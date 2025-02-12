Низкая скорость реагирования и недостаточный мониторинг: что тормозит технологическое развитие Татарстана

В Госсовете обсудили проблемы и результаты деятельности малых технологических компаний

Фото: Михаил Захаров

Татарстан не теряет позиций в технологическом развитии — в республике появляются новые компании и решения, растет город инноваций. Словом, цифровизация идет полным ходом. Сегодня на заседании в Госсовете спикеры обсудили основные столпы развития отрасли — технологические организации. Как заметил зампредседателя Комитета по экономике Марат Галеев, в этой части в регионе все хорошо, но есть и проблемы. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Татарстан снова в лидерах

Татарстан вновь подтверждает свое лидерство в технологическом развитии — республика заняла третье место по количеству организаций в реестре малых технологических компаний (МТК). Таковых в регионе 406: 166 компаний и 240 проектов. Об этом на заседании в Госсовете рассказал замминистра экономики Татарстана Динар Шакиров.

— Малые технологические компании в Татарстане занимают важное место в инновационной части, в значительной степени способствуют росту экономики и технологическому развитию. По состоянию на сегодня в реестре МТК находится 166 татарстанских компаний. Это третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, — сказал он.

Сам реестр МТК преследует две основные цели, пояснил Шакиров:

популяризацию сферы частного финансирования технологических проектов и поддержки инновационной деятельности;

упрощенный «доступ» к мерам поддержки.

Татарстан вновь подтверждает свое лидерство в технологическом развитии — республика заняла третье место по количеству организаций в реестре малых технологических компаний (МТК), сообщил Динар Шакиров. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Таким образом, компании из реестра получают некоторые меры поддержки, причем не только финансовые. В их числе многочисленные гранты, программа акселераторов и упрощение некоторые бюрократических процедур. В свою очередь, к организациям также предъявляются требования. В частности, годовой объем выручки не должен превышать 4 млрд рублей, а деятельность должна соответствовать одному из 60 видов, утвержденных российским правительством.

К слову, основная часть МТК Татарстана — 33% — занимается промышленностью. На втором месте телекоммуникации (18%), а третье разделили сферы транспорта и добычи полезных ископаемых (по 5%).

53 млрд рублей — инвестиции в Иннополис

Важной частью развития технологических компаний и стартапов в Татарстане, безусловно, является Иннополис. В прошлом году здесь зарегистрировались 45 новых организаций, рассказал мэр города Дмитрий Вандюков.

По его словам, всего в городе действуют 669 организаций с 10,1 тыс. рабочих мест суммарно. На данный момент в Иннополисе ежедневно находятся 7,8 тыс. человек — 75% из них работают в ИТ.

Примечательно, что средняя зарплата в городе превысила татарстанскую и составила 154,6 тыс. рублей. В январе — октябре 2024 года в республике она достигала 72 тыс. рублей.

— С начала образования города инвестиции в основной капитал составили 193 млрд рублей, 53 из них — в 2024 году. В инфраструктуру был вложен 31 млрд рублей, из них 8 млрд — в прошлом году. Подавляющая часть — это инвестиции частных инвесторов, — отметил Вандюков.

Важной частью развития технологических компаний и стартапов в Татарстане, безусловно, является Иннополис. В прошлом году здесь зарегистрировались 45 новых организаций, рассказал мэр города Дмитрий Вандюков. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он также поделился планами на расширение университета — количество студентов, обучающихся по программе высшего образования, должно увеличиться с 1,5 тыс. до 5 тыс. к 2032 году.

— При этом мы понимаем, что необязательно айтишнику иметь высшее образование. Не каждому работодателю оно нужно. Нам нужно сейчас подготовить большое количество специалистов, и университет это делает. С момента появления университета по программам высшего и дополнительного образования мы подготовили более 70 тыс. профессионалов, — добавил он.

Все хорошо, но есть и проблемы

Ложку дегтя в представленную бочку меда добавил зампредседателя Комитета по экономике Марат Галеев. По сути, все озвученные им проблемы развития отрасли можно свести к недостаточной консолидации сил технологических компаний, промышленности и властей.



Так, например, Галеев заявил о некоторых затруднениях в части цифровизации промышленности:

— У нас, конечно, все получается, но скорость внедрения решений в ряд отраслей промышленности оставляет желать лучшего. Промышленность продолжает рулить архаично. Есть одно известное предприятие, не буду его называть, где с пишущими машинками расстались практически вчера.

В качестве положительного примера он назвал сельское хозяйство. Признавшись, что не ожидал такого от аграриев, Галеев выделил высокий уровень цифровизации. Все поля оцифрованы, ведется электронный мониторинг урожая.

Ложку дегтя в представленную бочку меда добавил зампредседателя Комитета по экономике Марат Галеев. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кстати о мониторинге. По мнению спикера, проблема касается и МТК. В республике необходимо наладить четкое и предметное отслеживание их деятельности, чтобы повысить эффективность.

— Нейросети сейчас удивительные вещи творят, — продолжил Галеев. — Здесь очень большие перспективы. Нужно соединить те фрагменты, которые у нас есть, с реальным бизнесом из всех отраслей. Трудностей много. Среди них фрагментарные прорывы цифровых компаний. Вот их нужно объединить.

1 / 18 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров