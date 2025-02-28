«Нам интересно вывести на форум компании, которые в ближайшие годы прогремят на всю Россию»

Как технопарк «Идея» просеял 1 000 стартапов и выбрал самые перспективные для демонстрации венчурным инвесторам на РВФ

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Российский венчурный форум втрое увеличил число стартапов, которые примут участие в экспозиции, получат возможность презентовать свой бизнес инвесторам, а также шанс на привлечение инвестиций и внимание потенциальных партнеров. В 2025 году таких стартапов будет представлено на форуме 150. Ответственным за привлечение стартапов на форум стал технопарк «Идея». Специалисты технопарка изучали венчурный ландшафт России, ближнего зарубежья и некоторых стран БРИКС почти полгода. Привлекли опытных экспертов венчурного рынка, разработали систему оценки и выбрали 150 самых ярких и инвестиционно-привлекательных стартапов из более чем 1 000 заявок. Теперь компаниям предстоит подготовиться и во всеоружии подойти к форуму. О том, как технопарк «Идея» справляется с этой задачей и в чем состоит его собственный интерес к стартапам, — в рассказе «Реального времени».

«Объем задачи вырос ровно в три раза»

С 9 по 11 апреля в Казани состоится Российский венчурный форум. На нем соберутся представители инвестиционных компаний и институтов развития, венчурные инвесторы и бизнес-ангелы, стартапы и разработчики. Одним из центральных событий форума станет выставка стартапов, которые получат шанс представить свой продукт, поучаствовать в питч-сессиях перед крупнейшими российскими инвесторами, пройти образовательную и акселерационную программу. Стартапы-экспоненты получат и медиаосвещение, и GR федерального уровня, а некоторые из них смогут прямо на площадке форума и еще до него договориться о пилотировании своего проекта с крупным предприятием отрасли.

В 2025 году оператором акселерационной программы Российского венчурного форума был назначен технопарк «Идея». Генеральный директор технопарка Диас Сафин объясняет:

— Для технопарка эта задача — высокая миссия. Реализовать ее мы стараемся максимально продуктивно. Если в прежние времена на форуме необходимо было представить 50 проектов, которые показали бы свои решения частным и институциональным инвесторам, бизнес-ангелам, раису Татарстана и высокопоставленным гостям форума, то для форума-2025 нам поставили задачу отобрать 150 стартапов. То есть объем задачи вырос ровно в три раза. Выставка стартапов на Российском венчурном форуме станет событием, важным для всей венчурной индустрии нашей страны.

В 2025-м, согласно постановлению Кабинета министров Республики Татарстан, оператором акселерационной программы Российского венчурного форума был назначен технопарк в сфере высоких технологий «Идея». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чтобы выбрать 150 проектов, изучили 1 000

Чтобы выбрать 150 проектов, которые поучаствуют в форуме, на старте нужно было привлечь в «воронку» более 1 000, ведь на роль экспонента РВФ подходят далеко не все.

С начала осени эксперты технопарка «Идеи» занимались просмотром и отбором стартапов. Для первичного отбора разработали систему оценки, а для личных встреч с основателями стартапов ездили по всей России, в ближнее и дальнее зарубежье. Заявки поступили из восьми стран и более чем 50 регионов России, от Калининграда до Камчатки. В числе желающих — компании из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, ОАЭ, Йемена, Израиля и других стран. Традиционно активен Татарстан: отсюда поступило 130 заявок — 13% от общего количества!

— Мы проделали большой объем работы по поиску подходящих компаний, — продолжает рассказывать Диас Сафин. — Презентовали Российский венчурный форум не только на инвестиционных рынках России, но и в странах БРИКС, и среди наших соседей. Например, в Казахстане, в Узбекистане, в Саудовской Аравии, Катаре. Рассказывали о форуме, о его особенностях, целях, задачах. Приглашали к участию проекты из этих стран.

Чтобы максимально эффективно решить поставленную задачу, технопарк «Идея» привлек к работе сложившиеся венчурные экосистемы — игроков рынка, которые развивают стартапы, инвестируют в них, запускают с ними пилотные проекты.

— Все такие игроки в России известны, поскольку их не так много. Чтобы привлечь в нашу «воронку» стартапы, мы работали с оператором программ платформы университетского технологического предпринимательства — Фондом инфраструктурных и образовательных программ, с университетскими стартап-студиями, с другими технопарками, с фондом «Сколково». Работали с регионами — участвовали в мероприятиях, презентовали форум. В своей работе мы пользовались мощной поддержкой Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, Академии наук РТ и, самое главное, главы региона, раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Он регулярно участвует в Российском венчурном форуме, обращает внимание на проекты, и мы, и проекты этому очень рады! — объясняет генеральный директор технопарка.

Генеральный директор технопарка Диас Сафин рассказал о том, что в «воронку» для отбора было привлечено около 1 000 стартапов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На днях начнется информирование тех 150 стартапов, которые приглашаются в акселерационную программу и к участию в РВФ.

«РВФ посещают инвесторы с целью найти объект инвестиций»

В первую очередь на форуме ждут стартапы в высокотехнологичных отраслях и инженерные проекты. Сосредоточились на следующих областях: робототехника и машиностроение, искусственный интеллект, микроэлектроника и приборостроение, энергосбережение и новый транспорт, химия природного сырья и полимерных материалов, новые технологии для аграрной и пищевой промышленности. Впрочем, множество заявок пришло по направлениям электронной торговли, медицинских технологий, медиа и другим.

С огромным отрывом лидируют по количеству стартапы, посвященные технологиям применения искусственного интеллекта. Их порядка 40% от всего объема полученных заявок. Этот тренд, кстати, сквозной: он пронизывает и все остальные отрасли. Например, в инженерной категории есть заявка на машинное зрение, которое помогает горнодобывающим компаниям определять уровень загрузки самосвала. Из интересных трендов нынешнего года — всплеск активности проектов в сфере развлечений, гейминга, игровой индустрии.

В первую очередь на форуме ждут стартапы в высокотехнологичных отраслях и инженерные проекты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С каждым проектом, подавшим заявку на участие в форуме, шла адресная работа. Эксперты, работавшие над отбором стартапов, должны были не просто прочитать документацию, но и установить актуальность предложенной идеи, оценить уровень готовности технологии (УГТ) по шкале от 1 до 9 и в конечном счете определить инвестиционный потенциал компании. Ведь среди 150 экспонентов будут как компании, которые еще только изготовили прототип продукта, так и те, кто уже наладил продажи.

— Российский венчурный форум посещают инвесторы с целью найти объект инвестиций. Им хочется, чтобы у этой компании уже были хотя бы первые продажи — это будет говорить о том, что жизнеспособность идеи уже подтверждена деньгами. Соответственно, у инвестора больше вероятности вернуть свои инвестиции. Поэтому изначально перед нами стояла задача искать компании, которые уже приступили к продаже готового продукта, — объясняет Диас Сафин.

Однако организаторы учли и большой запрос от стартапов, еще не вышедших на продажи. Некоторые из них могут представлять потенциал для инвестора. Поэтому организаторы форума приняли решение, что небольшая часть экспозиции будет отдана именно таким стартапам — выручку они пока еще не генерируют, но в обозримом будущем выйдут на этот этап.

Эксперты с уникальными компетенциями и искусственный интеллект

К разработке системы оценки и к ее применению привлекли специалистов крупных венчурных фондов и уважаемых аналитиков федерального уровня. Эксперты отрасли просматривали все стартапы, чтобы получить объективный результат. Ведь 150 проектов для участия в РВФ набираются не для массовки.

— Нам интересно вывести на форум те компании, которые в ближайшие годы прогремят на всю Россию — своими сделками, привлеченными инвестициями, коллаборациями с крупными корпорациями. Нам важно найти те компании, которым мы поможем начать зарабатывать и расти в цене. Почему для нас это важно? Во-первых, это продвижение форума как стартовой площадки для успешных проектов. Во-вторых, хороший потенциальный источник интересных сделок, в том числе и для нас. Ведь у технопарка «Идея» есть и собственные инвестиционные возможности, поэтому это нам тоже интересно. И чем лучшего качества будут привлеченные нами стартапы, тем выше у нас всех будет шанс инвестировать в классную историю. Поэтому работу делаем на совесть! — объясняет Диас Сафин.

Стартапы-экспоненты получат возможность продемонстрировать свой продукт перед самыми высокими гостями форума. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для коммуникации со стартапами, которые хотели подать заявку, была использована нейросеть, которая отвечала на часто задаваемые вопросы и доводила заявителя до регистрации. Таким образом удалось делегировать искусственному интеллекту функции, которые не требуют человеческого присутствия. Кстати, по словам специалистов «Идеи», эти технологии отлично себя проявили, и именно благодаря автоматизации многих процессов удалось за короткий срок обработать тысячу заявок.

