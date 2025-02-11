Доступен ли новый театр Камала?

Скоро откроют парковку, в планах — шаттлы от исторического здания

Скоро у театра Камала откроют парковку, щиты уже установлены. Фото: Мария Зверева

Форум «Казаныш», который прошел в столице Татарстана в конце прошлой недели, выявил проблему транспортной доступности нового здания театра Камала: в дни проведения мероприятия не только улицы Хади Такташа и Туфана Миннуллина, газоны у театра, а также придомовые парковки были заняты дорогими автомобилями. Из-за этой ситуации местные жители задумываются об установке шлагбаумов. В мэрии успокаивают — вблизи планируется открытие муниципальной парковки на 121 машино-место. Подробнее — в материале «Реального времени».

Парковка на 121 машину

Прошедший 6—8 февраля форум «Казаныш» посетило более 45 тысяч гостей. Прибывающие на место зрители и гости в эти дни парковались порой за несколько кварталов от нового здания театра Камала, занятыми оказались и парковочные места внутри дворов, что стало сюрпризом для многих жителей. Теперь они задумываются, чтобы закрыть доступ к ним шлагбаумами. Собственно, разговоры об этом начались еще во время строительства, когда приезжающие работники заставляли машинами территорию у подъездов.

— Вблизи нового здания театра (ул. Т. Миннуллина) планируется организация муниципальной парковки общим количеством 121 машино-место, — сообщили в пресс-службе мэрии Казани. — Установлены дорожные и информационные щиты. На сегодня парковочные места работают в бесплатном режиме. В платном режиме заработают после нанесения разметки, когда позволят погодные условия. О вводе платного режима Комитет по транспорту проинформирует дополнительно.

На количество мест влияет и место расположения театра — это границы исторического поселения регионального значения (они заканчиваются аккурат в районе улицы Назарбаева), поэтому расчетное количество машино-мест меньше, чем за его пределами, на 30%. Также уже есть парковка для сотрудников на 29 машин.

Отметим, что уже обозначенная на карте парковка недалеко от ресторана «Каспийка» сейчас занята домиками строителей.

Первый спектакль в новом здании покажут 1—2 марта. Это «Возвращение Тукая». Все 300 билетов уже проданы. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Мимо театра проходят только три автобусных маршрута

Новое здание театра Камала рассчитано на 1 370 мест (без учета посетителей ресторана «Сайяр», который здесь планируется открыть). В концепции консорциума во главе с бюро «Ваухаус» была предусмотрена и подземная парковка. При этом, когда сооснователь бюро Олег Шапиро отвечал на вопрос о ее судьбе, он заявил, что места для машин разместили снаружи — на том месте, где ранее была заправка, а сейчас находится фестивальная площадка, ближе к улице Назарбаева.

— Но предполагается, что здесь в какой-то момент будет многоэтажная стоянка, — сказал архитектор. — Это с одной стороны. А с другой стороны, знаете, рядом с театром Ла Скала нет парковок, а он посещается много столетий. Зато рядом есть общественный транспорт. Мне кажется, что экологичнее этот проект.

Вместо парковки со стороны улицы Назарбаева разместилась фестивальная площадка. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Есть вопрос и о возможности доехать до театра общественным транспортом — мимо него проходят только три автобусных маршрута.

— В шаговой доступности (200 м) находится остановка «Х. Такташа», — отметили в пресс-службе мэрии. — Через нее проходят маршруты №5, 43, 77, общее количество подвижного состава которых составляет 50 единиц.

5-й автобус стартует от ЦУМа и проходит через Старо-Татарскую слободу, после выезжает на Горки и через Азино завершает свой маршрут на «Компрессорном». 43-й едет от Жилплощадки, через Чуйкова до «Миллениума», а после театра движется в Борисково. Наконец, 77-й соединяет Дубравную, Даурскую, Борисково и Победилово.



Нельзя не заметить, что в данном случае без доступа к театру остаются Кировский, Московский, а также значительная часть Вахитовского и Советского районов.

К слову, по некоторым источникам, Комитет по транспорту готов решить проблему доступности нового театра Камала, пуская к нему шаттлы от исторического здания. У него сейчас останавливаются автобусы №1, 2, 10, 30, 31, 35а, 47, 54, 71, 74, 91, а также 3-й, 5-й и 7-й троллейбусы. Впрочем, даже такая транспортная насыщенность не вызывает желания у некоторых любителей театра проехаться на общественном транспорте — своя парковка здесь практически всегда заполнена, а окружающие придомовые заботливо закрыты шлагбаумами.