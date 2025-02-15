Бизнес-обзор: в «Эгиду» пришел новый шеф, фирма «Челны-Лифт» перешла в одни руки

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 48-я

Фото: коллаж "Реального времени"

На этой неделе кадровые перестановки и смена акционеров произошли сразу в нескольких ведущих компаниях республики. Крупнейшего российского производителя поролона и тканей для мягкой мебели — татарстанскую группу «Эгида» вновь возглавил Рев Мустафин, который оставлял пост президента в декабре. Свердловский миллиардер Сергей Савельев, бенефициар ПО «Уралвтормет» и бывший топ УГМК, сменил руководство казанской «дочки». В Нижнекамске новый шеф пришел в медцентр «Гармония», а компания «Челны-Лифт» осталась с одним собственником. Подробнее — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Перестановки в «Эгиде»

В руководстве казанской ГК «Эгида» — производитель поролона, тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели — произошли изменения. Еще в декабре президент группы Рев Мустафин оставил свой пост, который занимал последние 23 года. Его место занял вице-президент компании Валерий Хлебников, но в эти дни он вновь уступил должность Мустафину.

У обоих предпринимателей по 20% долей в компании «Эгида+» и столько же акций еще у троих: Мансура Гайнуллова, Юрия Калинина и Сергея Широкова. Выручка предприятия за 2023 год составила 7,9 млрд, чистая прибыль — 461 млн рублей. Партнерам также принадлежит еще одно казанское ООО «Эгида-Трейд» и липецкое ООО «Эгида», каждое с оборотом в 3 млрд рублей.

В руководстве казанской ГК «Эгида» — производитель поролона, тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели — произошли изменения. предоставлено пресс-службой раиса РТ

Компания была основана в 1992 году. Поставляет продукцию производителям матрасов, мягкой мебели, кожгалантерейной продукции и автомобильной промышленности. Работает на территории России, СНГ и Евросоюза. Имеет заводы в Казани, Липецке, Караганде и Ташкенте. В торговую сеть группы входит 45 представительств в российских городах.

В 2006 году «Эгида» открыла совместное российско-казахстанское предприятие — завод по производству пенополиуретана (поролона) ТОО «Эгофом» (г. Караганда, Казахстан). Еще через несколько лет в Беларуси было открыто производство всего спектра продукции компании — ООО «ЭгидаБел».

Уральский миллиардер сменил топа в Казани

Новый руководитель и в казанском ПО «Татвторчермет», которое специализируется на заготовке и переработке лома черных металлов. Управлявшего производственным объединением Марата Гимадеева, проработавшего почти год, сменил Рашит Габдрахманов, директор и владелец компании «Татсталь». Последняя также занимается металлопрокатом и приемом лома и имеет схожий годовой оборот в 2 млрд рублей.

Бенефициар «Татвторчермета» — уральский бизнесмен Сергей Савельев, которого называют бывшим топ-менеджером УГМК. Его свердловское ПО «Уралвтормет» входит в рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции (RAEX-600), в 2018 году лидировало в списке самых быстро растущих компаний по версии РБК, нарастив выручку в 40 раз за четыре года. В 2023-м оборот компании составил 127 млрд рублей, чистая прибыль — 8 млрд.

Бенефициар «Татвторчермета» — уральский бизнесмен Сергей Савельев, которого называют бывшим топ-менеджером УГМК. скриншот с сайта Яндекс.карты

Савельеву также принадлежит компания «УК УВМ» с выручкой в 106 млрд рублей и еще около двух десятков прибыльных предприятий того же профиля в 15 регионах страны. В числе крупнейших заказчиков продукции «Уралвтормета» — тюменская «УГМК-Сталь». В 2020 году, когда рынок металла переживал не лучшие времена, совладельцем аффилированной с Савельевым одноименной промышленной компании «Уралвтормет» стал глава Федерации бокса России Умар Кремлев. Он сосредоточил в своих руках 35% долей в обществе, которое также занимается оптовой торговлей ломом черных металлов.

Смена руководства в «Гармонии» и учредителей ООО «Челны-Лифт»

Новый директор в нижнекамской медицинской компании «Гармония». Основатель двух лечебно-диагностических центров и их бенефициар — Геннадий Муллин уступил кресло руководителя Екатерине Гафаровой, собственнице казанской фармацевтической компании «Вегман».

В понедельник она возглавила сразу оба нижнекамских медцентра по ул. Мира и ул. Бызова. Кроме того, выступает совладельцем двух местных компаний Муллина — «ЗТСО Медтехника» и «Комфорт Плюс», где ей принадлежит по 30% акций. В медцентрах предлагают услуги клинико-диагностической лаборатории, УЗИ, гинекологии, урологии, кардиологии, неврологии, маммологии, эндокринологии и педиатрии.

В медцентрах предлагают услуги клинико-диагностической лаборатории, УЗИ, гинекологии, урологии, кардиологии, неврологии, маммологии, эндокринологии и педиатрии. Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Компания на рынке 12 лет, в числе сотрудников 34 человека. Годовой оборот «ЛДЦ Гармония» по итогам 2023-го составил 72 млн рублей, чистая прибыль — 8,8 млн, у «ЛДЦ Гармония-2» — 82 млн и 10,5 млн соответственно.

На этой неделе изменился состав учредителей в компании «Челны-Лифт». Предприятием на пару владели Михаил (52%) и Иван (48%) Подсекаевы. С 10 февраля доля последнего была переписана на само общество. Организация работает 54 года, обслуживает более 3400 лифтов в Набережных Челнах, Нижнекамске, Азнакаево, Заинске, Менделеевске и других населенных пунктах восточной части Татарстана.

Предприятием долгие годы руководил Михаил Подсекаев, почетный работник ЖКХ России и заслуженный работник ЖКХ Татарстана (слева от раиса РТ). скриншот сайта ООО "Челны-Лифт"

До 2019 года предприятием руководил Михаил Подсекаев, почетный работник ЖКХ России и заслуженный работник ЖКХ Татарстана, но затем, по данным «СПАРК-Интерфакс», он передал бразды правления Ивану Подсекаеву. Впрочем, на сайте компании он все еще указан директором.

За последние пять лет наибольшую выручку челнинские лифтовики показали в 2022 году — 70,8 млн рублей, но в 2024-м она упала в разы — до 9,4 млн. Кроме того, последние два года оказались для компании убыточными.