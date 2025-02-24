«Образец большого государственного деятеля»: в Казани простились с отцом-основателем Общественной палаты РТ

Первые лица республики вспоминали, какую роль сыграл Ильгиз Хайруллин в формировании ее государственности

Фото: Михаил Захаров

Сегодня в культурном центре им. Пушкина простились с бывшим вице-премьером Татарстана, первым председателем Общественной палаты РТ Ильгизом Хайруллиным. «Тяжело прощаться. 85 лет — ну, казалось бы, и немало. Но то, что такие люди уходят от нас в сегодняшнее непростое время, — это потеря для Татарстана. Никогда не было легко. Когда он работал в правительстве и органах государственной власти, и тогда были покушения на языки, и тогда были экономические сложности. И надо сказать, что он прекрасно ориентировался в любой среде, часто выезжал в районы, города нашей республики, встречался с населением», — рассказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. На траурном митинге о роли Ильгиза Хайруллина в их жизни и судьбе республики вспоминали члены правительства, родственники и ученики. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Когда он начинал, ни кабинета не было, ни ручки, ни стола»

Ильгиз Хайруллин входит в число тех выдающихся деятелей, которые стояли у истоков формирования государственности Татарстана, подчеркнули на церемонии прощания. Он стал вице-премьером республики в 1992 году, к тому моменту уже 10 лет возглавляя Госкомитет ТАССР по телевидению и радиовещанию.

— Именно при нем возрос авторитет радио и телевидения, а вещание местного ТВ в сетке центральных каналов увеличилось практически в два раза. Самым ответственным для себя Ильгиз Калимуллович называл время, когда работал заместителем премьер-министра Татарстана, курируя социально-культурный блок. Он всегда выходил с инициативой, все знания отдавал на создание государственной системы поддержки жителей республики, всегда отстаивал интересы курируемых министерств перед руководством Татарстана, — рассказал вице-премьер РТ, председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев, открывая траурную церемонию.

Василь Шайхразиев зачитал слова соболезнования раиса Татарстана Рустама Минниханова. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Именно благодаря его многоплановому опыту в 2006 году Хайруллина избрали первым председателем Общественной палаты. Ему удалось сформировать основные принципы и направления ее работы.

— Когда в республике создавалась Общественная палата, никто даже не представлял, что это за орган, который должен объединять общественность и власти, как создать такую постоянно действующую площадку. Выбор первого председателя, конечно, совершенно не случайно пал именно на Ильгиза Калимулловича, — подчеркнула нынешняя глава палаты Зиля Валеева. — Когда он начинал, ни кабинета не было, ни ручки, ни стола. Но найти это оказалось легче, чем выстроить принципы взаимоотношений, основы деятельности палаты. Это гораздо более трудная задача.

Зиля Валеева подчеркнула, что ей посчастливилось дважды побыть преемницей Ильгиза Хайруллина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Болеть за республику он не перестал даже после того, как отошел от дел.



— Всегда смотрел все новости. А уж когда саммит БРИКС прошел, он был такой окрыленный, все время нам говорил: «Ни один регион, ни одна республика, ни один город не способен такое организовать, только Татарстан, только Казань!» Он воистину гордился этим, — вспоминала дочь Ильгиза Хайруллина Лилия.

Именем Хайруллина назовут улицу и школу в его родном Высокогорском районе

Однако путь к этим высотам был непростым. Ильгиз Хайруллин родился в 1940 году, рано лишился отца, похоронил двух братьев, сообщил его двоюродный брат, начальник Казанского юридического института МВД России, экс-замминистра внутренних дел Татарстана Фоат Зиннуров.

— Его отец Калимулла-абзый, участник Великой Отечественной войны, вернулся с нее весь израненный в звании гвардии майора. Через несколько лет от этих ран ушел из жизни. Ильгизу Калимулловичу еще не было и десяти лет, когда он остался без отца. Мать одна растила троих сыновей. <...> Он остался за старшего в семье. К сожалению, так получилось, что Ильгиз Калимуллович похоронил младшего братишку. Он участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии, там заразился и тоже рано ушел, даже 60 не было, — поделился он.

Еще один брат Ильгиза Хайрулловича, выпускник Казанского танкового училища, тоже не дожил до 60 лет. За этот срок он успел принять участие в Даманских событиях, где был ранен, и получить орден Красной Звезды.

«Наверное, в том, что сегодня наша республика процветает, есть доля труда, пота, мудрости и Ильгиза Калимулловича», — уверен Фоат Зиннуров. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Сам Ильгиз Калимуллович полностью человек государственный, человек команды. Его работа в высоких эшелонах органов власти пришлась как раз на годы перестройки. В команде первого президента Минтимера Шариповича [Шаймиева] они шли прямо, упорно. Наверное, в том, что сегодня наша республика процветает, есть доля труда, пота, мудрости и Ильгиза Калимулловича, — уверен Фоат Зиннуров.



Бывший вице-премьер Татарстана любил приезжать на малую родину, общался с односельчанами, радовался ее успехам и переживал за неудачи, рассказал глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов. Новая улица в районном центре и школа в родном селе Ямашурма будут носить имя Ильгиза Хайруллина, пообещал он.

— Это решение потрясло меня до глубины души. <...> Память об отце, наверное, останется в этих названиях не только для внуков, но и для правнуков. Для нас это очень ценно, — призналась в ответ дочь Ильгиза Хайруллина.



«Болеть за республику он не перестал даже после того, как отошел от дел, рассказала дочь Ильгиза Хайруллина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Мне так повезло в жизни, что я дважды была его преемницей»

— Богатая биография у этого человека. Мне тоже посчастливилось работать рядом с ним: я был премьер-министром, он — заместителем премьер-министра. Это были мои счастливые годы — работать с такими людьми, которые преданно служили Отечеству, республике и пользовались доверием, заслуженным авторитетом у ее жителей, — рассказал на прощании Фарид Мухаметшин.

По образованию первый глава Общественной палаты Татарстана был учителем татарского языка, литературы и истории, и многие сегодня отдавали ему должное именно как наставнику.

То, что такие люди уходят от нас в сегодняшнее непростое время, — это потеря для Татарстана, заявил Фарид Мухаметшин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Мне так повезло в жизни, что я дважды была его преемницей: на посту вице-премьера и председателя палаты. Для меня он всегда остается очень важным примером, и его жизненные принципы помогают в работе, — рассказала Зиля Валеева. — Ведь учитель — это не только тот, который сидит с тобой с ручкой и тетрадями. Учитель — это тот, на которого равняешься, чьи жизненные принципы у тебя вызывают наибольшее уважение.

Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов вспомнил, как стоял в кабинете Ильгиза Хайруллина, будучи молодым выпускником.

— Он принимал меня на работу. Отца тогда уже не было, и он мне сказал: «Ты не имеешь права опорочить, уронить его имя. Помни об этом». Я, конечно же, помню об этом всю жизнь. Знаете, есть такая замечательная фраза: «Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, это факел, который нужно зажечь». Ильгиз Калимуллович умел зажигать этот факел. Благодаря ему у нас появилась огромная плеяда творческих работников, журналистов, писателей, общественных деятелей. Многих из них я вижу в зале. Они безмерно благодарны Ильгизу Калимулловичу за все, что он делал. Он был очень требовательным, строгим, я бы даже сказал, жестким, но справедливым руководителем. Благодаря ему многие из нас состоялись в своей профессии, состоялись в своей жизни, — сказал Аминов.

Ильшат Аминов рассказал, как стоял в кабинете Ильгиза Хайруллина, будучи молодым выпускником. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Зиля Валеева в разговоре с «Реальным временем» подчеркнула: к Ильгизу Хайруллину прислушивались, он умел и донести свое мнение, и понять чужое.



— Он, будучи сам по себе очень скромным, всегда умел отстоять свою позицию. Для меня это образец такого большого человека, большого государственного деятеля, — заключила она.



1 / 32 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

Галия Гарифуллина