Критерии отбора серьезно формализованы. Чтобы попасть в программу, нужно было, помимо указанных выше критериев (высокая степень УГТ, актуальная сфера деятельности), иметь и другие преимущества. К примеру, у стартапа должна быть полностью набрана команда, которая имеет хороший опыт. Продукт должен быть технологичным и масштабируемым, а идея — уникальной и сложно повторяемой.

Акселерация стартапа: что входит в программу

Выбранные 150 стартапов входят в отбор на акселерационную программу. Она состоит из нескольких этапов. Говоря простыми словами, акселератор — это процесс, во время которого стартап подготавливается к презентации, демонстрируется потенциальным инвесторам (к примеру, во время питч-сессий), его представители получают рекомендации экспертов рынка по дальнейшему развитию. Приведем метафору: во время акселерационной программы стартап попадает «в тепличные условия» — с подкормкой, удобрением и искусственным освещением — для него делается все, чтобы он вырос в большую, сильную компанию, которая принесет обильные плоды.

— Подготовим ребят к активности на площадке, к выставке, к питчам для инвесторов, представителей корпоративных венчурных фондов, бизнес-ангелов. Мы подготовим руководителей стартапов к встречам с инвесторами, поможем сделать классные презентации (исходя из того, что ожидают увидеть инвесторы). Мы уже сформировали для себя базу реальных запросов корпораций, которые ищут для себя новые технологии. Поэтому на правах оператора акселерационной программы сможем представлять заинтересованных лиц друг другу, — объясняет Диас Сафин.

Во время акселерационной программы стартапы получат знания о том, как эффективнее провести презентацию своего продукта. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам акселерационной программы будут отобраны 20 стартапов, чьи решения с мая по октябрь 2025 года будут пилотироваться в корпорациях. Их представители уже после Российского венчурного форума пройдут акселерационную программу и получат поддержку экспертов. Это будут проекты, которые соответствуют технологическим запросам предприятий — как раз сейчас команда акселератора выявляет эти самые запросы.

Еще одна задача, которую озвучивают эксперты акселерационной программы «Идеи», — продвинуть российские технологии за рубеж, в дружественные страны. Сделать так, чтобы решения и технологии российских разработчиков экспортировались, но их команда и получаемая прибыль при этом оставались внутри страны.

До форума уже идет взаимодействие технопарка с заявившимися стартапами и корпорациями-партнерами на предмет возможности пилотных внедрений на предприятиях. Со стартапами работают профессиональные менторы, тренеры, консультанты, эксперты рынка. Руководитель акселерационных программ технопарка «Идея» Аммар Аль-Анси объясняет:

— Чтобы это все обеспечить, мы организуем образовательную программу, которая включает несколько блоков: тут и подготовка к презентации бизнеса, и работа со стендом на форуме, и b2b-продажи для тех, кто планирует работать напрямую с корпорациями. Будет и трек для тех, кто производит экспортно ориентированные продукты на ранних стадиях — эти стартапы получат знания о том, как продавать на внешние рынки. Отдельный блок образовательной программы — привлечение инвестиций. Ведь беда очень многих стартапов — в том, что у них классная идея, классный продукт, но нет понимания того, как презентовать продукт инвестору, преподнести его как перспективный объект инвестирования. Работа со стартапами началась с ноября и продлится до октября 2025 года — то есть гораздо позже форума.

Таким образом, акселерационная программа, которую разработал технопарк «Идея», охватывает не только три дня форума. Это кропотливая, плодотворная работа до Российского венчурного форума, во время него и после него.



Работа со стартапами началась с ноября и продлится до октября 2025 года — то есть гораздо позже форума. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В нашем контуре акселерационной программы Российского венчурного форума работают лучшие из лучших, эксперты рынка, которые за свою карьеру «отсмотрели» десятки тысяч стартапов, — говорит директор технопарка «Идея» Диас Сафин. — Важно, что в этом году в этой программе участвуют лидеры венчурной экосистемы России. Одни — в образовательном треке, другие — в отборе стартапов, третьи — в пилотировании. Мы собрали все эти компетенции воедино, чтобы обеспечить венчурный рынок перспективными сделками. Ведь идея наша заключается в том, чтобы отыскать «жемчужины», те проекты, которые дадут России венчурных сделок на ближайшие два года. А для этого нужно подключать всех этих игроков, и нам это удалось!



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