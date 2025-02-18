Еще один обаятельный хулиган

Рузиль Минекаев представил в Казани сериал «Подслушано в Рыбинске»

Оказалось, что образ хулигина Ширмика возник до идеи с гопником Маратом. Фото: скриншот из видео «Подслушано в Рыбинске»

В Казани в ДК химиков прошла презентация сериала «Подслушано в Рыбинске» — на вопросы отвечали актер Рузиль Минекаев, а также сценарист и шоураннер Иван Баранов. Кто появился раньше — Ширмик или Марат? Повлияли ли на авторов братья Коэны? И хочет ли Минекаев снять фильм про родной Нурлат? Это и многое другое гости обсудили со зрителями.

«Это максимально кинематографичный город»

Иван Баранов вырос в Рыбинске, уехал в Москву, много работал в IT-сфере, а потом ушел в кино. «Подслушано в Рыбинске» режиссера Петра Тодоровского, вышедший в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START, стартует под «Дорогу» «Аукцыона» и анимацию, напоминающую рисунки Виктора Цоя. Это ироничный детектив с элементами триллера и комедии, главный герой которого — журналист провинциальной газеты Юрий Мальцев (Тимофей Трибунцев): жена ему явно изменяет, дочь стремится во взрослую жизнь. А поклонник актрисы театра Саша Ширманов, Ширмик (Рузиль Минекаев), устраивает ему сложную жизнь с первых минут знакомства. Но самое главное — Мальцев видит еще не совершенные преступления.

— Я девять лет прожил в Рыбинске, и мне захотелось запечатлеть на пленку свою юность, рассказав какую-то историю, — объясняет Баранов. — Это максимально кинематографичный город, здесь снималось много фильмов, сериалов — «12 стульев», «Бумер». Но ни разу он не фигурировал как сам город Рыбинск.

Кроме того, в Рыбинске родились основатели компании 20th Century Fox, говорит Баранов. Это братья Джо и Николас Шенки (Шейнкеры). В сценарии, по словам Баранова, есть прототипы персонажей. Ширмик — это друг детства сценариста. Зоя (ее играет Юлия Хлынина) — одноклассница, работавшая следователем.

Баранов не скрывает, что фильм и сериал «Фарго» оказал влияние на творческую группу.

— У нас был коэновский стиль, где абсурд сочетается с убийствами и реальностью нашей жизни. Но в целом это собирательная история, — отметил Баранов.

Также он подчеркнул, что сериал — не документальный фильм о городе Рыбинске. Поэтому, вероятно, не стоит ожидать, что фраза «Что ты ждешь от Рыбинского драматического театра?» была произнесена всерьез. К тому же съемки проходили и там, в театре ожидается ремонт, а его спектакли интересуют жюри «Золотой маски».

Тимофей Трибунцев видит будущее. Иногда. скриншот из видео «Подслушано в Рыбинске»

Кто был раньше — Марат или Ширмик?

Безусловно, каждый зритель отметит, что образ обаятельного хулигана, думающего не головой, а сердцем, роднит героя Минекаева Ширмика с Маратом из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом Баранов в интервью говорит, что и состав актеров, и сценарий был утвержден до выхода хита Жоры Крыжовникова. Но съемки, начавшись в ноябре 2023 года, пришлись уже на время релиза сериала. Вскоре выпал снег, так что пришлось применять компьютерные технологии.

— Когда ты знакомишься с персонажем, ты пытаешься найти все его черты характера в себе, — говорит Минекаев. — Ты ищешь общие черты, повадки. Насколько я похож с персонажем? Я обычно отвечаю, что на сто процентов.

Вероятно, дело в том, что реалии Рыбинска, Казани (и Ярославля, где снимали «Слово пацана») схожи, везде живут ребята под присмотром полиции, а у киноиндустрии есть запрос на такие образы. Что в 1980-е, что в 2020-е. К слову, в сериале есть и роль для Антона Васильева. В «Пацане» он играл сотрудника правоохранительных органов, а здесь — звезду местного телевидения.

У Минекаева в последнее время вышло еще несколько работ. Он играл курьера в Альметьевске в «Елках 11». Известно, что также Минекаев играет главного героя в «Руслане и Людмиле» Егора Чичканова. В этом году мы увидели его в первой татарской кинороли библиотекаря в короткометражке «Завклуб». К сожалению, про нее нет информации в его телеграм-канале.

На встрече в Казани он упомянул съемки в «Буратино» Игоря Волошина, фильм выйдет в начале 2026-го.

— Я там играл Арлекино. Он был еще похож на Джокера по гриму. И хоть это детский фильм, мне хотелось вложить в него что-то из Джокера.

Одна из последних ролей Минекаева — библиотекарь в татарской короткометражке «Завклуб». предоставлено компанией МАХМ

«Отучиться — и переехать в Москву»

А Баранов вспомнил другой свой хит, сериал «Капельник»:

— Мы его делали несколько лет назад, и там нужен был герой, у которого нет руки. И мы не подумали, кто же будет его играть. Начали пробовать, думали удалять его с помощью графики, выглядело неестественно. Кинули клич в интернете — и одним из откликнувшихся стал Никита Никитин.

После кастинга по «Зуму» и съемок в сериале карьера пошла в гору. В родном Таганроге же Никитин уже думал, что все, конец.

— Мы с супругой недавно цапались, и она говорит: а от твоих фильмов кому лучше? У меня есть один ответ — Никита Никитин, — отметил Баранов.

Сериал стоит посмотреть хотя бы из-за занятных мелочей. Вот Мальцев, доведенный до края, смотрит телевизор, потом лезет в петлю, но потом вновь садится, потому что показывают «Место встречи изменить нельзя». Или герой Минекаева, актера, уехавшего в Москву, критикует тех, кто покинул Рыбинск: мол, на таких, как он, страна держится. Карьеру Баранов начинал с юмористических проектов, что идет сериалу на пользу.

— С чего можно начать свою актерскую деятельность? — к слову, поинтересовался Саша Санчес.

— В Татарстане? Для начала — это отучиться, — ответил Минекаев. — Больше про Татарстан ничего не могу сказать... Отучиться и переехать в Москву.

Вопросы из зала (а заняты были все места) поступали через бот, так что ведущий мог выбирать понравившиеся — к примеру, не хотел бы Минекаев снять «Сделано в Нурлате».

— Я так радовался за Ваню, что премьера проходит в его родном городе, — отвечал актер. — И мне тоже хотелось бы сделать что-то подобное, но не в качестве режиссера. Мне кажется, для этого должно пройти достаточное количество времени. Я должен прочесть достаточное количество литературы, отучиться как минимум, чтобы сделать хороший проект.

И к чести актера, после обсуждения он честно более часа ставил автографы и фотографировался с желающими, до самого последнего человека.