Антон Алиханов о роботизации: «Заложили 1 млрд на скидку для покупки роботов, окупится за год»

Глава Минпромторга РФ анонсировал в Казани пилотную программу по субсидированию закупок отечественной робототехники для промышленности

Фото: Динар Фатыхов

«По опыту трех лет могу сказать: у китайских поставщиков низкое качество, срыв сроков поставки, недоукомплектованность и плохое гарантийное обслуживание», — жаловался гендиректор Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С.П. Титова Андрей Фомичев на трудности с приобретением оборудования для автоматизации производства. Сейчас у российских предприятий нет выбора — все едут в Китай. Глава Минпромторга России Антон Алиханов как будто ждал «паса» в свои «ворота». Он объявил о предстоящем запуске новой программы по субсидированию закупок отечественных роботизированных комплексов. «Демографические тренды мы не изменим», — призывал он проявить активность. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не полетели?

Итоги работы промышленного комплекса Татарстана в 2024 году сегодня подвели с участием большой команды руководства Минпромторга России и глав госкомпаний оборонного профиля. Вместе с молодым министром Антоном Алихановым в Казань прилетели глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, глава концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Александр Пан и другие.

Публично из них никто не выступал, но, судя по составу, можно предположить, что поводом для сбора высокопоставленных чиновников могла стать ситуация на Казанском авиационном заводе, филиале ПАО «Туполев». Еще в январе этого года вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил о невозможности выпустить четыре самолета Ту-214 к 2025 году. Вместо этого соберут только две машины, сейчас они проходят летные испытания.

Отметим, что это уже вторая существенная корректировка плана по сборке Ту-214. До этого прогноз снижали еще сильнее — с 10 до четырех самолетов к 2025 году. Теперь, похоже, дошли до реальной цифры — два самолета Ту-214 в 2025 году.

Перед началом коллегии в фойе можно было видеть немало представителей Казанского авиационного завода. Но никто из них не хотел говорить о причинах очередной корректировки программы Ту-214. На самой коллегии вице-премьер Олег Коробченко сообщил о результатах авиационных предприятий одной строкой. Во-первых, напомнил, что «в рамках импортозамещения реализуется комплекс мероприятий по расширению производства самолетов Ту-214», а сам завод переходит «на цифровую технологию изготовления и создание современной системы послепродажного обслуживания».

Во-вторых, сообщил о совершенствовании «полностью импортозамещенного вертолета Ансат» на Казанском вертолетном заводе, а также о принятом решении начать освоение легкого вертолета Ми-34. Позже выяснилось, что острые вопросы руководство республики обсуждало с руководством ОАК и КРЭТ на отдельной встрече.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Те вопросы, которые беспокоят, мы донесли. Уверен, что их никто без нас решать не будет, — заметил позже раис Татарстана Рустам Минниханов

Защитите отечественного производителя

Впрочем, положение дел в авиационном комплексе не испортило общие результаты. Как сообщил вице-премьер РТ Олег Коробченко, санкционное давление не помешало развиваться «хорошими темпами». Общий объем отгруженной продукции составил 5,6 трлн рублей, промышленность по-прежнему формирует около половины ВРП республики. Индекс промпроизводства вырос на 5%.

Абсолютным лидером по выручке впервые оказалось машиностроение — сюда входят судостроение, вертолётостроение, а также производство машин, оборудования, компьютеров и оптических изделий. На него пришлось свыше четверти отгруженной продукции. Скорее всего, рывок был достигнут за счет гособоронзаказа. Чуть меньше отгружено продукции в нефтегазохимической отрасли.

— В связи с введёнными квотами, объём добычи нефти в 2024 году немного снизился», — пояснил Коробченко. В этом году в нефтехимии ожидается два важных события: пуск олефинового комплекса ЭП-600, который позволит удвоить выпуск этилена и запуск производства гексена мощностью до 50 тыс. тонн в год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря о результатах в автопроме, Олег Коробченко обратился к главе Минпромторга РФ с предложением ввести меры по защите интересов производителей отечественных грузовиков: «Считаем, что что во всех государственных контрактах, крупных стройках и добыче полезных ископаемых должна быть задействована отечественная техника».

Аналогичное предложение касалось производителей зарядной инфраструктуры. «Уважаемый Антон Андреевич, мы в этом году ожидаем выхода новых правил государственной поддержки развития электрозарядной инфраструктуры. Для Татарстана это очень важно, так как у нас есть производители современных зарядных станций», — добавил глава Минпромторга Татарстана. Позже с просьбой защитить отечественный рынок полимеров от контрафакта выступил и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

«Выбрать оборудование может только в КНР»: о чем болит голова у руководителей предприятий

Гендиректора Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С.П.Титова Андрея Фомичева волнует глобальная проблема — доступа к новым технологиям. Он собирается строить в Челнах вторую фабрику по производству бумажно-целлюлозной основы для рулончиков туалетной бумаги. Инвестиции — около 3 млрд, предварительный срок запуска — 2027-2028 год. «По масштабам будет равен действующему заводу, его площадь около 20 тысяч кв.м», — рассказал он.

Но выбрать оборудование может только в КНР.

— К сожалению, наша отрасль не имеет отечественного производителя со времен распада Советского Союза. До сих пор мы пользовались технологиями европейских стран, Японии, Южная Корея. А сегодня работаем только с китайскими технологиями, — сообщил Андрей Фомичев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его словам, уровень технологий КНР отстает от европейских.

— По опыту трех лет могу сказать: это низкое качество, срыв сроков поставки, недоукомплектованность, проблемы с платежами и плохое гарантийное обслуживание»,— не уставал перечислять он недостатки. — Думаю, с этим сталкивается все, кто перешел на технологии КНР.

— Андрею я уже говорил, у Вас здесь есть замечательные ребята — производители роботов «Эйдос», — включился в диалог Антон Алиханов.

Тут глава Минпромторга РФ анонсировал в Казани пилотную программу по субсидированию закупок отечественной робототехники для промышленности. «Заложен 1 млрд рублей на так называемые скидки на закупку роботов. С учетом этого скидка может достигать 50% от начальной цены», — раскрыл он предстоящий механизм субсидирования.

Иначе говоря, предприятие может получить некий сертификат на скидку. С другой стороны, Минпромторг РФ сейчас договаривается с отечественными поставщиками об объемах. «Мы спрашиваем, сколько они готовы реализовать роботов», — добавил Алиханов, дав понять, что окончательных цифр нет.

Но в марте Минпромторг РФ собирается провести отбор. «Демографические тренды мы не изменим», — призывал министр промышленности России проявить активность. И привел результаты авторитетного рейтинга стран по уровню автоматизации.

— В тройку мировых лидеров входят Южная Корея, где насчитывается 1012 роботов на 10 тысяч человек, Сингапур (770 роботов на 10 тысяч человек) и Китай (470 на 10 тысяч). Россия от них отстает очень сильно: 12 роботов на 10 тысяч человек, — заметил Алиханов. — У нас огромная дорога по вхождению в топ-стран по уровню роботизации. Мы только запускаем этот инструмент, но если будет востребован, то лимиты увеличим... Хочу призвать участвовать производителей роботов, и потребителей. В течение первого года робот окупается и достается предприятию бесплатно. Нужно работать с кадрами, но без автоматизации и без технических решений вперед не уйдем..

Он похвалил Татарстана за высокие результаты. «Вам удается выдерживать опережающие темпы в обработке, республика входит в топ-4 по объемам отгрузки продукции и быть в числе лидеров в рейтинге эффективности промышленности. Татарстан является одним из участников многих программ, из них на предприятия республики было направлено больше 280 млрд рублейй, сотни проектов поддержано через фонд развития промышленности, суммарно на 53 млрд рубблей, региональный фонд предоставляет займы. Быстро развивается промышленная инфраструктура — тут Татарстан лидер. Автор федеральных инициатив, более 30-ти технопарк и кластеров, — и тут Татарстан на одном уровне с Москвой и Московской области. Важен индустриальный уклон, диверсифицированная структура экономики.

1 / 35 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов