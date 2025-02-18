У Татарстана будет свой фестиваль инклюзивных театров?

В Общественной палате обсудили публично сформированные цели и задачи Минкульта за прошлый год

Студия «Э-моция» после спектакля-дефиле «Сказки старой Казани». Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В муниципальные музеи и на некоторые массовые народные праздники стало ходить чуть меньше народа, льготы для семей участников СВО не позволяют получить билеты на всех, а Татарстану неплохо было бы организовать свой фестиваль инклюзивных студий. Такие идеи и проблемы озвучили участники общественных обсуждений результатов реализации в 2024 году публично сформированных целей и задач Министерства культуры республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

С праздниками Семык и Иван Купала все хорошо!

Напомним, что сначала эти цели определяются, как указывают в Министерстве культуры республики, экспертами совместно с населением, их обсуждают и выносят на открытое онлайн-голосование. Из набравших большинство голосов в прошлом году общественный совет при Минкульте РТ выбрал шесть.

Первый — это «оказание детским и молодежным театральным студиям информационной, методической и финансовой поддержки для популяризации их деятельности, в том числе посредством публикации информации о студиях в СМИ и в интернете.

Ответ держал начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Айрат Файзрахманов. Его рассказ о юном театральном движении не вызвал вопросов, но после Ильдар Ягафаров, председатель Союза кинематографистов Татарстана, посетовал, что интересы его сферы на обсуждениях не озвучиваются. На это глава совета Нияз Игламов посоветовал при формировании следующего списка мобилизовать через свои каналы коммуникации творческие силы — ведь голосование открытое.

Посещаемость некоторых массовых традиционных народных праздников немного упала. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Все в порядке с целью увеличения на 5% посещаемости социально незащищенными гражданами мероприятий, «популяризирующих культуру и традиции народов Республики Татарстан».

Здесь корреспондент «Реального времени» отметил занятную статистику посещения праздников народной культуры. Притом что у всех растет так называемое онлайн-посещение, у марийского «Семыка» за год посещаемость упала с 4 тысяч до двух, а у праздника славянской культуры «Иван Купала» — с 18 до 15 тысяч. А вот кряшенский «Питрау» с 35 тысяч вырос до 50.

— Многое здесь зависит от площадки, ее дальности, но в целом посещаемость у нас не упала, — отметил Файзрахманов.

— Два года — это очень мало, чтобы давать беспогрешную статистическую информацию. Нужно собирать статистику минимум пять лет, — добавил Игламов. — Два года — это не тенденция, это случайность.

— Народу на празднике явно было больше, — защитил Зеленодольский район директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров. — «Семык» был в Мамадышском районе, объединения сами выбирают место, это праздник кочующий. А в 2023-м он проходил в Агрызском районе, где живет много марийцев, к тому же повлиял приезд раиса. Поспешных выводов на основе этих данных делать не стоит.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

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Хорошо в республике и с целью «увеличить посещаемость детьми школьного возраста экспозиций, посвященных мировой и отечественной художественной культуре, не менее чем на 5%». При этом посещаемость детьми школьного возраста до 16 лет муниципальных музеев немного упала, с 258 732 до 255 419 человек.

— Проблема в том, что в муниципальных музеях есть стационарные краеведческие экспозиции и они практически не меняются, — указала директор Музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева. — Мы начали работать в этом направлении. У нас была экспедиция в прошлом году. Мы решили, что будем возить экспозиции и работать с детьми. Также отмечу, что «Пушкинская карта» подняла посещаемость, но дети республики редко приезжают на выставки, нет автобусов, нет денег.

Пятая общественная цель Минкульта — организация творческих лабораторий «в целях эстетического, нравственного и агитационно-патриотического воспитания подрастающего поколения, с охватом не менее 50 молодых авторов по каждому направлению». В их числе оказалась не только театральная кукольная лаборатория «Экият-LAB» (после которой появился эскиз спектакля по русской народной сказке «Марья Моревна»), но и, скажем, открытая лекция-лаборатория «Крылья, клювы и хвосты», которую провел дрессировщик попугаев Олег Хотим. Это — открытая репетиция, лекция и общение со зрителями. Наши сомнения, является ли вообще такой формат лабораторией, участники совета развеяли.

— Лаборатория носит образовательный характер, иногда у нее есть результат, иногда нет. Я думаю, что нет строгого формата лаборатории, — ответил Игламов. — Но что с музыкальными лабораториями? Они как-то не проявились?

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Была и такая, успокоил его Тимур Кадыров, назвав лабораторией декабрьский Республиканский конкурс песни и мелодекломации «Голоса Поволжья» (готовясь к гала-концерту, его участники посещали мастер-классы).

Папа внезапно приехал с фронта

Файзрахманов подробно рассказал о пятой цели, серии бесплатных культурно-зрелищных мероприятий в поддержку участников СВО и членов их семей. Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Ангелина Галимова, поблагодарив его за работу, отдельно остановилась на посещении цирка:

— Можно ли как-то проявить гибкость в следующем: понятно, что это детское представление, но на него предоставляется один сопровождающий взрослый билет. Но вот папа внезапно приехал в отпуск, они с семьей не виделись полгода. А в цирк должен пойти кто-то один.

Участники поинтересовались, нельзя формировать в таком случае списки заранее? Но домой отцов зачастую отпускают внезапно, ответила Галимова.

Шестую цель — не менее «10 фестивалей театрального творчества патриотической направленности с привлечением молодежных, студенческих, школьных театров Республики Татарстан» — также посчитали выполненной. При этом художественный руководитель и режиссер творческой инклюзивной студии «Э-моция» Неля Суркина посетовала, что ее организация не может найти себя в них. Файзрахманов посоветовал участвовать в фестивале народных театров «Идел-йорт».

— Есть проблема инвалидов, которые вырастают, — отметил Игламов. — Человеку исполняется 18 лет — и обрубается куча грантовых программ, поддержка, то, за счет чего эти дети существовали. А что с ними? У них инвалидность исчезла?

Игламов предложил Суркиной создать концепцию фестиваля инклюзивных театров без возрастных ограничений для участников:

— Понятно, что нужны определенные условия. Их нельзя поселить в какую угодно гостиницу, предоставить какую угодно площадку. У нас была похожая цель в общем списке, но она, к сожалению, не набрала много голосов...

1 / 24 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров