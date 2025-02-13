Любовь в Амьене, безнравственность в Париже и смерть в Америке

В Казани впервые прозвучала опера Пуччини «Манон Леско»: как это было

Фото: Мария Зверева

Одним из самых ожидаемых событий нынешнего Шаляпинского фестиваля стала премьера концертно-сценической версии оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско». Это бесконечно красивое, но очень сложное для исполнения произведение в Казани не ставилось никогда — ни до революции, ни после. И вот ТАГТОиБ решил прикоснуться к нему впервые. Несмотря на то, что опера была представлена без декораций, грима и сложных костюмов, на сцене было все: и драматизм, и сложные характеры героев, и полное погружение артистов в материал. О чем мечтает Ахмед Агади, какими секретами поделилась Светлана Касьян и почему «Манон Леско» так редко ставится — в репортаже «Реального времени» со спектакля.

Реквием запретной любви, прославивший создателя

Опера «Манон Леско» — третья в наследии Джакомо Пуччини — принесла ему успех. До нее Пуччини был малоизвестным, подающим надежды композитором. Но уже через год после громкого триумфа в туринском Театро Реджо ее поставили в лондонском Ковент-Гардене, и сам Бернард Шоу объявил композитора наследником великого Верди. В России «Манон Леско» впервые увидели в год премьеры — в 1893 году.

Интересный факт: до того, как за роман аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» взялся Пуччини, на его сюжет уже существовали две оперы и балет. Опера «Манон» Жюля Массне имела немалый успех и ставилась по всему миру. Но великого итальянца это не смутило, и он создал свою собственную версию. «Массне воспринимает этот сюжет как француз — с пудрой и менуэтами, я же как итальянец — с отчаянием и страстью», — писал сам Пуччини. И сегодня именно его опера считается шедевром мирового музыкального наследия.

Опера «Манон Леско» — третья в наследии Джакомо Пуччини — принесла ему успех. Мария Зверева / realnoevremya.ru

История, написанная аббатом Прево в XVIII веке, трогает душу и сегодня — правда, если в те времена на него ополчились морализаторы, сегодня поведение главной героини выглядит как вполне обычная история. Сюжет несложен. Молодая девушка Манон Леско с братом прибывает на почтовый двор в Амьен, где знакомится с дворянином из обедневшей семьи де Грие. Манон собираются отдать в монастырь, но молодые люди влюбляются друг в друга и вместе убегают в Париж. Богатый откупщик, старик Жеронт, не успевает похитить девушку, хотя тоже имел это намерение. В Париже де Грие не может обеспечить любимой богатую жизнь, та покидает его и становится содержанкой Жеронта. Живя в роскоши и неге, она продолжает любить де Грие и тайно встречается с ним. Жеронт, узнав об этом, мстит неверной пассии — обвиняет ее в воровстве и распутстве. Девушку высылают в американские колонии — но влюбленный де Грие уговаривает капитана корабля разрешить и ему уплыть в ссылку. В Америке влюбленные вынуждены покинуть колонию, и по пути через негостеприимную пустошь ослабевшая Манон умирает на руках де Грие.

Роковых страстей в сюжете достаточно. Пуччини не упустил ничего — каждую эмоцию, каждый поворот сюжета облек в волшебную, удивительно богатую музыку. В опере четыре акта, и в ней нашлось место всему спектру чувств и настроений. И игривому флирту, и нежной любви. И порочной страсти, и жестокой мести. И жажде богатства, и трогательной верности. И, конечно, трагедии несбывшегося счастья.

Героиня умирает: по канонам XVIII века, самовольный побег с мужчиной и жизнь на содержании у старого богача не может быть ни социально одобряемым поведением, ни тем более литературно прославляемым. Запретная страсть должна быть наказана. Но в опере Пуччини мы видим не морализаторскую притчу, а настоящую трагедию, полную тонкого психологизма. Его Манон — живая, искренняя, и даже ее чрезмерная любовь к красивой жизни не вызывает недоумения или осуждения. Кажется, великий итальянец понимал толк в dolce vita — и нас тоже заставляет понимать. Вихрь страсти, волшебная музыка и напряженный сюжет — все это разом вывело Пуччини в первый ряд оперных композиторов, в котором он остается и по сей день.

Героиня умирает: по канонам XVIII века, самовольный побег с мужчиной и жизнь на содержании у старого богача не может быть ни социально одобряемым поведением, ни тем более литературно прославляемым. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Жемчужина, которая лежала в глубине океана очень долгое время»

Несмотря на всё великолепие пуччиниевской «Манон Леско», она редко ставится. В России можно по пальцам сосчитать театры, в которых она идет, а в Казани ее не видели ни разу. Все дело в сложности этого материала. Два главных действующих лица — Манон и де Грие — имеют в опере огромные партии: одна роль Манон, по словам исполнительницы Светланы Касьян, по объему — как две Турандот. Де Грие тоже постоянно на сцене. Перед казанской премьерой музыкальный руководитель постановки — маэстро Эйюб Кулиев из Азербайджанской оперы — говорил:

— Я очень рад, что у нас появилась возможность порадовать зрителей этим произведением. Это жемчужина, которая лежала в глубине океана очень долгое время. Все знают «Тоску», «Богему», «Турандот», но долгое время не обращались к «Манон Леско». Сложная она очень! Четыре арии, дуэты, а в четвертом отделении — только два солиста, они постоянно на сцене, и, кроме них, больше никого нет! Нелегко сейчас найти артиста, который знает эту оперу. Я ставил ее в 2018 году в Баку — месяц не мог найти тенора, нашел в итоге в России, в Красноярске! Не каждый выдерживает эту нагрузку, поэтому сейчас сложно найти достойных претендентов на эти партии. Их в мире не так много, и большое счастье, что у нас сложилась такая команда.

По мнению маэстро, тот факт, что казанский театр оказался в состоянии реализовать столь сложную постановку, говорит о многом. Здесь воедино сошлись все составляющие успеха — и высокопрофессиональный оркестр, и хор, и все задействованные службы, и, конечно, солисты. Премьеру эту готовили долго — была проведена большая работа. В несколько репетиционных блоков собирали в Казани солистов и дирижера, и это тоже было непросто. Ведь Светлана Касьян (Манон) пела в это время в Германии, Ахмед Агади (де Грие) — в Петербурге, заняты в спектаклях и другие солисты. Маэстро приезжал из Баку между своими спектаклями и репетициями.

По мнению маэстро, тот факт, что казанский театр оказался в состоянии реализовать столь сложную постановку, говорит о многом. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Так получилось, что Казань стала для нас всех местом встречи. Мы очень любим этот город, этот театр. У вас сейчас минус десять на улице, но музыка Пуччини согревает. Она настолько душевная, настолько теплая, глубокая, что забываешь обо всем! — говорил Эйюб Кулиев.

«Для меня Казань — это топ-уровень!»

Дама ордена Святого Сильвестра, Светлана Касьян, которая с марта прошлого года вошла в состав солистов ТАГТОиБ, влюбляет в себя с первого взгляда своим уникальным, обволакивающим сопрано и итальянским темпераментом. Ее Манон — истинная женщина, в которой борется целый букет страстей, а побеждает любовь. Кстати, Светлана и дебютировала в свое время с этой ролью в том самом туринском театре Реджано Турино, для которого Пуччини писал эту оперу. А в Торре дель Лаго — местечке, где великий композитор творил, оперная дива даже жила.

— Наверное, я какая-то persona fortunatа, счастливица! — улыбалась Светлана Касьян перед премьерой. — Ведь это огромная удача — дебютировать там, где писал Джакомо Пуччини. Я ведь не просто пела в Турине, но жила в Торре дель Лаго, там, где он ее написал. Жила буквально через дом от его дома! Фантастически красивое место. Мне кажется, там вдохновение накрыло бы каждого при виде такой красоты, какой каждый божий день любовался Джакомо Пуччини. Боже! Когда интермеццо начинает звучать, у меня бегут мурашки по телу. Думаешь: «Как человек мог такое написать? Это шедевр!»

Светлана и дебютировала в свое время с этой ролью в том самом туринском театре Реджано Турино, для которого Пуччини писал эту оперу. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кажется, сложно найти для роли Манон более подходящее воплощение. Счастье — слышать в Казани такой богатый голос, покоривший многие мировые сцены. И счастьем было видеть глубокий драматический талант Светланы Касьян. Зал очень быстро забыл о том, что перед ним не полномасштабная версия спектакля с декорациями и костюмами, а концертно-сценическое исполнение. Поскольку сюжет богатый и глубокий, решено было добавить к исполнению мизансцены. Солисты не подвели: они пели наизусть, играли искренне, жили в своих ролях правдиво и увлеченно. Не мешало даже присутствие на сцене хора и оркестра. Казалось, даже маэстро Кулиев участвовал в ткани спектакля как некий демиург, который активно болел за главных героев (и его артистичность тоже можно было заметить).

Светлана Касьян рассказывает, что очень хорошо относится к своей Манон — ведь ее учили искать краски характеров своих героинь в себе:

— Манон, безусловно, кокетливая особа, которая присутствует в каждой женщине любого возраста. И это прекрасно — такая женственность! А у Пуччини это еще и страсть. Огонь, отчаяние, драма, глубина! И знаете, я поймала себя на мысли, что для Казани мне хочется ничуть не меньше выдавать красоты, качества музыки, души, чем для Королевской оперы Англии, к примеру, или для других «театров класса А». Я сейчас приехала из Германии, из Deutsche Opera, где исполняла партию Абигайль в «Набукко». И отношусь к этим театрам одинаково! Для меня и Казань — топ-уровень, и там — топ-уровень. Тут такая сила, такой театр, такие музыканты! Поэтому мне вдвойне волнительно представлять здесь «Манон Леско». Дай мне Бог нести здесь свою роль на высшем уровне!

Светлана Касьян рассказывает, что очень хорошо относится к своей Манон — ведь ее учили искать краски характеров своих героинь в себе. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ахмед Агади: «Шаляпинский фестиваль для меня всегда праздник»

Партию де Грие блистательно спел завсегдатай Шаляпинского фестиваля — Ахмед Агади из Мариинского театра. Ценители театрального искусства восхищались в антрактах его безупречной формой: сложнейшие вокальные моменты почти шестидесятилетний певец выводил с легкостью, не забывая при этом о драматической игре. Может возникнуть разве только вопрос к «возрастной инверсии» мужских персонажей: партию старика Жеронта пел 35-летний Ирек Фаттахов, а юного кавалера — многоопытный Агади. Но опера — метафоричное искусство, в ней исполнителей выбирают не по паспортному возрасту, а по физической форме. И о годе рождения Агади с улыбкой вспоминаешь разве что в тот момент, когда Манон, застигнутая с де Грие, показывает своему «престарелому хозяину» зеркало: «Посмотри на нас и на себя».

Перед тем, как выйти на сцену, Ахмед Агади тоже делился с журналистами своими переживаниями:

— Все четыре акта мы практически не отдыхаем. Партия де Грие очень сложная, как и партия Манон. В наше время редко кто может спеть их, таких певцов очень мало. Даже у нас в Мариинском театре Манон поет только одна певица. Это очень сложно вокально: много высоких нот, чтобы их спеть на должном уровне, надо иметь хорошую технику. Тем более в концертном исполнении мы будем находиться практически прямо перед зрителями. Но не хочется просто так стоять, мы будем сегодня пытаться искренне играть, жить на сцене, несмотря на концертное исполнение. А как по-другому? Я не могу просто на сцену выходить и показывать голос. Зрителю будет скучно. И раз я занимаюсь этой профессией, выхожу на сцену, — я должен все отдавать, чтобы зрители ушли довольными.

Агади признался: ему очень хочется, чтобы в его родной Мариинке, наконец, поставили полноценный спектакль. Ведь там «Манон Леско» тоже в первых представлениях шла в полусценической версии. Но шансы есть: маэстро Валерий Гергиев, по его словам, тоже хочет поставить «Манон Леско», потому что любит этот спектакль. А Ахмеду Агади хочется спеть в нем, пока он в голосе и в силе.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ахмед Агади на нынешнем Шаляпинском задействован довольно плотно: пел в премьере «Кармен», в опере «Сююмбике», в «Манон Леско», будет участвовать в гала-концерте. Он признается, что всегда ждет казанского фестиваля:

— Шаляпинский фестиваль для меня всегда праздник. Так получилось, что уже почти тридцать лет я его ни разу не пропустил — хоть один спектакль, да пою всегда. Всегда его жду, ведь таких фестивалей в России очень мало. У меня праздничное настроение!

«Манон Леско» — это продолжение нашего сотрудничества с Пуччини»

Несмотря на отсутствие декораций, постановщики подумали над художественным оформлением: использовали светопись, изображения на заднике, в костюмах героев были продуманы акцентные штрихи. В ТАГТОиБ действительно получился захватывающий спектакль, в котором было все — и страдания, и любовь, и коварство. Но есть место в этой опере и улыбке: за это отвечал Эдмонд — Дамир Закиров из Михайловского театра со своим легким мадригалом, с искрящейся актерской игрой, с подкупающей мимикой. Казалось, что он очаровал абсолютно всех в зале, хотя его роль не относится к центральным.

Есть место в этой опере и улыбке: за это отвечал Эдмонд — блестящий Дамир Закиров из Михайловского театра. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Казанский солист Ирек Фаттахов показал себя в полной мере эталонным злодеем в роли Жеронта — в его исполнении была видна и тщательная работа над вокальной партией, и драматический талант. Еще один штатный солист ТАГТОиБ Юрий Ившин исполнил роль Леско.

Спектакль закончился долгой овацией. Казань, наконец-то, услышала еще один шедевр Пуччини, и наша «Манон Леско» однозначно удалась.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Теперь возникает вопрос: стоит ли в ближайшем будущем ждать, что концертно-сценическая версия станет полноценным спектаклем на казанской сцене? На него ответил «Реальному времени» в интервью перед фестивалем директор ТАГТОиБ Рауфаль Мухаметзянов:

— Пока нет. Мы просто впервые в нашем театре знакомимся с этим произведением Пуччини, решили вновь прикоснуться к его музыке. У нас уже идут его спектакли — была «Богема» в концертном исполнении и в разных сценических версиях, «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот». Так что «Манон Леско» — это продолжение нашего сотрудничества с Пуччини.



