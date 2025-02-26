КАИ захотел продать возвращенный ОКБ им. Симонова автоклав

Вуз годами отстаивал имущество в суде, а выбив его из конкурсной массы предприятия — решил избавиться

Фото: коллаж "Реального времени"

КНИТУ-КАИ попытался продать автоклав для выпуска композитов от испанской фирмы Olmar, который только летом отбил у ОКБ им. Симонова. Закупленное вузом оборудование находилось на площадях обанкротившегося предприятия и угодило в его конкурсную массу. Спустя два года университет сумел его вернуть, однако затем почему-то решил избавиться. В причинах разбиралось «Реальное время».

КАИ продает возвращенный автоклав

В результате затяжной судебной тяжбы казанский университет сумел вернуть свое имущество из конкурсной массы НПО «ОКБ им. М.П. Симонова». Летом вуз демонтировал и вывез к себе на территорию два комплекса автоклавного формования: Olmar 2013 и Magnabosco 2012, а также портальный обрабатывающий центр с ЧПУ Power FC5000CNC Sahos. Оборудование совокупно оценили в 65 млн рублей.

Однако в дальнейшем в КАИ решили избавиться от части возвращенного имущества. В феврале 2025 года вуз провел аукцион по продаже программно-аппаратного технологического комплекса автоклавного формования крупногабаритных элементов конструкций из композитных материалов с обеспечением контроля качества изделий Olmar ATV-2800/11000. Начальная цена лота была установлена в 41,26 млн рублей. Заявок не последовало, торги признали несостоявшимися.

В феврале КАИ провел аукцион по продаже автоклава для выпуска композитов от испанской фирмы Olmar. скриншот сайта torgi.gov.ru

К конкурсной документации приложен отчет об оценке имущества, которую по заданию вуза провели специалисты ООО «Церéбро». В нем сообщается, что комплекс был выпущен в 2015 году, а введен в эксплуатацию — в 2016-м. Осмотр производили в июле 2024 года на территории университета, где хранится автоклав — на ул. Тэцевской, 12. На момент осмотра автоклав был демонтирован. Оценщики указали, что визуально на оборудовании отсутствуют какие-либо дефекты, работоспособность не проверялась. Физический износ оборудования оценен в 54%, но, по мнению оценщика, внешнее и функциональное устаревание отсутствует, так как объект в полном объеме может быть использован по назначению и современные аналоги выпускаются со схожими техническими характеристиками.

«Основной модуль и съемные детали хранятся ненадлежащим образом»

КАИ согласовал продажу иностранного автоклава со своим учредителем. В письме российского Минобрнауки от 26 декабря 2024 года по вопросу реализации объекта «особо ценного движимого имущества», балансовой стоимостью 35,5 млн рублей, сообщается, как комплекс попал в ОКБ им. Симонова, и приводится его дальнейшая судьба:

— Оборудование было приобретено университетом в целях реализации мероприятий по развитию инжинирингового центра «КАИ-Композит» (далее — Центр) и размещено на территории AO HПO «ОКБ им. М.П. Симонова» в рамках соглашения от 2013 года о создании Центра и заключенных в соответствии с ним договоров аренды установочных мест под оборудование от 2017 года, — говорится в документе.

Далее следует, что «КАИ-Композит» создавался как структурное подразделение университета на территории предприятия. Участие вуза в соглашении заключалось в обеспечении оборудованием, а участие ОКБ им. Симонова — в проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию зданий Центра, подключении необходимой инфраструктуры. Когда бюро обанкротилось, его конкурсный управляющий предупредил КАИ о расторжении соглашения и намерении включить оборудование в конкурсную массу должника, что и произошло. Университет через суд добился возврата оборудования, сейчас оно закреплено за университетом на праве оперативного управления, при этом в образовательной деятельности «не используется ввиду отсутствия необходимых помещений для его размещения».

Университет через суд добился возврата оборудования, при этом не использует его «ввиду отсутствия необходимых помещений для его размещения». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вуз заказал еще одну оценку — технического состояния автоклава, ее в ноябре 2024 года провела АНО «Национальный институт качества». Судя по данным из письма, «ценное имущество» вуза не в лучшем состоянии:

— Объект находится в разобранном состоянии, не подготовлен к консервированию, основной модуль и съемные детали комплекса хранятся ненадлежащим образом. Пересчитать количество единиц оборудования, идентифицировать и оценить техническое состояние не представляется возможным ввиду отсутствия описи, инвентарных номеров, дефектной ведомости, количества циклов запуска и актов периодического осмотра органами Госгортехнадзора.

«У КАИ отсутствуют средства для строительства здания для размещения объекта»

В документе сообщается, что заинтересованность в оборудовании подведомственных Минобрнауки России организаций на территории Татарстана не выявлена. С учетом изложенного учредитель согласовал КАИ продажу оборудования. В протоколе комиссии вуза по списанию и реализации комплекса говорится, что оборудование «университетом не используется, планов по использованию не имеется».

— У КНИТУ-КАИ в настоящее время отсутствует свободная производственная площадь для размещения автоклава Olmar и отсутствуют средства для строительства производственного здания для размещения объекта, его монтажа и подключения, — сообщается в документе от 27 августа 2024 года.

Оборудование было размещено на территории AO HПO «ОКБ им. М.П. Симонова» в рамках соглашения от 2013 года. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Источник «Реального времени» в вузе сообщил, что «оборудование сильно изношено, потому что незаконно эксплуатировалось на территории предприятия всеми подряд в эти годы». По словам собеседника издания, в настоящее время у комплекса «уже есть определенные аналоги», а потребность в нем уже не столь высока. К тому же он «требует дорогостоящего обслуживания и установки». Тем не менее подобные комплексы представляют большой интерес и могут привлечь покупателей считает эксперт:

— Это специфическое, уникальное оборудование. Если новое, оно сейчас огромных денег стоит, потому что такие автоклавы позволяют серьезные беспилотные летальные аппараты больших размеров строить. Я много раз видел такие автоклавы, они позволяют формовать очень большие изделия. В принципе, товар специфический, но в нынешней ситуации, я думаю, он должен быть востребован.



«Можно было с этим автоклавом спокойно разобраться»

Директор инжинирингового центра «КАИ-Композит» Сергей Луканкин, с которым связалось «Реальное время», оценил состояние выставленного на продажу автоклава, как «нормальное», «может быть, слегка неработоспособен, но в любом случае это все можно поправить».

— Автоклав работал, был в рабочем состоянии. Ну, может быть, какие-то датчики не работали, я не в курсе — наверное, лет восемь не видел его. Насколько я знаю, ОКБ Симонова подпольно на нем работало. Ну какой там износ? На заводах такие автоклавы десятилетиями стоят, он 2015 года, то есть ему всего 10 лет. Думаю, он еще и половину срока не выработал, — сообщил он.

Обсуждая потенциальных покупателей оборудования, Луканкин обратил внимание на ограничения, которые введены российским законодательством для установки подобного оборудования. «Это сосуд высокого давления, поэтому для него нужно специальное помещение. Эти помещения могут проектироваться только предприятиями типа нашего ГАПа (Казанский Гипронииавиапром имени Б.И. Тихомирова, — прим. авт.). Возведение таких помещений также обходится дорого».

Автоклав для КАИ был выполнен по европейским нормам, и в ЕС они могут быть установлены в любых помещениях, поскольку полностью безопасны, добавил спикер. «Мы были в Германии, там он на предприятии стоит прямо посреди цеха и работает себе. Так что, я думаю, можно было с этим автоклавом спокойно разобраться, написать служебную записку в Ростехнадзор, взять документы соответствующие и доказать им, что он может работать нормально. Они бы пошли навстречу. В конце концов, ситуация в авиации и вообще в российской промышленности сейчас непростая, поэтому, думаю, можно было с ними договориться. Это надо было делать по-умному, с участием специалистов. Видимо, или людей нет, или просто в голову не пришло нашему начальству. Вот и получилось так, как получилось», — пояснил глава центра «КАИ-Композит».

Автоклав для КАИ был выполнен по европейским нормам, и в ЕС они могут быть установлены в любых помещениях, поскольку полностью безопасны, добавил спикер. скриншот сайта torgi.gov.ru

В КАИ «передумали» продавать автоклав

Приказ о проведении аукциона по продаже автоклава был подписан еще предыдущим ректором КАИ Тимуром Алибаевым в январе. Но, как выяснило «Реальное время», после несостоявшихся торгов в феврале в вузе решили отказаться от идеи избавиться от оборудования.

— Уже передумали. Во-первых, торги не состоялись, а во-вторых, решили не продавать, — сообщил изданию член комиссии по реализации автоклава, экономист отдела земельных и имущественных отношений КАИ Андрей Королев, уточнив, что повторно выставлять объект на торги вуз не намерен. — Просто для его работы требуются определенные здания, обеспечивающее безопасность окружающей среды. Потому что, если он рванет, мало не покажется. Вот решили искать возможности, найти деньги и строить здание.

Приказ о проведении аукциона по продаже автоклава был подписан еще предыдущим ректором КАИ Тимуром Алибаевым. Реальное время / realnoevremya.ru

Сотрудник вуза уточнил, что все это пока в планах, до конкретных действий не дошло. Первоначальное решение о продаже автоклава в КАИ приняли как раз в связи с отсутствием необходимых условий для размещения оборудования: «Потому что оно лежит под открытым небом, и вроде как в кармане денег нет. Да и потом, здание построить — это же не две недели нужно. Думали, может, лучше избавиться, а потом что-то передумали».

«Реальное время» также обратилось с официальным запросом в КАИ, но в пресс-службе ответили, что пока не готовы комментировать торги и дальнейшую судьбу автоклава.

По информации Сергея Луканкина, автоклав в свое время вуз закупал с хорошим дисконтом, он обошелся всего в 400 тысяч евро (по курсу 2015 года — порядка 27,8 млн рублей). Выпускает оборудование испанская промышленная группа Olmar, ее автоклавы предназначены для полимеризации композиционных изделий. Цель процесса автоклавного формования — обеспечить необходимые условия (давление и температуру) и внешнюю среду для полимеризации изделий из композиционных материалов (КМ). Область применения полученных изделий достаточно широка — авиастроение, ветроэнергетика, космическая промышленность, автопром, судостроение и др.

