналисты предложили продавать на такие дни абонементы.

Что касается машино-мест у театра, то там, где во время строительства стояли домики современных зодчих, появится многоуровневая парковка.

Миляуша Айтуганова («Татаркино»): а еще здесь будут показывать фильмы. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Вопрос кадров

Как будет решать Камаловский проблему кадров? Как пояснил Зайниев, сейчас у театра есть четыре режиссера: Бикчантаев, Айдар Заббаров, он сам, а также активно работавшая в ТЮЗе и «Особняке Демидова» Лилия Ахметзянова (это она, к примеру, поставила «Книгу сказок», «Табу» и «Одна нога на берегу, другая — в лодке»).

Сейчас здесь работают девять актеров-стажеров (их можно было увидеть в байопике про Альфию Авзалову), часть из них попадет в труппу. У Бикчантаева в КазГИКе в 2025-м выпускается группа из 14 человек.

— Я их знаю четыре года, Ильгиз Газинурович их посмотрел, другие сказали: надо брать всех, — отметил главреж.

— Но пусть студенты не расслабляются, — добавил Зайниев. — Есть интересный момент: за 3—4 месяца до конца у некоторых ребят срывает крышу. На каждом курсе такое происходит. Поэтому пусть доучатся, если такого не случится с точки зрения дисциплины, мы подумаем.

Большой зал начнет работу 26 марта с «Голубой шали». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наконец, в этом году пройдет набор на актерско-режиссерский курс в ГИТИСе в мастерскую Бикчантаева, с бюджетом на 10 мест (шесть актеров и четыре режиссера).

— Там непростая ситуация, нам надо грамотно распределить нагрузки. Мы хотим, чтобы в основное время они занимались в театре, как в студии, и два раза в месяц выезжали учиться в Москву, — объяснил Бикчантаев.

Это еще не все направления, которые будут развиваться в театре, заверил Ильгиз Зайниев:

— Мы должны оправдать доверие своим творчеством: что мы сохраняем то, что есть, что на высоком уровне сложилось за 120 лет, и что мы можем развиваться, — резюмировал директор. — Мир меняется, люди меняются, театр должен отвечать на запросы сегодняшнего зрителя. А зритель различается и по возрасту, и по среде, где он вырос. На эти запросы мы должны отвечать. Будем делать все, что от нас зависит.

1 / 28 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров