Станет ли комикс «Барсики и Неко» анимационным сериалом

В Казани представили первый рисованный сборник про татарскую семью и японскую кошечку

Комикс можно раскрасить. Фото: Радиф Кашапов

Анимационая студия Propellers представила в Национальной библиотеке РТ комикс на татарском языке с переводом на русский «Барсиклар һәм Неко»/«Барсики и Неко». Сборник посвящен японской кошке, которая приехала в татарскую семью изучать язык Тукая. Авторы издания надеются скоро превратить эту историю еще в один мультипликационный сериал.

Проблемы коммуникации

Работы Propellers можно увидеть в Сети, они выходят в эфир «ШАЯН ТВ». Самые известные, вероятно, это музыкальный сериал «Тикабо», история про тучки, китенка, вулканчик и летающую тарелку «Улетная доставка».

В этот раз в Национальной библиотеке РТ студия представила комикс о татарской семье барсиков. Отца зовут Рауф, мать — Руфия. У них есть дети Марат и Лейла. Еще с ними живет бабушка Румия. В Казань приезжает из Японии кошка по имени Неко. Первая серия посвящена проблеме культурной и языковой коммуникации: японка плохо знает татарский, а татары не очень разбираются (кроме, похоже, бабушки) в особенностях японского менталитета. Так что традиционное гостеприимство пушистую представительницу Страны восходящего солнца пугает, но в итоге все садятся есть балиш.

Сценарий комикса написал Роман Трамвай (в его портфолио — участие в проекте «Маша и медведь»). Иллюстрации создавала художник Наталья Часовских, работающая под псевдонимом Nataliya Hankor. С ней работал художник-корректор Дмитрий Ишимов. Весь комикс — на татарском, при этом все реплики аккуратно переведены на русский.

Планируется, что из комикса вырастет сериал. предоставлено студией Propellers

Кошечка из Японии

В комикс студия вложила свои средства, также помог организованный мэрией Казани конкурс проектов, посвященных изучению татарского языка и развитию татарской культуры «Үз телем».

Защищая проект, переводчик, корректор и консультант Зулейха Камалова рассказала:

— У меня есть дочь. Она ходит в детский сад, где не все говорят на татарском языке. И она вдохновилась и решила сама обучать детей. Но мне кажется, это должны делать не только дети.

— Нам захотелось создать какую-то полноценную историю, в которой бы участвовали персонажи, был бы закрученный сюжет, — объяснил руководитель студии Артур Шамшадинов. — Наш комикс — первая попытка эту историю запустить в мир.

— У нас появилась интересная идея — как сделать комикс таким образом, чтобы персонаж, который оказывается в обстоятельствах незнакомого языка, был заинтересован узнать побольше и о самом языке, и о Татарстане, — объяснил он суть проекта о Неко. — И мы нашли такого персонажа. Это кошечка, которая приезжает из Японии погостить у нас в Татарстане в татарской семье.

Зулейха Камалова на конкурсе «Үз телем». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы ориентируемся на культурный код»

Как объяснил Шамшадинов, побывав недавно в Японии, он смог испытать интересный эффект, что японское аниме (когда его смотришь на родине производителей) не выглядит как сказка или что-то необычное — это история о жизни, быте этой страны.

— Наш комикс — не просто какие-то случайные истории, переведенные на татарский язык. Такое тоже бывает. А мы ориентируемся на культурный код и на то, что у нас находится непосредственно под ногами, — отметил руководитель студии.

Помогал проекту Ре Хатори, на родине работавший в анимационной студии и последние три года живущий в Казани.

Комикс представили в Национальной библиотеке. предоставлено студией Propellers

— В России я занимаюсь культурологией. Мне интересны разные народные культуры в России, — пояснил Хатори.

— Ре помогает нам, корректирует нас в контексте комикса, чтобы мы не делали ошибок в той части, где мы рассказываем про Японию, — пояснил Шамшадинов.

Как объяснила Камалова, комикс черно-белый, но позиционируется, как раскраска. Также у него внутри есть постер, и конечно, ориентируясь на детей, издатели не могли не сделать коллекцию стикеров.

В дальнейшем студия надеется превратить историю в сериал. На презентации Шамшадинов рассказал, что у него есть идея в этом году запустить еще один анимационный проект — сериал про пирожки, основанный на татарских пословицах.