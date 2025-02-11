Доступен ли новый театр Камала?
Скоро откроют парковку, в планах — шаттлы от исторического здания
Форум «Казаныш», который прошел в столице Татарстана в конце прошлой недели, выявил проблему транспортной доступности нового здания театра Камала: в дни проведения мероприятия не только улицы Хади Такташа и Туфана Миннуллина, газоны у театра, а также придомовые парковки были заняты дорогими автомобилями. Из-за этой ситуации местные жители задумываются об установке шлагбаумов. В мэрии успокаивают — вблизи планируется открытие муниципальной парковки на 121 машино-место. Подробнее — в материале «Реального времени».
Парковка на 121 машину
Прошедший 6—8 февраля форум «Казаныш» посетило более 45 тысяч гостей. Прибывающие на место зрители и гости в эти дни парковались порой за несколько кварталов от нового здания театра Камала, занятыми оказались и парковочные места внутри дворов, что стало сюрпризом для многих жителей. Теперь они задумываются, чтобы закрыть доступ к ним шлагбаумами. Собственно, разговоры об этом начались еще во время строительства, когда приезжающие работники заставляли машинами территорию у подъездов.
— Вблизи нового здания театра (ул. Т. Миннуллина) планируется организация муниципальной парковки общим количеством 121 машино-место, — сообщили в пресс-службе мэрии Казани. — Установлены дорожные и информационные щиты. На сегодня парковочные места работают в бесплатном режиме. В платном режиме заработают после нанесения разметки, когда позволят погодные условия. О вводе платного режима Комитет по транспорту проинформирует дополнительно.
На количество мест влияет и место расположения театра — это границы исторического поселения регионального значения (они заканчиваются аккурат в районе улицы Назарбаева), поэтому расчетное количество машино-мест меньше, чем за его пределами, на 30%. Также уже есть парковка для сотрудников на 29 машин.
Отметим, что уже обозначенная на карте парковка недалеко от ресторана «Каспийка» сейчас занята домиками строителей.
Мимо театра проходят только три автобусных маршрута
Новое здание театра Камала рассчитано на 1 370 мест (без учета посетителей ресторана «Сайяр», который здесь планируется открыть). В концепции консорциума во главе с бюро «Ваухаус» была предусмотрена и подземная парковка. При этом, когда сооснователь бюро Олег Шапиро отвечал на вопрос о ее судьбе, он заявил, что места для машин разместили снаружи — на том месте, где ранее была заправка, а сейчас находится фестивальная площадка, ближе к улице Назарбаева.
— Но предполагается, что здесь в какой-то момент будет многоэтажная стоянка, — сказал архитектор. — Это с одной стороны. А с другой стороны, знаете, рядом с театром Ла Скала нет парковок, а он посещается много столетий. Зато рядом есть общественный транспорт. Мне кажется, что экологичнее этот проект.
Есть вопрос и о возможности доехать до театра общественным транспортом — мимо него проходят только три автобусных маршрута.
— В шаговой доступности (200 м) находится остановка «Х. Такташа», — отметили в пресс-службе мэрии. — Через нее проходят маршруты №5, 43, 77, общее количество подвижного состава которых составляет 50 единиц.
5-й автобус стартует от ЦУМа и проходит через Старо-Татарскую слободу, после выезжает на Горки и через Азино завершает свой маршрут на «Компрессорном». 43-й едет от Жилплощадки, через Чуйкова до «Миллениума», а после театра движется в Борисково. Наконец, 77-й соединяет Дубравную, Даурскую, Борисково и Победилово.
Нельзя не заметить, что в данном случае без доступа к театру остаются Кировский, Московский, а также значительная часть Вахитовского и Советского районов.
К слову, по некоторым источникам, Комитет по транспорту готов решить проблему доступности нового театра Камала, пуская к нему шаттлы от исторического здания. У него сейчас останавливаются автобусы №1, 2, 10, 30, 31, 35а, 47, 54, 71, 74, 91, а также 3-й, 5-й и 7-й троллейбусы. Впрочем, даже такая транспортная насыщенность не вызывает желания у некоторых любителей театра проехаться на общественном транспорте — своя парковка здесь практически всегда заполнена, а окружающие придомовые заботливо закрыты шлагбаумами.
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