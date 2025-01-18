Альберт Шакиров: «Татарский мат очень красивый и выразительный»

В роли библиотекаря — Рузиль Минекаев.. Фото: предоставлено компанием МАХМ

Компания МАХМ GROUP выпустила первый татарский фильм 2025 года — получасовую комедию «Завклуб» (18+) с участием звезды сериала «Слово пацана» и «Елок 11» Рузиля Минекаева, который сыграл роль библиотекаря. Примечательно то, что это тот редкий случай, когда картину сняли не для проката в кинотеатрах или YouTube, а для онлайн-показа за плату. Подробнее о том, как проходили съемки и какой получилась лента, в интервью «Реальному времени» рассказал сценарист Альберт Шакиров.

«Не было лишь времени и возможностей взяться за реализацию»

— Альберт, как появилась идея снять это кино?

— Идея фильма под рабочим названием «Завклуб» сформировалась 1 февраля 2024 года (тогда же была создана одноименная группа в Telegram). Было понимание жанра, основных персонажей, формы, не было лишь времени и возможностей взяться за реализацию. Час этой идеи пробил почти год спустя, когда певец Рафис Калимуллин озвучил желание снять фильм на свой хит «Якыным».



Тут можно сказать, что звезды сошлись. Немногим ранее наша команда сделала Рафису его концертную программу, где также были сюжетные видеофрагменты, и мы понимали свои возможности, уже хорошо сработались и поймали кайф от совместного творчества. Поэтому разговор начался с клипа и крайне быстро дошел до короткометражного фильма с музыкальным сопровождением по мотивам песни Рафиса Калимуллина.

Хочу отметить, что с Рафисом очень комфортно работать. Приятно, что он доверяет и делает все, что от него зависит, для реализации задуманного. Так было при подготовке к концерту, так было и на съемках фильма. Ни разу не вел себя как заказчик торжества, строго исполнял порученное режиссером на площадке, вкалывал, как член творческой группы, вне съемок. Это сделало процесс не только приятным, но и весьма продуктивным.

— В первых отзывах на фильм писали, что получился своеобразный длинный клип Калимуллинна.

— Это точно не клип. Песня в исполнении Рафиса звучит только в финале и то не полностью. Я бы не стал называть это неким лонг-форматом. Хотя такой формат мы тоже практикуем. Например, делали клипы «Исерек сөемнән» Марата Яруллина и Данира Сабирова или «Корпоратив» Марата Яруллина и Ришата Тухватуллина. Но здесь другая история, другая организация процесса и, конечно, другой бюджет.

— Как вы уговорили сняться Минекаева?



— Уговаривать Рузиля не приходилось. Его агенты и он сам четко обозначили свои условия и все решилось в течение одной очной встречи. Естественно, огромную роль сыграло, что они с Рафисом земляки, а Марсель Махмутов — его мастер времен Казанского театрального училища. Поэтому Рузиль изначально проявил лояльность и нашел время в перерывах между съемками приехать к нам. Вообще, работа с ним и его агентами оставила очень хорошее впечатление: все очень профессионально, оперативно и по делу. Сценарий был изучен и согласован за два часа, хоть он и был исключительно на татарском языке. Да, были правки, пожелания относительно образа Рузиля, но и они были сформулированы так, что итоговый вариант был готов еще через час доработки. Работал, естественно, не бесплатно. Скажу лишь, что мы полностью выполнили свои обязательства и оплата соответствовала его статусу.



Уроженец Нурлата Минекаев говорит в фильме по-татарски. предоставлено компанием МАХМ

«Нам откровенно повезло найти такую жемчужину вблизи Казани»

— Как проходили съемки?

— Процесс съемок занял три смены. Первую — посвятили сценам с Рузилем. Вторую — оставшимся сценам. Третья смена была не полной — там оставались только досъемы некоторых сцен. Подходящая нам локация нашлась в селе Алан Бексер Высокогорского района. Старый дом культуры и его антураж очень облегчил труд художников и операторов. Многое было как есть и как нужно для нашей атмосферы. Нам откровенно повезло найти такую жемчужину вблизи Казани. В этом году данный дом культуры собираются демонтировать и построить там новое здание. Так что мы успели и здесь. съемки прошли стремительно в канун Нового года.

— В фильме герои часто матерятся. Это сделано намеренно, своеобразная дань реализму?

— Уже на этапе идеи ненормативная лексика была заложена в этот фильм. Особенно сам завклуб никак не представлялся без мата. Диалоги постарались сделать разговорными, реалистичными, где-то просторечными. Были и такие места, где специально докручивали мат или трешовость. Это сделано для понимания пределов, где мат уже теряет изюминку, правдоподобность, художественность и становится просто похабщиной. Вроде нащупали. Услышали очень много полезных откликов без негатива. Думаем, большей концентрации мата на 28 минут хронометража уже не нужно. На наш взгляд, это тот предел, который в состоянии вынести тонкая душа татарского зрителя. Важно сказать, что мат в фильме цензурирован и в чистом виде не звучит. Однако в контексте всем носителям татарского ясно, что за слово сейчас можно прочитать по губам персонажа. Татарский мат очень красивый и выразительный. Будем использовать его и в следующих фильмах. В конце-концов, у нас уже растут поколения, которые глубину самого татарского не способны уловить в полной мере или выразить на нем свои чувства в ярких образах. А мы еще даже не выматерились как следует при понимающей и ценящей публике. Мат нас многому научил даже во время работы со звуком. Правильно запикать татарские перлы тоже непростая задача, оказывается.

— Что легло в основу сценария, насколько эта история реалистична?

— Сюжет полностью выдуман. Образы — собирательные. Ситуации имеют связь с реальными событиями 1990-х. Например сцена с кинопоказом. Действительно, были такие предприимчивые люди, которые ездили по сельским клубам с телевизором и видеомагнитофоном, показывая боевики типа «Кровавый спорт» и что-то погорячее. На просмотр порнографии скидывались по три рубля — это я у папы уточнял.

А началось все с того, что Рафис Калимуллин захотел снять клип. предоставлено компанием МАХМ

«У нас не существует настоящей индустрии кино»

— Как фильм продается в интернете?

— Площадка заработала год назад. Сейчас там доступны к просмотру полнометражный фильм «Яу» и короткометражный документальный фильм «Габдрахман» об отце певца Габдельфата Сафина. С премьерой «Завклуба» обновился интерес и к ним. Однако в первые сутки после премьеры счет купивших и посмотревших фильм идет на сотни, а нужно, чтобы шло на тысячи и десятки тысяч. Радует количество зарегистрированных на сайте пользователей. Приближаемся к первой тысяче. Это уже аудитория, которая заинтересована в татарских фильмах. Чтобы эта аудитория была с нами и была готова голосовать рублем нужно лишь дать то, что заинтересует, затянет, принесет удовольствие от просмотра. Мы понимаем, что для этого нужно постоянное производство, постоянные премьеры. Аудиторию нужно держать. По мере своих возможностей мы движемся в этом направлении: готовим вторую часть «Завклуба», в разработке юмористический сериал. Короткометражка с Рафисом и Рузилем дала нам еще один толчок к развитию. Это уже хорошо.

Марсель Махмутов (крайний слева) — преподаватель Минекаева в Казанском театральном училище. предоставлено компанием МАХМ

Да, у нас не существует настоящей индустрии кино. Нет толковой системы проката, аудитория разрознена, тем более когда речь идет о фильмах на татарском языке. Большим сетям неинтересно региональное кино в целом, не то что на национальных языках. Где-то в дебрях онлайн-кинотеатра затерялась «Водяная» Барыкина, замечательные фильмы Ягафарова выложены на YouTube и висят со смешными счетчиками просмотров. Как?! Это же легендарный «Күктау» и громкая, честная, замечательная, настоящая картина «Исәнмесез?». При том, что это все бесплатно. А как тогда до широкого зрителя дойти-то? Через ТНВ? А как окупиться? Поэтому мы сделали свою платформу и снимаем сами.